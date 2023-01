Si vous ne parvenez pas à retirer le groupe café, cela signifie que la machine n’est pas réglée en position Neutre. Suivez les étapes ci-dessous pour pouvoir retirer le groupe café.

1. Replacez le bac à marc et le bac d'égouttement et fermez la trappe de l’appareil.

2. Éteignez la machine. Attendez que l’appareil soit totalement éteint et que vous n'entendiez plus de sons (cela peut prendre entre 15 et 20 secondes maximum).

3. Rallumez la machine. Encore une fois, attendez que l’appareil soit bien allumé et que vous n'entendiez plus de sons.

4. Retirez le bac à marc et le bac d'égouttement, ouvrez la trappe de l’appareil et essayez de nouveau de retirer le groupe café.



Ne retirez jamais le groupe café tant que la procédure de détartrage n’est pas terminée.