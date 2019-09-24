ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Le biberon naturel comme le sein maternel
  • Le biberon naturel comme le sein maternel
  • Le biberon naturel comme le sein maternel
  • Le biberon naturel comme le sein maternel
  • Le biberon naturel comme le sein maternel
  • Le biberon naturel comme le sein maternel
  • Le biberon naturel comme le sein maternel
  • Le biberon naturel comme le sein maternel
  • Le biberon naturel comme le sein maternel
  • Le biberon naturel comme le sein maternel
  • Le biberon naturel comme le sein maternel
  • Le biberon naturel comme le sein maternel
  • Le biberon naturel comme le sein maternel
  • Le biberon naturel comme le sein maternel
  • Le biberon naturel comme le sein maternel
  • Le biberon naturel comme le sein maternel
  • Le biberon naturel comme le sein maternel
  • Le biberon naturel comme le sein maternel
  • Le biberon naturel comme le sein maternel
  • Le biberon naturel comme le sein maternel
  • Le biberon naturel comme le sein maternel
  • Le biberon naturel comme le sein maternel

Arrêté

Philips AventBiberon Natural

SCF695/27

4.4
| (242) Avis | 89% recommandent ce produit

Disponible à partir

Bleu
Bleu
Crystal
Crystal
Rose
Rose
Le biberon naturel comme le sein maternel
Notre nouveau biberon rend l'allaitement plus naturel, pour bébé et pour vous. Les alvéoles de confort uniques de la tétine permettent au bébé de téter comme au sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Le biberon naturel comme le sein maternel

  • 2 biberons

  • 260 ml

  • Tétine à débit lent

  • 1 mois et +

Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l’allaitement au sein, ce qui facilite l’alternance sein/biberon.

Alvéoles uniques, pour une tétine douce et souple qui ne s'écrase pas

Alvéoles uniques, pour une tétine douce et souple qui ne s'écrase pas

Les alvéoles de la tétine renforcent sa douceur et sa souplesse, sans pour autant que la tétine ne s'écrase. Votre bébé profite ainsi d'une tétée plus confortable.

Système anti-coliques perfectionné avec double valve innovante

Système anti-coliques perfectionné avec double valve innovante

Le système innovant de double valve est conçu pour diminuer les coliques et l'inconfort en faisant rentrer l'air dans le biberon, et non dans l'estomac de bébé.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.4

sur 6

242

Avis

89%

recommandent ce produit

24/09/2019

France

France

Acheteur vérifié

Tip top

Biberon bien accepté par bébé Allaité. Pas de coliques en plus.

Avantages

Débit, nettoyage, compatibilité tire lait

Contre

Nettoyage, système de visage avec adaptateur tire lait

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF693/17 Biberon Natural

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF693/17 Biberon Natural

08/04/2017

France

France

Acheteur vérifié

Excellente tétine

Depuis que nous utilisons ce biberon, notre bébé n'a plus de mal à téter et ses coliques sont maintenant un souvenir ! Peu d'air qui passe dans le biberon ce qui évite les désagréments pour bébé. Sa forme est pratique à l'usage, surtout dans sa prise en main. Je recommande vivement ce produit.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF628/17 Biberon Natural

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF628/17 Biberon Natural

03/08/2016

France

France

Biberons parfait pour bébé

J'ai utilisé pour mon bébé les biberons Philips avent et elle l utilisé encore aujourd'hui qui aura bientôt 3ans. Elle avait des coliques et ces biberons lui ont été bien efficace. Design sympa

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF693/47 Biberon Natural

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF693/47 Biberon Natural

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. 0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011