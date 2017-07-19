IQon Spectral CT

Der I.Q. war der erste Schleifring-Scanner der Branche mit integriertem Röntgengenerator. Er revolutionierte die CT-Technologie, indem er eine schnellere Bilderfassung ermöglichte, und ebnete den Weg für Spiralscans, eine Transformation des CTs bedeuteten.

Mit Spiralscans wurde die CT von einer sehr langsamen Modalität zu einer deutlich schnelleren.



Das Aufkommen des Mehrschicht-Scans bedeutete die nächste Weiterentwicklung des CTs und führte neue Bildgebungsmöglichkeiten wie kardiologische Bildgebung und einen noch schnelleren Mechanismus ein.