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Eingestellt
20 Nachteinlagen
Die Philips Avent Stilleinlagen haben eine breitere Form und einen dickeren Kern für zusätzliche Saugfähigkeit. Dank der doppelten Klebestreifen gibt es kein Verrutschen mehr.
Speziell für zusätzlichen Schutz beim Liegen entwickelt.
Die Philips Avent Stilleinlagen haben mehrere Schichten für höchste Saugfähigkeit.
4.8
von 5
22
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
MummyofCharlie
07/02/2017
United Kingdom
Comfortable and soft
These pads are very comfortable and soft and they hold a lot of milk I don't use the sticker pads I don't feel I need to plus it can be hard work when you have a baby in one hand and trying to stick the pad in place. The package for me was good but when you got to the pad it was hard to open up to use when you have a baby in one hand but there a nice size for ur bag. These pads are the best ones I have used and was also very good for nights as I wouldn't wake up soaking in milk
Diese Bewertung wurde für SCF253/20 Disposable breast pads verfasst
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MrsJ
16/12/2016
United Kingdom
Incredibly comfortable and absorbent
These are so comfortable to wear. They stay put, don't move about and are very absorbent - brilliant!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF253/20 Disposable breast pads verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Barnzyboyyyy
11/12/2016
United Kingdom
Breast pads
These are probably the best pads I have used, there very comfortable and very absorbent!!
Diese Bewertung wurde für SCF253/20 Disposable breast pads verfasst
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.