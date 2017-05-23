Suchbegriffe

DE
FR

Philips Respironics AF531

Nichtinvasive Beatmung

Ähnliche Produkte finden

Erfahren Sie mehr

Kontaktieren Sie uns
Eigenschaften
Komfortable Maske minimiert Druckstellen auf dem Gesicht
Komfortable Maske minimiert Druckstellen auf dem Gesicht

Komfortable Maske minimiert Druckstellen auf dem Gesicht

Die AF531 Oro-Nasal-Maske kann den Druck auf das Gesicht minimieren und dabei gleichzeitig gut abdichten.

Komfortable Maske minimiert Druckstellen auf dem Gesicht

Komfortable Maske minimiert Druckstellen auf dem Gesicht
Die AF531 Oro-Nasal-Maske kann den Druck auf das Gesicht minimieren und dabei gleichzeitig gut abdichten.

Komfortable Maske minimiert Druckstellen auf dem Gesicht

Die AF531 Oro-Nasal-Maske kann den Druck auf das Gesicht minimieren und dabei gleichzeitig gut abdichten.
Weitere Informationen
Komfortable Maske minimiert Druckstellen auf dem Gesicht
Komfortable Maske minimiert Druckstellen auf dem Gesicht

Komfortable Maske minimiert Druckstellen auf dem Gesicht

Die AF531 Oro-Nasal-Maske kann den Druck auf das Gesicht minimieren und dabei gleichzeitig gut abdichten.
CapStrap
CapStrap

CapStrap

Die AF531 Maske mit CapStrap Maskenhalterung bietet einen hervorragenden Sitz und ermöglicht einfaches Anlegen.

CapStrap

CapStrap
Die AF531 Maske mit CapStrap Maskenhalterung bietet einen hervorragenden Sitz und ermöglicht einfaches Anlegen.

CapStrap

Die AF531 Maske mit CapStrap Maskenhalterung bietet einen hervorragenden Sitz und ermöglicht einfaches Anlegen.
Weitere Informationen
CapStrap
CapStrap

CapStrap

Die AF531 Maske mit CapStrap Maskenhalterung bietet einen hervorragenden Sitz und ermöglicht einfaches Anlegen.
CleanClip System
CleanClip System

CleanClip System

Das CleanClip System unterstützt die Infektionsprävention.

CleanClip System

CleanClip System
Das CleanClip System unterstützt die Infektionsprävention.

CleanClip System

Das CleanClip System unterstützt die Infektionsprävention.
Weitere Informationen
CleanClip System
CleanClip System

CleanClip System

Das CleanClip System unterstützt die Infektionsprävention.
Lässt sich an verschiedene Beatmungsgeräte anpassen
Lässt sich an verschiedene Beatmungsgeräte anpassen

Lässt sich an verschiedene Beatmungsgeräte anpassen

Eine Maske kann mit austauschbaren Winkelstücken an viele Beatmungsgeräte angepasst werden

Lässt sich an verschiedene Beatmungsgeräte anpassen

Lässt sich an verschiedene Beatmungsgeräte anpassen
Eine Maske kann mit austauschbaren Winkelstücken an viele Beatmungsgeräte angepasst werden

Lässt sich an verschiedene Beatmungsgeräte anpassen

Eine Maske kann mit austauschbaren Winkelstücken an viele Beatmungsgeräte angepasst werden
Weitere Informationen
Lässt sich an verschiedene Beatmungsgeräte anpassen
Lässt sich an verschiedene Beatmungsgeräte anpassen

Lässt sich an verschiedene Beatmungsgeräte anpassen

Eine Maske kann mit austauschbaren Winkelstücken an viele Beatmungsgeräte angepasst werden
  • Komfortable Maske minimiert Druckstellen auf dem Gesicht
  • CapStrap
  • CleanClip System
  • Lässt sich an verschiedene Beatmungsgeräte anpassen
Alle Eigenschaften ansehen
Komfortable Maske minimiert Druckstellen auf dem Gesicht
Komfortable Maske minimiert Druckstellen auf dem Gesicht

Komfortable Maske minimiert Druckstellen auf dem Gesicht

Die AF531 Oro-Nasal-Maske kann den Druck auf das Gesicht minimieren und dabei gleichzeitig gut abdichten.

Komfortable Maske minimiert Druckstellen auf dem Gesicht

Komfortable Maske minimiert Druckstellen auf dem Gesicht
Die AF531 Oro-Nasal-Maske kann den Druck auf das Gesicht minimieren und dabei gleichzeitig gut abdichten.

Komfortable Maske minimiert Druckstellen auf dem Gesicht

Die AF531 Oro-Nasal-Maske kann den Druck auf das Gesicht minimieren und dabei gleichzeitig gut abdichten.
Weitere Informationen
Komfortable Maske minimiert Druckstellen auf dem Gesicht
Komfortable Maske minimiert Druckstellen auf dem Gesicht

Komfortable Maske minimiert Druckstellen auf dem Gesicht

Die AF531 Oro-Nasal-Maske kann den Druck auf das Gesicht minimieren und dabei gleichzeitig gut abdichten.
CapStrap
CapStrap

CapStrap

Die AF531 Maske mit CapStrap Maskenhalterung bietet einen hervorragenden Sitz und ermöglicht einfaches Anlegen.

CapStrap

CapStrap
Die AF531 Maske mit CapStrap Maskenhalterung bietet einen hervorragenden Sitz und ermöglicht einfaches Anlegen.

CapStrap

Die AF531 Maske mit CapStrap Maskenhalterung bietet einen hervorragenden Sitz und ermöglicht einfaches Anlegen.
Weitere Informationen
CapStrap
CapStrap

CapStrap

Die AF531 Maske mit CapStrap Maskenhalterung bietet einen hervorragenden Sitz und ermöglicht einfaches Anlegen.
CleanClip System
CleanClip System

CleanClip System

Das CleanClip System unterstützt die Infektionsprävention.

CleanClip System

CleanClip System
Das CleanClip System unterstützt die Infektionsprävention.

CleanClip System

Das CleanClip System unterstützt die Infektionsprävention.
Weitere Informationen
CleanClip System
CleanClip System

CleanClip System

Das CleanClip System unterstützt die Infektionsprävention.
Lässt sich an verschiedene Beatmungsgeräte anpassen
Lässt sich an verschiedene Beatmungsgeräte anpassen

Lässt sich an verschiedene Beatmungsgeräte anpassen

Eine Maske kann mit austauschbaren Winkelstücken an viele Beatmungsgeräte angepasst werden

Lässt sich an verschiedene Beatmungsgeräte anpassen

Lässt sich an verschiedene Beatmungsgeräte anpassen
Eine Maske kann mit austauschbaren Winkelstücken an viele Beatmungsgeräte angepasst werden

Lässt sich an verschiedene Beatmungsgeräte anpassen

Eine Maske kann mit austauschbaren Winkelstücken an viele Beatmungsgeräte angepasst werden
Weitere Informationen
Lässt sich an verschiedene Beatmungsgeräte anpassen
Lässt sich an verschiedene Beatmungsgeräte anpassen

Lässt sich an verschiedene Beatmungsgeräte anpassen

Eine Maske kann mit austauschbaren Winkelstücken an viele Beatmungsgeräte angepasst werden

Dokumentation

Broschüre (1)

Broschüre

Broschüre (1)

Broschüre

Alle Dokumentationen ansehen

Broschüre (1)

Broschüre

Technische Daten

AF531 mit Vierpunkt-Maskenhalterung
AF531 mit Vierpunkt-Maskenhalterung
Artikelnr.
  • Artikel
1061718
  • AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 1 und Vierpunkt-Maskenhalterung, klein (1 Stück)
1061719
  • AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 1 und Vierpunkt-Maskenhalterung, mittel (1 Stück)
1061720
  • AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 1 und Vierpunkt-Maskenhalterung, groß (1 Stück)
1072621
  • AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 1 und Vierpunkt-Maskenhalterung, klein (10 Stück)
1072622
  • AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 1 und Vierpunkt-Maskenhalterung, mittel (10 Stück)
1072623
  • AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 1 und Vierpunkt-Maskenhalterung, groß (10 Stück)
1061724
  • AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 2 und Vierpunkt-Maskenhalterung, klein (1 Stück)
  • AF531 mit Standard-Winkelstück (SE) und Vierpunkt-Maskenhalterung, klein (10 Stück)
1061725
  • AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 2 und Vierpunkt-Maskenhalterung, mittel (1 Stück)
1061726
  • AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 2 und Vierpunkt-Maskenhalterung, groß (1 Stück)
1061721
  • AF531 mit Standard-Winkelstück (SE) und Vierpunkt-Maskenhalterung, klein (1 Stück)
1061722
  • AF531 mit Standard-Winkelstück (SE) und Vierpunkt-Maskenhalterung, mittel (1 Stück)
1061723
  • AF531 mit Standard-Winkelstück (SE) und Vierpunkt-Maskenhalterung, groß (1 Stück)
1072625
  • AF531 mit Standard-Winkelstück (SE) und Vierpunkt-Maskenhalterung, mittel (10 Stück)
1072626
  • AF531 mit Standard-Winkelstück (SE) und Vierpunkt-Maskenhalterung, groß (10 Stück)
AF531 mit CapStrap
AF531 mit CapStrap
Artikelnr.
  • Artikel
1061727
  • AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 1 und CapStrap Maskenhalterung, mittel (1 Stück)
1061728
  • AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 1 und CapStrap Maskenhalterung, mittel (1 Stück)
1061729
  • AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 1 und CapStrap Maskenhalterung, groß (1 Stück)
1072627
  • AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 1 und CapStrap Maskenhalterung, mittel (10 Stück)
1072628
  • AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 1 und CapStrap Maskenhalterung, mittel (10 Stück)
1072629
  • AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 1 und CapStrap Maskenhalterung, groß (10 Stück)
1061730
  • AF531 mit Standard-Winkelstück (SE) und CapStrap Maskenhalterung, klein (1 Stück)
1061731
  • AF531 mit Standard-Winkelstück (SE) und CapStrap Maskenhalterung, mittel (1 Stück)
1061732
  • AF531 mit Standard-Winkelstück (SE) und CapStrap Maskenhalterung, groß (1 Stück)
1061630
  • AF531 mit Standard-Winkelstück (SE) und CapStrap Maskenhalterung, klein (10 Stück)
1072631
  • AF531 mit Standard-Winkelstück (SE) und CapStrap Maskenhalterung, mittel (10 Stück)
1072632
  • AF531 mit Standard-Winkelstück (SE) und CapStrap Maskenhalterung, groß (10 Stück)
Zubehör und Ersatzteile
Zubehör und Ersatzteile
Artikelnr.
  • Artikel
1072645
  • Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 1 (1 Stück)
1072646
  • Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 1 (5 Stück)
1045313
  • Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 2 (1 Stück)
1072647
  • Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 2 (5 Stück)
1043210
  • Standard-Winkelstück (SE) (1 Stück)
1072648
  • Standard-Winkelstück (SE) (5 Stück)
1072654
  • CapStrap Maskenhalterung mit Clips (5 Stück)
1072655
  • Vierpunkt-Maskenhalterung mit Clips, klein (5 Stück)
1072656
  • Vierpunkt-Maskenhalterung mit Clips, groß
1078287
  • AF531 Anpassschablone (25 Stück)
7041
  • Drehgelenk (1 Stück)
452040
  • Abdichtpolster für nasogastrale Sonden (10 Stunden)
1076430
  • CleanClip Halterungssystem (1 Stück)
1076197
  • CleanClip Halterung, Flügelschraube (1 Stück)
AF531 mit Vierpunkt-Maskenhalterung
AF531 mit Vierpunkt-Maskenhalterung
Artikelnr.
  • Artikel
1061718
  • AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 1 und Vierpunkt-Maskenhalterung, klein (1 Stück)
AF531 mit CapStrap
AF531 mit CapStrap
Artikelnr.
  • Artikel
1061727
  • AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 1 und CapStrap Maskenhalterung, mittel (1 Stück)
Alle Technische Daten ansehen
AF531 mit Vierpunkt-Maskenhalterung
AF531 mit Vierpunkt-Maskenhalterung
Artikelnr.
  • Artikel
1061718
  • AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 1 und Vierpunkt-Maskenhalterung, klein (1 Stück)
1061719
  • AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 1 und Vierpunkt-Maskenhalterung, mittel (1 Stück)
1061720
  • AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 1 und Vierpunkt-Maskenhalterung, groß (1 Stück)
1072621
  • AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 1 und Vierpunkt-Maskenhalterung, klein (10 Stück)
1072622
  • AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 1 und Vierpunkt-Maskenhalterung, mittel (10 Stück)
1072623
  • AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 1 und Vierpunkt-Maskenhalterung, groß (10 Stück)
1061724
  • AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 2 und Vierpunkt-Maskenhalterung, klein (1 Stück)
  • AF531 mit Standard-Winkelstück (SE) und Vierpunkt-Maskenhalterung, klein (10 Stück)
1061725
  • AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 2 und Vierpunkt-Maskenhalterung, mittel (1 Stück)
1061726
  • AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 2 und Vierpunkt-Maskenhalterung, groß (1 Stück)
1061721
  • AF531 mit Standard-Winkelstück (SE) und Vierpunkt-Maskenhalterung, klein (1 Stück)
1061722
  • AF531 mit Standard-Winkelstück (SE) und Vierpunkt-Maskenhalterung, mittel (1 Stück)
1061723
  • AF531 mit Standard-Winkelstück (SE) und Vierpunkt-Maskenhalterung, groß (1 Stück)
1072625
  • AF531 mit Standard-Winkelstück (SE) und Vierpunkt-Maskenhalterung, mittel (10 Stück)
1072626
  • AF531 mit Standard-Winkelstück (SE) und Vierpunkt-Maskenhalterung, groß (10 Stück)
AF531 mit CapStrap
AF531 mit CapStrap
Artikelnr.
  • Artikel
1061727
  • AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 1 und CapStrap Maskenhalterung, mittel (1 Stück)
1061728
  • AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 1 und CapStrap Maskenhalterung, mittel (1 Stück)
1061729
  • AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 1 und CapStrap Maskenhalterung, groß (1 Stück)
1072627
  • AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 1 und CapStrap Maskenhalterung, mittel (10 Stück)
1072628
  • AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 1 und CapStrap Maskenhalterung, mittel (10 Stück)
1072629
  • AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 1 und CapStrap Maskenhalterung, groß (10 Stück)
1061730
  • AF531 mit Standard-Winkelstück (SE) und CapStrap Maskenhalterung, klein (1 Stück)
1061731
  • AF531 mit Standard-Winkelstück (SE) und CapStrap Maskenhalterung, mittel (1 Stück)
1061732
  • AF531 mit Standard-Winkelstück (SE) und CapStrap Maskenhalterung, groß (1 Stück)
1061630
  • AF531 mit Standard-Winkelstück (SE) und CapStrap Maskenhalterung, klein (10 Stück)
1072631
  • AF531 mit Standard-Winkelstück (SE) und CapStrap Maskenhalterung, mittel (10 Stück)
1072632
  • AF531 mit Standard-Winkelstück (SE) und CapStrap Maskenhalterung, groß (10 Stück)
Zubehör und Ersatzteile
Zubehör und Ersatzteile
Artikelnr.
  • Artikel
1072645
  • Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 1 (1 Stück)
1072646
  • Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 1 (5 Stück)
1045313
  • Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 2 (1 Stück)
1072647
  • Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 2 (5 Stück)
1043210
  • Standard-Winkelstück (SE) (1 Stück)
1072648
  • Standard-Winkelstück (SE) (5 Stück)
1072654
  • CapStrap Maskenhalterung mit Clips (5 Stück)
1072655
  • Vierpunkt-Maskenhalterung mit Clips, klein (5 Stück)
1072656
  • Vierpunkt-Maskenhalterung mit Clips, groß
1078287
  • AF531 Anpassschablone (25 Stück)
7041
  • Drehgelenk (1 Stück)
452040
  • Abdichtpolster für nasogastrale Sonden (10 Stunden)
1076430
  • CleanClip Halterungssystem (1 Stück)
1076197
  • CleanClip Halterung, Flügelschraube (1 Stück)

Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.

Ich verstehe

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.

Ich verstehe

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.