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S4-2

Breitband-Sektor-Schallkopf

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Weitere Informationen zum Philips S4-2 Breitband-Sektor-Schallkopf finden Sie unten in der Tabelle mit den technischen Daten.

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Technische Daten

Specifications
Specifications
Technologie
  • Breitband
Anzahl der Elemente
  • 80
Frequenzbereich
  • 4 - 2 MHz
Sondentyp
  • Sektor
Öffnung
  • 20,3 mm
Sichtfeld
  • 90°
Volumen-Sichtfeld
  • -
Programme
  • 2D, CW-, steuerbarer PW-, High-PRF- und Farbdoppler, Gewebedoppler, XRES, AutoSCAN, iSCAN und Harmonic Imaging
Anwendungen
  • Echokardiographie bei Erwachsenen und Kindern, Abdomen und TCD-Anwendungen
Biopsiefähig
  • Ja
Bildfusion, navigationsfähig
  • Nein
Abmessungen
  • -
Specifications
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Technologie
  • Breitband
Anzahl der Elemente
  • 80
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Specifications
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Technologie
  • Breitband
Anzahl der Elemente
  • 80
Frequenzbereich
  • 4 - 2 MHz
Sondentyp
  • Sektor
Öffnung
  • 20,3 mm
Sichtfeld
  • 90°
Volumen-Sichtfeld
  • -
Programme
  • 2D, CW-, steuerbarer PW-, High-PRF- und Farbdoppler, Gewebedoppler, XRES, AutoSCAN, iSCAN und Harmonic Imaging
Anwendungen
  • Echokardiographie bei Erwachsenen und Kindern, Abdomen und TCD-Anwendungen
Biopsiefähig
  • Ja
Bildfusion, navigationsfähig
  • Nein
Abmessungen
  • -

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