Weitere Informationen zum Philips X7-2 xMATRIX-Schallkopf mit PureWave Kristalltechnologie finden Sie unten in der Tabelle mit den technischen Daten.
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|Technologie
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|Anzahl der Elemente
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|Frequenzbereich
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|Sondentyp
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|Öffnung
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|Sichtfeld
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|Volumen-Sichtfeld
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|Programme
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|Anwendungen
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|Biopsiefähig
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|Bildfusion, navigationsfähig
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|Abmessungen
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|Technologie
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|Anzahl der Elemente
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|Technologie
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|Anzahl der Elemente
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|Frequenzbereich
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|Sondentyp
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|Öffnung
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|Sichtfeld
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|Volumen-Sichtfeld
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|Programme
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|Anwendungen
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|Biopsiefähig
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|Bildfusion, navigationsfähig
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|Abmessungen
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