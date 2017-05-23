Unterstützung für Familien

Erleichtert die Therapie für Kinder und macht es damit auch für die Eltern leichter. Das lustige kinderfreundliche Giraffenmuster und der weiche Stoff erinnern an Jacky, die Giraffe. Jacky ist der Star eines Trickfilms, den Sie auf DreamMapper oder Ihrem YouTube-Kanal ansehen können. Die Kinder können zuschauen, wie Jacky und ihre Freunde eine Phantasiewelt erkunden – dies fördert die Akzeptanz der Maske. Außerdem hilft unsere Anleitung für Anwender den Eltern, sich mit der Therapie und ihren Vorteilen vertraut zu machen.