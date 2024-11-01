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Lumify S4-1

Breitband-Sektor-Schallkopf

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Der Lumify S4-1 Breitband-Sektor-Schallkopf bietet Bildgebung mit hoher Auflösung für abdominelle und kardiale Diagnostik: optimierende Bildgebungs-Presets für Herz, Geburtshilfe/Gynäkologie, Lunge, Abdomen und FAST. Der batterielose, leichte Schallkopf ermöglicht zusammen mit der Lumify App eine telemedizinische Plattform zur professionellen Zusammenarbeit und zum Datenaustausch über Grenzen hinweg – in Echtzeit. Inbegriffen: Tragetasche, USB-C- und Micro-B-Kabel.

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Eigenschaften
Kontinuierliches Scannen:
Lumify ist bereit, wenn Sie es sind.

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Mit einer Kapazität für bis zu 7,5 Stunden kontinuierlichen Scannens bietet das System auch in besonders zeitkritischen Situationen Klarheit.

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Mit einer Kapazität für bis zu 7,5 Stunden kontinuierlichen Scannens bietet das System auch in besonders zeitkritischen Situationen Klarheit.

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Mit einer Kapazität für bis zu 7,5 Stunden kontinuierlichen Scannens bietet das System auch in besonders zeitkritischen Situationen Klarheit.
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Mit einer Kapazität für bis zu 7,5 Stunden kontinuierlichen Scannens bietet das System auch in besonders zeitkritischen Situationen Klarheit.
Zukunftssicheres Kabel:
Auf Vielseitigkeit ausgelegt.

Auf Vielseitigkeit ausgelegt.

Lumify ist mit einem abnehmbaren Kabel ausgestattet, damit Sie beschädigte Kabel flexibel austauschen und für die ständige Weiterentwicklung digitaler Geräte gerüstet sind.

Auf Vielseitigkeit ausgelegt.

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Lumify ist mit einem abnehmbaren Kabel ausgestattet, damit Sie beschädigte Kabel flexibel austauschen und für die ständige Weiterentwicklung digitaler Geräte gerüstet sind.

Auf Vielseitigkeit ausgelegt.

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Zukunftssicheres Kabel:
Auf Vielseitigkeit ausgelegt.

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Mobilität mit geringem Gewicht:
Ergonomische Schallköpfe.

Ergonomische Schallköpfe.

Die weniger als 136 Gramm leichten, batterielosen Schallköpfe ermöglichen Kontrolle ohne Anstrengung und damit hohe Benutzerfreundlichkeit und den ultimativen Mobilitätsvorteil.

Ergonomische Schallköpfe.

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Die weniger als 136 Gramm leichten, batterielosen Schallköpfe ermöglichen Kontrolle ohne Anstrengung und damit hohe Benutzerfreundlichkeit und den ultimativen Mobilitätsvorteil.

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Mobilität mit geringem Gewicht:
Ergonomische Schallköpfe.

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Die weniger als 136 Gramm leichten, batterielosen Schallköpfe ermöglichen Kontrolle ohne Anstrengung und damit hohe Benutzerfreundlichkeit und den ultimativen Mobilitätsvorteil.
Mühelose Updates:
Innovation findet jeden Tag statt.

Innovation findet jeden Tag statt.

Wir halten Sie mit laufenden App-Updates auf dem neuesten Stand und verschaffen Ihnen bequemen Zugang zu allen unseren neuesten Leistungsmerkmalen.

Innovation findet jeden Tag statt.

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Praktische Konnektivität:
Erkenntnisse können so schnell wie nötig mit anderen geteilt werden.

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Lumify ermöglicht das einfache Versenden und Weiterleiten von Bildern, Anmerkungen und Diagnosedaten.* Die Daten werden per E-Mail, via DICOM an ein PACS oder über ein lokales Verzeichnis übermittelt.* Der Anwender ist für die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen für die Patientendaten verantwortlich.

Erkenntnisse können so schnell wie nötig mit anderen geteilt werden.

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Lumify ermöglicht das einfache Versenden und Weiterleiten von Bildern, Anmerkungen und Diagnosedaten.* Die Daten werden per E-Mail, via DICOM an ein PACS oder über ein lokales Verzeichnis übermittelt.* Der Anwender ist für die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen für die Patientendaten verantwortlich.

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Durchgehender Support:
Globaler Service.

Globaler Service.

Wie bei allen Philips Produkten sind bei Lumify durchgehender Support und globaler Service inbegriffen, damit Ihr System reibungslos und ohne Unterbrechungen läuft. Wir haben außerdem eine Seite mit FAQs zu Lumify eingerichtet, auf der häufig gestellte Fragen beantwortet werden.

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Durchgehender Support:
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Integrierte Ultraschall-Telemetrie:
Zusammenarbeit in Echtzeit.

Zusammenarbeit in Echtzeit.

Philips Lumify with Reacts bietet eine Plattform mit schnellen Verbindungsmöglichkeiten, über die Sie mittels bidirektionaler Video- und Audio-Echtzeit-Anrufe und Live-Ultraschallübertragung mit anderen medizinischen Fachkräften zusammenarbeiten können.

Zusammenarbeit in Echtzeit.

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Integrierte Ultraschall-Telemetrie:
Zusammenarbeit in Echtzeit.

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Niedrigschwellige Preisgestaltung:
Keine versteckten Gebühren.

Keine versteckten Gebühren.

Lumify ist ein Ultraschallsystem mit transparenter Preisgestaltung für maximale Zugänglichkeit, ohne versteckte Gebühren. Da Sie auf Ihren vorhandenen kompatiblen Smartphones und Tablets mit Lumify arbeiten können, fallen keine automatischen Zusatzkosten für einen Monitor an.

Keine versteckten Gebühren.

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Niedrigschwellige Preisgestaltung:
Keine versteckten Gebühren.

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  • Kontinuierliches Scannen:
  • Zukunftssicheres Kabel:
  • Mobilität mit geringem Gewicht:
  • Mühelose Updates:
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Zukunftssicheres Kabel:
Auf Vielseitigkeit ausgelegt.

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Lumify ist mit einem abnehmbaren Kabel ausgestattet, damit Sie beschädigte Kabel flexibel austauschen und für die ständige Weiterentwicklung digitaler Geräte gerüstet sind.

Auf Vielseitigkeit ausgelegt.

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Mobilität mit geringem Gewicht:
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Ergonomische Schallköpfe.

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Mobilität mit geringem Gewicht:
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Integrierte Ultraschall-Telemetrie:
Zusammenarbeit in Echtzeit.

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Philips Lumify with Reacts bietet eine Plattform mit schnellen Verbindungsmöglichkeiten, über die Sie mittels bidirektionaler Video- und Audio-Echtzeit-Anrufe und Live-Ultraschallübertragung mit anderen medizinischen Fachkräften zusammenarbeiten können.

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Niedrigschwellige Preisgestaltung:
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Lumify ist ein Ultraschallsystem mit transparenter Preisgestaltung für maximale Zugänglichkeit, ohne versteckte Gebühren. Da Sie auf Ihren vorhandenen kompatiblen Smartphones und Tablets mit Lumify arbeiten können, fallen keine automatischen Zusatzkosten für einen Monitor an.

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Technische Daten

Technische Daten
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Anwendungsbereiche
  • Abdomen, Herz, FAST, Lunge, Geburtshilfe/Gynäkologie
Bandbreite
  • 4 bis 1 MHz
Leistungsmerkmale der Bildverarbeitung
  • 2D, Farbdoppler, M-Mode, erweiterte XRES Bildverarbeitung und multivariates Harmonic Imaging
Technische Daten
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Anwendungsbereiche
  • Abdomen, Herz, FAST, Lunge, Geburtshilfe/Gynäkologie
Bandbreite
  • 4 bis 1 MHz
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Anwendungsbereiche
  • Abdomen, Herz, FAST, Lunge, Geburtshilfe/Gynäkologie
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  • 4 bis 1 MHz
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  • 2D, Farbdoppler, M-Mode, erweiterte XRES Bildverarbeitung und multivariates Harmonic Imaging

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