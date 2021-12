Le repassage de la laine est tout à fait possible mais il est important de faire très attention :



Si vous utilisez un fer à repasser, posez un chiffon ou tissu de repassage sur la laine pour éviter de laisser des marques si vous chauffez trop la laine et pour protéger votre vêtement. Un morceau de mousseline ou de coton est idéal.



Les fers à vapeur offrent généralement les meilleurs résultats si vous connaissez toutes les astuces. Le défroisseur à main Philips Steam&Go est une excellente option pour enlever les plis sans toucher le vêtement, pour un repassage de la laine doux mais efficace. La vapeur éliminant les bactéries et les odeurs, vous n’avez même pas besoin de laver votre vêtement préféré. Mettez-le juste sur un cintre et passez dessus avec le défroisseur vapeur pour rafraîchir et déplisser en même temps. De plus, en lavant moins votre vêtement en laine, il durera plus longtemps.





Pour une touche finale, vous pouvez utiliser un rasoir anti-bouloche pour que la laine reste impeccable. Celui-ci élimine les bouloches qui s’accumulent au fil du temps pour que votre pull préféré ait l’air comme neuf.



Gardez en tête tous nos conseils pour prendre soin de vos vêtements d’hiver et pulls en laine, et pour qu’ils durent plus longtemps.