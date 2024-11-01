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ECG Trunk Cable, 6-lead, bedside M1667A

Stammkabel

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Technische Daten

EKG-Stammkabel
EKG-Stammkabel
Kabellänge
  • 2,7 m
Anzahl der Adern
  • 6
Abgeschirmt
  • Ja
Anzahl der Pole
  • 12-polig
Farbcodierung
  • AAMI/IEC
Produktdetails
Produktdetails
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
  • Nein
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
  • M3000A, M3001A/C12, M3001A/C18, M3002A/C12, M8102A/C12, M8105A/C12
Produktkategorie
  • EKG
Produkttyp
  • Stammkabel
CE-Kennzeichnung
  • Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
  • Verwendung bei mehreren Patienten
Verpackungsgewicht
  • 0,300 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
  • Ja
Verpackungseinheit
  • 1 Packung = 1 Kabel
Steril ODER nicht steril
  • Nicht steril
Mindesthaltbarkeit
  • --
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
  • M1680A, M1682A, M1684A, M1681A, M1683A, M1685A
EKG-Stammkabel
EKG-Stammkabel
Kabellänge
  • 2,7 m
Anzahl der Adern
  • 6
Produktdetails
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Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
  • Nein
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
  • M3000A, M3001A/C12, M3001A/C18, M3002A/C12, M8102A/C12, M8105A/C12
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Kabellänge
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Anzahl der Adern
  • 6
Abgeschirmt
  • Ja
Anzahl der Pole
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Farbcodierung
  • AAMI/IEC
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  • Nein
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  • M3000A, M3001A/C12, M3001A/C18, M3002A/C12, M8102A/C12, M8105A/C12
Produktkategorie
  • EKG
Produkttyp
  • Stammkabel
CE-Kennzeichnung
  • Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
  • Verwendung bei mehreren Patienten
Verpackungsgewicht
  • 0,300 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
  • Ja
Verpackungseinheit
  • 1 Packung = 1 Kabel
Steril ODER nicht steril
  • Nicht steril
Mindesthaltbarkeit
  • --
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  • M1680A, M1682A, M1684A, M1681A, M1683A, M1685A
  • Das Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktportfolios erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.

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