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X7-2

xMATRIX-Schallkopf mit PureWave Kristalltechnologie

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Weitere Informationen zum Philips X7-2 xMATRIX-Schallkopf mit PureWave Kristalltechnologie finden Sie unten in der Tabelle mit den technischen Daten.

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Technische Daten

Specifications
Specifications
Technologie
  • xMATRIX
Anzahl der Elemente
  • 2500
Frequenzbereich
  • 7 - 2 MHz
Sondentyp
  • Sektor
Öffnung
  • -
Sichtfeld
  • 90°
Volumen-Sichtfeld
  • 86° x 86°
Programme
  • 2D, Farbe, M-Mode-Betrieb, PW, CW, Live xPlane, Live 3D, Live 3D Farbe, XRES und Harmonic Imaging
Anwendungen
  • Abdominaldiagnostik bei Kindern, neonatale Schädeldiagnostik und fetale Echokardiographie
Biopsiefähig
  • Nein
Bildfusion, navigationsfähig
  • Nein
Abmessungen
  • -
Specifications
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Technologie
  • xMATRIX
Anzahl der Elemente
  • 2500
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Technologie
  • xMATRIX
Anzahl der Elemente
  • 2500
Frequenzbereich
  • 7 - 2 MHz
Sondentyp
  • Sektor
Öffnung
  • -
Sichtfeld
  • 90°
Volumen-Sichtfeld
  • 86° x 86°
Programme
  • 2D, Farbe, M-Mode-Betrieb, PW, CW, Live xPlane, Live 3D, Live 3D Farbe, XRES und Harmonic Imaging
Anwendungen
  • Abdominaldiagnostik bei Kindern, neonatale Schädeldiagnostik und fetale Echokardiographie
Biopsiefähig
  • Nein
Bildfusion, navigationsfähig
  • Nein
Abmessungen
  • -

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