Suchbegriffe

DE
FR

EKG-Management-Systeme IntelliSpace ECG

EKG-Management-System

Ähnliche Produkte finden

Wenn sie genau am richtigen Ort und genau zur richtigen Zeit vorliegen, können EKGs effizienter genutzt werden und ermöglichen so eine höhere Diagnosesicherheit. Philips IntelliSpace ECG bietet praktisch überall und jederzeit einen schnellen und einfachen Zugriff auf EKGs und sorgt durch nahtlose Konnektivität für einen optimierten Arbeitsablauf.

Kontaktieren Sie uns
Eigenschaften
Kundenspezifische Konfiguration || Passen Sie Ihren Arbeitsablauf

Eine spezielle Konfiguration nach Ihren Anforderungen

IntelliSpace ECG bietet ein fortschrittliches Arbeitsablauf-Management. EKG-Aufzeichnungen können mittels benutzerdefinierter Vorgaben für die Erfassung, Prüfung, Bearbeitung, Speicherung und Berichtweiterleitung automatisch verwaltet werden.

Eine spezielle Konfiguration nach Ihren Anforderungen

IntelliSpace ECG bietet ein fortschrittliches Arbeitsablauf-Management. EKG-Aufzeichnungen können mittels benutzerdefinierter Vorgaben für die Erfassung, Prüfung, Bearbeitung, Speicherung und Berichtweiterleitung automatisch verwaltet werden.

Eine spezielle Konfiguration nach Ihren Anforderungen

IntelliSpace ECG bietet ein fortschrittliches Arbeitsablauf-Management. EKG-Aufzeichnungen können mittels benutzerdefinierter Vorgaben für die Erfassung, Prüfung, Bearbeitung, Speicherung und Berichtweiterleitung automatisch verwaltet werden.
Zentraler Zugriffspunkt || Vorteile für klinische Fachkrä

Vereinfachte Arbeitsabläufe durch zentralen Zugriffspunkt

Zugriff auf EKG-Berichte am Ort der Entscheidung sowie Anzeige von EKGs verschiedener Anbieter und Modalitäten. Anzeige von aktuellen und älteren EKGs im Serienpräsentationsmodus zur besseren Vergleichbarkeit. Festlegung individueller Anzeige- und Bearbeitungseinstellungen. Konfigurierbare Messpunkte zur Unterstützung bei der Bearbeitung.

Vereinfachte Arbeitsabläufe durch zentralen Zugriffspunkt

Zugriff auf EKG-Berichte am Ort der Entscheidung sowie Anzeige von EKGs verschiedener Anbieter und Modalitäten. Anzeige von aktuellen und älteren EKGs im Serienpräsentationsmodus zur besseren Vergleichbarkeit. Festlegung individueller Anzeige- und Bearbeitungseinstellungen. Konfigurierbare Messpunkte zur Unterstützung bei der Bearbeitung.

Vereinfachte Arbeitsabläufe durch zentralen Zugriffspunkt

Zugriff auf EKG-Berichte am Ort der Entscheidung sowie Anzeige von EKGs verschiedener Anbieter und Modalitäten. Anzeige von aktuellen und älteren EKGs im Serienpräsentationsmodus zur besseren Vergleichbarkeit. Festlegung individueller Anzeige- und Bearbeitungseinstellungen. Konfigurierbare Messpunkte zur Unterstützung bei der Bearbeitung.
Flexibles Design || Vorteile für das Abteilungs-Ma

Geringere Kosten durch flexibles Design

Nutzen Sie moderne dreistufige Software-Architektur und Blade-Technologie für Erweiterbarkeit, hohe Verfügbarkeit, Spiegelung und Lastenausgleich.

Geringere Kosten durch flexibles Design

Nutzen Sie moderne dreistufige Software-Architektur und Blade-Technologie für Erweiterbarkeit, hohe Verfügbarkeit, Spiegelung und Lastenausgleich.

Geringere Kosten durch flexibles Design

Nutzen Sie moderne dreistufige Software-Architektur und Blade-Technologie für Erweiterbarkeit, hohe Verfügbarkeit, Spiegelung und Lastenausgleich.
Ein erweiterbares System || Vorteile für IT-Manager

Ein erweiterbares System, das mit Ihren Anforderungen wächst

Einfache Verwaltung von Tausenden bis über eine Million EKGs im Jahr. Sichere Erfassung, Speicherung und Abstimmung aller EKGs, um mittels vernetzter Aufträge den Ablauf zu optimieren. Ein System, das mit der Einrichtung wachsen kann. Standard-, Belastungs- und Holter-EKGs von Geräten verschiedener Anbieter und von unterschiedlichen Modalitäten.

Ein erweiterbares System, das mit Ihren Anforderungen wächst

Einfache Verwaltung von Tausenden bis über eine Million EKGs im Jahr. Sichere Erfassung, Speicherung und Abstimmung aller EKGs, um mittels vernetzter Aufträge den Ablauf zu optimieren. Ein System, das mit der Einrichtung wachsen kann. Standard-, Belastungs- und Holter-EKGs von Geräten verschiedener Anbieter und von unterschiedlichen Modalitäten.

Ein erweiterbares System, das mit Ihren Anforderungen wächst

Einfache Verwaltung von Tausenden bis über eine Million EKGs im Jahr. Sichere Erfassung, Speicherung und Abstimmung aller EKGs, um mittels vernetzter Aufträge den Ablauf zu optimieren. Ein System, das mit der Einrichtung wachsen kann. Standard-, Belastungs- und Holter-EKGs von Geräten verschiedener Anbieter und von unterschiedlichen Modalitäten.
Automatisierte Arbeitsabläufe || Vorteile für IT-Manager

Hohe Effizienz durch automatisierten Arbeitsablauf

Regelbasierter Arbeitsablauf für Aufgabenautomatisierung und bessere Ressourcennutzung. Zuweisen von Sicherheitsrollen nach Benutzer und Zuständigkeit. Steigerung der Abteilungseffizienz und Unterstützung von Joint-Commission-Initiativen mit standardmäßigen oder benutzerdefinierten Verwaltungsberichten.

Hohe Effizienz durch automatisierten Arbeitsablauf

Regelbasierter Arbeitsablauf für Aufgabenautomatisierung und bessere Ressourcennutzung. Zuweisen von Sicherheitsrollen nach Benutzer und Zuständigkeit. Steigerung der Abteilungseffizienz und Unterstützung von Joint-Commission-Initiativen mit standardmäßigen oder benutzerdefinierten Verwaltungsberichten.

Hohe Effizienz durch automatisierten Arbeitsablauf

Regelbasierter Arbeitsablauf für Aufgabenautomatisierung und bessere Ressourcennutzung. Zuweisen von Sicherheitsrollen nach Benutzer und Zuständigkeit. Steigerung der Abteilungseffizienz und Unterstützung von Joint-Commission-Initiativen mit standardmäßigen oder benutzerdefinierten Verwaltungsberichten.
Automatisierte Arbeitsabläufe || Vorteile für IT-Manager

Hohe Effizienz durch automatisierten Arbeitsablauf

Regelbasierter Arbeitsablauf für Aufgabenautomatisierung und bessere Ressourcennutzung. Zuweisen von Sicherheitsrollen nach Benutzer und Zuständigkeit. Steigerung der Abteilungseffizienz und Unterstützung von Krankenhausinitiativen mit standardmäßigen oder benutzerdefinierten Verwaltungsberichten.

Hohe Effizienz durch automatisierten Arbeitsablauf

Regelbasierter Arbeitsablauf für Aufgabenautomatisierung und bessere Ressourcennutzung. Zuweisen von Sicherheitsrollen nach Benutzer und Zuständigkeit. Steigerung der Abteilungseffizienz und Unterstützung von Krankenhausinitiativen mit standardmäßigen oder benutzerdefinierten Verwaltungsberichten.

Hohe Effizienz durch automatisierten Arbeitsablauf

Regelbasierter Arbeitsablauf für Aufgabenautomatisierung und bessere Ressourcennutzung. Zuweisen von Sicherheitsrollen nach Benutzer und Zuständigkeit. Steigerung der Abteilungseffizienz und Unterstützung von Krankenhausinitiativen mit standardmäßigen oder benutzerdefinierten Verwaltungsberichten.
Plattformen nach Industriestandards || Vorteile für IT-Manager

Plattformen nach Industriestandards für eine zuverlässige Leistung

Plattformen nach Industriestandards wie MS Windows Server 2008, MS SQL Server 2008 (abwärtskompatibel mit MS Windows Server 2003 und SQL Server 2005), MS .NET Framework und MS Active Directory für zuverlässige Leistung. HL7-Meldungen und IHE/HL7-konforme Webdienste für die Konnektivität in Ihrer Einrichtung. VM oder reine Softwareoptionen zur Nutzung verfügbarer Server Ihrer Einrichtung.

Plattformen nach Industriestandards für eine zuverlässige Leistung

Plattformen nach Industriestandards wie MS Windows Server 2008, MS SQL Server 2008 (abwärtskompatibel mit MS Windows Server 2003 und SQL Server 2005), MS .NET Framework und MS Active Directory für zuverlässige Leistung. HL7-Meldungen und IHE/HL7-konforme Webdienste für die Konnektivität in Ihrer Einrichtung. VM oder reine Softwareoptionen zur Nutzung verfügbarer Server Ihrer Einrichtung.

Plattformen nach Industriestandards für eine zuverlässige Leistung

Plattformen nach Industriestandards wie MS Windows Server 2008, MS SQL Server 2008 (abwärtskompatibel mit MS Windows Server 2003 und SQL Server 2005), MS .NET Framework und MS Active Directory für zuverlässige Leistung. HL7-Meldungen und IHE/HL7-konforme Webdienste für die Konnektivität in Ihrer Einrichtung. VM oder reine Softwareoptionen zur Nutzung verfügbarer Server Ihrer Einrichtung.
  • Kundenspezifische Konfiguration || Passen Sie Ihren Arbeitsablauf
  • Zentraler Zugriffspunkt || Vorteile für klinische Fachkrä
  • Flexibles Design || Vorteile für das Abteilungs-Ma
  • Ein erweiterbares System || Vorteile für IT-Manager
Alle Eigenschaften ansehen
Kundenspezifische Konfiguration || Passen Sie Ihren Arbeitsablauf

Eine spezielle Konfiguration nach Ihren Anforderungen

IntelliSpace ECG bietet ein fortschrittliches Arbeitsablauf-Management. EKG-Aufzeichnungen können mittels benutzerdefinierter Vorgaben für die Erfassung, Prüfung, Bearbeitung, Speicherung und Berichtweiterleitung automatisch verwaltet werden.

Eine spezielle Konfiguration nach Ihren Anforderungen

IntelliSpace ECG bietet ein fortschrittliches Arbeitsablauf-Management. EKG-Aufzeichnungen können mittels benutzerdefinierter Vorgaben für die Erfassung, Prüfung, Bearbeitung, Speicherung und Berichtweiterleitung automatisch verwaltet werden.

Eine spezielle Konfiguration nach Ihren Anforderungen

IntelliSpace ECG bietet ein fortschrittliches Arbeitsablauf-Management. EKG-Aufzeichnungen können mittels benutzerdefinierter Vorgaben für die Erfassung, Prüfung, Bearbeitung, Speicherung und Berichtweiterleitung automatisch verwaltet werden.
Zentraler Zugriffspunkt || Vorteile für klinische Fachkrä

Vereinfachte Arbeitsabläufe durch zentralen Zugriffspunkt

Zugriff auf EKG-Berichte am Ort der Entscheidung sowie Anzeige von EKGs verschiedener Anbieter und Modalitäten. Anzeige von aktuellen und älteren EKGs im Serienpräsentationsmodus zur besseren Vergleichbarkeit. Festlegung individueller Anzeige- und Bearbeitungseinstellungen. Konfigurierbare Messpunkte zur Unterstützung bei der Bearbeitung.

Vereinfachte Arbeitsabläufe durch zentralen Zugriffspunkt

Zugriff auf EKG-Berichte am Ort der Entscheidung sowie Anzeige von EKGs verschiedener Anbieter und Modalitäten. Anzeige von aktuellen und älteren EKGs im Serienpräsentationsmodus zur besseren Vergleichbarkeit. Festlegung individueller Anzeige- und Bearbeitungseinstellungen. Konfigurierbare Messpunkte zur Unterstützung bei der Bearbeitung.

Vereinfachte Arbeitsabläufe durch zentralen Zugriffspunkt

Zugriff auf EKG-Berichte am Ort der Entscheidung sowie Anzeige von EKGs verschiedener Anbieter und Modalitäten. Anzeige von aktuellen und älteren EKGs im Serienpräsentationsmodus zur besseren Vergleichbarkeit. Festlegung individueller Anzeige- und Bearbeitungseinstellungen. Konfigurierbare Messpunkte zur Unterstützung bei der Bearbeitung.
Flexibles Design || Vorteile für das Abteilungs-Ma

Geringere Kosten durch flexibles Design

Nutzen Sie moderne dreistufige Software-Architektur und Blade-Technologie für Erweiterbarkeit, hohe Verfügbarkeit, Spiegelung und Lastenausgleich.

Geringere Kosten durch flexibles Design

Nutzen Sie moderne dreistufige Software-Architektur und Blade-Technologie für Erweiterbarkeit, hohe Verfügbarkeit, Spiegelung und Lastenausgleich.

Geringere Kosten durch flexibles Design

Nutzen Sie moderne dreistufige Software-Architektur und Blade-Technologie für Erweiterbarkeit, hohe Verfügbarkeit, Spiegelung und Lastenausgleich.
Ein erweiterbares System || Vorteile für IT-Manager

Ein erweiterbares System, das mit Ihren Anforderungen wächst

Einfache Verwaltung von Tausenden bis über eine Million EKGs im Jahr. Sichere Erfassung, Speicherung und Abstimmung aller EKGs, um mittels vernetzter Aufträge den Ablauf zu optimieren. Ein System, das mit der Einrichtung wachsen kann. Standard-, Belastungs- und Holter-EKGs von Geräten verschiedener Anbieter und von unterschiedlichen Modalitäten.

Ein erweiterbares System, das mit Ihren Anforderungen wächst

Einfache Verwaltung von Tausenden bis über eine Million EKGs im Jahr. Sichere Erfassung, Speicherung und Abstimmung aller EKGs, um mittels vernetzter Aufträge den Ablauf zu optimieren. Ein System, das mit der Einrichtung wachsen kann. Standard-, Belastungs- und Holter-EKGs von Geräten verschiedener Anbieter und von unterschiedlichen Modalitäten.

Ein erweiterbares System, das mit Ihren Anforderungen wächst

Einfache Verwaltung von Tausenden bis über eine Million EKGs im Jahr. Sichere Erfassung, Speicherung und Abstimmung aller EKGs, um mittels vernetzter Aufträge den Ablauf zu optimieren. Ein System, das mit der Einrichtung wachsen kann. Standard-, Belastungs- und Holter-EKGs von Geräten verschiedener Anbieter und von unterschiedlichen Modalitäten.
Automatisierte Arbeitsabläufe || Vorteile für IT-Manager

Hohe Effizienz durch automatisierten Arbeitsablauf

Regelbasierter Arbeitsablauf für Aufgabenautomatisierung und bessere Ressourcennutzung. Zuweisen von Sicherheitsrollen nach Benutzer und Zuständigkeit. Steigerung der Abteilungseffizienz und Unterstützung von Joint-Commission-Initiativen mit standardmäßigen oder benutzerdefinierten Verwaltungsberichten.

Hohe Effizienz durch automatisierten Arbeitsablauf

Regelbasierter Arbeitsablauf für Aufgabenautomatisierung und bessere Ressourcennutzung. Zuweisen von Sicherheitsrollen nach Benutzer und Zuständigkeit. Steigerung der Abteilungseffizienz und Unterstützung von Joint-Commission-Initiativen mit standardmäßigen oder benutzerdefinierten Verwaltungsberichten.

Hohe Effizienz durch automatisierten Arbeitsablauf

Regelbasierter Arbeitsablauf für Aufgabenautomatisierung und bessere Ressourcennutzung. Zuweisen von Sicherheitsrollen nach Benutzer und Zuständigkeit. Steigerung der Abteilungseffizienz und Unterstützung von Joint-Commission-Initiativen mit standardmäßigen oder benutzerdefinierten Verwaltungsberichten.
Automatisierte Arbeitsabläufe || Vorteile für IT-Manager

Hohe Effizienz durch automatisierten Arbeitsablauf

Regelbasierter Arbeitsablauf für Aufgabenautomatisierung und bessere Ressourcennutzung. Zuweisen von Sicherheitsrollen nach Benutzer und Zuständigkeit. Steigerung der Abteilungseffizienz und Unterstützung von Krankenhausinitiativen mit standardmäßigen oder benutzerdefinierten Verwaltungsberichten.

Hohe Effizienz durch automatisierten Arbeitsablauf

Regelbasierter Arbeitsablauf für Aufgabenautomatisierung und bessere Ressourcennutzung. Zuweisen von Sicherheitsrollen nach Benutzer und Zuständigkeit. Steigerung der Abteilungseffizienz und Unterstützung von Krankenhausinitiativen mit standardmäßigen oder benutzerdefinierten Verwaltungsberichten.

Hohe Effizienz durch automatisierten Arbeitsablauf

Regelbasierter Arbeitsablauf für Aufgabenautomatisierung und bessere Ressourcennutzung. Zuweisen von Sicherheitsrollen nach Benutzer und Zuständigkeit. Steigerung der Abteilungseffizienz und Unterstützung von Krankenhausinitiativen mit standardmäßigen oder benutzerdefinierten Verwaltungsberichten.
Plattformen nach Industriestandards || Vorteile für IT-Manager

Plattformen nach Industriestandards für eine zuverlässige Leistung

Plattformen nach Industriestandards wie MS Windows Server 2008, MS SQL Server 2008 (abwärtskompatibel mit MS Windows Server 2003 und SQL Server 2005), MS .NET Framework und MS Active Directory für zuverlässige Leistung. HL7-Meldungen und IHE/HL7-konforme Webdienste für die Konnektivität in Ihrer Einrichtung. VM oder reine Softwareoptionen zur Nutzung verfügbarer Server Ihrer Einrichtung.

Plattformen nach Industriestandards für eine zuverlässige Leistung

Plattformen nach Industriestandards wie MS Windows Server 2008, MS SQL Server 2008 (abwärtskompatibel mit MS Windows Server 2003 und SQL Server 2005), MS .NET Framework und MS Active Directory für zuverlässige Leistung. HL7-Meldungen und IHE/HL7-konforme Webdienste für die Konnektivität in Ihrer Einrichtung. VM oder reine Softwareoptionen zur Nutzung verfügbarer Server Ihrer Einrichtung.

Plattformen nach Industriestandards für eine zuverlässige Leistung

Plattformen nach Industriestandards wie MS Windows Server 2008, MS SQL Server 2008 (abwärtskompatibel mit MS Windows Server 2003 und SQL Server 2005), MS .NET Framework und MS Active Directory für zuverlässige Leistung. HL7-Meldungen und IHE/HL7-konforme Webdienste für die Konnektivität in Ihrer Einrichtung. VM oder reine Softwareoptionen zur Nutzung verfügbarer Server Ihrer Einrichtung.

Dokumentation

Broschüre (1)

Broschüre

Broschüre (1)

Broschüre

Alle Dokumentationen ansehen

Broschüre (1)

Broschüre

Technische Daten

Versionen
Versionen
Klinikversion
  • Speicher lizenziert für bis zu 10.000 EKGs
Basisversion
  • Speicher lizenziert für bis zu 50.000 EKGs
Standardversion
  • Speicher lizenziert für bis zu 500.000 EKGs
Unternehmensversion
  • Speicher lizenziert für bis zu 2.000.000 EKGs
Universalversion
  • Speicher lizenziert für bis zu 10.000.000 EKGs
Kommunikation
Kommunikation
Netzwerk
  • TCP/IP-Netzwerke
Architektur
Architektur
webbasierte Architektur
  • .NET
Standards
Standards
Software nach Industriestandards
  • einschließlich Betriebssystem Microsoft Windows Server 2003
Internationale Normen
  • Microsoft® Windows Server® 2012/Microsoft Windows Server 2008 R2 • Microsoft SQL Server® 2014/Microsoft SQL Server 2008 R2
Server
  • MS SQL Server 2005
IECG Anywhere Client (Zero-Footprint-Umgebung)
  • Kompatible Browser: · Internet Explorer® 10 und höher · Chrome™ 25 und höher · Firefox® 19 und höher · Safari® 4 und höher
Formate
  • EKG-Erfassung, -Speicherung und -Export (XML-basiert)
Versionen
Versionen
Klinikversion
  • Speicher lizenziert für bis zu 10.000 EKGs
Basisversion
  • Speicher lizenziert für bis zu 50.000 EKGs
Kommunikation
Kommunikation
Netzwerk
  • TCP/IP-Netzwerke
Alle Technische Daten ansehen
Versionen
Versionen
Klinikversion
  • Speicher lizenziert für bis zu 10.000 EKGs
Basisversion
  • Speicher lizenziert für bis zu 50.000 EKGs
Standardversion
  • Speicher lizenziert für bis zu 500.000 EKGs
Unternehmensversion
  • Speicher lizenziert für bis zu 2.000.000 EKGs
Universalversion
  • Speicher lizenziert für bis zu 10.000.000 EKGs
Kommunikation
Kommunikation
Netzwerk
  • TCP/IP-Netzwerke
Architektur
Architektur
webbasierte Architektur
  • .NET
Standards
Standards
Software nach Industriestandards
  • einschließlich Betriebssystem Microsoft Windows Server 2003
Internationale Normen
  • Microsoft® Windows Server® 2012/Microsoft Windows Server 2008 R2 • Microsoft SQL Server® 2014/Microsoft SQL Server 2008 R2
Server
  • MS SQL Server 2005
IECG Anywhere Client (Zero-Footprint-Umgebung)
  • Kompatible Browser: · Internet Explorer® 10 und höher · Chrome™ 25 und höher · Firefox® 19 und höher · Safari® 4 und höher
Formate
  • EKG-Erfassung, -Speicherung und -Export (XML-basiert)
  • Microsoft Windows Server, SQL Server, Windows und Internet Explorer sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation.
  • Chrome ist eine Marke von Google Inc.
  • Firefox ist eine eingetragene Marke der Mozilla Foundation
  • Safari ist eine eingetragene Marke von Apple Inc.

Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.

Ich verstehe

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.

Ich verstehe

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.