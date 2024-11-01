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L15-7io

Breitband-Linear-Schallkopf

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Weitere Informationen zum Philips Breitband-Linear-Schallkopf L15-7io finden Sie unten in der Tabelle mit den technischen Daten.

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Technische Daten

Specifications
Specifications
Technologie
  • Technologie: Breitband, spezielle akustische Linse für Ultraschallbildgebung auf Schallkopffläche
Anzahl der Elemente
  • 128
Frequenzbereich
  • 15 - 7 MHz
Sondentyp
  • Linear
Öffnung
  • 23 mm
Sichtfeld
  • Nicht zutreffend
Volumen-Sichtfeld
  • Nicht zutreffend
Programme
  • 2D, steuerbarer PW-Doppler-Betrieb, Farbdoppler, Color Power Angio (CPA), SonoCT, XRES und multivariates Harmonic Imaging
Anwendungen
  • Gefäßdiagnostik, muskuloskelettales System, oberflächennahe Strukturen, Chirurgie
Biopsiefähig
  • Nein
Bildfusion, navigationsfähig
  • Nein
Abmessungen
  • -
Specifications
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Technologie
  • Technologie: Breitband, spezielle akustische Linse für Ultraschallbildgebung auf Schallkopffläche
Anzahl der Elemente
  • 128
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Technologie
  • Technologie: Breitband, spezielle akustische Linse für Ultraschallbildgebung auf Schallkopffläche
Anzahl der Elemente
  • 128
Frequenzbereich
  • 15 - 7 MHz
Sondentyp
  • Linear
Öffnung
  • 23 mm
Sichtfeld
  • Nicht zutreffend
Volumen-Sichtfeld
  • Nicht zutreffend
Programme
  • 2D, steuerbarer PW-Doppler-Betrieb, Farbdoppler, Color Power Angio (CPA), SonoCT, XRES und multivariates Harmonic Imaging
Anwendungen
  • Gefäßdiagnostik, muskuloskelettales System, oberflächennahe Strukturen, Chirurgie
Biopsiefähig
  • Nein
Bildfusion, navigationsfähig
  • Nein
Abmessungen
  • -

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