IntelliVue Cableless charging station

Akku-Ladegerät für kabellose Parameter

Das CL Ladegerät dient dem Aufladen und der Wartung von Akkus der Produktserie IntelliVue kabellose Parameter. Mit seinen neun Ladeschächten unterstützt es die Mobilität der Patienten, indem es das gleichzeitige Laden mehrerer Geräte ermöglicht.

Das CL Ladegerät verfügt über ein integriertes Netzteil (einschließlich Wechselstromanzeige) und eine USB-Host-Schnittstelle für die Verbindung mit einem Strichcode-Scanner oder einem PC.

Robustes Ladegerät

Robust und leicht, mit Akku-Statuslämpchen

Das Ladegerät verfügt über Steckplätze für den kabellosen SpO₂-Pod, den kabellosen NBP-Pod, den kabellosen Atemüberwachungs-Pod und den kabellosen Transmitter. Darüber hinaus kann der Akku des IntelliVue MX40 geladen werden. Akku-Statuslämpchen (z.B. geladen, lädt, Fehler) lassen an jedem Steckplatz den Akku-Status erkennbar werden.

Schnellladung

Kurze Ladedauer

Das IntelliVue CL Ladegerät bietet eine kurze Ladedauer von maximal 2,5 Stunden. Abhängig von der Modulgröße sind ein oder zwei Ladeschächte besetzt (CL SpO₂ – ein Schacht, CL NBP und CL Transmitter – zwei Schächte). Darüber hinaus verfügt es über eine automatische Rekalibrierungsfunktion der Ladeanzeige (Akkuwartungsvorgang).

Robustes Ladegerät

Schnellladung

