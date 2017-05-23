QLAB Kardiologie

QLAB 10 vereinfacht die Erfassung der benötigten Daten zur Unterstützung von Entscheidungen, die zu hochwertiger Patientenversorgung und hoher Effizienz führen. Sie können Daten systemintern und -extern anzeigen und abrufen, um den Arbeitsablauf in der Abteilung zu optimieren.
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Benutzerfreundliches Tool zur Bereitstellung einer umfassenden Reihe von Mitralklappen-Messungen und -Berechnungen, für das ein mit Live 3D TEE erfasstes Volumen erforderlich ist. Die Live-3D-Ansicht der Mitralklappe wird in nur acht geführten Schritten in ein einfach zu analysierendes Modell konvertiert. Die Basismesswerte zu Mitralklappenring und Klappensegel können in lediglich vier Schritten erfasst werden.
Mitralklappen-Navigatorᴬᴵ (MVNᴬᴵ)
Benutzerfreundliches Tool zur Bereitstellung einer umfassenden Reihe von Mitralklappen-Messungen und -Berechnungen, für das ein mit Live 3D TEE erfasstes Volumen erforderlich ist. Die Live-3D-Ansicht der Mitralklappe wird in nur acht geführten Schritten in ein einfach zu analysierendes Modell konvertiert. Die Basismesswerte zu Mitralklappenring und Klappensegel können in lediglich vier Schritten erfasst werden.
Mitralklappen-Navigatorᴬᴵ (MVNᴬᴵ)
Benutzerfreundliches Tool zur Bereitstellung einer umfassenden Reihe von Mitralklappen-Messungen und -Berechnungen, für das ein mit Live 3D TEE erfasstes Volumen erforderlich ist. Die Live-3D-Ansicht der Mitralklappe wird in nur acht geführten Schritten in ein einfach zu analysierendes Modell konvertiert. Die Basismesswerte zu Mitralklappenring und Klappensegel können in lediglich vier Schritten erfasst werden.
3D-Quantifizierung des Herzens (3DQ) || Erweiterte Visualisierung und
3D-Quantifizierung des Herzens (3DQ)
Anzeige von 3D-Volumen, Aufteilen dieser in einzelne Schichten und Messung von Abständen und Flächen in 2D-MPR-Ansichten zur Ermittlung des Biplan-LV-Volumens, der Ejektionsfraktion (EF) und der LV-Muskelmasse. Bearbeitung von 2D-Ebenen für präzisere Biplan-2D-EF ohne verkürzte Ansicht.
3D-Quantifizierung des Herzens (3DQ)
Anzeige von 3D-Volumen, Aufteilen dieser in einzelne Schichten und Messung von Abständen und Flächen in 2D-MPR-Ansichten zur Ermittlung des Biplan-LV-Volumens, der Ejektionsfraktion (EF) und der LV-Muskelmasse. Bearbeitung von 2D-Ebenen für präzisere Biplan-2D-EF ohne verkürzte Ansicht.
3D-Quantifizierung des Herzens (3DQ)
Anzeige von 3D-Volumen, Aufteilen dieser in einzelne Schichten und Messung von Abständen und Flächen in 2D-MPR-Ansichten zur Ermittlung des Biplan-LV-Volumens, der Ejektionsfraktion (EF) und der LV-Muskelmasse. Bearbeitung von 2D-Ebenen für präzisere Biplan-2D-EF ohne verkürzte Ansicht.
Intima‑Media‑Dicke (IMT) || Diagnosesicherheit
Q-Apps
Automatische Messung der Intima-Media-Dicke der A. carotis. Schneller und einfacher Zugriff auf IMT-Daten.
Q-Apps
Automatische Messung der Intima-Media-Dicke der A. carotis. Schneller und einfacher Zugriff auf IMT-Daten.
Q-Apps
Automatische Messung der Intima-Media-Dicke der A. carotis. Schneller und einfacher Zugriff auf IMT-Daten.
Präzise und schnell || Effizienter Arbeitsablauf
Präzise und schnelle Berechnung der Ejektionsfraktion
Als wesentlicher Bestandteil von nahezu jeder Echo-Untersuchung zählt die Ejektionsfraktion zu den wichtigsten prädiktiven Echokardiographie-Parametern für eine drohende linksventrikuläre Dysfunktion und eine klinische Verschlechterung. Darüber hinaus ist sie ein bedeutender zu berücksichtigender Faktor bei der Planung eines chirurgischen Eingriffs. Das QLAB-Lösungspaket für die Ejektionsfraktion (EF) umfasst: Automatisierte 2D-Quantifizierung des Herzensᴬᴵ (a2DQᴬᴵ), Automatisierte Quantifizierung der Wandbewegungenᴬᴵ (aCMQᴬᴵ), 3D-Quantifizierung des Herzens (3DQ), Erweiterte 3D-Quantifizierung des Herzens (3DQA).
Präzise und schnelle Berechnung der Ejektionsfraktion
Als wesentlicher Bestandteil von nahezu jeder Echo-Untersuchung zählt die Ejektionsfraktion zu den wichtigsten prädiktiven Echokardiographie-Parametern für eine drohende linksventrikuläre Dysfunktion und eine klinische Verschlechterung. Darüber hinaus ist sie ein bedeutender zu berücksichtigender Faktor bei der Planung eines chirurgischen Eingriffs. Das QLAB-Lösungspaket für die Ejektionsfraktion (EF) umfasst: Automatisierte 2D-Quantifizierung des Herzensᴬᴵ (a2DQᴬᴵ), Automatisierte Quantifizierung der Wandbewegungenᴬᴵ (aCMQᴬᴵ), 3D-Quantifizierung des Herzens (3DQ), Erweiterte 3D-Quantifizierung des Herzens (3DQA).
Präzise und schnelle Berechnung der Ejektionsfraktion
Als wesentlicher Bestandteil von nahezu jeder Echo-Untersuchung zählt die Ejektionsfraktion zu den wichtigsten prädiktiven Echokardiographie-Parametern für eine drohende linksventrikuläre Dysfunktion und eine klinische Verschlechterung. Darüber hinaus ist sie ein bedeutender zu berücksichtigender Faktor bei der Planung eines chirurgischen Eingriffs. Das QLAB-Lösungspaket für die Ejektionsfraktion (EF) umfasst: Automatisierte 2D-Quantifizierung des Herzensᴬᴵ (a2DQᴬᴵ), Automatisierte Quantifizierung der Wandbewegungenᴬᴵ (aCMQᴬᴵ), 3D-Quantifizierung des Herzens (3DQ), Erweiterte 3D-Quantifizierung des Herzens (3DQA).
Erweiterte 3D-Quantifizierung des Her... || Erweiterte Visualisierung und
Erweiterte 3D-Quantifizierung des Herzens (3DQA)
Misst LV-Endokardvolumen, Schlagvolumen (SV) und 3D-Ejektionsfraktion (EF) mittels halbautomatisierter Konturerkennung in der 3D-Ansicht. Ermöglicht die Beurteilung von Zeitabläufen für 17 regionale Volumenkurven und die Bestimmung der Synchronität aller Volumensegmente oder einer anwenderdefinierbaren Gruppe von Volumensegmenten. Halbautomatisierte Q‐App zur Messung der globalen 3D-Ejektionsfraktion ohne geometrische Vorgaben. Liefert außerdem simultane Zeitangaben zur Beurteilung von Herzinsuffizienzen.
Erweiterte 3D-Quantifizierung des Herzens (3DQA)
Misst LV-Endokardvolumen, Schlagvolumen (SV) und 3D-Ejektionsfraktion (EF) mittels halbautomatisierter Konturerkennung in der 3D-Ansicht. Ermöglicht die Beurteilung von Zeitabläufen für 17 regionale Volumenkurven und die Bestimmung der Synchronität aller Volumensegmente oder einer anwenderdefinierbaren Gruppe von Volumensegmenten. Halbautomatisierte Q‐App zur Messung der globalen 3D-Ejektionsfraktion ohne geometrische Vorgaben. Liefert außerdem simultane Zeitangaben zur Beurteilung von Herzinsuffizienzen.
Erweiterte 3D-Quantifizierung des Herzens (3DQA)
Misst LV-Endokardvolumen, Schlagvolumen (SV) und 3D-Ejektionsfraktion (EF) mittels halbautomatisierter Konturerkennung in der 3D-Ansicht. Ermöglicht die Beurteilung von Zeitabläufen für 17 regionale Volumenkurven und die Bestimmung der Synchronität aller Volumensegmente oder einer anwenderdefinierbaren Gruppe von Volumensegmenten. Halbautomatisierte Q‐App zur Messung der globalen 3D-Ejektionsfraktion ohne geometrische Vorgaben. Liefert außerdem simultane Zeitangaben zur Beurteilung von Herzinsuffizienzen.
Region of Interest (ROI) || Diagnosesicherheit
Region of Interest (ROI)
Diese Q-App liefert Kontrast-Echo- und Farbbilder und unterstützt die Extraktion von akustischen Daten aus Bildern.
Region of Interest (ROI)
Diese Q-App liefert Kontrast-Echo- und Farbbilder und unterstützt die Extraktion von akustischen Daten aus Bildern.
Region of Interest (ROI)
Diese Q-App liefert Kontrast-Echo- und Farbbilder und unterstützt die Extraktion von akustischen Daten aus Bildern.
Mehr Sicherheit || Effizienter Arbeitsablauf
Mehr Sicherheit bei der Ischämie-Diagnose
Stressecho kann der erste wichtige Schritt bei der Ischämie-Diagnose sein. Wenn die Untersuchungsergebnisse jedoch nicht eindeutig sind, wird wertvolle Zeit vergeudet. Philips hat Technologien entwickelt, mit denen es leichter ist, eindeutige Ergebnisse zu erzielen. PureWave Kristalle erzeugen bei Frequenzen von 1 bis 5 MHz eine erstklassige Bildqualität und ermöglichen die Bildgebung bei schwer schallbaren Patienten mit hervorragender Eindringtiefe und wenigen Artefakten. Mit dem xMATRIX-Schallkopf X5-1 mit iRotate kann im selben Fenster ein vollständiges Stressecho-Protokoll erstellt werden, ohne dass der Schallkopf dafür gedreht werden muss.
Mehr Sicherheit bei der Ischämie-Diagnose
Stressecho kann der erste wichtige Schritt bei der Ischämie-Diagnose sein. Wenn die Untersuchungsergebnisse jedoch nicht eindeutig sind, wird wertvolle Zeit vergeudet. Philips hat Technologien entwickelt, mit denen es leichter ist, eindeutige Ergebnisse zu erzielen. PureWave Kristalle erzeugen bei Frequenzen von 1 bis 5 MHz eine erstklassige Bildqualität und ermöglichen die Bildgebung bei schwer schallbaren Patienten mit hervorragender Eindringtiefe und wenigen Artefakten. Mit dem xMATRIX-Schallkopf X5-1 mit iRotate kann im selben Fenster ein vollständiges Stressecho-Protokoll erstellt werden, ohne dass der Schallkopf dafür gedreht werden muss.
Mehr Sicherheit bei der Ischämie-Diagnose
Stressecho kann der erste wichtige Schritt bei der Ischämie-Diagnose sein. Wenn die Untersuchungsergebnisse jedoch nicht eindeutig sind, wird wertvolle Zeit vergeudet. Philips hat Technologien entwickelt, mit denen es leichter ist, eindeutige Ergebnisse zu erzielen. PureWave Kristalle erzeugen bei Frequenzen von 1 bis 5 MHz eine erstklassige Bildqualität und ermöglichen die Bildgebung bei schwer schallbaren Patienten mit hervorragender Eindringtiefe und wenigen Artefakten. Mit dem xMATRIX-Schallkopf X5-1 mit iRotate kann im selben Fenster ein vollständiges Stressecho-Protokoll erstellt werden, ohne dass der Schallkopf dafür gedreht werden muss.
Strain-Quanitifizierung (SQ) || Erweiterte Visualisierung und
Strain-Quanitifizierung (SQ)
Diese Q-App liefert funktionelle Daten aus Farb-Gewebedoppler-Geschwindigkeiten und unterstützt Sie bei der Ermittlung der Verlagerung des Gewebes, des Grades der Deformation (Strain) und der Deformationsgeschwindigkeit (Strain-Rate).
Strain-Quanitifizierung (SQ)
Diese Q-App liefert funktionelle Daten aus Farb-Gewebedoppler-Geschwindigkeiten und unterstützt Sie bei der Ermittlung der Verlagerung des Gewebes, des Grades der Deformation (Strain) und der Deformationsgeschwindigkeit (Strain-Rate).
Strain-Quanitifizierung (SQ)
Diese Q-App liefert funktionelle Daten aus Farb-Gewebedoppler-Geschwindigkeiten und unterstützt Sie bei der Ermittlung der Verlagerung des Gewebes, des Grades der Deformation (Strain) und der Deformationsgeschwindigkeit (Strain-Rate).
Automatisierte 2D-Quantifizierung des Herzensᴬᴵ (a2DQᴬᴵ)
Diese Q-App bietet automatische Erkennung der Konturen des linken Ventrikels sowie schnellen Zugriff auf 2D-EF und Volumina. Zur Verfügung stehen die biplanare Scheibchenmethode nach Simpson und TMAD (Tissue Motion Annular Displacement). a2DQᴬᴵ ist das ideale Tool für jedes Echo-Labor und liefert die 2D-EF für jeden Patienten mit nur einem Klick ohne manuelle Umfahrung. TMAD bietet einen validierten Index, der mit der EF korreliert, was insbesondere bei schwer schallbaren Patienten hilfreich ist.
Automatisierte 2D-Quantifizierung des Herzensᴬᴵ (a2DQᴬᴵ)
Diese Q-App bietet automatische Erkennung der Konturen des linken Ventrikels sowie schnellen Zugriff auf 2D-EF und Volumina. Zur Verfügung stehen die biplanare Scheibchenmethode nach Simpson und TMAD (Tissue Motion Annular Displacement). a2DQᴬᴵ ist das ideale Tool für jedes Echo-Labor und liefert die 2D-EF für jeden Patienten mit nur einem Klick ohne manuelle Umfahrung. TMAD bietet einen validierten Index, der mit der EF korreliert, was insbesondere bei schwer schallbaren Patienten hilfreich ist.
Automatisierte 2D-Quantifizierung des Herzensᴬᴵ (a2DQᴬᴵ)
Diese Q-App bietet automatische Erkennung der Konturen des linken Ventrikels sowie schnellen Zugriff auf 2D-EF und Volumina. Zur Verfügung stehen die biplanare Scheibchenmethode nach Simpson und TMAD (Tissue Motion Annular Displacement). a2DQᴬᴵ ist das ideale Tool für jedes Echo-Labor und liefert die 2D-EF für jeden Patienten mit nur einem Klick ohne manuelle Umfahrung. TMAD bietet einen validierten Index, der mit der EF korreliert, was insbesondere bei schwer schallbaren Patienten hilfreich ist.
Beurteilung || Effizienter Arbeitsablauf
Beurteilung von Herzinsuffizienzen
Eine kardiale Resynchronisation kann die Überlebensrate bei Patienten mit Herzinsuffizienz, die darauf ansprechen, erhöhen. Allerdings wird bei der etablierten Beurteilungsmethode nicht immer ein positives Ansprechen korrekt vorhergesagt, was zum ineffektiven Einsatz einer teuren Therapie führt. Jedes neue Beurteilungsverfahren muss einfach in Standard-Echo-Untersuchungen integrierbar sein. QLAB bietet umfassende 2D- und 3D-Quantifizierungstools für die Beurteilung von Herzinsuffizienz: Quantifizierung der Intima-Media-Dicke (IMT), Automatisierte Quantifizierung der Wandbewegungen (aCMQᴬᴵ), Erweiterte 3D-Quantifizierung des Herzens (3DQA).
Beurteilung von Herzinsuffizienzen
Eine kardiale Resynchronisation kann die Überlebensrate bei Patienten mit Herzinsuffizienz, die darauf ansprechen, erhöhen. Allerdings wird bei der etablierten Beurteilungsmethode nicht immer ein positives Ansprechen korrekt vorhergesagt, was zum ineffektiven Einsatz einer teuren Therapie führt. Jedes neue Beurteilungsverfahren muss einfach in Standard-Echo-Untersuchungen integrierbar sein. QLAB bietet umfassende 2D- und 3D-Quantifizierungstools für die Beurteilung von Herzinsuffizienz: Quantifizierung der Intima-Media-Dicke (IMT), Automatisierte Quantifizierung der Wandbewegungen (aCMQᴬᴵ), Erweiterte 3D-Quantifizierung des Herzens (3DQA).
Beurteilung von Herzinsuffizienzen
Eine kardiale Resynchronisation kann die Überlebensrate bei Patienten mit Herzinsuffizienz, die darauf ansprechen, erhöhen. Allerdings wird bei der etablierten Beurteilungsmethode nicht immer ein positives Ansprechen korrekt vorhergesagt, was zum ineffektiven Einsatz einer teuren Therapie führt. Jedes neue Beurteilungsverfahren muss einfach in Standard-Echo-Untersuchungen integrierbar sein. QLAB bietet umfassende 2D- und 3D-Quantifizierungstools für die Beurteilung von Herzinsuffizienz: Quantifizierung der Intima-Media-Dicke (IMT), Automatisierte Quantifizierung der Wandbewegungen (aCMQᴬᴵ), Erweiterte 3D-Quantifizierung des Herzens (3DQA).
Automatisierte Quantifizierung der Wa... || Diagnosesicherheit
aCMQᴬᴵ
Die Q-App basiert auf 2D-Speckle-Tracking. Sie definiert basierend auf der ausgewählten anatomischen Ansicht automatisch eine Region of Interest (ROI) und generiert Messwerte zur globalen und regionalen Myokardfunktion, die in einer Tabelle, einer 17-Segment-Bull's-Eye-Ansicht und verschiedenen Kurven dargestellt werden. Darüber hinaus liefert sie die LV-Ejektionsfraktion (EF), das endsystolische Volumen (ESV) und das enddiastolische Volumen (EDV) und bietet die schnelle und einfache gleichzeitige Erfassung von EF und GLS für die erfassten Bilder.
aCMQᴬᴵ
Die Q-App basiert auf 2D-Speckle-Tracking. Sie definiert basierend auf der ausgewählten anatomischen Ansicht automatisch eine Region of Interest (ROI) und generiert Messwerte zur globalen und regionalen Myokardfunktion, die in einer Tabelle, einer 17-Segment-Bull's-Eye-Ansicht und verschiedenen Kurven dargestellt werden. Darüber hinaus liefert sie die LV-Ejektionsfraktion (EF), das endsystolische Volumen (ESV) und das enddiastolische Volumen (EDV) und bietet die schnelle und einfache gleichzeitige Erfassung von EF und GLS für die erfassten Bilder.
aCMQᴬᴵ
Die Q-App basiert auf 2D-Speckle-Tracking. Sie definiert basierend auf der ausgewählten anatomischen Ansicht automatisch eine Region of Interest (ROI) und generiert Messwerte zur globalen und regionalen Myokardfunktion, die in einer Tabelle, einer 17-Segment-Bull's-Eye-Ansicht und verschiedenen Kurven dargestellt werden. Darüber hinaus liefert sie die LV-Ejektionsfraktion (EF), das endsystolische Volumen (ESV) und das enddiastolische Volumen (EDV) und bietet die schnelle und einfache gleichzeitige Erfassung von EF und GLS für die erfassten Bilder.
QLAB erfüllt Ihre Anforderungen || Effizienter Arbeitsablauf
QLAB erfüllt Ihre Anforderungen mit folgenden Funktionen
QLAB bietet bewährte Quantifizierung für einfachere und reproduzierbarere Untersuchungen, die neue klinische Informationen liefern. Es ermöglicht die Anzeige, Bearbeitung und Messung von 3D-Datensätzen und liefert umfassende Messberichte. Außerdem stehen erweiterte Bildanalyse-Tools für die 2D-, 3D- und Farbdoppler-Quantifizierung und für Kontrastmitteluntersuchungen zur Verfügung. QLAB ermöglicht eine systemexterne Anzeige von Herzbildern, Rendering und erweiterte Quantifizierung für 2D-, Farb- und 3D-Bildgebungsmodi mit Option zur schnellen und einfachen Erstellung von BMP-, TIF-, JPG-, MOV-, WMV- und AVI-Dateien.
QLAB erfüllt Ihre Anforderungen mit folgenden Funktionen
QLAB bietet bewährte Quantifizierung für einfachere und reproduzierbarere Untersuchungen, die neue klinische Informationen liefern. Es ermöglicht die Anzeige, Bearbeitung und Messung von 3D-Datensätzen und liefert umfassende Messberichte. Außerdem stehen erweiterte Bildanalyse-Tools für die 2D-, 3D- und Farbdoppler-Quantifizierung und für Kontrastmitteluntersuchungen zur Verfügung. QLAB ermöglicht eine systemexterne Anzeige von Herzbildern, Rendering und erweiterte Quantifizierung für 2D-, Farb- und 3D-Bildgebungsmodi mit Option zur schnellen und einfachen Erstellung von BMP-, TIF-, JPG-, MOV-, WMV- und AVI-Dateien.
QLAB erfüllt Ihre Anforderungen mit folgenden Funktionen
QLAB bietet bewährte Quantifizierung für einfachere und reproduzierbarere Untersuchungen, die neue klinische Informationen liefern. Es ermöglicht die Anzeige, Bearbeitung und Messung von 3D-Datensätzen und liefert umfassende Messberichte. Außerdem stehen erweiterte Bildanalyse-Tools für die 2D-, 3D- und Farbdoppler-Quantifizierung und für Kontrastmitteluntersuchungen zur Verfügung. QLAB ermöglicht eine systemexterne Anzeige von Herzbildern, Rendering und erweiterte Quantifizierung für 2D-, Farb- und 3D-Bildgebungsmodi mit Option zur schnellen und einfachen Erstellung von BMP-, TIF-, JPG-, MOV-, WMV- und AVI-Dateien.
CMQ Stress || Diagnosesicherheit
CMQ Stress
Basiert auf der 2D-Speckle-Tracking-Technologie und bietet eine Methode zur Beurteilung der globalen, regionalen und lokalen Herzfunktion in Ruhe und bei Höchstbelastung. Bietet eine schnelle und benutzerfreundliche Oberfläche, die speziell für Stressecho-Untersuchungen optimiert wurde.
CMQ Stress
Basiert auf der 2D-Speckle-Tracking-Technologie und bietet eine Methode zur Beurteilung der globalen, regionalen und lokalen Herzfunktion in Ruhe und bei Höchstbelastung. Bietet eine schnelle und benutzerfreundliche Oberfläche, die speziell für Stressecho-Untersuchungen optimiert wurde.
CMQ Stress
Basiert auf der 2D-Speckle-Tracking-Technologie und bietet eine Methode zur Beurteilung der globalen, regionalen und lokalen Herzfunktion in Ruhe und bei Höchstbelastung. Bietet eine schnelle und benutzerfreundliche Oberfläche, die speziell für Stressecho-Untersuchungen optimiert wurde.
Benutzerfreundliches Tool zur Bereitstellung einer umfassenden Reihe von Mitralklappen-Messungen und -Berechnungen, für das ein mit Live 3D TEE erfasstes Volumen erforderlich ist. Die Live-3D-Ansicht der Mitralklappe wird in nur acht geführten Schritten in ein einfach zu analysierendes Modell konvertiert. Die Basismesswerte zu Mitralklappenring und Klappensegel können in lediglich vier Schritten erfasst werden.
Mitralklappen-Navigatorᴬᴵ (MVNᴬᴵ)
Benutzerfreundliches Tool zur Bereitstellung einer umfassenden Reihe von Mitralklappen-Messungen und -Berechnungen, für das ein mit Live 3D TEE erfasstes Volumen erforderlich ist. Die Live-3D-Ansicht der Mitralklappe wird in nur acht geführten Schritten in ein einfach zu analysierendes Modell konvertiert. Die Basismesswerte zu Mitralklappenring und Klappensegel können in lediglich vier Schritten erfasst werden.
Mitralklappen-Navigatorᴬᴵ (MVNᴬᴵ)
Benutzerfreundliches Tool zur Bereitstellung einer umfassenden Reihe von Mitralklappen-Messungen und -Berechnungen, für das ein mit Live 3D TEE erfasstes Volumen erforderlich ist. Die Live-3D-Ansicht der Mitralklappe wird in nur acht geführten Schritten in ein einfach zu analysierendes Modell konvertiert. Die Basismesswerte zu Mitralklappenring und Klappensegel können in lediglich vier Schritten erfasst werden.
3D-Quantifizierung des Herzens (3DQ) || Erweiterte Visualisierung und
3D-Quantifizierung des Herzens (3DQ)
Anzeige von 3D-Volumen, Aufteilen dieser in einzelne Schichten und Messung von Abständen und Flächen in 2D-MPR-Ansichten zur Ermittlung des Biplan-LV-Volumens, der Ejektionsfraktion (EF) und der LV-Muskelmasse. Bearbeitung von 2D-Ebenen für präzisere Biplan-2D-EF ohne verkürzte Ansicht.
3D-Quantifizierung des Herzens (3DQ)
Anzeige von 3D-Volumen, Aufteilen dieser in einzelne Schichten und Messung von Abständen und Flächen in 2D-MPR-Ansichten zur Ermittlung des Biplan-LV-Volumens, der Ejektionsfraktion (EF) und der LV-Muskelmasse. Bearbeitung von 2D-Ebenen für präzisere Biplan-2D-EF ohne verkürzte Ansicht.
3D-Quantifizierung des Herzens (3DQ)
Anzeige von 3D-Volumen, Aufteilen dieser in einzelne Schichten und Messung von Abständen und Flächen in 2D-MPR-Ansichten zur Ermittlung des Biplan-LV-Volumens, der Ejektionsfraktion (EF) und der LV-Muskelmasse. Bearbeitung von 2D-Ebenen für präzisere Biplan-2D-EF ohne verkürzte Ansicht.
Intima‑Media‑Dicke (IMT) || Diagnosesicherheit
Q-Apps
Automatische Messung der Intima-Media-Dicke der A. carotis. Schneller und einfacher Zugriff auf IMT-Daten.
Q-Apps
Automatische Messung der Intima-Media-Dicke der A. carotis. Schneller und einfacher Zugriff auf IMT-Daten.
Q-Apps
Automatische Messung der Intima-Media-Dicke der A. carotis. Schneller und einfacher Zugriff auf IMT-Daten.
Präzise und schnell || Effizienter Arbeitsablauf
Präzise und schnelle Berechnung der Ejektionsfraktion
Als wesentlicher Bestandteil von nahezu jeder Echo-Untersuchung zählt die Ejektionsfraktion zu den wichtigsten prädiktiven Echokardiographie-Parametern für eine drohende linksventrikuläre Dysfunktion und eine klinische Verschlechterung. Darüber hinaus ist sie ein bedeutender zu berücksichtigender Faktor bei der Planung eines chirurgischen Eingriffs. Das QLAB-Lösungspaket für die Ejektionsfraktion (EF) umfasst: Automatisierte 2D-Quantifizierung des Herzensᴬᴵ (a2DQᴬᴵ), Automatisierte Quantifizierung der Wandbewegungenᴬᴵ (aCMQᴬᴵ), 3D-Quantifizierung des Herzens (3DQ), Erweiterte 3D-Quantifizierung des Herzens (3DQA).
Präzise und schnelle Berechnung der Ejektionsfraktion
Als wesentlicher Bestandteil von nahezu jeder Echo-Untersuchung zählt die Ejektionsfraktion zu den wichtigsten prädiktiven Echokardiographie-Parametern für eine drohende linksventrikuläre Dysfunktion und eine klinische Verschlechterung. Darüber hinaus ist sie ein bedeutender zu berücksichtigender Faktor bei der Planung eines chirurgischen Eingriffs. Das QLAB-Lösungspaket für die Ejektionsfraktion (EF) umfasst: Automatisierte 2D-Quantifizierung des Herzensᴬᴵ (a2DQᴬᴵ), Automatisierte Quantifizierung der Wandbewegungenᴬᴵ (aCMQᴬᴵ), 3D-Quantifizierung des Herzens (3DQ), Erweiterte 3D-Quantifizierung des Herzens (3DQA).
Präzise und schnelle Berechnung der Ejektionsfraktion
Als wesentlicher Bestandteil von nahezu jeder Echo-Untersuchung zählt die Ejektionsfraktion zu den wichtigsten prädiktiven Echokardiographie-Parametern für eine drohende linksventrikuläre Dysfunktion und eine klinische Verschlechterung. Darüber hinaus ist sie ein bedeutender zu berücksichtigender Faktor bei der Planung eines chirurgischen Eingriffs. Das QLAB-Lösungspaket für die Ejektionsfraktion (EF) umfasst: Automatisierte 2D-Quantifizierung des Herzensᴬᴵ (a2DQᴬᴵ), Automatisierte Quantifizierung der Wandbewegungenᴬᴵ (aCMQᴬᴵ), 3D-Quantifizierung des Herzens (3DQ), Erweiterte 3D-Quantifizierung des Herzens (3DQA).
Erweiterte 3D-Quantifizierung des Her... || Erweiterte Visualisierung und
Erweiterte 3D-Quantifizierung des Herzens (3DQA)
Misst LV-Endokardvolumen, Schlagvolumen (SV) und 3D-Ejektionsfraktion (EF) mittels halbautomatisierter Konturerkennung in der 3D-Ansicht. Ermöglicht die Beurteilung von Zeitabläufen für 17 regionale Volumenkurven und die Bestimmung der Synchronität aller Volumensegmente oder einer anwenderdefinierbaren Gruppe von Volumensegmenten. Halbautomatisierte Q‐App zur Messung der globalen 3D-Ejektionsfraktion ohne geometrische Vorgaben. Liefert außerdem simultane Zeitangaben zur Beurteilung von Herzinsuffizienzen.
Erweiterte 3D-Quantifizierung des Herzens (3DQA)
Misst LV-Endokardvolumen, Schlagvolumen (SV) und 3D-Ejektionsfraktion (EF) mittels halbautomatisierter Konturerkennung in der 3D-Ansicht. Ermöglicht die Beurteilung von Zeitabläufen für 17 regionale Volumenkurven und die Bestimmung der Synchronität aller Volumensegmente oder einer anwenderdefinierbaren Gruppe von Volumensegmenten. Halbautomatisierte Q‐App zur Messung der globalen 3D-Ejektionsfraktion ohne geometrische Vorgaben. Liefert außerdem simultane Zeitangaben zur Beurteilung von Herzinsuffizienzen.
Erweiterte 3D-Quantifizierung des Herzens (3DQA)
Misst LV-Endokardvolumen, Schlagvolumen (SV) und 3D-Ejektionsfraktion (EF) mittels halbautomatisierter Konturerkennung in der 3D-Ansicht. Ermöglicht die Beurteilung von Zeitabläufen für 17 regionale Volumenkurven und die Bestimmung der Synchronität aller Volumensegmente oder einer anwenderdefinierbaren Gruppe von Volumensegmenten. Halbautomatisierte Q‐App zur Messung der globalen 3D-Ejektionsfraktion ohne geometrische Vorgaben. Liefert außerdem simultane Zeitangaben zur Beurteilung von Herzinsuffizienzen.
Region of Interest (ROI) || Diagnosesicherheit
Region of Interest (ROI)
Diese Q-App liefert Kontrast-Echo- und Farbbilder und unterstützt die Extraktion von akustischen Daten aus Bildern.
Region of Interest (ROI)
Diese Q-App liefert Kontrast-Echo- und Farbbilder und unterstützt die Extraktion von akustischen Daten aus Bildern.
Region of Interest (ROI)
Diese Q-App liefert Kontrast-Echo- und Farbbilder und unterstützt die Extraktion von akustischen Daten aus Bildern.
Mehr Sicherheit || Effizienter Arbeitsablauf
Mehr Sicherheit bei der Ischämie-Diagnose
Stressecho kann der erste wichtige Schritt bei der Ischämie-Diagnose sein. Wenn die Untersuchungsergebnisse jedoch nicht eindeutig sind, wird wertvolle Zeit vergeudet. Philips hat Technologien entwickelt, mit denen es leichter ist, eindeutige Ergebnisse zu erzielen. PureWave Kristalle erzeugen bei Frequenzen von 1 bis 5 MHz eine erstklassige Bildqualität und ermöglichen die Bildgebung bei schwer schallbaren Patienten mit hervorragender Eindringtiefe und wenigen Artefakten. Mit dem xMATRIX-Schallkopf X5-1 mit iRotate kann im selben Fenster ein vollständiges Stressecho-Protokoll erstellt werden, ohne dass der Schallkopf dafür gedreht werden muss.
Mehr Sicherheit bei der Ischämie-Diagnose
Stressecho kann der erste wichtige Schritt bei der Ischämie-Diagnose sein. Wenn die Untersuchungsergebnisse jedoch nicht eindeutig sind, wird wertvolle Zeit vergeudet. Philips hat Technologien entwickelt, mit denen es leichter ist, eindeutige Ergebnisse zu erzielen. PureWave Kristalle erzeugen bei Frequenzen von 1 bis 5 MHz eine erstklassige Bildqualität und ermöglichen die Bildgebung bei schwer schallbaren Patienten mit hervorragender Eindringtiefe und wenigen Artefakten. Mit dem xMATRIX-Schallkopf X5-1 mit iRotate kann im selben Fenster ein vollständiges Stressecho-Protokoll erstellt werden, ohne dass der Schallkopf dafür gedreht werden muss.
Mehr Sicherheit bei der Ischämie-Diagnose
Stressecho kann der erste wichtige Schritt bei der Ischämie-Diagnose sein. Wenn die Untersuchungsergebnisse jedoch nicht eindeutig sind, wird wertvolle Zeit vergeudet. Philips hat Technologien entwickelt, mit denen es leichter ist, eindeutige Ergebnisse zu erzielen. PureWave Kristalle erzeugen bei Frequenzen von 1 bis 5 MHz eine erstklassige Bildqualität und ermöglichen die Bildgebung bei schwer schallbaren Patienten mit hervorragender Eindringtiefe und wenigen Artefakten. Mit dem xMATRIX-Schallkopf X5-1 mit iRotate kann im selben Fenster ein vollständiges Stressecho-Protokoll erstellt werden, ohne dass der Schallkopf dafür gedreht werden muss.
Strain-Quanitifizierung (SQ) || Erweiterte Visualisierung und
Strain-Quanitifizierung (SQ)
Diese Q-App liefert funktionelle Daten aus Farb-Gewebedoppler-Geschwindigkeiten und unterstützt Sie bei der Ermittlung der Verlagerung des Gewebes, des Grades der Deformation (Strain) und der Deformationsgeschwindigkeit (Strain-Rate).
Strain-Quanitifizierung (SQ)
Diese Q-App liefert funktionelle Daten aus Farb-Gewebedoppler-Geschwindigkeiten und unterstützt Sie bei der Ermittlung der Verlagerung des Gewebes, des Grades der Deformation (Strain) und der Deformationsgeschwindigkeit (Strain-Rate).
Strain-Quanitifizierung (SQ)
Diese Q-App liefert funktionelle Daten aus Farb-Gewebedoppler-Geschwindigkeiten und unterstützt Sie bei der Ermittlung der Verlagerung des Gewebes, des Grades der Deformation (Strain) und der Deformationsgeschwindigkeit (Strain-Rate).
Automatisierte 2D-Quantifizierung des Herzensᴬᴵ (a2DQᴬᴵ)
Diese Q-App bietet automatische Erkennung der Konturen des linken Ventrikels sowie schnellen Zugriff auf 2D-EF und Volumina. Zur Verfügung stehen die biplanare Scheibchenmethode nach Simpson und TMAD (Tissue Motion Annular Displacement). a2DQᴬᴵ ist das ideale Tool für jedes Echo-Labor und liefert die 2D-EF für jeden Patienten mit nur einem Klick ohne manuelle Umfahrung. TMAD bietet einen validierten Index, der mit der EF korreliert, was insbesondere bei schwer schallbaren Patienten hilfreich ist.
Automatisierte 2D-Quantifizierung des Herzensᴬᴵ (a2DQᴬᴵ)
Diese Q-App bietet automatische Erkennung der Konturen des linken Ventrikels sowie schnellen Zugriff auf 2D-EF und Volumina. Zur Verfügung stehen die biplanare Scheibchenmethode nach Simpson und TMAD (Tissue Motion Annular Displacement). a2DQᴬᴵ ist das ideale Tool für jedes Echo-Labor und liefert die 2D-EF für jeden Patienten mit nur einem Klick ohne manuelle Umfahrung. TMAD bietet einen validierten Index, der mit der EF korreliert, was insbesondere bei schwer schallbaren Patienten hilfreich ist.
Automatisierte 2D-Quantifizierung des Herzensᴬᴵ (a2DQᴬᴵ)
Diese Q-App bietet automatische Erkennung der Konturen des linken Ventrikels sowie schnellen Zugriff auf 2D-EF und Volumina. Zur Verfügung stehen die biplanare Scheibchenmethode nach Simpson und TMAD (Tissue Motion Annular Displacement). a2DQᴬᴵ ist das ideale Tool für jedes Echo-Labor und liefert die 2D-EF für jeden Patienten mit nur einem Klick ohne manuelle Umfahrung. TMAD bietet einen validierten Index, der mit der EF korreliert, was insbesondere bei schwer schallbaren Patienten hilfreich ist.
Beurteilung || Effizienter Arbeitsablauf
Beurteilung von Herzinsuffizienzen
Eine kardiale Resynchronisation kann die Überlebensrate bei Patienten mit Herzinsuffizienz, die darauf ansprechen, erhöhen. Allerdings wird bei der etablierten Beurteilungsmethode nicht immer ein positives Ansprechen korrekt vorhergesagt, was zum ineffektiven Einsatz einer teuren Therapie führt. Jedes neue Beurteilungsverfahren muss einfach in Standard-Echo-Untersuchungen integrierbar sein. QLAB bietet umfassende 2D- und 3D-Quantifizierungstools für die Beurteilung von Herzinsuffizienz: Quantifizierung der Intima-Media-Dicke (IMT), Automatisierte Quantifizierung der Wandbewegungen (aCMQᴬᴵ), Erweiterte 3D-Quantifizierung des Herzens (3DQA).
Beurteilung von Herzinsuffizienzen
Eine kardiale Resynchronisation kann die Überlebensrate bei Patienten mit Herzinsuffizienz, die darauf ansprechen, erhöhen. Allerdings wird bei der etablierten Beurteilungsmethode nicht immer ein positives Ansprechen korrekt vorhergesagt, was zum ineffektiven Einsatz einer teuren Therapie führt. Jedes neue Beurteilungsverfahren muss einfach in Standard-Echo-Untersuchungen integrierbar sein. QLAB bietet umfassende 2D- und 3D-Quantifizierungstools für die Beurteilung von Herzinsuffizienz: Quantifizierung der Intima-Media-Dicke (IMT), Automatisierte Quantifizierung der Wandbewegungen (aCMQᴬᴵ), Erweiterte 3D-Quantifizierung des Herzens (3DQA).
Beurteilung von Herzinsuffizienzen
Eine kardiale Resynchronisation kann die Überlebensrate bei Patienten mit Herzinsuffizienz, die darauf ansprechen, erhöhen. Allerdings wird bei der etablierten Beurteilungsmethode nicht immer ein positives Ansprechen korrekt vorhergesagt, was zum ineffektiven Einsatz einer teuren Therapie führt. Jedes neue Beurteilungsverfahren muss einfach in Standard-Echo-Untersuchungen integrierbar sein. QLAB bietet umfassende 2D- und 3D-Quantifizierungstools für die Beurteilung von Herzinsuffizienz: Quantifizierung der Intima-Media-Dicke (IMT), Automatisierte Quantifizierung der Wandbewegungen (aCMQᴬᴵ), Erweiterte 3D-Quantifizierung des Herzens (3DQA).
Automatisierte Quantifizierung der Wa... || Diagnosesicherheit
aCMQᴬᴵ
Die Q-App basiert auf 2D-Speckle-Tracking. Sie definiert basierend auf der ausgewählten anatomischen Ansicht automatisch eine Region of Interest (ROI) und generiert Messwerte zur globalen und regionalen Myokardfunktion, die in einer Tabelle, einer 17-Segment-Bull's-Eye-Ansicht und verschiedenen Kurven dargestellt werden. Darüber hinaus liefert sie die LV-Ejektionsfraktion (EF), das endsystolische Volumen (ESV) und das enddiastolische Volumen (EDV) und bietet die schnelle und einfache gleichzeitige Erfassung von EF und GLS für die erfassten Bilder.
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QLAB erfüllt Ihre Anforderungen || Effizienter Arbeitsablauf
QLAB erfüllt Ihre Anforderungen mit folgenden Funktionen
QLAB bietet bewährte Quantifizierung für einfachere und reproduzierbarere Untersuchungen, die neue klinische Informationen liefern. Es ermöglicht die Anzeige, Bearbeitung und Messung von 3D-Datensätzen und liefert umfassende Messberichte. Außerdem stehen erweiterte Bildanalyse-Tools für die 2D-, 3D- und Farbdoppler-Quantifizierung und für Kontrastmitteluntersuchungen zur Verfügung. QLAB ermöglicht eine systemexterne Anzeige von Herzbildern, Rendering und erweiterte Quantifizierung für 2D-, Farb- und 3D-Bildgebungsmodi mit Option zur schnellen und einfachen Erstellung von BMP-, TIF-, JPG-, MOV-, WMV- und AVI-Dateien.
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CMQ Stress || Diagnosesicherheit
CMQ Stress
Basiert auf der 2D-Speckle-Tracking-Technologie und bietet eine Methode zur Beurteilung der globalen, regionalen und lokalen Herzfunktion in Ruhe und bei Höchstbelastung. Bietet eine schnelle und benutzerfreundliche Oberfläche, die speziell für Stressecho-Untersuchungen optimiert wurde.
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