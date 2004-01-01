Suchbegriffe

DE
FR

Cardiac Workstation 7000

Cardiac Workstation

Ähnliche Produkte finden

Die Philips Cardiac Workstation ist anders als alle EKG-Schreiber, die Sie gesehen, verwendet oder sich auch nur vorgestellt haben. Sie markiert mit verbesserter Erfassung, Abrufbarkeit, Anzeige, Analyse, Speicherung, Freigabe und Verwaltung von EKGs einen Wandel in der diagnostischen Kardiographie. Das ergonomische Design ermöglicht optimierte Abläufe und stellt klinische Daten aus Ihrer gesamten Einrichtung und darüber hinaus vor Ort bereit – für zuverlässige Diagnosen und Therapien in der Kardiologie.

Kontaktieren Sie uns
Eigenschaften
Touchscreen
Effizienterer Arbeitsablauf, schnellere Versorgung

Effizienterer Arbeitsablauf, schnellere Versorgung

Drei einfache Schritte und wenige Touchscreen-Gesten beschleunigen die kardiologische Versorgung bei konstanter Qualität, unabhängig von der Erfahrung des Pflegepersonals. Durch die Standardisierung von EKG-Protokollen und -Prozessen in Ihrem gesamten Gesundheitssystem reduziert die Cardiac Workstation 7000 sich wiederholende und administrative Aufgaben sowie den Schulungsaufwand und erhöht die Benutzerzufriedenheit.

Effizienterer Arbeitsablauf, schnellere Versorgung

Effizienterer Arbeitsablauf, schnellere Versorgung
Drei einfache Schritte und wenige Touchscreen-Gesten beschleunigen die kardiologische Versorgung bei konstanter Qualität, unabhängig von der Erfahrung des Pflegepersonals. Durch die Standardisierung von EKG-Protokollen und -Prozessen in Ihrem gesamten Gesundheitssystem reduziert die Cardiac Workstation 7000 sich wiederholende und administrative Aufgaben sowie den Schulungsaufwand und erhöht die Benutzerzufriedenheit.

Effizienterer Arbeitsablauf, schnellere Versorgung

Drei einfache Schritte und wenige Touchscreen-Gesten beschleunigen die kardiologische Versorgung bei konstanter Qualität, unabhängig von der Erfahrung des Pflegepersonals. Durch die Standardisierung von EKG-Protokollen und -Prozessen in Ihrem gesamten Gesundheitssystem reduziert die Cardiac Workstation 7000 sich wiederholende und administrative Aufgaben sowie den Schulungsaufwand und erhöht die Benutzerzufriedenheit.
Weitere Informationen
Touchscreen
Effizienterer Arbeitsablauf, schnellere Versorgung

Effizienterer Arbeitsablauf, schnellere Versorgung

Drei einfache Schritte und wenige Touchscreen-Gesten beschleunigen die kardiologische Versorgung bei konstanter Qualität, unabhängig von der Erfahrung des Pflegepersonals. Durch die Standardisierung von EKG-Protokollen und -Prozessen in Ihrem gesamten Gesundheitssystem reduziert die Cardiac Workstation 7000 sich wiederholende und administrative Aufgaben sowie den Schulungsaufwand und erhöht die Benutzerzufriedenheit.
Ergonomie
Erleben Sie innovative Ergonomie.

Erleben Sie innovative Ergonomie.

Sie lässt sich rollen, neigen, schwenken, anheben, absenken, zusammenklappen und drehen – was auch immer nötig ist, damit Sie sich alle wichtigen EKG-Informationen näher heranholen können, ohne Ihren Patienten von der Seite zu weichen. Die Cardiac Workstation 7000 ist in einem leichtgängigen und kompakten Gerätewagen mit fester oder verstellbarer Höhe integriert, den Sie jederzeit nach Belieben manövrieren können.

Erleben Sie innovative Ergonomie.

Erleben Sie innovative Ergonomie.
Sie lässt sich rollen, neigen, schwenken, anheben, absenken, zusammenklappen und drehen – was auch immer nötig ist, damit Sie sich alle wichtigen EKG-Informationen näher heranholen können, ohne Ihren Patienten von der Seite zu weichen. Die Cardiac Workstation 7000 ist in einem leichtgängigen und kompakten Gerätewagen mit fester oder verstellbarer Höhe integriert, den Sie jederzeit nach Belieben manövrieren können.

Erleben Sie innovative Ergonomie.

Sie lässt sich rollen, neigen, schwenken, anheben, absenken, zusammenklappen und drehen – was auch immer nötig ist, damit Sie sich alle wichtigen EKG-Informationen näher heranholen können, ohne Ihren Patienten von der Seite zu weichen. Die Cardiac Workstation 7000 ist in einem leichtgängigen und kompakten Gerätewagen mit fester oder verstellbarer Höhe integriert, den Sie jederzeit nach Belieben manövrieren können.
Weitere Informationen
Ergonomie
Erleben Sie innovative Ergonomie.

Erleben Sie innovative Ergonomie.

Sie lässt sich rollen, neigen, schwenken, anheben, absenken, zusammenklappen und drehen – was auch immer nötig ist, damit Sie sich alle wichtigen EKG-Informationen näher heranholen können, ohne Ihren Patienten von der Seite zu weichen. Die Cardiac Workstation 7000 ist in einem leichtgängigen und kompakten Gerätewagen mit fester oder verstellbarer Höhe integriert, den Sie jederzeit nach Belieben manövrieren können.
Mehr Sicherheit
Sicherheit

Sicherheit

Philips Cardiac Workstation 7000 is protected by a robust set of built-in tools, including the WPA3-Personal security standard, to help defend your network and protect the privacy of your staff and patients. See the documentation section below and download the product brochure to learn more.

Sicherheit

Sicherheit
Philips Cardiac Workstation 7000 is protected by a robust set of built-in tools, including the WPA3-Personal security standard, to help defend your network and protect the privacy of your staff and patients. See the documentation section below and download the product brochure to learn more.

Sicherheit

Philips Cardiac Workstation 7000 is protected by a robust set of built-in tools, including the WPA3-Personal security standard, to help defend your network and protect the privacy of your staff and patients. See the documentation section below and download the product brochure to learn more.
Weitere Informationen
Mehr Sicherheit
Sicherheit

Sicherheit

Philips Cardiac Workstation 7000 is protected by a robust set of built-in tools, including the WPA3-Personal security standard, to help defend your network and protect the privacy of your staff and patients. See the documentation section below and download the product brochure to learn more.
IT
Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer IT-Infrastruktur aus.

Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer IT-Infrastruktur aus.

Die Cardiac Workstation 7000 lässt sich nahtlos in Ihr ePA- und Abteilungsverwaltungssystem integrieren und spart Ihnen so Zeit und Geld. Unten finden Sie weitere Informationen sowie die Produktbroschüre zum Download.

Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer IT-Infrastruktur aus.

Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer IT-Infrastruktur aus.
Die Cardiac Workstation 7000 lässt sich nahtlos in Ihr ePA- und Abteilungsverwaltungssystem integrieren und spart Ihnen so Zeit und Geld. Unten finden Sie weitere Informationen sowie die Produktbroschüre zum Download.

Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer IT-Infrastruktur aus.

Die Cardiac Workstation 7000 lässt sich nahtlos in Ihr ePA- und Abteilungsverwaltungssystem integrieren und spart Ihnen so Zeit und Geld. Unten finden Sie weitere Informationen sowie die Produktbroschüre zum Download.
Weitere Informationen
IT
Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer IT-Infrastruktur aus.

Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer IT-Infrastruktur aus.

Die Cardiac Workstation 7000 lässt sich nahtlos in Ihr ePA- und Abteilungsverwaltungssystem integrieren und spart Ihnen so Zeit und Geld. Unten finden Sie weitere Informationen sowie die Produktbroschüre zum Download.
DXL-Algorithmus
Fundierte klinische Entscheidungen schnell treffen

Fundierte klinische Entscheidungen schnell treffen

Demographische und umfangreiche klinische Daten können direkt am Ort der Entscheidungsfindung aufgerufen und angezeigt werden. Sehen Sie sich unregelmäßige Rhythmen genauer an. Analysieren Sie aberrierend geleitete Herzschläge. Blättern Sie schnell durch mehrere EKGs, um Trends zu erkennen. Oder vergleichen Sie aktuelle und vorherige EKGs dank paralleler Anzeige mit Hilfe des EKG-Managementsystems IntelliSpace ECG.

Fundierte klinische Entscheidungen schnell treffen

Fundierte klinische Entscheidungen schnell treffen
Demographische und umfangreiche klinische Daten können direkt am Ort der Entscheidungsfindung aufgerufen und angezeigt werden. Sehen Sie sich unregelmäßige Rhythmen genauer an. Analysieren Sie aberrierend geleitete Herzschläge. Blättern Sie schnell durch mehrere EKGs, um Trends zu erkennen. Oder vergleichen Sie aktuelle und vorherige EKGs dank paralleler Anzeige mit Hilfe des EKG-Managementsystems IntelliSpace ECG.

Fundierte klinische Entscheidungen schnell treffen

Demographische und umfangreiche klinische Daten können direkt am Ort der Entscheidungsfindung aufgerufen und angezeigt werden. Sehen Sie sich unregelmäßige Rhythmen genauer an. Analysieren Sie aberrierend geleitete Herzschläge. Blättern Sie schnell durch mehrere EKGs, um Trends zu erkennen. Oder vergleichen Sie aktuelle und vorherige EKGs dank paralleler Anzeige mit Hilfe des EKG-Managementsystems IntelliSpace ECG.
Weitere Informationen
DXL-Algorithmus
Fundierte klinische Entscheidungen schnell treffen

Fundierte klinische Entscheidungen schnell treffen

Demographische und umfangreiche klinische Daten können direkt am Ort der Entscheidungsfindung aufgerufen und angezeigt werden. Sehen Sie sich unregelmäßige Rhythmen genauer an. Analysieren Sie aberrierend geleitete Herzschläge. Blättern Sie schnell durch mehrere EKGs, um Trends zu erkennen. Oder vergleichen Sie aktuelle und vorherige EKGs dank paralleler Anzeige mit Hilfe des EKG-Managementsystems IntelliSpace ECG.
  • Touchscreen
  • Ergonomie
  • Mehr Sicherheit
  • IT
Alle Eigenschaften ansehen
Touchscreen
Effizienterer Arbeitsablauf, schnellere Versorgung

Effizienterer Arbeitsablauf, schnellere Versorgung

Drei einfache Schritte und wenige Touchscreen-Gesten beschleunigen die kardiologische Versorgung bei konstanter Qualität, unabhängig von der Erfahrung des Pflegepersonals. Durch die Standardisierung von EKG-Protokollen und -Prozessen in Ihrem gesamten Gesundheitssystem reduziert die Cardiac Workstation 7000 sich wiederholende und administrative Aufgaben sowie den Schulungsaufwand und erhöht die Benutzerzufriedenheit.

Effizienterer Arbeitsablauf, schnellere Versorgung

Effizienterer Arbeitsablauf, schnellere Versorgung
Drei einfache Schritte und wenige Touchscreen-Gesten beschleunigen die kardiologische Versorgung bei konstanter Qualität, unabhängig von der Erfahrung des Pflegepersonals. Durch die Standardisierung von EKG-Protokollen und -Prozessen in Ihrem gesamten Gesundheitssystem reduziert die Cardiac Workstation 7000 sich wiederholende und administrative Aufgaben sowie den Schulungsaufwand und erhöht die Benutzerzufriedenheit.

Effizienterer Arbeitsablauf, schnellere Versorgung

Drei einfache Schritte und wenige Touchscreen-Gesten beschleunigen die kardiologische Versorgung bei konstanter Qualität, unabhängig von der Erfahrung des Pflegepersonals. Durch die Standardisierung von EKG-Protokollen und -Prozessen in Ihrem gesamten Gesundheitssystem reduziert die Cardiac Workstation 7000 sich wiederholende und administrative Aufgaben sowie den Schulungsaufwand und erhöht die Benutzerzufriedenheit.
Weitere Informationen
Touchscreen
Effizienterer Arbeitsablauf, schnellere Versorgung

Effizienterer Arbeitsablauf, schnellere Versorgung

Drei einfache Schritte und wenige Touchscreen-Gesten beschleunigen die kardiologische Versorgung bei konstanter Qualität, unabhängig von der Erfahrung des Pflegepersonals. Durch die Standardisierung von EKG-Protokollen und -Prozessen in Ihrem gesamten Gesundheitssystem reduziert die Cardiac Workstation 7000 sich wiederholende und administrative Aufgaben sowie den Schulungsaufwand und erhöht die Benutzerzufriedenheit.
Ergonomie
Erleben Sie innovative Ergonomie.

Erleben Sie innovative Ergonomie.

Sie lässt sich rollen, neigen, schwenken, anheben, absenken, zusammenklappen und drehen – was auch immer nötig ist, damit Sie sich alle wichtigen EKG-Informationen näher heranholen können, ohne Ihren Patienten von der Seite zu weichen. Die Cardiac Workstation 7000 ist in einem leichtgängigen und kompakten Gerätewagen mit fester oder verstellbarer Höhe integriert, den Sie jederzeit nach Belieben manövrieren können.

Erleben Sie innovative Ergonomie.

Erleben Sie innovative Ergonomie.
Sie lässt sich rollen, neigen, schwenken, anheben, absenken, zusammenklappen und drehen – was auch immer nötig ist, damit Sie sich alle wichtigen EKG-Informationen näher heranholen können, ohne Ihren Patienten von der Seite zu weichen. Die Cardiac Workstation 7000 ist in einem leichtgängigen und kompakten Gerätewagen mit fester oder verstellbarer Höhe integriert, den Sie jederzeit nach Belieben manövrieren können.

Erleben Sie innovative Ergonomie.

Sie lässt sich rollen, neigen, schwenken, anheben, absenken, zusammenklappen und drehen – was auch immer nötig ist, damit Sie sich alle wichtigen EKG-Informationen näher heranholen können, ohne Ihren Patienten von der Seite zu weichen. Die Cardiac Workstation 7000 ist in einem leichtgängigen und kompakten Gerätewagen mit fester oder verstellbarer Höhe integriert, den Sie jederzeit nach Belieben manövrieren können.
Weitere Informationen
Ergonomie
Erleben Sie innovative Ergonomie.

Erleben Sie innovative Ergonomie.

Sie lässt sich rollen, neigen, schwenken, anheben, absenken, zusammenklappen und drehen – was auch immer nötig ist, damit Sie sich alle wichtigen EKG-Informationen näher heranholen können, ohne Ihren Patienten von der Seite zu weichen. Die Cardiac Workstation 7000 ist in einem leichtgängigen und kompakten Gerätewagen mit fester oder verstellbarer Höhe integriert, den Sie jederzeit nach Belieben manövrieren können.
Mehr Sicherheit
Sicherheit

Sicherheit

Philips Cardiac Workstation 7000 is protected by a robust set of built-in tools, including the WPA3-Personal security standard, to help defend your network and protect the privacy of your staff and patients. See the documentation section below and download the product brochure to learn more.

Sicherheit

Sicherheit
Philips Cardiac Workstation 7000 is protected by a robust set of built-in tools, including the WPA3-Personal security standard, to help defend your network and protect the privacy of your staff and patients. See the documentation section below and download the product brochure to learn more.

Sicherheit

Philips Cardiac Workstation 7000 is protected by a robust set of built-in tools, including the WPA3-Personal security standard, to help defend your network and protect the privacy of your staff and patients. See the documentation section below and download the product brochure to learn more.
Weitere Informationen
Mehr Sicherheit
Sicherheit

Sicherheit

Philips Cardiac Workstation 7000 is protected by a robust set of built-in tools, including the WPA3-Personal security standard, to help defend your network and protect the privacy of your staff and patients. See the documentation section below and download the product brochure to learn more.
IT
Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer IT-Infrastruktur aus.

Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer IT-Infrastruktur aus.

Die Cardiac Workstation 7000 lässt sich nahtlos in Ihr ePA- und Abteilungsverwaltungssystem integrieren und spart Ihnen so Zeit und Geld. Unten finden Sie weitere Informationen sowie die Produktbroschüre zum Download.

Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer IT-Infrastruktur aus.

Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer IT-Infrastruktur aus.
Die Cardiac Workstation 7000 lässt sich nahtlos in Ihr ePA- und Abteilungsverwaltungssystem integrieren und spart Ihnen so Zeit und Geld. Unten finden Sie weitere Informationen sowie die Produktbroschüre zum Download.

Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer IT-Infrastruktur aus.

Die Cardiac Workstation 7000 lässt sich nahtlos in Ihr ePA- und Abteilungsverwaltungssystem integrieren und spart Ihnen so Zeit und Geld. Unten finden Sie weitere Informationen sowie die Produktbroschüre zum Download.
Weitere Informationen
IT
Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer IT-Infrastruktur aus.

Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer IT-Infrastruktur aus.

Die Cardiac Workstation 7000 lässt sich nahtlos in Ihr ePA- und Abteilungsverwaltungssystem integrieren und spart Ihnen so Zeit und Geld. Unten finden Sie weitere Informationen sowie die Produktbroschüre zum Download.
DXL-Algorithmus
Fundierte klinische Entscheidungen schnell treffen

Fundierte klinische Entscheidungen schnell treffen

Demographische und umfangreiche klinische Daten können direkt am Ort der Entscheidungsfindung aufgerufen und angezeigt werden. Sehen Sie sich unregelmäßige Rhythmen genauer an. Analysieren Sie aberrierend geleitete Herzschläge. Blättern Sie schnell durch mehrere EKGs, um Trends zu erkennen. Oder vergleichen Sie aktuelle und vorherige EKGs dank paralleler Anzeige mit Hilfe des EKG-Managementsystems IntelliSpace ECG.

Fundierte klinische Entscheidungen schnell treffen

Fundierte klinische Entscheidungen schnell treffen
Demographische und umfangreiche klinische Daten können direkt am Ort der Entscheidungsfindung aufgerufen und angezeigt werden. Sehen Sie sich unregelmäßige Rhythmen genauer an. Analysieren Sie aberrierend geleitete Herzschläge. Blättern Sie schnell durch mehrere EKGs, um Trends zu erkennen. Oder vergleichen Sie aktuelle und vorherige EKGs dank paralleler Anzeige mit Hilfe des EKG-Managementsystems IntelliSpace ECG.

Fundierte klinische Entscheidungen schnell treffen

Demographische und umfangreiche klinische Daten können direkt am Ort der Entscheidungsfindung aufgerufen und angezeigt werden. Sehen Sie sich unregelmäßige Rhythmen genauer an. Analysieren Sie aberrierend geleitete Herzschläge. Blättern Sie schnell durch mehrere EKGs, um Trends zu erkennen. Oder vergleichen Sie aktuelle und vorherige EKGs dank paralleler Anzeige mit Hilfe des EKG-Managementsystems IntelliSpace ECG.
Weitere Informationen
DXL-Algorithmus
Fundierte klinische Entscheidungen schnell treffen

Fundierte klinische Entscheidungen schnell treffen

Demographische und umfangreiche klinische Daten können direkt am Ort der Entscheidungsfindung aufgerufen und angezeigt werden. Sehen Sie sich unregelmäßige Rhythmen genauer an. Analysieren Sie aberrierend geleitete Herzschläge. Blättern Sie schnell durch mehrere EKGs, um Trends zu erkennen. Oder vergleichen Sie aktuelle und vorherige EKGs dank paralleler Anzeige mit Hilfe des EKG-Managementsystems IntelliSpace ECG.

Benötigen Sie weiterführende Dokumentation
zu unseren
Produkten?

Hier suchen

Besuchen Sie
unseren
Online-Shop für medizinisches
Fachpersonal

Jetzt einkaufen

Technische Daten

EKG-Funktionen
EKG-Funktionen
Gleichzeitige Erfassung mehrerer Ableitungen
  • Bis zu 18 Ableitungen
Routine-EKG
  • Unterstützung für pharmakologische Belastungsprotokolle
Berichtspeicherung/-übertragung
  • Vollständige Wiedergabetreue bei 1000 Hz für 10 Sekunden für bis zu 18 Ableitungen
Schrittmachererkennung
  • 0,02 mVms (z.B. Impuls von 0,2 mV × 0,1 ms oder 0,1 mV × 0,2 ms)
  • Übertrifft den empfohlenen Standard um das Fünffache
DXL-Algorithmus von Philips für 18-Kanal-EKG
DXL-Algorithmus von Philips für 18-Kanal-EKG
Befundtexte
  • >600 Befundtexte, integrierte Analyse pädiatrischer EKGs
Unterdrückung grenzwertiger Befunde
  • Drei konfigurierbare Einstellungen
Erklärungen
  • Wählbare Erklärungen zu allen Befundtexten
Ableitungen für Diagnosezwecke
  • Standard-12-Kanal-EKG sowie V3R, V4R, V5R, V7, V8 und V9
Hilfsmittel zur Diagnose von ST-Hebungsinfarkten (STEMI)
Hilfsmittel zur Diagnose von ST-Hebungsinfarkten (STEMI)
Kritische Werte
  • Hervorhebung von vier Zuständen, die sofortige klinische Maßnahmen erfordern
Grafische ST-Darstellung
  • Zwei EKG-Berichte mit polaren ST-Maps
  • Frontal- und Transversalebene
Gerätewagen
Gerätewagen
Höhenverstellung
  • 860352: Nicht höhenverstellbar
  • 860353: Höhenverstellbar (25 cm)
Desktop
  • Mobile Arbeitsfläche dank offenem Design
Kompatibilität
  • Gerätewagen auch kompatibel mit:
  • Cardiac Workstation 5000
  • PageWriter TC70
  • PageWriter TC50
  • PageWriter TC35
Aufbewahrung
  • Standardaufbewahrung für 400 zusätzliche EKG-Papierbögen
  • Standardaufbewahrung für Reinigungstücher/Handschuhe/Elektrodengel
  • Optionale verdeckte Schublade
  • Optionaler verschließbarer Abfallbehälter
  • Optionaler Drahtkorb
  • Optionale Halterung für Elektrodenkabel (hängend)
EKG-Funktionen
EKG-Funktionen
Gleichzeitige Erfassung mehrerer Ableitungen
  • Bis zu 18 Ableitungen
Routine-EKG
  • Unterstützung für pharmakologische Belastungsprotokolle
DXL-Algorithmus von Philips für 18-Kanal-EKG
DXL-Algorithmus von Philips für 18-Kanal-EKG
Befundtexte
  • >600 Befundtexte, integrierte Analyse pädiatrischer EKGs
Unterdrückung grenzwertiger Befunde
  • Drei konfigurierbare Einstellungen
Alle Technische Daten ansehen
EKG-Funktionen
EKG-Funktionen
Gleichzeitige Erfassung mehrerer Ableitungen
  • Bis zu 18 Ableitungen
Routine-EKG
  • Unterstützung für pharmakologische Belastungsprotokolle
Berichtspeicherung/-übertragung
  • Vollständige Wiedergabetreue bei 1000 Hz für 10 Sekunden für bis zu 18 Ableitungen
Schrittmachererkennung
  • 0,02 mVms (z.B. Impuls von 0,2 mV × 0,1 ms oder 0,1 mV × 0,2 ms)
  • Übertrifft den empfohlenen Standard um das Fünffache
DXL-Algorithmus von Philips für 18-Kanal-EKG
DXL-Algorithmus von Philips für 18-Kanal-EKG
Befundtexte
  • >600 Befundtexte, integrierte Analyse pädiatrischer EKGs
Unterdrückung grenzwertiger Befunde
  • Drei konfigurierbare Einstellungen
Erklärungen
  • Wählbare Erklärungen zu allen Befundtexten
Ableitungen für Diagnosezwecke
  • Standard-12-Kanal-EKG sowie V3R, V4R, V5R, V7, V8 und V9
Hilfsmittel zur Diagnose von ST-Hebungsinfarkten (STEMI)
Hilfsmittel zur Diagnose von ST-Hebungsinfarkten (STEMI)
Kritische Werte
  • Hervorhebung von vier Zuständen, die sofortige klinische Maßnahmen erfordern
Grafische ST-Darstellung
  • Zwei EKG-Berichte mit polaren ST-Maps
  • Frontal- und Transversalebene
Gerätewagen
Gerätewagen
Höhenverstellung
  • 860352: Nicht höhenverstellbar
  • 860353: Höhenverstellbar (25 cm)
Desktop
  • Mobile Arbeitsfläche dank offenem Design
Kompatibilität
  • Gerätewagen auch kompatibel mit:
  • Cardiac Workstation 5000
  • PageWriter TC70
  • PageWriter TC50
  • PageWriter TC35
Aufbewahrung
  • Standardaufbewahrung für 400 zusätzliche EKG-Papierbögen
  • Standardaufbewahrung für Reinigungstücher/Handschuhe/Elektrodengel
  • Optionale verdeckte Schublade
  • Optionaler verschließbarer Abfallbehälter
  • Optionaler Drahtkorb
  • Optionale Halterung für Elektrodenkabel (hängend)
  • Nicht in allen Ländern erhältlich. In den USA nicht erhältlich.

Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.

Ich verstehe

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.

Ich verstehe

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alle Rechte vorbehalten.

Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.