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IQon Spectral CT
Spektral-CT Titel

Mehr Diagnosesicherheit.
Entdecken Sie das Multi-Energy-CT der jüngsten Generation.

Mit dem Philips CT-System mit Spektraldetektor führen Sie Scans wie gewohnt durch: für schnelle, niedrig dosierte konventionelle sowie für spektrale Daten. Das detektorbasierte Multi-Energy-CT erfasst Scans in einer einzigen Aufnahme und ohne spezielle Scan-Modi mit On-Demand-Ergebnissen. Sie müssen sich nicht vor dem Scan entscheiden, ob Sie anatomische Strukturen oder die Materialzusammensetzung analysieren wollen.

Über 40 Jahre CT-Innovationen

Entdecken Sie, wie Philips Innovationen die CT-Bildgebung seit Jahrzehnten vorantreiben. Sie tragen stetig dazu bei, die Versorgung zu verbessern und das medizinische Personal bei der täglichen Arbeit optimal zu unterstützen.

Philips
Konventionelles CT

Transformierte Spiralscans

1986: Einführung des I.Q. CT-Bildgebungssystem-Scanners

Der I.Q. war der erste Schleifring-Scanner der Branche mit integriertem Röntgengenerator. Er revolutionierte die CT-Technologie, indem er eine schnellere Bilderfassung ermöglichte, und ebnete den Weg für Spiralscans, eine Transformation des CTs bedeuteten.

 

Mit Spiralscans wurde die CT von einer sehr langsamen Modalität zu einer deutlich schnelleren.

Das Aufkommen des Mehrschicht-Scans bedeutete die nächste Weiterentwicklung des CTs und führte neue Bildgebungsmöglichkeiten wie kardiologische Bildgebung und einen noch schnelleren Mechanismus ein.

Fortschritte des
Philips CT

Innovationen für CT-Systeme

1990er: Mehrschicht-Scanner, Simulator und moderne Röhrentechnologie

Philips führte die folgenden Technologien in der Branche ein:

  • den ersten Mehrschicht-Scanner, den CT Twin, einen Dualschicht-Scanner, der Mehrschicht-CTs ermöglichte
  • den ersten CT-Simulator mit Hilfe der ACQSIM CT-Software
  • den ersten speziellen CT-Scanner für die Onkologie mit großer Öffnung, das ACQSIM-CT, ein 85-cm-Einzelschicht-CT
  • Spiralrillen- und Flüssigmetalllager (AV Expander)

Detektorbasiertes
Multi-Energy-CT

Empfang von konventionellem CT

2016: Philips - das erste CT-System mit Spektraldetektor

CT-Systeme mit Spektraldetektor machten konventionelles CT zu quantitativem CT. Die zweite Generation des Philips Spectral CT 7500 erhielt den Aunt Minnie Award for Best New Radiology Device in 2021.

Photon-counting-CT*

eine Nahaufnahme eines Scans eines Gehirns

2023 und in Zukunft: Photon-counting*

Der nächste Schritt, die Photon-counting*, baut auf Fortschritten auf, die Spektraltechnologie bereits in den Bereichen klinische Sicherheit, Dosiseffizienz und zielgerichtete Bildgebung erzielt hat.

*Befindet sich in der Entwicklung, noch nicht von der FDA zugelassen.

Warum Spektral?

Warum Spektral-CT?

Im Gegensatz zur klassischen CT-Untersuchung beinhalten Spektraldetektor-CT-Daten immer auch spektrale Informationen, ohne spezielle Vorkehrungen oder zusätzliche Vorbereitungen. Das bedeutet, Sie können die Spektraldaten jeder Untersuchung auch retrospektiv mit unterschiedlichen Diagnosetools analysieren. Sie können beispielsweise die monoenergetischen Energielevel anpassen oder Z-effektive Bilder erhalten.

Sehen Sie den Unterschied? 


Bewegen Sie den Regler um Spektralergebisse im Vergleich zu konventionellen CT-Bildern zu betrachten.

Konventionelles CT Spektraldetektor-CT
Konventionelles CT Spektraldetektor-CT

So funktioniert der Spektraldetektor

Der Spektraldetektor absorbiert und differenziert gleichzeitig die hohe und niedrige Energie eines einzigen polyenergetischen Röntgenstrahls. Spektralergebnisse werden in einem einzigen Scan ohne Einstellung separater Scan-Modi erfasst.

Ein Gespräch mit Oren Zarchin

Spektralergebnisse – jederzeit und überall. Eine einzelne DICOM-Entität enthält ausreichende Informationen für die retrospektive Analyse.

So funktioniert Spectral CT Technologie

Ein CT-System mit Spektraldetektor absorbiert und differenziert gleichzeitig die hohe und niedrige Energie eines einzigen polyenergetischen Röntgenstrahls auf Detektorebene.

Portal-Banner

Hauptmerkmale eines CT-Systems mit Spektraldetektor

Dr. Douek
Spektral-CT hilft mir, objektiv zwischen Blutungen und Kontrastmittelfärbungen zu unterscheiden, und beugt so zusätzlichen Folgescans und einer verlängerten Patientenüberwachung vor. Dadurch können sowohl Kosten als auch die Strahlungsbelastung von Patienten gesenkt werden.1,2

Ryan K. Lee, MD

Chair of the Department of Radiology, Einstein Healthcare Network

Fallbeispiele

Zusammenstellung von erfahrungsberichten

Schauen Sie sich an, was unsere Kunden zum Spectral CT 7500 sagen.

  • Dr. Gopal Punjabi, Hennepin County Medical Center, Minneapolis, MN, USA
  • Dr. Eliseo Vañó Galván, Hospital of Nuestra Señora del Rosario, Spanien
  • Dr. Philippe Douek vom HCL, Lyon, Frankreich
  • Prof. Dr. med. Hans-Ulrich Kauczor, Universitätsklinikum Heidelberg, Deutschland

Mehr aus der Welt der Spektral-Detektor-CT

Foto des Philips Spectral CT 7500 Systems

Spektraldetektor-CT – Forschungskompendium

Mehr erfahren (1.38MB)
Foto eines Klinikers und eines Patienten mit dem Spektral-Detektor-CT-System

Vorteile eines CT-Systems mit Spektraldetektor

Mehr erfahren (1.87MB)
Umschlag der Produktbroschüre für das Philips Spectral CT 7500 System

Eine wissenschaftliche Übersichtsarbeit über die Dual-Energy- und Spektral-Computertomographie-Bildgebung

Broschüre herunterladen

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1 Aus Kundenaussagen lassen sich nicht die Ergebnisse für andere Fälle ableiten. Ergebnisse für andere Fälle können abweichen.

2Quelle: Naveed, J of Neurointerventional Surgery, 2020, „Utilizing dual energy CT to distinguish blood from contrast leakage following middle meningeal artery embolization for chronic subdural hematomas“ – als Nachweis aufgenommen

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