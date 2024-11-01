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Thermal roll paper, 110mm wide

Rolle

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Technische Daten

Produktdetails
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Produktkategorie
  • Papier
Papierformat
  • 110 mm x 28,5 m
Produktart
  • Rolle
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
  • Für einmaligen Gebrauch
Steril oder nicht steril
  • Nicht steril
Latexfrei
  • Ja
Verpackungsgewicht
  • 2,04 kg
Mindesthaltbarkeit
  • Nicht zutreffend
Verpackungseinheit
  • 20 Rollen/Pack
CE-Kennzeichnung
  • Ja
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
  • 860392
Zur Verwendung mit Philips Produkten
  • Nein
BPA-frei
  • Frei von BPA und BPS
Produktdetails
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Produktkategorie
  • Papier
Papierformat
  • 110 mm x 28,5 m
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  • 110 mm x 28,5 m
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Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
  • Für einmaligen Gebrauch
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  • Nicht steril
Latexfrei
  • Ja
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  • 2,04 kg
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  • Das Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktsortiments erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.

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