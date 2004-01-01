Die Philips Cardiac Workstation ist anders als alle EKG-Schreiber, die Sie gesehen, verwendet oder sich auch nur vorgestellt haben. Sie markiert mit verbesserter Erfassung, Abrufbarkeit, Anzeige, Analyse, Speicherung, Freigabe und Verwaltung von EKGs einen Wandel in der diagnostischen Kardiographie. Das ergonomische Design ermöglicht optimierte Abläufe und stellt klinische Daten aus Ihrer gesamten Einrichtung und darüber hinaus vor Ort bereit – für zuverlässige Diagnosen und Therapien in der Kardiologie.
Drei einfache Schritte und wenige Touchscreen-Gesten beschleunigen die kardiologische Versorgung bei konstanter Qualität, unabhängig von der Erfahrung des Pflegepersonals. Durch die Standardisierung von EKG-Protokollen und -Prozessen in Ihrem gesamten Gesundheitssystem reduziert die Cardiac Workstation 7000 sich wiederholende und administrative Aufgaben sowie den Schulungsaufwand und erhöht die Benutzerzufriedenheit.
Ergonomie
Erleben Sie innovative Ergonomie.
Sie lässt sich rollen, neigen, schwenken, anheben, absenken, zusammenklappen und drehen – was auch immer nötig ist, damit Sie sich alle wichtigen EKG-Informationen näher heranholen können, ohne Ihren Patienten von der Seite zu weichen. Die Cardiac Workstation 7000 ist in einem leichtgängigen und kompakten Gerätewagen mit fester oder verstellbarer Höhe integriert, den Sie jederzeit nach Belieben manövrieren können.
Mehr Sicherheit
Sicherheit
Philips Cardiac Workstation 7000 is protected by a robust set of built-in tools, including the WPA3-Personal security standard, to help defend your network and protect the privacy of your staff and patients. See the documentation section below and download the product brochure to learn more.
IT
Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer IT-Infrastruktur aus.
Die Cardiac Workstation 7000 lässt sich nahtlos in Ihr ePA- und Abteilungsverwaltungssystem integrieren und spart Ihnen so Zeit und Geld. Unten finden Sie weitere Informationen sowie die Produktbroschüre zum Download.
Demographische und umfangreiche klinische Daten können direkt am Ort der Entscheidungsfindung aufgerufen und angezeigt werden. Sehen Sie sich unregelmäßige Rhythmen genauer an. Analysieren Sie aberrierend geleitete Herzschläge. Blättern Sie schnell durch mehrere EKGs, um Trends zu erkennen. Oder vergleichen Sie aktuelle und vorherige EKGs dank paralleler Anzeige mit Hilfe des EKG-Managementsystems IntelliSpace ECG.
Drei einfache Schritte und wenige Touchscreen-Gesten beschleunigen die kardiologische Versorgung bei konstanter Qualität, unabhängig von der Erfahrung des Pflegepersonals. Durch die Standardisierung von EKG-Protokollen und -Prozessen in Ihrem gesamten Gesundheitssystem reduziert die Cardiac Workstation 7000 sich wiederholende und administrative Aufgaben sowie den Schulungsaufwand und erhöht die Benutzerzufriedenheit.
Ergonomie
Sie lässt sich rollen, neigen, schwenken, anheben, absenken, zusammenklappen und drehen – was auch immer nötig ist, damit Sie sich alle wichtigen EKG-Informationen näher heranholen können, ohne Ihren Patienten von der Seite zu weichen. Die Cardiac Workstation 7000 ist in einem leichtgängigen und kompakten Gerätewagen mit fester oder verstellbarer Höhe integriert, den Sie jederzeit nach Belieben manövrieren können.
Mehr Sicherheit
Sicherheit
Philips Cardiac Workstation 7000 is protected by a robust set of built-in tools, including the WPA3-Personal security standard, to help defend your network and protect the privacy of your staff and patients. See the documentation section below and download the product brochure to learn more.
IT
Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer IT-Infrastruktur aus.
Die Cardiac Workstation 7000 lässt sich nahtlos in Ihr ePA- und Abteilungsverwaltungssystem integrieren und spart Ihnen so Zeit und Geld. Unten finden Sie weitere Informationen sowie die Produktbroschüre zum Download.
Demographische und umfangreiche klinische Daten können direkt am Ort der Entscheidungsfindung aufgerufen und angezeigt werden. Sehen Sie sich unregelmäßige Rhythmen genauer an. Analysieren Sie aberrierend geleitete Herzschläge. Blättern Sie schnell durch mehrere EKGs, um Trends zu erkennen. Oder vergleichen Sie aktuelle und vorherige EKGs dank paralleler Anzeige mit Hilfe des EKG-Managementsystems IntelliSpace ECG.
Benötigen Sie weiterführende Dokumentation zu unseren Produkten?
Nicht in allen Ländern erhältlich. In den USA nicht erhältlich.
