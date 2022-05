Avant que le café cold brew devienne tendance, on avait le café glacé qui est toujours très apprécié par les amateurs de café. Mais savez-vous ce qu’est un café glacé ?Le café glacé est préparé de la même façon qu’un café classique, c’est-à-dire avec de l’eau chaude. Cependant, contrairement au café ordinaire, le café glacé est versé sur des glaçons avant d’être servi, ce qui en fait une boisson rafraîchissante. Cela signifie qu’il existe deux différences nettes entre le café infusé à froid et le café glacé en termes de préparation : la température de l’eau et la durée de macération du café moulu.Le temps de macération du café moulu étant plus court, le café glacé est beaucoup moins concentré que le café cold brew. Il est dilué au fur et à mesure qu’il est versé sur les glaçons et est généralement servi avec de l’eau supplémentaire. Un café glacé traditionnel contient environ 165 mg de caféine.En plus du différent niveau de concentration et de caféine, il y a une différence de goût entre le café avec infusion à froid et le café glacé. Le café infusé à froid est beaucoup plus fort en saveur, mais a également tendance à avoir un goût plus lisse et moins acide. C’est parce que le café est extrait plus lentement et avec de l’eau froide. Consultez cet article pour plus d’informations sur la façon de faire votre propre café glacé maison.Maintenant que vous connaissez la différence entre le café infusé à froid et le café glacé, vous pouvez commander le vôtre en toute confiance au café le plus proche de chez vous !