QLAB Kardiologie

Mehr Sicherheit bei der Ischämie-Diagnose

Stressecho kann der erste wichtige Schritt bei der Ischämie-Diagnose sein. Wenn die Untersuchungsergebnisse jedoch nicht eindeutig sind, wird wertvolle Zeit vergeudet. Philips hat Technologien entwickelt, mit denen es leichter ist, eindeutige Ergebnisse zu erzielen. PureWave Kristalle erzeugen bei Frequenzen von 1 bis 5 MHz eine erstklassige Bildqualität und ermöglichen die Bildgebung bei schwer schallbaren Patienten mit hervorragender Eindringtiefe und wenigen Artefakten. Mit dem xMATRIX-Schallkopf X5-1 mit iRotate kann im selben Fenster ein vollständiges Stressecho-Protokoll erstellt werden, ohne dass der Schallkopf dafür gedreht werden muss.