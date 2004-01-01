Umfang: 7,1 bis 13,1 cm, 40 Manschetten/Karton.
Lassen Sie uns in Kontakt treten!
Wie können wir Ihnen weiterhelfen?
|Patientengruppe
|
|Manschettengröße
|
|Umfang der Extremität
|
|Manschettenfarbe
|
|Blasenbreite
|
|Blasenlänge
|
|Anzahl der Schläuche
|
|Manschettenanschluss
|
|Verwendung mit Geräten von Philips Healthcare
|
|Produktkategorie
|
|Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
|
|Produkttyp
|
|Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
|
|CE-zertifiziert
|
|Gewicht des Pakets
|
|Nicht mit Naturlatex hergestellt
|
|Verpackungseinheit
|
|Mindesthaltbarkeit
|
|Steril ODER nicht steril
|
|Verwendung mit anderem Zubehör
|
|Patientengruppe
|
|Manschettengröße
|
|Verwendung mit Geräten von Philips Healthcare
|
|Produktkategorie
|
|Patientengruppe
|
|Manschettengröße
|
|Umfang der Extremität
|
|Manschettenfarbe
|
|Blasenbreite
|
|Blasenlänge
|
|Anzahl der Schläuche
|
|Manschettenanschluss
|
|Verwendung mit Geräten von Philips Healthcare
|
|Produktkategorie
|
|Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
|
|Produkttyp
|
|Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
|
|CE-zertifiziert
|
|Gewicht des Pakets
|
|Nicht mit Naturlatex hergestellt
|
|Verpackungseinheit
|
|Mindesthaltbarkeit
|
|Steril ODER nicht steril
|
|Verwendung mit anderem Zubehör
|
Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.