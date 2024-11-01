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ECG Lead Set,Telemetry, 5-lead w/ Spo2 sensor, SPU, Grabber, AAMI 989803172051

Elektrodenkabel

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5-adriges Telemetrie-Elektrodenkabel mit SpO2-Sensor, direkte Verbindung, Clip-Anschlüsse, Ein-Patienten-Produkt, Länge 85 cm

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Technische Daten

Telemetrie-Elektrodenkabel
Telemetrie-Elektrodenkabel
Patiententyp
  • Kinder, Erwachsene
Elektrodenkabellänge
  • 85 cm
Anzahl der Adern
  • 5
Abgeschirmt
  • Ja
Elektrodenbefestigung
  • Clip
Farbcodierung
  • AAMI
Produktdetails
Produktdetails
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
  • Nein
Produktkategorie
  • EKG
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
  • 865350, 865351
Produkttyp
  • Telemetrie-Elektrodenkabel
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
  • Ein-Patienten-Produkt
CE-Kennzeichnung
  • Ja
Verpackungseinheit
  • 1 Packung = 20 Elektrodenkabel
Nicht mit Naturlatex hergestellt
  • Ja
Mindesthaltbarkeit
  • --
Steril ODER nicht steril
  • Nicht steril
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
  • 989803172221, 989803210401, 989803211031
Telemetrie-Elektrodenkabel
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Patiententyp
  • Kinder, Erwachsene
Elektrodenkabellänge
  • 85 cm
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  • Nein
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  • 85 cm
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  • 5
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  • Clip
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  • 865350, 865351
Produkttyp
  • Telemetrie-Elektrodenkabel
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
  • Ein-Patienten-Produkt
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  • Ja
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  • 1 Packung = 20 Elektrodenkabel
Nicht mit Naturlatex hergestellt
  • Ja
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  • --
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