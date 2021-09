Ma machine espresso Saeco affiche un code d'erreur

Si votre machine espresso Saeco rencontre une erreur, un affichage rouge apparaît avec une icône et un numéro de code (ex. : 01, 03, 04, 05, 11, 14 ou 19). Vous trouverez ci-dessous la signification des codes d'erreur et comment les résoudre.



Si votre machine espresso affiche d'autres codes d'erreur non mentionnés ci-dessus, nous vous conseillons de nous contacter pour obtenir une assistance supplémentaire, car votre machine peut nécessiter une réparation.