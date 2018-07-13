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Arrêté
1 biberon
120 ml
Tétine débit nouveau-né
0 mois et +
Le biberon en verre Natural résiste à la chaleur et aux chocs thermiques. Vous pouvez donc le placer au réfrigérateur, le chauffer et le stériliser.
Verre borosilicaté de qualité supérieure garantissant une qualité et une pureté inégalées.
La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l’allaitement au sein, ce qui facilite l’alternance sein/biberon.
4.2
sur 6
26
Avis
92%
recommandent ce produit
SandraLux
13/07/2018
France
Choix idéal pour mixer allaitement et biberon de lait materne
Choix idéal pour mixer allaitement et biberon de lait maternel. Notre petite fille s'est parfaitement accommodée et passe sans souci de l'un à l'autre
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF671/17 Biberon en verre Natural
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF671/17 Biberon en verre Natural
LGPolpetta
13/07/2018
Italia
Perfetto per allattamento misto e non solo..
Per mia figlia è stato semplicissimo e naturale bere dal biberon quando non avevo latte a sufficienza nelle prime settimane. Poi, è rimasto utilissimo nel caso in cui dovessi lasciare un po' di latte materno a qualcuno per alcune mie ore di assenza.. Ora siamo in fase svezzamento e con la giusta tettarella lo stiamo utilizzando per i primi sorsi d'acqua.. Che dire, la piccola prova già a tenerlo in mano da sola! Ottimo!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF671/17 Biberon Natural in vetro
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF671/17 Biberon Natural in vetro
George
06/06/2018
Ελλάδα
Τέλειο
Καλή ποιότητα κατασκευής. Ωραίες θηλές, δεν έχει διαρροές
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF671/17 Γυάλινο μπιμπερό Natural
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF671/17 Γυάλινο μπιμπερό Natural
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011