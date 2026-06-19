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Eingestellt
FC8722/09
5 l
Die AirflowMax-Technologie maximiert den Luftstrom, sodass sich der Staubbeutel gleichmäßig entfalten kann – damit Sie eine hohe Saugleistung erhalten, auch wenn sich der Beutel füllt!
Der energieeffiziente Motor wurde dahingehend optimiert, dass weniger Energie verbraucht und mehr Luftstrom generiert wird.
Die TriActiveMax-Düse mit 3-in-1 Reinigungsvorgängen bietet perfekte Bodenhaftung für eine maximale Staubaufnahme. 1) Mit der speziell entworfenen Unterseite wird der Teppich schonend aufgeraut, um tiefliegenden Staub aufzunehmen. 2) Große Teile des Staubs werden über die größere Öffnung an der Vorderseite aufgenommen. 3) Staub und Schmutz werden längsseits gekehrt und von Möbeln und Wänden mit den zwei Seitenbürsten aufgenommen.
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