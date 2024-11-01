Ultrasound Workspace ist ein ganzheitliches, skalierbares kardiovaskuläres Anzeige-, Analyse- und Berichtssystem, das auf der Grundlage der TOMTEC-ARENA Plattform und der QLAB Anwendungen aufgebaut ist. Es ermöglicht eine erstklassige klinische Effizienz, indem es medizinischen Teams Flexibilität bei Arbeitsabläufen bietet: die gleichen diagnostischen Funktionen am und außerhalb des Gerätewagens, die Analyse anbieterunabhängiger Daten, die Nutzung von KI für eine Vielzahl von Anwendungen, hochgradig skalierbare Technologieplattform und Lizenzierungsmodell sowie eine maßgeschneiderte, umfassende Unterstützung.
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Ultrasound Workspace ist der Handelsname des Medizinprodukts TOMTEC-ARENA, hergestellt von der TOMTEC Imaging Systems GmbH.
1 Tsang W, Salgo I, Medvedofsky D, et al, Transthoracic 3D Echocardiographic Left Heart Chamber Quantification Using an Automated Adaptive Analytics Algorithm, JACC: Cardiovascular Imaging, Volume 9, Issue 7, 2016, S. 769–782.
2 Interne Studie von Philips mit externen Ultraschallanwendern, bei der die Ergebnisse von 18 Untersuchungen mit und ohne Auto Measure verglichen wurden.
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