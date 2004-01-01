Philips Pulsoxymetrie-Sensoren ermöglichen eine kontinuierliche, nichtinvasive Messung der arteriellen Sauerstoffsättigung. Der für den mehrtägigen Gebrauch bei einer Patientin oder einem Patienten bestimmte Wickelsensor besteht aus weichem, flexiblem Material und ist nicht mit Naturlatex hergestellt. Zur Messung der Pulsoxymetrie wird er bei Patient*innen unter 3 kg Körpergewicht an einer Hand oder einem Fuß, bei Kindern mit einem Körpergewicht zwischen 10 und 20 kg am großen Zeh oder Daumen und bei Patient*innen über 40 kg an einem Finger (außer dem Daumen) angelegt.
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Von der Sensorauswahl bis hin zu Bestellungen und Schulungen – wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Ihnen hervorragenden Support zu bieten. Besuchen Sie unsere Internetseite oder wenden Sie sich an Ihr Philips Vertriebsteam, um mehr über die Vorteile einer Zusammenarbeit mit Philips zu erfahren.
Wir sind für Sie da
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Reduziert Signalstörungen
Für FAST-SpO₂
Unsere Pulsoxymetrie-Sensoren wurden speziell für den Philips FAST(Fourier Artifact Suppression Technology)-SpO₂-Algorithmus entwickelt. Diese Kombination reduziert die Auswirkungen von Patientenbewegungen, elektronischen Interferenzen, Umgebungslicht und Minderdurchblutung.
Für FAST-SpO₂
Unsere Pulsoxymetrie-Sensoren wurden speziell für den Philips FAST(Fourier Artifact Suppression Technology)-SpO₂-Algorithmus entwickelt. Diese Kombination reduziert die Auswirkungen von Patientenbewegungen, elektronischen Interferenzen, Umgebungslicht und Minderdurchblutung.
Für FAST-SpO₂
Unsere Pulsoxymetrie-Sensoren wurden speziell für den Philips FAST(Fourier Artifact Suppression Technology)-SpO₂-Algorithmus entwickelt. Diese Kombination reduziert die Auswirkungen von Patientenbewegungen, elektronischen Interferenzen, Umgebungslicht und Minderdurchblutung.
Nach strengen Kriterien geprüft
Strapazierfähig und validiert
Alle unsere SpO₂-Sensoren werden strengen Prüfungen unterzogen, um sicherzustellen, dass sie den Philips Standards entsprechen.
Strapazierfähig und validiert
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Strapazierfähig und validiert
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Verschiedene Messorte
Für unterschiedlichste Patient*innen geeignet
Der SpO₂-Sensor eignet sich für die verschiedene Messorte und Patientengruppen – vom Neugeborenen bis zum Erwachsenen. Diese Flexibilität macht den SpO₂-Sensor M1133A zu einer sinnvollen Ergänzung für Ihren Sensorbestand.
Für unterschiedlichste Patient*innen geeignet
Der SpO₂-Sensor eignet sich für die verschiedene Messorte und Patientengruppen – vom Neugeborenen bis zum Erwachsenen. Diese Flexibilität macht den SpO₂-Sensor M1133A zu einer sinnvollen Ergänzung für Ihren Sensorbestand.
Für unterschiedlichste Patient*innen geeignet
Der SpO₂-Sensor eignet sich für die verschiedene Messorte und Patientengruppen – vom Neugeborenen bis zum Erwachsenen. Diese Flexibilität macht den SpO₂-Sensor M1133A zu einer sinnvollen Ergänzung für Ihren Sensorbestand.
Komfortabel
Weich und anschmiegsam
Der atmungsaktive SpO₂-Sensor aus weichem, anschmiegsamem Material bietet einen hohen Tragekomfort.
Weich und anschmiegsam
Der atmungsaktive SpO₂-Sensor aus weichem, anschmiegsamem Material bietet einen hohen Tragekomfort.
Weich und anschmiegsam
Der atmungsaktive SpO₂-Sensor aus weichem, anschmiegsamem Material bietet einen hohen Tragekomfort.
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Reduziert Signalstörungen
Für FAST-SpO₂
Unsere Pulsoxymetrie-Sensoren wurden speziell für den Philips FAST(Fourier Artifact Suppression Technology)-SpO₂-Algorithmus entwickelt. Diese Kombination reduziert die Auswirkungen von Patientenbewegungen, elektronischen Interferenzen, Umgebungslicht und Minderdurchblutung.
Für FAST-SpO₂
Unsere Pulsoxymetrie-Sensoren wurden speziell für den Philips FAST(Fourier Artifact Suppression Technology)-SpO₂-Algorithmus entwickelt. Diese Kombination reduziert die Auswirkungen von Patientenbewegungen, elektronischen Interferenzen, Umgebungslicht und Minderdurchblutung.
Für FAST-SpO₂
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Nach strengen Kriterien geprüft
Strapazierfähig und validiert
Alle unsere SpO₂-Sensoren werden strengen Prüfungen unterzogen, um sicherzustellen, dass sie den Philips Standards entsprechen.
Strapazierfähig und validiert
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Für unterschiedlichste Patient*innen geeignet
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Weich und anschmiegsam
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Weich und anschmiegsam
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