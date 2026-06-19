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Performer ExpertStaubsauger mit Beutel

FC8722/09

Volle Leistung
Der neue Philips Performer Expert liefert dank der AirflowMax-Technologie und der einzigartigen TriActiveMax-Düse eine hervorragende Leistung bei der Staubaufnahme* – und das auf allen Böden. Der Performer Expert erzielt grossartige Reinigungsergebnisse, auch wenn sich der Beutel füllt!
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Weniger Energieverbrauch

Volle Leistung

  • 5 l

Revolutionäre AirflowMax-Technologie für extreme Saugleistung

Revolutionäre AirflowMax-Technologie für extreme Saugleistung

Die AirflowMax-Technologie maximiert den Luftstrom, sodass sich der Staubbeutel gleichmäßig entfalten kann – damit Sie eine hohe Saugleistung erhalten, auch wenn sich der Beutel füllt!

Energieeffizienter Motor für leistungsstarke Ergebnisse

Energieeffizienter Motor für leistungsstarke Ergebnisse

Der energieeffiziente Motor wurde dahingehend optimiert, dass weniger Energie verbraucht und mehr Luftstrom generiert wird.

Neue TriActiveMax-Düse mit 3-in-1 Reinigungsvorgängen maximiert Staubaufnahme

Neue TriActiveMax-Düse mit 3-in-1 Reinigungsvorgängen maximiert Staubaufnahme

Die TriActiveMax-Düse mit 3-in-1 Reinigungsvorgängen bietet perfekte Bodenhaftung für eine maximale Staubaufnahme. 1) Mit der speziell entworfenen Unterseite wird der Teppich schonend aufgeraut, um tiefliegenden Staub aufzunehmen. 2) Große Teile des Staubs werden über die größere Öffnung an der Vorderseite aufgenommen. 3) Staub und Schmutz werden längsseits gekehrt und von Möbeln und Wänden mit den zwei Seitenbürsten aufgenommen.

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  1. Innerhalb des Philips Sortiments