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  • Entspannt durch die Nacht
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Eingestellt

Philips AventEinweg-Stilleinlagen

SCF253/20

4.8
| (22) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Entspannt durch die Nacht
Einzigartige Philips Avent Stilleinlagen SCF253/20, speziell dafür entwickelt, dass Sie die ganze Nacht lang ein trockenes und angenehmes Gefühl haben.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

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Stilleinlagen für die Nacht

Entspannt durch die Nacht

  • 20 Nachteinlagen

Schutz für die Nacht

Schutz für die Nacht

Die Philips Avent Stilleinlagen haben eine breitere Form und einen dickeren Kern für zusätzliche Saugfähigkeit. Dank der doppelten Klebestreifen gibt es kein Verrutschen mehr.

Rundum-Auslaufschutz

Rundum-Auslaufschutz

Speziell für zusätzlichen Schutz beim Liegen entwickelt.

Ultratrocken

Ultratrocken

Die Philips Avent Stilleinlagen haben mehrere Schichten für höchste Saugfähigkeit.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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4.8

von 5

22

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

07/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Comfortable and soft

These pads are very comfortable and soft and they hold a lot of milk I don't use the sticker pads I don't feel I need to plus it can be hard work when you have a baby in one hand and trying to stick the pad in place. The package for me was good but when you got to the pad it was hard to open up to use when you have a baby in one hand but there a nice size for ur bag. These pads are the best ones I have used and was also very good for nights as I wouldn't wake up soaking in milk

Diese Bewertung wurde für SCF253/20 Disposable breast pads verfasst

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16/12/2016

United Kingdom

United Kingdom

Incredibly comfortable and absorbent

These are so comfortable to wear. They stay put, don't move about and are very absorbent - brilliant!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF253/20 Disposable breast pads verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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11/12/2016

United Kingdom

United Kingdom

Breast pads

These are probably the best pads I have used, there very comfortable and very absorbent!!

Diese Bewertung wurde für SCF253/20 Disposable breast pads verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 