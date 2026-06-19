Neue TriActiveMax-Düse mit 3-in-1 Reinigungsvorgängen maximiert Staubaufnahme

Die TriActiveMax-Düse mit 3-in-1 Reinigungsvorgängen bietet perfekte Bodenhaftung für eine maximale Staubaufnahme. 1) Mit der speziell entworfenen Unterseite wird der Teppich schonend aufgeraut, um tiefliegenden Staub aufzunehmen. 2) Große Teile des Staubs werden über die größere Öffnung an der Vorderseite aufgenommen. 3) Staub und Schmutz werden längsseits gekehrt und von Möbeln und Wänden mit den zwei Seitenbürsten aufgenommen.