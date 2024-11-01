Thermopapier, keine Kopfzeile, rotes Raster
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|Papierformat
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|Produktart
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|Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
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|Steril oder nicht steril
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|Latexfrei
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|Verpackungsgewicht
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|Mindesthaltbarkeit
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|Verpackungseinheit
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|CE-Kennzeichnung
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|Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
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|Zur Verwendung mit Philips Produkten
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|BPA-frei
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