Dedicated tools Protokolle und ExamCards für Philips MR-Systeme

Ausgezeichnete Aufnahmeeffizienz und Benutzerfreundlichkeit

Treatment planning Auf Basis diagnostischer MR-Schnittbilder in 3D

Tools für eine effiziente Planung des Behandlungsvolumens, des Strahlengangs und der Schallkopfpositionierung

Tools für den Nachweis eines störungsfreien Strahlenwegs zur Wahrung der Patientensicherheit

Auto-population tool Berechnet Größe und Position mehrerer Therapiezellen, um das gewünschte Behandlungsvolumen abzudecken.

Beam shaping Die Belastung von Risikoorganen und empfindlichen Bereichen wie Narben und Hautfalten durch hohe Ultraschallexposition kann durch die Bestimmung kritischer Bereiche vermieden werden (OAR).

Thermal maps Echtzeit-PRFS-Temperaturkarten und Karten zur thermischen Dosis werden über anatomische MR-Bilder gelegt, um die Behandlung kontinuierlich zu überwachen.