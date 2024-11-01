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    Generalüberholte Ultraschallgeräte 

    Eine solide Basis
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    Generalüberholte Systeme – Ultraschall

     

    Diamond Select Systeme bieten Ihnen klinische Höchstleistung, effiziente Arbeitsabläufe und intelligente Technologie zu einem attraktiven Preis. Erfüllen Sie so selbst Ihre höchsten Anforderungen!

     

     

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    Den Patienten an die Spitze der Pyramide setzen.

    Das Ziel der Bates Poliklinik in Kroatien

    Das Ziel der Bates Poliklinik in Kroatien besteht darin, Erkrankungen präventiv zu verhindern, statt sie behandeln zu müssen. Technologie spielt dabei neben der gezielten patientenzentrierten Versorgung eine Hauptrolle. Die Erweiterung der Einrichtung durch Diamond Select Ultraschallsysteme bedeutet, dass mehr Patienten geholfen werden kann, ohne Kompromisse bei der Qualität und letztendlich auch der Patientenzufriedenheit einzugehen.  

     

    Erleben Sie die Leidenschaft der Ärzte der Bates Poliklinik in diesem Video!

    Komplett entkernt, aufbereitet und wieder zusammengesetzt. Wie neu. Von Grund auf.

    Sie erhalten die Leistungsmerkmale und Optionen eines neuen Systems zum kostengünstigen Preis einer generalüberholten Lösung."

    Generalüberholte Optionen
    Dekontamination und professionelle Neulackierung

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    professionelle Neulackierung

    Austausch von Teilen

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    Software Aktualisierung

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    Tests und Kalibrierung

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    Dokumentation und Zertifizierung

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    Lieferung an den Kunden

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    Kundenspezifischer Anwendungs-Support und Unterstützung durch Kundendienst

    Individuelle
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