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C5-2 USB

Breitband-Convex-Schallkopf

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Weitere Informationen zum Philips C5-2 USB Breitband-Convex-Schallkopf finden Sie unten in der Tabelle mit den technischen Daten.

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Eigenschaften
Technologie: Breitband

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Technologie: Breitband

Technologie: Breitband

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Anzahl der Elemente: 128

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Anzahl der Elemente: 128

Anzahl der Elemente: 128

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Frequenzbereich: 5–2 MHz

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Frequenzbereich: 5–2 MHz

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  • Technologie: Breitband
  • Anzahl der Elemente: 128
  • Frequenzbereich: 5–2 MHz
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Technologie: Breitband

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Anzahl der Elemente: 128

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Anzahl der Elemente: 128

Anzahl der Elemente: 128

Anzahl der Elemente: 128

Anzahl der Elemente: 128

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Frequenzbereich: 5–2 MHz

Frequenzbereich: 5–2 MHz

Frequenzbereich: 5–2 MHz

Frequenzbereich: 5–2 MHz

Frequenzbereich: 5–2 MHz

Frequenzbereich: 5–2 MHz

Frequenzbereich: 5–2 MHz

Technische Daten

Specifications
Specifications
Technologie
  • Breitband
Anzahl der Elemente
  • 128
Frequenzbereich
  • 5 - 2 MHz
Sondentyp
  • Convex
Öffnung
  • 50 mm Krümmungsradius (der Krümmungsradius des Convex-Schallkopfes entspricht der linearen Apertur)
Sichtfeld
  • 67,5°
Volumen-Sichtfeld
  • Nicht zutreffend
Programme
  • Unterstützt 2D, M-Mode-Betrieb, Farbdoppler, PW-Doppler-Betrieb und Tissue Harmonic Imaging
Anwendungen
  • Abdominaldiagnostik und Geburtshilfe/Gynäkologie
Biopsiefähig
  • Ja
Bildfusion, navigationsfähig
  • Nein
Abmessungen
  • -
Specifications
Specifications
Technologie
  • Breitband
Anzahl der Elemente
  • 128
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Specifications
Specifications
Technologie
  • Breitband
Anzahl der Elemente
  • 128
Frequenzbereich
  • 5 - 2 MHz
Sondentyp
  • Convex
Öffnung
  • 50 mm Krümmungsradius (der Krümmungsradius des Convex-Schallkopfes entspricht der linearen Apertur)
Sichtfeld
  • 67,5°
Volumen-Sichtfeld
  • Nicht zutreffend
Programme
  • Unterstützt 2D, M-Mode-Betrieb, Farbdoppler, PW-Doppler-Betrieb und Tissue Harmonic Imaging
Anwendungen
  • Abdominaldiagnostik und Geburtshilfe/Gynäkologie
Biopsiefähig
  • Ja
Bildfusion, navigationsfähig
  • Nein
Abmessungen
  • -

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