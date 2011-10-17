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4.7
sur 6
15
Avis
100%
recommandent ce produit
Aika
17/10/2011
Deutschland
Sehr Praktisch
Mir gefallen diese Behäter sehr gut! Sind auslaufsicher und gut zu befüllen. Klasse Sache!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour VIA SCF613/20 Set für Babynahrung
Oui, je recommande ce produit
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JasminV
21/08/2015
Österreich
Acheteur vérifié
wirklich tolle Behälter
Ich verwende die Becher von Philipps nicht nur für Brei, sondern für alle anderen Snacks für mein Kind. Lassen sich optimal einfrieren und in der Waschmaschine waschen. Gerne wieder!
Oui, je recommande ce produit
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marian27
16/06/2013
Nederland
avent bewaarbekers
het is ideaal om hier fruit warm eten En borstvoeding in te bewaren. het past makkelijk in de flessenWarmer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour VIA SCF613/20 Set voor babyvoeding
Oui, je recommande ce produit
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Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.