Das Ziel der Bates Poliklinik in Kroatien besteht darin, Erkrankungen präventiv zu verhindern, statt sie behandeln zu müssen. Technologie spielt dabei neben der gezielten patientenzentrierten Versorgung eine Hauptrolle. Die Erweiterung der Einrichtung durch Diamond Select Ultraschallsysteme bedeutet, dass mehr Patienten geholfen werden kann, ohne Kompromisse bei der Qualität und letztendlich auch der Patientenzufriedenheit einzugehen.

Erleben Sie die Leidenschaft der Ärzte der Bates Poliklinik in diesem Video!