Suchbegriffe

DE
FR

Wisp Pädiatrie

Nasenmaske für Kinder

Ähnliche Produkte finden

Bei der Wisp Pädiatrie wurde das Design der bewährten Wisp Nasenmaske für die individuellen Bedürfnisse von Kindern weiterentwickelt. Sie verfügt über ein kinderfreundliches Stoffmuster, eine geänderte Maskenkissenform, einen Leckagen-Korrekturdrehknopf, mit dem Eltern und Betreuungspersonen die Maske nachjustieren können, ohne sie abzunehmen sowie verschiedene familienfreundliche Hilfswerkzeuge zur Vermittlung einer positiven Therapieerfahrung.

Kontaktieren Sie uns
Eigenschaften
Speziell für Kinder

Speziell für Kinder

Maximaler Komfort bei einer Maske, die speziell für Kinder ab 5 kg Körpergewicht hergestellt wurde. Eine Maske für Kinder – von der Form des Rahmens bis zur Wölbung des Kissens. Kinder können die Maske während ihrer normalen Alltagsaktivitäten bequem tragen. Einrastende Maskenhalterungsclips mit einstellbaren Laschen sorgen für schnelle und einfache Anpassung. Ein um 360° drehbares Kniestück und das Maskenkissen mit Auto-Seal-Rillen-Technologie sorgen für Bewegungsfreiheit bei gleichzeitiger hervorragender Abdichtung.

Speziell für Kinder

Maximaler Komfort bei einer Maske, die speziell für Kinder ab 5 kg Körpergewicht hergestellt wurde. Eine Maske für Kinder – von der Form des Rahmens bis zur Wölbung des Kissens. Kinder können die Maske während ihrer normalen Alltagsaktivitäten bequem tragen. Einrastende Maskenhalterungsclips mit einstellbaren Laschen sorgen für schnelle und einfache Anpassung. Ein um 360° drehbares Kniestück und das Maskenkissen mit Auto-Seal-Rillen-Technologie sorgen für Bewegungsfreiheit bei gleichzeitiger hervorragender Abdichtung.

Speziell für Kinder

Maximaler Komfort bei einer Maske, die speziell für Kinder ab 5 kg Körpergewicht hergestellt wurde. Eine Maske für Kinder – von der Form des Rahmens bis zur Wölbung des Kissens. Kinder können die Maske während ihrer normalen Alltagsaktivitäten bequem tragen. Einrastende Maskenhalterungsclips mit einstellbaren Laschen sorgen für schnelle und einfache Anpassung. Ein um 360° drehbares Kniestück und das Maskenkissen mit Auto-Seal-Rillen-Technologie sorgen für Bewegungsfreiheit bei gleichzeitiger hervorragender Abdichtung.
Unterstützung für Familien

Unterstützung für Familien

Erleichtert die Therapie für Kinder und macht es damit auch für die Eltern leichter. Das lustige kinderfreundliche Giraffenmuster und der weiche Stoff erinnern an Jacky, die Giraffe. Jacky ist der Star eines Trickfilms, den Sie auf DreamMapper oder Ihrem YouTube-Kanal ansehen können. Die Kinder können zuschauen, wie Jacky und ihre Freunde eine Phantasiewelt erkunden – dies fördert die Akzeptanz der Maske. Außerdem hilft unsere Anleitung für Anwender den Eltern, sich mit der Therapie und ihren Vorteilen vertraut zu machen.

Unterstützung für Familien

Erleichtert die Therapie für Kinder und macht es damit auch für die Eltern leichter. Das lustige kinderfreundliche Giraffenmuster und der weiche Stoff erinnern an Jacky, die Giraffe. Jacky ist der Star eines Trickfilms, den Sie auf DreamMapper oder Ihrem YouTube-Kanal ansehen können. Die Kinder können zuschauen, wie Jacky und ihre Freunde eine Phantasiewelt erkunden – dies fördert die Akzeptanz der Maske. Außerdem hilft unsere Anleitung für Anwender den Eltern, sich mit der Therapie und ihren Vorteilen vertraut zu machen.

Unterstützung für Familien

Erleichtert die Therapie für Kinder und macht es damit auch für die Eltern leichter. Das lustige kinderfreundliche Giraffenmuster und der weiche Stoff erinnern an Jacky, die Giraffe. Jacky ist der Star eines Trickfilms, den Sie auf DreamMapper oder Ihrem YouTube-Kanal ansehen können. Die Kinder können zuschauen, wie Jacky und ihre Freunde eine Phantasiewelt erkunden – dies fördert die Akzeptanz der Maske. Außerdem hilft unsere Anleitung für Anwender den Eltern, sich mit der Therapie und ihren Vorteilen vertraut zu machen.
  • Speziell für Kinder
  • Unterstützung für Familien
Alle Eigenschaften ansehen
Speziell für Kinder

Speziell für Kinder

Maximaler Komfort bei einer Maske, die speziell für Kinder ab 5 kg Körpergewicht hergestellt wurde. Eine Maske für Kinder – von der Form des Rahmens bis zur Wölbung des Kissens. Kinder können die Maske während ihrer normalen Alltagsaktivitäten bequem tragen. Einrastende Maskenhalterungsclips mit einstellbaren Laschen sorgen für schnelle und einfache Anpassung. Ein um 360° drehbares Kniestück und das Maskenkissen mit Auto-Seal-Rillen-Technologie sorgen für Bewegungsfreiheit bei gleichzeitiger hervorragender Abdichtung.

Speziell für Kinder

Maximaler Komfort bei einer Maske, die speziell für Kinder ab 5 kg Körpergewicht hergestellt wurde. Eine Maske für Kinder – von der Form des Rahmens bis zur Wölbung des Kissens. Kinder können die Maske während ihrer normalen Alltagsaktivitäten bequem tragen. Einrastende Maskenhalterungsclips mit einstellbaren Laschen sorgen für schnelle und einfache Anpassung. Ein um 360° drehbares Kniestück und das Maskenkissen mit Auto-Seal-Rillen-Technologie sorgen für Bewegungsfreiheit bei gleichzeitiger hervorragender Abdichtung.

Speziell für Kinder

Maximaler Komfort bei einer Maske, die speziell für Kinder ab 5 kg Körpergewicht hergestellt wurde. Eine Maske für Kinder – von der Form des Rahmens bis zur Wölbung des Kissens. Kinder können die Maske während ihrer normalen Alltagsaktivitäten bequem tragen. Einrastende Maskenhalterungsclips mit einstellbaren Laschen sorgen für schnelle und einfache Anpassung. Ein um 360° drehbares Kniestück und das Maskenkissen mit Auto-Seal-Rillen-Technologie sorgen für Bewegungsfreiheit bei gleichzeitiger hervorragender Abdichtung.
Unterstützung für Familien

Unterstützung für Familien

Erleichtert die Therapie für Kinder und macht es damit auch für die Eltern leichter. Das lustige kinderfreundliche Giraffenmuster und der weiche Stoff erinnern an Jacky, die Giraffe. Jacky ist der Star eines Trickfilms, den Sie auf DreamMapper oder Ihrem YouTube-Kanal ansehen können. Die Kinder können zuschauen, wie Jacky und ihre Freunde eine Phantasiewelt erkunden – dies fördert die Akzeptanz der Maske. Außerdem hilft unsere Anleitung für Anwender den Eltern, sich mit der Therapie und ihren Vorteilen vertraut zu machen.

Unterstützung für Familien

Erleichtert die Therapie für Kinder und macht es damit auch für die Eltern leichter. Das lustige kinderfreundliche Giraffenmuster und der weiche Stoff erinnern an Jacky, die Giraffe. Jacky ist der Star eines Trickfilms, den Sie auf DreamMapper oder Ihrem YouTube-Kanal ansehen können. Die Kinder können zuschauen, wie Jacky und ihre Freunde eine Phantasiewelt erkunden – dies fördert die Akzeptanz der Maske. Außerdem hilft unsere Anleitung für Anwender den Eltern, sich mit der Therapie und ihren Vorteilen vertraut zu machen.

Unterstützung für Familien

Erleichtert die Therapie für Kinder und macht es damit auch für die Eltern leichter. Das lustige kinderfreundliche Giraffenmuster und der weiche Stoff erinnern an Jacky, die Giraffe. Jacky ist der Star eines Trickfilms, den Sie auf DreamMapper oder Ihrem YouTube-Kanal ansehen können. Die Kinder können zuschauen, wie Jacky und ihre Freunde eine Phantasiewelt erkunden – dies fördert die Akzeptanz der Maske. Außerdem hilft unsere Anleitung für Anwender den Eltern, sich mit der Therapie und ihren Vorteilen vertraut zu machen.

Dokumentation

Broschüre (2)

Broschüre

Broschüre (2)

Broschüre

Alle Dokumentationen ansehen

Broschüre (2)

Broschüre

Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.

Ich verstehe

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.

Ich verstehe

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.