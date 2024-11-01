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Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
865350, 865351
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produktkategorie
EKG
Produkttyp
Telemetrie-Elektrodenkabel
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Verwendung bei mehreren Patienten
CE-Kennzeichnung
Ja
Verpackungseinheit
1 Packung = 1 Elektrodenkabel
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Steril ODER nicht steril
Nicht steril
Mindesthaltbarkeit
--
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
989803172221
Das Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktportfolios erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.
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