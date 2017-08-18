PerformanceBridge Solutions stattet Krankenhäuser mit einem flexiblen Portfolio von Dienstleistungen aus, die kontinuierliche Optimierungen fördern und Ihnen einen Weg aufzeigen, Chancen zu erkennen und zu nutzen, um so mit weniger mehr zu erreichen und keine Abstriche bei der Patientenversorgung zu machen.
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