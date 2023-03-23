Der SG300 wurde für Labore mit hohem Durchsatz konzipiert, die Ihre Scanner-Nutzung maximieren und die Gesamtkosten (TCO) pro Objektträger weiter senken wollen, indem sie Scanvorgänge über Nacht ausführen. Mit einem hohen Durchsatz, einer hohen Rate an auf Anhieb aussagekräftigen Ergebnissen sowie automatisierten Scanvorgängen ermöglicht der SG300 die Digitalisierung Ihrer histologischen Proben sowie qualitativ hochwertige diagnostische Bilder für routinemäßige Anwendungen und integrierte Pathologienetzwerke.
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Ein einzelner Scanner kann bis zu 60 Objektträger pro Stunde mit einer Gewebegröße von 15 x 15 mm scannen. Jeder Scanner verfügt über eine Objektträgerkapazität von 300 Objektträgern, die kontinuierlich geladen werden können, wodurch ein vollautomatisches Scannen ohne Unterbrechung möglich wird. Sollte ein Fehler auftreten, wird dieser dem Nutzer angezeigt, während der Scanvorgang mit dem nächsten Objektträger kontinuierlich fortgesetzt wird. Damit können die Proben mit hohem Durchsatz digitalisiert werden.
Hoher Durchsatz
Ein einzelner Scanner kann bis zu 60 Objektträger pro Stunde mit einer Gewebegröße von 15 x 15 mm scannen. Jeder Scanner verfügt über eine Objektträgerkapazität von 300 Objektträgern, die kontinuierlich geladen werden können, wodurch ein vollautomatisches Scannen ohne Unterbrechung möglich wird. Sollte ein Fehler auftreten, wird dieser dem Nutzer angezeigt, während der Scanvorgang mit dem nächsten Objektträger kontinuierlich fortgesetzt wird. Damit können die Proben mit hohem Durchsatz digitalisiert werden.
Hoher Durchsatz
Ein einzelner Scanner kann bis zu 60 Objektträger pro Stunde mit einer Gewebegröße von 15 x 15 mm scannen. Jeder Scanner verfügt über eine Objektträgerkapazität von 300 Objektträgern, die kontinuierlich geladen werden können, wodurch ein vollautomatisches Scannen ohne Unterbrechung möglich wird. Sollte ein Fehler auftreten, wird dieser dem Nutzer angezeigt, während der Scanvorgang mit dem nächsten Objektträger kontinuierlich fortgesetzt wird. Damit können die Proben mit hohem Durchsatz digitalisiert werden.
Ein einzelner Scanner kann bis zu 60 Objektträger pro Stunde mit einer Gewebegröße von 15 x 15 mm scannen. Jeder Scanner verfügt über eine Objektträgerkapazität von 300 Objektträgern, die kontinuierlich geladen werden können, wodurch ein vollautomatisches Scannen ohne Unterbrechung möglich wird. Sollte ein Fehler auftreten, wird dieser dem Nutzer angezeigt, während der Scanvorgang mit dem nächsten Objektträger kontinuierlich fortgesetzt wird. Damit können die Proben mit hohem Durchsatz digitalisiert werden.
Hochauflösende Bilder
Hochauflösende Bilder
Unser klinisch validierter Scanner erzeugt hochwertige Bilder durch einen standardisierten und vollständig automatisierten Scanprozess. Jeder Objektträger wird in einer 40-fachen Vergrößerung gescannt (0,25 um/Pixel). Damit entstehen hochauflösende Bilder, die für die Digitalisierung der primären diagnostischen Arbeitsabläufe unabdingbar sind und die Grundvoraussetzung für den Einsatz von Algorithmen für die Bildanalyse bilden.
Hochauflösende Bilder
Unser klinisch validierter Scanner erzeugt hochwertige Bilder durch einen standardisierten und vollständig automatisierten Scanprozess. Jeder Objektträger wird in einer 40-fachen Vergrößerung gescannt (0,25 um/Pixel). Damit entstehen hochauflösende Bilder, die für die Digitalisierung der primären diagnostischen Arbeitsabläufe unabdingbar sind und die Grundvoraussetzung für den Einsatz von Algorithmen für die Bildanalyse bilden.
Hochauflösende Bilder
Unser klinisch validierter Scanner erzeugt hochwertige Bilder durch einen standardisierten und vollständig automatisierten Scanprozess. Jeder Objektträger wird in einer 40-fachen Vergrößerung gescannt (0,25 um/Pixel). Damit entstehen hochauflösende Bilder, die für die Digitalisierung der primären diagnostischen Arbeitsabläufe unabdingbar sind und die Grundvoraussetzung für den Einsatz von Algorithmen für die Bildanalyse bilden.
Unser klinisch validierter Scanner erzeugt hochwertige Bilder durch einen standardisierten und vollständig automatisierten Scanprozess. Jeder Objektträger wird in einer 40-fachen Vergrößerung gescannt (0,25 um/Pixel). Damit entstehen hochauflösende Bilder, die für die Digitalisierung der primären diagnostischen Arbeitsabläufe unabdingbar sind und die Grundvoraussetzung für den Einsatz von Algorithmen für die Bildanalyse bilden.
Automatisierter Betrieb
Automatisierter Betrieb
Alle Philips Scanner ermöglichen einen einfachen „Load and Walk Away“-Ablauf. Jeder im Labor kann Objektträger in den Scanner laden und der Digitalisierungsprozess läuft automatisch ab. Die automatisierte Verarbeitung wird durch zahlreiche Algorithmen zur Erkennung von Gewebe, Barcode und Deckglas sowie durch kontinuierliche Autofokus-Algorithmen, die während des Scannens zum Einsatz kommen, unterstützt.
Automatisierter Betrieb
Alle Philips Scanner ermöglichen einen einfachen „Load and Walk Away“-Ablauf. Jeder im Labor kann Objektträger in den Scanner laden und der Digitalisierungsprozess läuft automatisch ab. Die automatisierte Verarbeitung wird durch zahlreiche Algorithmen zur Erkennung von Gewebe, Barcode und Deckglas sowie durch kontinuierliche Autofokus-Algorithmen, die während des Scannens zum Einsatz kommen, unterstützt.
Automatisierter Betrieb
Alle Philips Scanner ermöglichen einen einfachen „Load and Walk Away“-Ablauf. Jeder im Labor kann Objektträger in den Scanner laden und der Digitalisierungsprozess läuft automatisch ab. Die automatisierte Verarbeitung wird durch zahlreiche Algorithmen zur Erkennung von Gewebe, Barcode und Deckglas sowie durch kontinuierliche Autofokus-Algorithmen, die während des Scannens zum Einsatz kommen, unterstützt.
Alle Philips Scanner ermöglichen einen einfachen „Load and Walk Away“-Ablauf. Jeder im Labor kann Objektträger in den Scanner laden und der Digitalisierungsprozess läuft automatisch ab. Die automatisierte Verarbeitung wird durch zahlreiche Algorithmen zur Erkennung von Gewebe, Barcode und Deckglas sowie durch kontinuierliche Autofokus-Algorithmen, die während des Scannens zum Einsatz kommen, unterstützt.
Harmonisierung zwischen mehreren Standorten und Sicherheit
Harmonisierung zwischen mehreren Standorten und Sicherheit
Die Konfiguration von mehreren Standorten ist ein gängiger Ansatz für die Erstellung eines virtuellen Netzwerks aus mehreren Laboren, mit dem Sie Ihr Team mit einer skalierbaren Lösung verbinden und Histologiedaten organsationsweit austauschen können. Mehrere Standorte können untereinander auf alle Bilder zugreifen und Fälle austauschen, wodurch eine bessere Verteilung der Arbeitslast zwischen den Standorten ermöglicht wird. Damit haben Sie mehr Möglichkeiten, schnell Spezialisten und Fachärzte für Fernkonsultationen zu erreichen.
Harmonisierung zwischen mehreren Standorten und Sicherheit
Die Konfiguration von mehreren Standorten ist ein gängiger Ansatz für die Erstellung eines virtuellen Netzwerks aus mehreren Laboren, mit dem Sie Ihr Team mit einer skalierbaren Lösung verbinden und Histologiedaten organsationsweit austauschen können. Mehrere Standorte können untereinander auf alle Bilder zugreifen und Fälle austauschen, wodurch eine bessere Verteilung der Arbeitslast zwischen den Standorten ermöglicht wird. Damit haben Sie mehr Möglichkeiten, schnell Spezialisten und Fachärzte für Fernkonsultationen zu erreichen.
Harmonisierung zwischen mehreren Standorten und Sicherheit
Die Konfiguration von mehreren Standorten ist ein gängiger Ansatz für die Erstellung eines virtuellen Netzwerks aus mehreren Laboren, mit dem Sie Ihr Team mit einer skalierbaren Lösung verbinden und Histologiedaten organsationsweit austauschen können. Mehrere Standorte können untereinander auf alle Bilder zugreifen und Fälle austauschen, wodurch eine bessere Verteilung der Arbeitslast zwischen den Standorten ermöglicht wird. Damit haben Sie mehr Möglichkeiten, schnell Spezialisten und Fachärzte für Fernkonsultationen zu erreichen.
Harmonisierung zwischen mehreren Standorten und Sicherheit
Harmonisierung zwischen mehreren Standorten und Sicherheit
Die Konfiguration von mehreren Standorten ist ein gängiger Ansatz für die Erstellung eines virtuellen Netzwerks aus mehreren Laboren, mit dem Sie Ihr Team mit einer skalierbaren Lösung verbinden und Histologiedaten organsationsweit austauschen können. Mehrere Standorte können untereinander auf alle Bilder zugreifen und Fälle austauschen, wodurch eine bessere Verteilung der Arbeitslast zwischen den Standorten ermöglicht wird. Damit haben Sie mehr Möglichkeiten, schnell Spezialisten und Fachärzte für Fernkonsultationen zu erreichen.
Vereinheitlichter digitaler Arbeitsablauf für verbesserte Benutzerfreundlichkeit
Vereinheitlichter digitaler Arbeitsablauf für verbesserte Benutzerfreundlichkeit
Das IMS bietet spezialisierte Tools für Messung, Beschriftung, Zusammenarbeit und Archivverwaltung. Mit Hilfe schneller Objektträgerwechsel können Sie Fälle rasch begutachten und mit einem einzigen Klick sofortigen Rat zum Fall einholen. Die Falldaten werden mit einer digitalen Objektträger-Kassette dargestellt, in der die Objektträger auf ähnliche Weise wie in einer analogen Objektträger-Kassette sortiert werden. Sie umfasst fallbezogene Dokumente, grobe Bilder und fallspezifische Anmerkungen. Diese Objektträgerübersicht zeigt an, welche Objektträger überprüft und kommentiert wurden, und ob zusätzliche Objektträger angeordnet wurden. Es bietet außerdem Zugriff auf rollenbasierte, benutzerspezifische Falllisten sowie zugehörige Patientendaten und Anmerkungen.
Vereinheitlichter digitaler Arbeitsablauf für verbesserte Benutzerfreundlichkeit
Das IMS bietet spezialisierte Tools für Messung, Beschriftung, Zusammenarbeit und Archivverwaltung. Mit Hilfe schneller Objektträgerwechsel können Sie Fälle rasch begutachten und mit einem einzigen Klick sofortigen Rat zum Fall einholen. Die Falldaten werden mit einer digitalen Objektträger-Kassette dargestellt, in der die Objektträger auf ähnliche Weise wie in einer analogen Objektträger-Kassette sortiert werden. Sie umfasst fallbezogene Dokumente, grobe Bilder und fallspezifische Anmerkungen. Diese Objektträgerübersicht zeigt an, welche Objektträger überprüft und kommentiert wurden, und ob zusätzliche Objektträger angeordnet wurden. Es bietet außerdem Zugriff auf rollenbasierte, benutzerspezifische Falllisten sowie zugehörige Patientendaten und Anmerkungen.
Vereinheitlichter digitaler Arbeitsablauf für verbesserte Benutzerfreundlichkeit
Das IMS bietet spezialisierte Tools für Messung, Beschriftung, Zusammenarbeit und Archivverwaltung. Mit Hilfe schneller Objektträgerwechsel können Sie Fälle rasch begutachten und mit einem einzigen Klick sofortigen Rat zum Fall einholen. Die Falldaten werden mit einer digitalen Objektträger-Kassette dargestellt, in der die Objektträger auf ähnliche Weise wie in einer analogen Objektträger-Kassette sortiert werden. Sie umfasst fallbezogene Dokumente, grobe Bilder und fallspezifische Anmerkungen. Diese Objektträgerübersicht zeigt an, welche Objektträger überprüft und kommentiert wurden, und ob zusätzliche Objektträger angeordnet wurden. Es bietet außerdem Zugriff auf rollenbasierte, benutzerspezifische Falllisten sowie zugehörige Patientendaten und Anmerkungen.
Vereinheitlichter digitaler Arbeitsablauf für verbesserte Benutzerfreundlichkeit
Vereinheitlichter digitaler Arbeitsablauf für verbesserte Benutzerfreundlichkeit
Das IMS bietet spezialisierte Tools für Messung, Beschriftung, Zusammenarbeit und Archivverwaltung. Mit Hilfe schneller Objektträgerwechsel können Sie Fälle rasch begutachten und mit einem einzigen Klick sofortigen Rat zum Fall einholen. Die Falldaten werden mit einer digitalen Objektträger-Kassette dargestellt, in der die Objektträger auf ähnliche Weise wie in einer analogen Objektträger-Kassette sortiert werden. Sie umfasst fallbezogene Dokumente, grobe Bilder und fallspezifische Anmerkungen. Diese Objektträgerübersicht zeigt an, welche Objektträger überprüft und kommentiert wurden, und ob zusätzliche Objektträger angeordnet wurden. Es bietet außerdem Zugriff auf rollenbasierte, benutzerspezifische Falllisten sowie zugehörige Patientendaten und Anmerkungen.
Verbesserung der Gewebeanalyse mit einem speziellen Objektträger-Viewer
Verbesserung der Gewebeanalyse mit einem speziellen Objektträger-Viewer
Unser spezieller Objektträger-Viewer bietet ein breites Spektrum an Tools für Beschriftungen und genaue Messungen, die Pathologen ein einfaches Navigieren durch das Gewebe ermöglichen. Sie können eine Galerie mit markierten Gewebemerkmalen erstellen, zu der Sie per Tastendruck zurückkehren können. Objektträger können auch für die Verlaufsbeobachtung in sekundären Arbeitsabläufen, wie beispielsweise in Tumorkonferenz- oder Plenumsdiskussionen, markiert werden. Intelligente Algorithmen für den Arbeitsablauf umfassen eine automatische Bildausrichtung, Gewebeerkennung und Gewebedarstellung und Navigation mit einem einzigen Klick. Tastenkombinationen tragen zur Verbesserung von Arbeitsablauf und Effizienz bei.
Verbesserung der Gewebeanalyse mit einem speziellen Objektträger-Viewer
Unser spezieller Objektträger-Viewer bietet ein breites Spektrum an Tools für Beschriftungen und genaue Messungen, die Pathologen ein einfaches Navigieren durch das Gewebe ermöglichen. Sie können eine Galerie mit markierten Gewebemerkmalen erstellen, zu der Sie per Tastendruck zurückkehren können. Objektträger können auch für die Verlaufsbeobachtung in sekundären Arbeitsabläufen, wie beispielsweise in Tumorkonferenz- oder Plenumsdiskussionen, markiert werden. Intelligente Algorithmen für den Arbeitsablauf umfassen eine automatische Bildausrichtung, Gewebeerkennung und Gewebedarstellung und Navigation mit einem einzigen Klick. Tastenkombinationen tragen zur Verbesserung von Arbeitsablauf und Effizienz bei.
Verbesserung der Gewebeanalyse mit einem speziellen Objektträger-Viewer
Unser spezieller Objektträger-Viewer bietet ein breites Spektrum an Tools für Beschriftungen und genaue Messungen, die Pathologen ein einfaches Navigieren durch das Gewebe ermöglichen. Sie können eine Galerie mit markierten Gewebemerkmalen erstellen, zu der Sie per Tastendruck zurückkehren können. Objektträger können auch für die Verlaufsbeobachtung in sekundären Arbeitsabläufen, wie beispielsweise in Tumorkonferenz- oder Plenumsdiskussionen, markiert werden. Intelligente Algorithmen für den Arbeitsablauf umfassen eine automatische Bildausrichtung, Gewebeerkennung und Gewebedarstellung und Navigation mit einem einzigen Klick. Tastenkombinationen tragen zur Verbesserung von Arbeitsablauf und Effizienz bei.
Verbesserung der Gewebeanalyse mit einem speziellen Objektträger-Viewer
Verbesserung der Gewebeanalyse mit einem speziellen Objektträger-Viewer
Unser spezieller Objektträger-Viewer bietet ein breites Spektrum an Tools für Beschriftungen und genaue Messungen, die Pathologen ein einfaches Navigieren durch das Gewebe ermöglichen. Sie können eine Galerie mit markierten Gewebemerkmalen erstellen, zu der Sie per Tastendruck zurückkehren können. Objektträger können auch für die Verlaufsbeobachtung in sekundären Arbeitsabläufen, wie beispielsweise in Tumorkonferenz- oder Plenumsdiskussionen, markiert werden. Intelligente Algorithmen für den Arbeitsablauf umfassen eine automatische Bildausrichtung, Gewebeerkennung und Gewebedarstellung und Navigation mit einem einzigen Klick. Tastenkombinationen tragen zur Verbesserung von Arbeitsablauf und Effizienz bei.
Verbesserte Zusammenarbeit und Fallfreigabe in Echtzeit
Verbesserte Zusammenarbeit und Fallfreigabe in Echtzeit
Verbinden Sie sich über unser Echtzeit-Tool für die Zusammenarbeit mit Ihren Kollegen überall auf der Welt. Sie können Ihre Objektträger-Ansicht wie bei einem multiokularen Mikroskop teilen. Alle Teilnehmer nutzen dabei den Bildschirm gemeinsam und können die Beschriftungs- und Messwerkzeuge nutzen. Auf diese Weise können sie den Fall gemeinsam analysieren.
Verbesserte Zusammenarbeit und Fallfreigabe in Echtzeit
Verbinden Sie sich über unser Echtzeit-Tool für die Zusammenarbeit mit Ihren Kollegen überall auf der Welt. Sie können Ihre Objektträger-Ansicht wie bei einem multiokularen Mikroskop teilen. Alle Teilnehmer nutzen dabei den Bildschirm gemeinsam und können die Beschriftungs- und Messwerkzeuge nutzen. Auf diese Weise können sie den Fall gemeinsam analysieren.
Verbesserte Zusammenarbeit und Fallfreigabe in Echtzeit
Verbinden Sie sich über unser Echtzeit-Tool für die Zusammenarbeit mit Ihren Kollegen überall auf der Welt. Sie können Ihre Objektträger-Ansicht wie bei einem multiokularen Mikroskop teilen. Alle Teilnehmer nutzen dabei den Bildschirm gemeinsam und können die Beschriftungs- und Messwerkzeuge nutzen. Auf diese Weise können sie den Fall gemeinsam analysieren.
Verbesserte Zusammenarbeit und Fallfreigabe in Echtzeit
Verbesserte Zusammenarbeit und Fallfreigabe in Echtzeit
Verbinden Sie sich über unser Echtzeit-Tool für die Zusammenarbeit mit Ihren Kollegen überall auf der Welt. Sie können Ihre Objektträger-Ansicht wie bei einem multiokularen Mikroskop teilen. Alle Teilnehmer nutzen dabei den Bildschirm gemeinsam und können die Beschriftungs- und Messwerkzeuge nutzen. Auf diese Weise können sie den Fall gemeinsam analysieren.
Verbesserung von Benutzerfreundlichkeit und Effizienz
Verbesserung von Benutzerfreundlichkeit und Effizienz
Das Image Management System ist Ihr Zugang zum Verwalten, Überprüfen und Analysieren digitalisierter Objektträger. Diese Software der jüngsten Generation beinhaltet Tools für ein verbessertes tägliches Management der anstehenden Fälle, für das Navigieren durch Fälle und Bilder sowie für die Zusammenarbeit. Sie haben Zugriff auf Objektträgeraufnahmen im Viewer mit zahlreichen Funktionen in einem effizienten und benutzerfreundlichen diagnostischen Arbeitsablauf.
Verbesserung von Benutzerfreundlichkeit und Effizienz
Das Image Management System ist Ihr Zugang zum Verwalten, Überprüfen und Analysieren digitalisierter Objektträger. Diese Software der jüngsten Generation beinhaltet Tools für ein verbessertes tägliches Management der anstehenden Fälle, für das Navigieren durch Fälle und Bilder sowie für die Zusammenarbeit. Sie haben Zugriff auf Objektträgeraufnahmen im Viewer mit zahlreichen Funktionen in einem effizienten und benutzerfreundlichen diagnostischen Arbeitsablauf.
Verbesserung von Benutzerfreundlichkeit und Effizienz
Das Image Management System ist Ihr Zugang zum Verwalten, Überprüfen und Analysieren digitalisierter Objektträger. Diese Software der jüngsten Generation beinhaltet Tools für ein verbessertes tägliches Management der anstehenden Fälle, für das Navigieren durch Fälle und Bilder sowie für die Zusammenarbeit. Sie haben Zugriff auf Objektträgeraufnahmen im Viewer mit zahlreichen Funktionen in einem effizienten und benutzerfreundlichen diagnostischen Arbeitsablauf.
Verbesserung von Benutzerfreundlichkeit und Effizienz
Verbesserung von Benutzerfreundlichkeit und Effizienz
Das Image Management System ist Ihr Zugang zum Verwalten, Überprüfen und Analysieren digitalisierter Objektträger. Diese Software der jüngsten Generation beinhaltet Tools für ein verbessertes tägliches Management der anstehenden Fälle, für das Navigieren durch Fälle und Bilder sowie für die Zusammenarbeit. Sie haben Zugriff auf Objektträgeraufnahmen im Viewer mit zahlreichen Funktionen in einem effizienten und benutzerfreundlichen diagnostischen Arbeitsablauf.
Einfacheres Management des Arbeitstages
Einfacheres Management des Arbeitstages
Das IMS ermöglicht die einfache Organisation, Überprüfung, Verwaltung und Präsentation digitaler Fälle. Übersichtliche persönliche Arbeitslisten können nach Bedarf angeordnet und sortiert werden. Sie unterscheiden die Fälle mühelos nach ihrem Status und nach fallspezifischen Informationen, z.B. Patientenname, Anzahl der Objektträger pro Fall und Gewebetyp. Erweiterte Such- und Filterfunktionen helfen Ihnen, den richtigen Fall schnell zu finden.
Einfacheres Management des Arbeitstages
Das IMS ermöglicht die einfache Organisation, Überprüfung, Verwaltung und Präsentation digitaler Fälle. Übersichtliche persönliche Arbeitslisten können nach Bedarf angeordnet und sortiert werden. Sie unterscheiden die Fälle mühelos nach ihrem Status und nach fallspezifischen Informationen, z.B. Patientenname, Anzahl der Objektträger pro Fall und Gewebetyp. Erweiterte Such- und Filterfunktionen helfen Ihnen, den richtigen Fall schnell zu finden.
Einfacheres Management des Arbeitstages
Das IMS ermöglicht die einfache Organisation, Überprüfung, Verwaltung und Präsentation digitaler Fälle. Übersichtliche persönliche Arbeitslisten können nach Bedarf angeordnet und sortiert werden. Sie unterscheiden die Fälle mühelos nach ihrem Status und nach fallspezifischen Informationen, z.B. Patientenname, Anzahl der Objektträger pro Fall und Gewebetyp. Erweiterte Such- und Filterfunktionen helfen Ihnen, den richtigen Fall schnell zu finden.
Das IMS ermöglicht die einfache Organisation, Überprüfung, Verwaltung und Präsentation digitaler Fälle. Übersichtliche persönliche Arbeitslisten können nach Bedarf angeordnet und sortiert werden. Sie unterscheiden die Fälle mühelos nach ihrem Status und nach fallspezifischen Informationen, z.B. Patientenname, Anzahl der Objektträger pro Fall und Gewebetyp. Erweiterte Such- und Filterfunktionen helfen Ihnen, den richtigen Fall schnell zu finden.
Flexible Speicherung digitaler Pathologiebilder
Flexible Speicherung digitaler Pathologiebilder
Flexible Speicherung digitaler Pathologiebilder Die Verwaltung von Pathologiebildern lässt sich an verschiedene Anforderungen anpassen: Zum Beispiel mit einer individuellen Speicherkonfiguration im lokalen System oder in Kombination mit einer sicheren cloudbasierten Archivierung. Die IntelliSite Pathologielösung bietet neben der zuverlässigen Verwaltung von Repositorys auch Interoperabilität mit Labor-Informationssystemen, Netzwerkflexibilität sowie eine nahtlose Integration in bestehende Systeme. Cloud-Datendienste ermöglichen eine skalierbare, kosteneffiziente Speicherung mit sofortigem Zugriff, langfristiger Aufbewahrung und einer Grundlage für integrierte KI-gestützte Diagnostik.**
Flexible Speicherung digitaler Pathologiebilder
Flexible Speicherung digitaler Pathologiebilder Die Verwaltung von Pathologiebildern lässt sich an verschiedene Anforderungen anpassen: Zum Beispiel mit einer individuellen Speicherkonfiguration im lokalen System oder in Kombination mit einer sicheren cloudbasierten Archivierung. Die IntelliSite Pathologielösung bietet neben der zuverlässigen Verwaltung von Repositorys auch Interoperabilität mit Labor-Informationssystemen, Netzwerkflexibilität sowie eine nahtlose Integration in bestehende Systeme. Cloud-Datendienste ermöglichen eine skalierbare, kosteneffiziente Speicherung mit sofortigem Zugriff, langfristiger Aufbewahrung und einer Grundlage für integrierte KI-gestützte Diagnostik.**
Flexible Speicherung digitaler Pathologiebilder
Flexible Speicherung digitaler Pathologiebilder Die Verwaltung von Pathologiebildern lässt sich an verschiedene Anforderungen anpassen: Zum Beispiel mit einer individuellen Speicherkonfiguration im lokalen System oder in Kombination mit einer sicheren cloudbasierten Archivierung. Die IntelliSite Pathologielösung bietet neben der zuverlässigen Verwaltung von Repositorys auch Interoperabilität mit Labor-Informationssystemen, Netzwerkflexibilität sowie eine nahtlose Integration in bestehende Systeme. Cloud-Datendienste ermöglichen eine skalierbare, kosteneffiziente Speicherung mit sofortigem Zugriff, langfristiger Aufbewahrung und einer Grundlage für integrierte KI-gestützte Diagnostik.**
Flexible Speicherung digitaler Pathologiebilder Die Verwaltung von Pathologiebildern lässt sich an verschiedene Anforderungen anpassen: Zum Beispiel mit einer individuellen Speicherkonfiguration im lokalen System oder in Kombination mit einer sicheren cloudbasierten Archivierung. Die IntelliSite Pathologielösung bietet neben der zuverlässigen Verwaltung von Repositorys auch Interoperabilität mit Labor-Informationssystemen, Netzwerkflexibilität sowie eine nahtlose Integration in bestehende Systeme. Cloud-Datendienste ermöglichen eine skalierbare, kosteneffiziente Speicherung mit sofortigem Zugriff, langfristiger Aufbewahrung und einer Grundlage für integrierte KI-gestützte Diagnostik.**
Niedrige Gesamtkosten (TCO) pro digitalisierten Objektträger
Niedrige Gesamtkosten (TCO) pro digitalisierten Objektträger
Der SG300 ist für mittelgroße bis große Labors mit klassischem Arbeitsablauf konzipiert, in denen mehrmals täglich große Objektträger-Chargen verarbeitet und gescannt werden. Der SG300 bietet hochwertige Bilder, vollständige Automatisierung und die gleich hohe Rate an auf Anhieb aussagekräftigen Ergebnissen wie der SG60. Der SG300 erzielt dank seiner Scangeschwindigkeit, Objektträgerhandhabung und der Optimierung nicht rechteckiger ROIs zudem einen hohen, klinisch repräsentativen Durchsatz. Dies ermöglicht kurze Durchlaufzeiten und sehr niedrige Gesamtkosten (TCO pro Objektträger), da das Scannen über Nacht eine hohe Auslastung des SG300 möglich macht.
Niedrige Gesamtkosten (TCO) pro digitalisierten Objektträger
Der SG300 ist für mittelgroße bis große Labors mit klassischem Arbeitsablauf konzipiert, in denen mehrmals täglich große Objektträger-Chargen verarbeitet und gescannt werden. Der SG300 bietet hochwertige Bilder, vollständige Automatisierung und die gleich hohe Rate an auf Anhieb aussagekräftigen Ergebnissen wie der SG60. Der SG300 erzielt dank seiner Scangeschwindigkeit, Objektträgerhandhabung und der Optimierung nicht rechteckiger ROIs zudem einen hohen, klinisch repräsentativen Durchsatz. Dies ermöglicht kurze Durchlaufzeiten und sehr niedrige Gesamtkosten (TCO pro Objektträger), da das Scannen über Nacht eine hohe Auslastung des SG300 möglich macht.
Niedrige Gesamtkosten (TCO) pro digitalisierten Objektträger
Der SG300 ist für mittelgroße bis große Labors mit klassischem Arbeitsablauf konzipiert, in denen mehrmals täglich große Objektträger-Chargen verarbeitet und gescannt werden. Der SG300 bietet hochwertige Bilder, vollständige Automatisierung und die gleich hohe Rate an auf Anhieb aussagekräftigen Ergebnissen wie der SG60. Der SG300 erzielt dank seiner Scangeschwindigkeit, Objektträgerhandhabung und der Optimierung nicht rechteckiger ROIs zudem einen hohen, klinisch repräsentativen Durchsatz. Dies ermöglicht kurze Durchlaufzeiten und sehr niedrige Gesamtkosten (TCO pro Objektträger), da das Scannen über Nacht eine hohe Auslastung des SG300 möglich macht.
Niedrige Gesamtkosten (TCO) pro digitalisierten Objektträger
Niedrige Gesamtkosten (TCO) pro digitalisierten Objektträger
Der SG300 ist für mittelgroße bis große Labors mit klassischem Arbeitsablauf konzipiert, in denen mehrmals täglich große Objektträger-Chargen verarbeitet und gescannt werden. Der SG300 bietet hochwertige Bilder, vollständige Automatisierung und die gleich hohe Rate an auf Anhieb aussagekräftigen Ergebnissen wie der SG60. Der SG300 erzielt dank seiner Scangeschwindigkeit, Objektträgerhandhabung und der Optimierung nicht rechteckiger ROIs zudem einen hohen, klinisch repräsentativen Durchsatz. Dies ermöglicht kurze Durchlaufzeiten und sehr niedrige Gesamtkosten (TCO pro Objektträger), da das Scannen über Nacht eine hohe Auslastung des SG300 möglich macht.
3D-fähige Technologie
3D-fähige Technologie
Die Objektträger-Scanner der zweiten Generation für die Pathologie sind für Multi-Layer-Scans gerüstet.
3D-fähige Technologie
Die Objektträger-Scanner der zweiten Generation für die Pathologie sind für Multi-Layer-Scans gerüstet.
3D-fähige Technologie
Die Objektträger-Scanner der zweiten Generation für die Pathologie sind für Multi-Layer-Scans gerüstet.
Ein einzelner Scanner kann bis zu 60 Objektträger pro Stunde mit einer Gewebegröße von 15 x 15 mm scannen. Jeder Scanner verfügt über eine Objektträgerkapazität von 300 Objektträgern, die kontinuierlich geladen werden können, wodurch ein vollautomatisches Scannen ohne Unterbrechung möglich wird. Sollte ein Fehler auftreten, wird dieser dem Nutzer angezeigt, während der Scanvorgang mit dem nächsten Objektträger kontinuierlich fortgesetzt wird. Damit können die Proben mit hohem Durchsatz digitalisiert werden.
Hoher Durchsatz
Ein einzelner Scanner kann bis zu 60 Objektträger pro Stunde mit einer Gewebegröße von 15 x 15 mm scannen. Jeder Scanner verfügt über eine Objektträgerkapazität von 300 Objektträgern, die kontinuierlich geladen werden können, wodurch ein vollautomatisches Scannen ohne Unterbrechung möglich wird. Sollte ein Fehler auftreten, wird dieser dem Nutzer angezeigt, während der Scanvorgang mit dem nächsten Objektträger kontinuierlich fortgesetzt wird. Damit können die Proben mit hohem Durchsatz digitalisiert werden.
Hoher Durchsatz
Ein einzelner Scanner kann bis zu 60 Objektträger pro Stunde mit einer Gewebegröße von 15 x 15 mm scannen. Jeder Scanner verfügt über eine Objektträgerkapazität von 300 Objektträgern, die kontinuierlich geladen werden können, wodurch ein vollautomatisches Scannen ohne Unterbrechung möglich wird. Sollte ein Fehler auftreten, wird dieser dem Nutzer angezeigt, während der Scanvorgang mit dem nächsten Objektträger kontinuierlich fortgesetzt wird. Damit können die Proben mit hohem Durchsatz digitalisiert werden.
Ein einzelner Scanner kann bis zu 60 Objektträger pro Stunde mit einer Gewebegröße von 15 x 15 mm scannen. Jeder Scanner verfügt über eine Objektträgerkapazität von 300 Objektträgern, die kontinuierlich geladen werden können, wodurch ein vollautomatisches Scannen ohne Unterbrechung möglich wird. Sollte ein Fehler auftreten, wird dieser dem Nutzer angezeigt, während der Scanvorgang mit dem nächsten Objektträger kontinuierlich fortgesetzt wird. Damit können die Proben mit hohem Durchsatz digitalisiert werden.
Hochauflösende Bilder
Hochauflösende Bilder
Unser klinisch validierter Scanner erzeugt hochwertige Bilder durch einen standardisierten und vollständig automatisierten Scanprozess. Jeder Objektträger wird in einer 40-fachen Vergrößerung gescannt (0,25 um/Pixel). Damit entstehen hochauflösende Bilder, die für die Digitalisierung der primären diagnostischen Arbeitsabläufe unabdingbar sind und die Grundvoraussetzung für den Einsatz von Algorithmen für die Bildanalyse bilden.
Hochauflösende Bilder
Unser klinisch validierter Scanner erzeugt hochwertige Bilder durch einen standardisierten und vollständig automatisierten Scanprozess. Jeder Objektträger wird in einer 40-fachen Vergrößerung gescannt (0,25 um/Pixel). Damit entstehen hochauflösende Bilder, die für die Digitalisierung der primären diagnostischen Arbeitsabläufe unabdingbar sind und die Grundvoraussetzung für den Einsatz von Algorithmen für die Bildanalyse bilden.
Hochauflösende Bilder
Unser klinisch validierter Scanner erzeugt hochwertige Bilder durch einen standardisierten und vollständig automatisierten Scanprozess. Jeder Objektträger wird in einer 40-fachen Vergrößerung gescannt (0,25 um/Pixel). Damit entstehen hochauflösende Bilder, die für die Digitalisierung der primären diagnostischen Arbeitsabläufe unabdingbar sind und die Grundvoraussetzung für den Einsatz von Algorithmen für die Bildanalyse bilden.
Unser klinisch validierter Scanner erzeugt hochwertige Bilder durch einen standardisierten und vollständig automatisierten Scanprozess. Jeder Objektträger wird in einer 40-fachen Vergrößerung gescannt (0,25 um/Pixel). Damit entstehen hochauflösende Bilder, die für die Digitalisierung der primären diagnostischen Arbeitsabläufe unabdingbar sind und die Grundvoraussetzung für den Einsatz von Algorithmen für die Bildanalyse bilden.
Automatisierter Betrieb
Automatisierter Betrieb
Alle Philips Scanner ermöglichen einen einfachen „Load and Walk Away“-Ablauf. Jeder im Labor kann Objektträger in den Scanner laden und der Digitalisierungsprozess läuft automatisch ab. Die automatisierte Verarbeitung wird durch zahlreiche Algorithmen zur Erkennung von Gewebe, Barcode und Deckglas sowie durch kontinuierliche Autofokus-Algorithmen, die während des Scannens zum Einsatz kommen, unterstützt.
Automatisierter Betrieb
Alle Philips Scanner ermöglichen einen einfachen „Load and Walk Away“-Ablauf. Jeder im Labor kann Objektträger in den Scanner laden und der Digitalisierungsprozess läuft automatisch ab. Die automatisierte Verarbeitung wird durch zahlreiche Algorithmen zur Erkennung von Gewebe, Barcode und Deckglas sowie durch kontinuierliche Autofokus-Algorithmen, die während des Scannens zum Einsatz kommen, unterstützt.
Automatisierter Betrieb
Alle Philips Scanner ermöglichen einen einfachen „Load and Walk Away“-Ablauf. Jeder im Labor kann Objektträger in den Scanner laden und der Digitalisierungsprozess läuft automatisch ab. Die automatisierte Verarbeitung wird durch zahlreiche Algorithmen zur Erkennung von Gewebe, Barcode und Deckglas sowie durch kontinuierliche Autofokus-Algorithmen, die während des Scannens zum Einsatz kommen, unterstützt.
Alle Philips Scanner ermöglichen einen einfachen „Load and Walk Away“-Ablauf. Jeder im Labor kann Objektträger in den Scanner laden und der Digitalisierungsprozess läuft automatisch ab. Die automatisierte Verarbeitung wird durch zahlreiche Algorithmen zur Erkennung von Gewebe, Barcode und Deckglas sowie durch kontinuierliche Autofokus-Algorithmen, die während des Scannens zum Einsatz kommen, unterstützt.
Harmonisierung zwischen mehreren Standorten und Sicherheit
Harmonisierung zwischen mehreren Standorten und Sicherheit
Die Konfiguration von mehreren Standorten ist ein gängiger Ansatz für die Erstellung eines virtuellen Netzwerks aus mehreren Laboren, mit dem Sie Ihr Team mit einer skalierbaren Lösung verbinden und Histologiedaten organsationsweit austauschen können. Mehrere Standorte können untereinander auf alle Bilder zugreifen und Fälle austauschen, wodurch eine bessere Verteilung der Arbeitslast zwischen den Standorten ermöglicht wird. Damit haben Sie mehr Möglichkeiten, schnell Spezialisten und Fachärzte für Fernkonsultationen zu erreichen.
Harmonisierung zwischen mehreren Standorten und Sicherheit
Die Konfiguration von mehreren Standorten ist ein gängiger Ansatz für die Erstellung eines virtuellen Netzwerks aus mehreren Laboren, mit dem Sie Ihr Team mit einer skalierbaren Lösung verbinden und Histologiedaten organsationsweit austauschen können. Mehrere Standorte können untereinander auf alle Bilder zugreifen und Fälle austauschen, wodurch eine bessere Verteilung der Arbeitslast zwischen den Standorten ermöglicht wird. Damit haben Sie mehr Möglichkeiten, schnell Spezialisten und Fachärzte für Fernkonsultationen zu erreichen.
Harmonisierung zwischen mehreren Standorten und Sicherheit
Die Konfiguration von mehreren Standorten ist ein gängiger Ansatz für die Erstellung eines virtuellen Netzwerks aus mehreren Laboren, mit dem Sie Ihr Team mit einer skalierbaren Lösung verbinden und Histologiedaten organsationsweit austauschen können. Mehrere Standorte können untereinander auf alle Bilder zugreifen und Fälle austauschen, wodurch eine bessere Verteilung der Arbeitslast zwischen den Standorten ermöglicht wird. Damit haben Sie mehr Möglichkeiten, schnell Spezialisten und Fachärzte für Fernkonsultationen zu erreichen.
Harmonisierung zwischen mehreren Standorten und Sicherheit
Harmonisierung zwischen mehreren Standorten und Sicherheit
Die Konfiguration von mehreren Standorten ist ein gängiger Ansatz für die Erstellung eines virtuellen Netzwerks aus mehreren Laboren, mit dem Sie Ihr Team mit einer skalierbaren Lösung verbinden und Histologiedaten organsationsweit austauschen können. Mehrere Standorte können untereinander auf alle Bilder zugreifen und Fälle austauschen, wodurch eine bessere Verteilung der Arbeitslast zwischen den Standorten ermöglicht wird. Damit haben Sie mehr Möglichkeiten, schnell Spezialisten und Fachärzte für Fernkonsultationen zu erreichen.
Vereinheitlichter digitaler Arbeitsablauf für verbesserte Benutzerfreundlichkeit
Vereinheitlichter digitaler Arbeitsablauf für verbesserte Benutzerfreundlichkeit
Das IMS bietet spezialisierte Tools für Messung, Beschriftung, Zusammenarbeit und Archivverwaltung. Mit Hilfe schneller Objektträgerwechsel können Sie Fälle rasch begutachten und mit einem einzigen Klick sofortigen Rat zum Fall einholen. Die Falldaten werden mit einer digitalen Objektträger-Kassette dargestellt, in der die Objektträger auf ähnliche Weise wie in einer analogen Objektträger-Kassette sortiert werden. Sie umfasst fallbezogene Dokumente, grobe Bilder und fallspezifische Anmerkungen. Diese Objektträgerübersicht zeigt an, welche Objektträger überprüft und kommentiert wurden, und ob zusätzliche Objektträger angeordnet wurden. Es bietet außerdem Zugriff auf rollenbasierte, benutzerspezifische Falllisten sowie zugehörige Patientendaten und Anmerkungen.
Vereinheitlichter digitaler Arbeitsablauf für verbesserte Benutzerfreundlichkeit
Das IMS bietet spezialisierte Tools für Messung, Beschriftung, Zusammenarbeit und Archivverwaltung. Mit Hilfe schneller Objektträgerwechsel können Sie Fälle rasch begutachten und mit einem einzigen Klick sofortigen Rat zum Fall einholen. Die Falldaten werden mit einer digitalen Objektträger-Kassette dargestellt, in der die Objektträger auf ähnliche Weise wie in einer analogen Objektträger-Kassette sortiert werden. Sie umfasst fallbezogene Dokumente, grobe Bilder und fallspezifische Anmerkungen. Diese Objektträgerübersicht zeigt an, welche Objektträger überprüft und kommentiert wurden, und ob zusätzliche Objektträger angeordnet wurden. Es bietet außerdem Zugriff auf rollenbasierte, benutzerspezifische Falllisten sowie zugehörige Patientendaten und Anmerkungen.
Vereinheitlichter digitaler Arbeitsablauf für verbesserte Benutzerfreundlichkeit
Das IMS bietet spezialisierte Tools für Messung, Beschriftung, Zusammenarbeit und Archivverwaltung. Mit Hilfe schneller Objektträgerwechsel können Sie Fälle rasch begutachten und mit einem einzigen Klick sofortigen Rat zum Fall einholen. Die Falldaten werden mit einer digitalen Objektträger-Kassette dargestellt, in der die Objektträger auf ähnliche Weise wie in einer analogen Objektträger-Kassette sortiert werden. Sie umfasst fallbezogene Dokumente, grobe Bilder und fallspezifische Anmerkungen. Diese Objektträgerübersicht zeigt an, welche Objektträger überprüft und kommentiert wurden, und ob zusätzliche Objektträger angeordnet wurden. Es bietet außerdem Zugriff auf rollenbasierte, benutzerspezifische Falllisten sowie zugehörige Patientendaten und Anmerkungen.
Vereinheitlichter digitaler Arbeitsablauf für verbesserte Benutzerfreundlichkeit
Vereinheitlichter digitaler Arbeitsablauf für verbesserte Benutzerfreundlichkeit
Das IMS bietet spezialisierte Tools für Messung, Beschriftung, Zusammenarbeit und Archivverwaltung. Mit Hilfe schneller Objektträgerwechsel können Sie Fälle rasch begutachten und mit einem einzigen Klick sofortigen Rat zum Fall einholen. Die Falldaten werden mit einer digitalen Objektträger-Kassette dargestellt, in der die Objektträger auf ähnliche Weise wie in einer analogen Objektträger-Kassette sortiert werden. Sie umfasst fallbezogene Dokumente, grobe Bilder und fallspezifische Anmerkungen. Diese Objektträgerübersicht zeigt an, welche Objektträger überprüft und kommentiert wurden, und ob zusätzliche Objektträger angeordnet wurden. Es bietet außerdem Zugriff auf rollenbasierte, benutzerspezifische Falllisten sowie zugehörige Patientendaten und Anmerkungen.
Verbesserung der Gewebeanalyse mit einem speziellen Objektträger-Viewer
Verbesserung der Gewebeanalyse mit einem speziellen Objektträger-Viewer
Unser spezieller Objektträger-Viewer bietet ein breites Spektrum an Tools für Beschriftungen und genaue Messungen, die Pathologen ein einfaches Navigieren durch das Gewebe ermöglichen. Sie können eine Galerie mit markierten Gewebemerkmalen erstellen, zu der Sie per Tastendruck zurückkehren können. Objektträger können auch für die Verlaufsbeobachtung in sekundären Arbeitsabläufen, wie beispielsweise in Tumorkonferenz- oder Plenumsdiskussionen, markiert werden. Intelligente Algorithmen für den Arbeitsablauf umfassen eine automatische Bildausrichtung, Gewebeerkennung und Gewebedarstellung und Navigation mit einem einzigen Klick. Tastenkombinationen tragen zur Verbesserung von Arbeitsablauf und Effizienz bei.
Verbesserung der Gewebeanalyse mit einem speziellen Objektträger-Viewer
Unser spezieller Objektträger-Viewer bietet ein breites Spektrum an Tools für Beschriftungen und genaue Messungen, die Pathologen ein einfaches Navigieren durch das Gewebe ermöglichen. Sie können eine Galerie mit markierten Gewebemerkmalen erstellen, zu der Sie per Tastendruck zurückkehren können. Objektträger können auch für die Verlaufsbeobachtung in sekundären Arbeitsabläufen, wie beispielsweise in Tumorkonferenz- oder Plenumsdiskussionen, markiert werden. Intelligente Algorithmen für den Arbeitsablauf umfassen eine automatische Bildausrichtung, Gewebeerkennung und Gewebedarstellung und Navigation mit einem einzigen Klick. Tastenkombinationen tragen zur Verbesserung von Arbeitsablauf und Effizienz bei.
Verbesserung der Gewebeanalyse mit einem speziellen Objektträger-Viewer
Unser spezieller Objektträger-Viewer bietet ein breites Spektrum an Tools für Beschriftungen und genaue Messungen, die Pathologen ein einfaches Navigieren durch das Gewebe ermöglichen. Sie können eine Galerie mit markierten Gewebemerkmalen erstellen, zu der Sie per Tastendruck zurückkehren können. Objektträger können auch für die Verlaufsbeobachtung in sekundären Arbeitsabläufen, wie beispielsweise in Tumorkonferenz- oder Plenumsdiskussionen, markiert werden. Intelligente Algorithmen für den Arbeitsablauf umfassen eine automatische Bildausrichtung, Gewebeerkennung und Gewebedarstellung und Navigation mit einem einzigen Klick. Tastenkombinationen tragen zur Verbesserung von Arbeitsablauf und Effizienz bei.
Verbesserung der Gewebeanalyse mit einem speziellen Objektträger-Viewer
Verbesserung der Gewebeanalyse mit einem speziellen Objektträger-Viewer
Unser spezieller Objektträger-Viewer bietet ein breites Spektrum an Tools für Beschriftungen und genaue Messungen, die Pathologen ein einfaches Navigieren durch das Gewebe ermöglichen. Sie können eine Galerie mit markierten Gewebemerkmalen erstellen, zu der Sie per Tastendruck zurückkehren können. Objektträger können auch für die Verlaufsbeobachtung in sekundären Arbeitsabläufen, wie beispielsweise in Tumorkonferenz- oder Plenumsdiskussionen, markiert werden. Intelligente Algorithmen für den Arbeitsablauf umfassen eine automatische Bildausrichtung, Gewebeerkennung und Gewebedarstellung und Navigation mit einem einzigen Klick. Tastenkombinationen tragen zur Verbesserung von Arbeitsablauf und Effizienz bei.
Verbesserte Zusammenarbeit und Fallfreigabe in Echtzeit
Verbesserte Zusammenarbeit und Fallfreigabe in Echtzeit
Verbinden Sie sich über unser Echtzeit-Tool für die Zusammenarbeit mit Ihren Kollegen überall auf der Welt. Sie können Ihre Objektträger-Ansicht wie bei einem multiokularen Mikroskop teilen. Alle Teilnehmer nutzen dabei den Bildschirm gemeinsam und können die Beschriftungs- und Messwerkzeuge nutzen. Auf diese Weise können sie den Fall gemeinsam analysieren.
Verbesserte Zusammenarbeit und Fallfreigabe in Echtzeit
Verbinden Sie sich über unser Echtzeit-Tool für die Zusammenarbeit mit Ihren Kollegen überall auf der Welt. Sie können Ihre Objektträger-Ansicht wie bei einem multiokularen Mikroskop teilen. Alle Teilnehmer nutzen dabei den Bildschirm gemeinsam und können die Beschriftungs- und Messwerkzeuge nutzen. Auf diese Weise können sie den Fall gemeinsam analysieren.
Verbesserte Zusammenarbeit und Fallfreigabe in Echtzeit
Verbinden Sie sich über unser Echtzeit-Tool für die Zusammenarbeit mit Ihren Kollegen überall auf der Welt. Sie können Ihre Objektträger-Ansicht wie bei einem multiokularen Mikroskop teilen. Alle Teilnehmer nutzen dabei den Bildschirm gemeinsam und können die Beschriftungs- und Messwerkzeuge nutzen. Auf diese Weise können sie den Fall gemeinsam analysieren.
Verbesserte Zusammenarbeit und Fallfreigabe in Echtzeit
Verbesserte Zusammenarbeit und Fallfreigabe in Echtzeit
Verbinden Sie sich über unser Echtzeit-Tool für die Zusammenarbeit mit Ihren Kollegen überall auf der Welt. Sie können Ihre Objektträger-Ansicht wie bei einem multiokularen Mikroskop teilen. Alle Teilnehmer nutzen dabei den Bildschirm gemeinsam und können die Beschriftungs- und Messwerkzeuge nutzen. Auf diese Weise können sie den Fall gemeinsam analysieren.
Verbesserung von Benutzerfreundlichkeit und Effizienz
Verbesserung von Benutzerfreundlichkeit und Effizienz
Das Image Management System ist Ihr Zugang zum Verwalten, Überprüfen und Analysieren digitalisierter Objektträger. Diese Software der jüngsten Generation beinhaltet Tools für ein verbessertes tägliches Management der anstehenden Fälle, für das Navigieren durch Fälle und Bilder sowie für die Zusammenarbeit. Sie haben Zugriff auf Objektträgeraufnahmen im Viewer mit zahlreichen Funktionen in einem effizienten und benutzerfreundlichen diagnostischen Arbeitsablauf.
Verbesserung von Benutzerfreundlichkeit und Effizienz
Das Image Management System ist Ihr Zugang zum Verwalten, Überprüfen und Analysieren digitalisierter Objektträger. Diese Software der jüngsten Generation beinhaltet Tools für ein verbessertes tägliches Management der anstehenden Fälle, für das Navigieren durch Fälle und Bilder sowie für die Zusammenarbeit. Sie haben Zugriff auf Objektträgeraufnahmen im Viewer mit zahlreichen Funktionen in einem effizienten und benutzerfreundlichen diagnostischen Arbeitsablauf.
Verbesserung von Benutzerfreundlichkeit und Effizienz
Das Image Management System ist Ihr Zugang zum Verwalten, Überprüfen und Analysieren digitalisierter Objektträger. Diese Software der jüngsten Generation beinhaltet Tools für ein verbessertes tägliches Management der anstehenden Fälle, für das Navigieren durch Fälle und Bilder sowie für die Zusammenarbeit. Sie haben Zugriff auf Objektträgeraufnahmen im Viewer mit zahlreichen Funktionen in einem effizienten und benutzerfreundlichen diagnostischen Arbeitsablauf.
Verbesserung von Benutzerfreundlichkeit und Effizienz
Verbesserung von Benutzerfreundlichkeit und Effizienz
Das Image Management System ist Ihr Zugang zum Verwalten, Überprüfen und Analysieren digitalisierter Objektträger. Diese Software der jüngsten Generation beinhaltet Tools für ein verbessertes tägliches Management der anstehenden Fälle, für das Navigieren durch Fälle und Bilder sowie für die Zusammenarbeit. Sie haben Zugriff auf Objektträgeraufnahmen im Viewer mit zahlreichen Funktionen in einem effizienten und benutzerfreundlichen diagnostischen Arbeitsablauf.
Einfacheres Management des Arbeitstages
Einfacheres Management des Arbeitstages
Das IMS ermöglicht die einfache Organisation, Überprüfung, Verwaltung und Präsentation digitaler Fälle. Übersichtliche persönliche Arbeitslisten können nach Bedarf angeordnet und sortiert werden. Sie unterscheiden die Fälle mühelos nach ihrem Status und nach fallspezifischen Informationen, z.B. Patientenname, Anzahl der Objektträger pro Fall und Gewebetyp. Erweiterte Such- und Filterfunktionen helfen Ihnen, den richtigen Fall schnell zu finden.
Einfacheres Management des Arbeitstages
Das IMS ermöglicht die einfache Organisation, Überprüfung, Verwaltung und Präsentation digitaler Fälle. Übersichtliche persönliche Arbeitslisten können nach Bedarf angeordnet und sortiert werden. Sie unterscheiden die Fälle mühelos nach ihrem Status und nach fallspezifischen Informationen, z.B. Patientenname, Anzahl der Objektträger pro Fall und Gewebetyp. Erweiterte Such- und Filterfunktionen helfen Ihnen, den richtigen Fall schnell zu finden.
Einfacheres Management des Arbeitstages
Das IMS ermöglicht die einfache Organisation, Überprüfung, Verwaltung und Präsentation digitaler Fälle. Übersichtliche persönliche Arbeitslisten können nach Bedarf angeordnet und sortiert werden. Sie unterscheiden die Fälle mühelos nach ihrem Status und nach fallspezifischen Informationen, z.B. Patientenname, Anzahl der Objektträger pro Fall und Gewebetyp. Erweiterte Such- und Filterfunktionen helfen Ihnen, den richtigen Fall schnell zu finden.
Das IMS ermöglicht die einfache Organisation, Überprüfung, Verwaltung und Präsentation digitaler Fälle. Übersichtliche persönliche Arbeitslisten können nach Bedarf angeordnet und sortiert werden. Sie unterscheiden die Fälle mühelos nach ihrem Status und nach fallspezifischen Informationen, z.B. Patientenname, Anzahl der Objektträger pro Fall und Gewebetyp. Erweiterte Such- und Filterfunktionen helfen Ihnen, den richtigen Fall schnell zu finden.
Flexible Speicherung digitaler Pathologiebilder
Flexible Speicherung digitaler Pathologiebilder
Flexible Speicherung digitaler Pathologiebilder Die Verwaltung von Pathologiebildern lässt sich an verschiedene Anforderungen anpassen: Zum Beispiel mit einer individuellen Speicherkonfiguration im lokalen System oder in Kombination mit einer sicheren cloudbasierten Archivierung. Die IntelliSite Pathologielösung bietet neben der zuverlässigen Verwaltung von Repositorys auch Interoperabilität mit Labor-Informationssystemen, Netzwerkflexibilität sowie eine nahtlose Integration in bestehende Systeme. Cloud-Datendienste ermöglichen eine skalierbare, kosteneffiziente Speicherung mit sofortigem Zugriff, langfristiger Aufbewahrung und einer Grundlage für integrierte KI-gestützte Diagnostik.**
Flexible Speicherung digitaler Pathologiebilder
Flexible Speicherung digitaler Pathologiebilder Die Verwaltung von Pathologiebildern lässt sich an verschiedene Anforderungen anpassen: Zum Beispiel mit einer individuellen Speicherkonfiguration im lokalen System oder in Kombination mit einer sicheren cloudbasierten Archivierung. Die IntelliSite Pathologielösung bietet neben der zuverlässigen Verwaltung von Repositorys auch Interoperabilität mit Labor-Informationssystemen, Netzwerkflexibilität sowie eine nahtlose Integration in bestehende Systeme. Cloud-Datendienste ermöglichen eine skalierbare, kosteneffiziente Speicherung mit sofortigem Zugriff, langfristiger Aufbewahrung und einer Grundlage für integrierte KI-gestützte Diagnostik.**
Flexible Speicherung digitaler Pathologiebilder
Flexible Speicherung digitaler Pathologiebilder Die Verwaltung von Pathologiebildern lässt sich an verschiedene Anforderungen anpassen: Zum Beispiel mit einer individuellen Speicherkonfiguration im lokalen System oder in Kombination mit einer sicheren cloudbasierten Archivierung. Die IntelliSite Pathologielösung bietet neben der zuverlässigen Verwaltung von Repositorys auch Interoperabilität mit Labor-Informationssystemen, Netzwerkflexibilität sowie eine nahtlose Integration in bestehende Systeme. Cloud-Datendienste ermöglichen eine skalierbare, kosteneffiziente Speicherung mit sofortigem Zugriff, langfristiger Aufbewahrung und einer Grundlage für integrierte KI-gestützte Diagnostik.**
Flexible Speicherung digitaler Pathologiebilder Die Verwaltung von Pathologiebildern lässt sich an verschiedene Anforderungen anpassen: Zum Beispiel mit einer individuellen Speicherkonfiguration im lokalen System oder in Kombination mit einer sicheren cloudbasierten Archivierung. Die IntelliSite Pathologielösung bietet neben der zuverlässigen Verwaltung von Repositorys auch Interoperabilität mit Labor-Informationssystemen, Netzwerkflexibilität sowie eine nahtlose Integration in bestehende Systeme. Cloud-Datendienste ermöglichen eine skalierbare, kosteneffiziente Speicherung mit sofortigem Zugriff, langfristiger Aufbewahrung und einer Grundlage für integrierte KI-gestützte Diagnostik.**
Niedrige Gesamtkosten (TCO) pro digitalisierten Objektträger
Niedrige Gesamtkosten (TCO) pro digitalisierten Objektträger
Der SG300 ist für mittelgroße bis große Labors mit klassischem Arbeitsablauf konzipiert, in denen mehrmals täglich große Objektträger-Chargen verarbeitet und gescannt werden. Der SG300 bietet hochwertige Bilder, vollständige Automatisierung und die gleich hohe Rate an auf Anhieb aussagekräftigen Ergebnissen wie der SG60. Der SG300 erzielt dank seiner Scangeschwindigkeit, Objektträgerhandhabung und der Optimierung nicht rechteckiger ROIs zudem einen hohen, klinisch repräsentativen Durchsatz. Dies ermöglicht kurze Durchlaufzeiten und sehr niedrige Gesamtkosten (TCO pro Objektträger), da das Scannen über Nacht eine hohe Auslastung des SG300 möglich macht.
Niedrige Gesamtkosten (TCO) pro digitalisierten Objektträger
Der SG300 ist für mittelgroße bis große Labors mit klassischem Arbeitsablauf konzipiert, in denen mehrmals täglich große Objektträger-Chargen verarbeitet und gescannt werden. Der SG300 bietet hochwertige Bilder, vollständige Automatisierung und die gleich hohe Rate an auf Anhieb aussagekräftigen Ergebnissen wie der SG60. Der SG300 erzielt dank seiner Scangeschwindigkeit, Objektträgerhandhabung und der Optimierung nicht rechteckiger ROIs zudem einen hohen, klinisch repräsentativen Durchsatz. Dies ermöglicht kurze Durchlaufzeiten und sehr niedrige Gesamtkosten (TCO pro Objektträger), da das Scannen über Nacht eine hohe Auslastung des SG300 möglich macht.
Niedrige Gesamtkosten (TCO) pro digitalisierten Objektträger
Der SG300 ist für mittelgroße bis große Labors mit klassischem Arbeitsablauf konzipiert, in denen mehrmals täglich große Objektträger-Chargen verarbeitet und gescannt werden. Der SG300 bietet hochwertige Bilder, vollständige Automatisierung und die gleich hohe Rate an auf Anhieb aussagekräftigen Ergebnissen wie der SG60. Der SG300 erzielt dank seiner Scangeschwindigkeit, Objektträgerhandhabung und der Optimierung nicht rechteckiger ROIs zudem einen hohen, klinisch repräsentativen Durchsatz. Dies ermöglicht kurze Durchlaufzeiten und sehr niedrige Gesamtkosten (TCO pro Objektträger), da das Scannen über Nacht eine hohe Auslastung des SG300 möglich macht.
Niedrige Gesamtkosten (TCO) pro digitalisierten Objektträger
Niedrige Gesamtkosten (TCO) pro digitalisierten Objektträger
Der SG300 ist für mittelgroße bis große Labors mit klassischem Arbeitsablauf konzipiert, in denen mehrmals täglich große Objektträger-Chargen verarbeitet und gescannt werden. Der SG300 bietet hochwertige Bilder, vollständige Automatisierung und die gleich hohe Rate an auf Anhieb aussagekräftigen Ergebnissen wie der SG60. Der SG300 erzielt dank seiner Scangeschwindigkeit, Objektträgerhandhabung und der Optimierung nicht rechteckiger ROIs zudem einen hohen, klinisch repräsentativen Durchsatz. Dies ermöglicht kurze Durchlaufzeiten und sehr niedrige Gesamtkosten (TCO pro Objektträger), da das Scannen über Nacht eine hohe Auslastung des SG300 möglich macht.
3D-fähige Technologie
3D-fähige Technologie
Die Objektträger-Scanner der zweiten Generation für die Pathologie sind für Multi-Layer-Scans gerüstet.
3D-fähige Technologie
Die Objektträger-Scanner der zweiten Generation für die Pathologie sind für Multi-Layer-Scans gerüstet.
3D-fähige Technologie
Die Objektträger-Scanner der zweiten Generation für die Pathologie sind für Multi-Layer-Scans gerüstet.
1D-Code-Typ: Code 39 mit MOD 43 Prüfsumme (ISO/IEC 16388:2007)
Code 128 (ISO/IEC 15417:2007)
2D-Code-Typ: Data Matrix ECC 200 – Code 39,
Code 128 (ISO/IEC 16022:2006) Empfohlener Strichcodetyp für alle Glasobjektträger.
Relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)
Zwischen 50% bei 40 °C und 80% bei 31 °C
Gewicht (kg)
153
SG-Schnittstellen
Ethernet-Kabel für 10 GB (CAT-6-Kabel erforderlich) / und 1 GB/s Netzwerkkabel mit RJ45-
Stecker (vorzugsweise CAT 6)
Übersichtsanwendung des Bildmanagementsystems
Übersichtsanwendung des Bildmanagementsystems
Mindestanforderungen an den Client-Computer zum Ausführen der IMS Viewer-Software
.
CPU
Intel Xeon E5-1620 v3 bei GHz oder vergleichbar
RAM
8 GB physikalischer Speicher
Konnektivität
Ethernet 100 Mbit/s
Grafikkarte
GPU-Speicher: 4 GB GeForce GTX 1050 Ti oder vergleichbar
*Aktualisierung d. Grafikkartentreibers des Client-Computers auf die neueste Version wird empfohlen.
Softwareanforderungen für Client-Computer
Softwareanforderungen für Client-Computer
Betriebssystem
Microsoft Windows 8, 8.1 oder 10 – 64 Bit
Browser-Software zur Unterstützung des HTML-5-Standards
Ethernet 100 Mbit/s
Konnektivität
Chrome (empfohlen), Internet Explorer***
*** Chrome ist für die Funktion zum Bildschirmteilen für die Bildverarbeitung erforderlich.
Grafikkarte
GPU-Speicher: 4 GB
GeForce GTX 1050 Ti oder vergleichbar*
*Aktualisierung d. Grafikkartentreibers des Client-Computers auf die neueste Version wird empfohlen.
Weitere Software
PDF-Viewer
E-Mail-Client
Applikationsserver und Speichersoftware des Bildmanagementsystems
Applikationsserver und Speichersoftware des Bildmanagementsystems
CPU
Dual-Socket Intel 6 Core bei 2,3 GHz
RAM
32 GB
Aufbewahrung
Schutz vor einem Ausfall der Festplatte, z.B. RAID-Konfiguration oder Datenreplikation.
Zur Verwendung mit 5 oder mehr Scannern: Flash-Laufwerke
* Sie verfügt über eine Marktfreigabe für den EWR (Europäischer Wirtschaftsraum), das Vereinigte Königreich, Irland und Singapur. Für den US-amerikanischen Markt gelten besondere Bedingungen.
Die Philips IntelliSite Pathologielösung (PIPS) entspricht der Verordnung (EU) 2017/746 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2017 über In-vitro-Diagnostika (IVDR).
Für die PIPS ist die 510(k)-Zulassung ausstehend.
Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.
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