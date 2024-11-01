Wenn sie genau am richtigen Ort und genau zur richtigen Zeit vorliegen, können EKGs effizienter genutzt werden und ermöglichen so eine höhere Diagnosesicherheit. Philips IntelliSpace ECG bietet praktisch überall und jederzeit einen schnellen und einfachen Zugriff auf EKGs und sorgt durch nahtlose Konnektivität für einen optimierten Arbeitsablauf.
Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.
Kundenspezifische Konfiguration || Passen Sie Ihren Arbeitsablauf
Eine spezielle Konfiguration nach Ihren Anforderungen
IntelliSpace ECG bietet ein fortschrittliches Arbeitsablauf-Management. EKG-Aufzeichnungen können mittels benutzerdefinierter Vorgaben für die Erfassung, Prüfung, Bearbeitung, Speicherung und Berichtweiterleitung automatisch verwaltet werden.
Eine spezielle Konfiguration nach Ihren Anforderungen
IntelliSpace ECG bietet ein fortschrittliches Arbeitsablauf-Management. EKG-Aufzeichnungen können mittels benutzerdefinierter Vorgaben für die Erfassung, Prüfung, Bearbeitung, Speicherung und Berichtweiterleitung automatisch verwaltet werden.
Eine spezielle Konfiguration nach Ihren Anforderungen
IntelliSpace ECG bietet ein fortschrittliches Arbeitsablauf-Management. EKG-Aufzeichnungen können mittels benutzerdefinierter Vorgaben für die Erfassung, Prüfung, Bearbeitung, Speicherung und Berichtweiterleitung automatisch verwaltet werden.
Zentraler Zugriffspunkt || Vorteile für klinische Fachkrä
Vereinfachte Arbeitsabläufe durch zentralen Zugriffspunkt
Zugriff auf EKG-Berichte am Ort der Entscheidung sowie Anzeige von EKGs verschiedener Anbieter und Modalitäten. Anzeige von aktuellen und älteren EKGs im Serienpräsentationsmodus zur besseren Vergleichbarkeit. Festlegung individueller Anzeige- und Bearbeitungseinstellungen. Konfigurierbare Messpunkte zur Unterstützung bei der Bearbeitung.
Vereinfachte Arbeitsabläufe durch zentralen Zugriffspunkt
Zugriff auf EKG-Berichte am Ort der Entscheidung sowie Anzeige von EKGs verschiedener Anbieter und Modalitäten. Anzeige von aktuellen und älteren EKGs im Serienpräsentationsmodus zur besseren Vergleichbarkeit. Festlegung individueller Anzeige- und Bearbeitungseinstellungen. Konfigurierbare Messpunkte zur Unterstützung bei der Bearbeitung.
Vereinfachte Arbeitsabläufe durch zentralen Zugriffspunkt
Zugriff auf EKG-Berichte am Ort der Entscheidung sowie Anzeige von EKGs verschiedener Anbieter und Modalitäten. Anzeige von aktuellen und älteren EKGs im Serienpräsentationsmodus zur besseren Vergleichbarkeit. Festlegung individueller Anzeige- und Bearbeitungseinstellungen. Konfigurierbare Messpunkte zur Unterstützung bei der Bearbeitung.
Flexibles Design || Vorteile für das Abteilungs-Ma
Geringere Kosten durch flexibles Design
Nutzen Sie moderne dreistufige Software-Architektur und Blade-Technologie für Erweiterbarkeit, hohe Verfügbarkeit, Spiegelung und Lastenausgleich.
Geringere Kosten durch flexibles Design
Nutzen Sie moderne dreistufige Software-Architektur und Blade-Technologie für Erweiterbarkeit, hohe Verfügbarkeit, Spiegelung und Lastenausgleich.
Geringere Kosten durch flexibles Design
Nutzen Sie moderne dreistufige Software-Architektur und Blade-Technologie für Erweiterbarkeit, hohe Verfügbarkeit, Spiegelung und Lastenausgleich.
Ein erweiterbares System || Vorteile für IT-Manager
Ein erweiterbares System, das mit Ihren Anforderungen wächst
Einfache Verwaltung von Tausenden bis über eine Million EKGs im Jahr. Sichere Erfassung, Speicherung und Abstimmung aller EKGs, um mittels vernetzter Aufträge den Ablauf zu optimieren. Ein System, das mit der Einrichtung wachsen kann. Standard-, Belastungs- und Holter-EKGs von Geräten verschiedener Anbieter und von unterschiedlichen Modalitäten.
Ein erweiterbares System, das mit Ihren Anforderungen wächst
Einfache Verwaltung von Tausenden bis über eine Million EKGs im Jahr. Sichere Erfassung, Speicherung und Abstimmung aller EKGs, um mittels vernetzter Aufträge den Ablauf zu optimieren. Ein System, das mit der Einrichtung wachsen kann. Standard-, Belastungs- und Holter-EKGs von Geräten verschiedener Anbieter und von unterschiedlichen Modalitäten.
Ein erweiterbares System, das mit Ihren Anforderungen wächst
Einfache Verwaltung von Tausenden bis über eine Million EKGs im Jahr. Sichere Erfassung, Speicherung und Abstimmung aller EKGs, um mittels vernetzter Aufträge den Ablauf zu optimieren. Ein System, das mit der Einrichtung wachsen kann. Standard-, Belastungs- und Holter-EKGs von Geräten verschiedener Anbieter und von unterschiedlichen Modalitäten.
Automatisierte Arbeitsabläufe || Vorteile für IT-Manager
Hohe Effizienz durch automatisierten Arbeitsablauf
Regelbasierter Arbeitsablauf für Aufgabenautomatisierung und bessere Ressourcennutzung. Zuweisen von Sicherheitsrollen nach Benutzer und Zuständigkeit. Steigerung der Abteilungseffizienz und Unterstützung von Joint-Commission-Initiativen mit standardmäßigen oder benutzerdefinierten Verwaltungsberichten.
Hohe Effizienz durch automatisierten Arbeitsablauf
Regelbasierter Arbeitsablauf für Aufgabenautomatisierung und bessere Ressourcennutzung. Zuweisen von Sicherheitsrollen nach Benutzer und Zuständigkeit. Steigerung der Abteilungseffizienz und Unterstützung von Joint-Commission-Initiativen mit standardmäßigen oder benutzerdefinierten Verwaltungsberichten.
Hohe Effizienz durch automatisierten Arbeitsablauf
Regelbasierter Arbeitsablauf für Aufgabenautomatisierung und bessere Ressourcennutzung. Zuweisen von Sicherheitsrollen nach Benutzer und Zuständigkeit. Steigerung der Abteilungseffizienz und Unterstützung von Joint-Commission-Initiativen mit standardmäßigen oder benutzerdefinierten Verwaltungsberichten.
Automatisierte Arbeitsabläufe || Vorteile für IT-Manager
Hohe Effizienz durch automatisierten Arbeitsablauf
Regelbasierter Arbeitsablauf für Aufgabenautomatisierung und bessere Ressourcennutzung. Zuweisen von Sicherheitsrollen nach Benutzer und Zuständigkeit. Steigerung der Abteilungseffizienz und Unterstützung von Krankenhausinitiativen mit standardmäßigen oder benutzerdefinierten Verwaltungsberichten.
Hohe Effizienz durch automatisierten Arbeitsablauf
Regelbasierter Arbeitsablauf für Aufgabenautomatisierung und bessere Ressourcennutzung. Zuweisen von Sicherheitsrollen nach Benutzer und Zuständigkeit. Steigerung der Abteilungseffizienz und Unterstützung von Krankenhausinitiativen mit standardmäßigen oder benutzerdefinierten Verwaltungsberichten.
Hohe Effizienz durch automatisierten Arbeitsablauf
Regelbasierter Arbeitsablauf für Aufgabenautomatisierung und bessere Ressourcennutzung. Zuweisen von Sicherheitsrollen nach Benutzer und Zuständigkeit. Steigerung der Abteilungseffizienz und Unterstützung von Krankenhausinitiativen mit standardmäßigen oder benutzerdefinierten Verwaltungsberichten.
Plattformen nach Industriestandards || Vorteile für IT-Manager
Plattformen nach Industriestandards für eine zuverlässige Leistung
Plattformen nach Industriestandards wie MS Windows Server 2008, MS SQL Server 2008 (abwärtskompatibel mit MS Windows Server 2003 und SQL Server 2005), MS .NET Framework und MS Active Directory für zuverlässige Leistung. HL7-Meldungen und IHE/HL7-konforme Webdienste für die Konnektivität in Ihrer Einrichtung. VM oder reine Softwareoptionen zur Nutzung verfügbarer Server Ihrer Einrichtung.
Plattformen nach Industriestandards für eine zuverlässige Leistung
Plattformen nach Industriestandards wie MS Windows Server 2008, MS SQL Server 2008 (abwärtskompatibel mit MS Windows Server 2003 und SQL Server 2005), MS .NET Framework und MS Active Directory für zuverlässige Leistung. HL7-Meldungen und IHE/HL7-konforme Webdienste für die Konnektivität in Ihrer Einrichtung. VM oder reine Softwareoptionen zur Nutzung verfügbarer Server Ihrer Einrichtung.
Plattformen nach Industriestandards für eine zuverlässige Leistung
Plattformen nach Industriestandards wie MS Windows Server 2008, MS SQL Server 2008 (abwärtskompatibel mit MS Windows Server 2003 und SQL Server 2005), MS .NET Framework und MS Active Directory für zuverlässige Leistung. HL7-Meldungen und IHE/HL7-konforme Webdienste für die Konnektivität in Ihrer Einrichtung. VM oder reine Softwareoptionen zur Nutzung verfügbarer Server Ihrer Einrichtung.
Kundenspezifische Konfiguration || Passen Sie Ihren Arbeitsablauf
Zentraler Zugriffspunkt || Vorteile für klinische Fachkrä
Flexibles Design || Vorteile für das Abteilungs-Ma
Ein erweiterbares System || Vorteile für IT-Manager
Kundenspezifische Konfiguration || Passen Sie Ihren Arbeitsablauf
Eine spezielle Konfiguration nach Ihren Anforderungen
IntelliSpace ECG bietet ein fortschrittliches Arbeitsablauf-Management. EKG-Aufzeichnungen können mittels benutzerdefinierter Vorgaben für die Erfassung, Prüfung, Bearbeitung, Speicherung und Berichtweiterleitung automatisch verwaltet werden.
Eine spezielle Konfiguration nach Ihren Anforderungen
IntelliSpace ECG bietet ein fortschrittliches Arbeitsablauf-Management. EKG-Aufzeichnungen können mittels benutzerdefinierter Vorgaben für die Erfassung, Prüfung, Bearbeitung, Speicherung und Berichtweiterleitung automatisch verwaltet werden.
Eine spezielle Konfiguration nach Ihren Anforderungen
IntelliSpace ECG bietet ein fortschrittliches Arbeitsablauf-Management. EKG-Aufzeichnungen können mittels benutzerdefinierter Vorgaben für die Erfassung, Prüfung, Bearbeitung, Speicherung und Berichtweiterleitung automatisch verwaltet werden.
Zentraler Zugriffspunkt || Vorteile für klinische Fachkrä
Vereinfachte Arbeitsabläufe durch zentralen Zugriffspunkt
Zugriff auf EKG-Berichte am Ort der Entscheidung sowie Anzeige von EKGs verschiedener Anbieter und Modalitäten. Anzeige von aktuellen und älteren EKGs im Serienpräsentationsmodus zur besseren Vergleichbarkeit. Festlegung individueller Anzeige- und Bearbeitungseinstellungen. Konfigurierbare Messpunkte zur Unterstützung bei der Bearbeitung.
Vereinfachte Arbeitsabläufe durch zentralen Zugriffspunkt
Zugriff auf EKG-Berichte am Ort der Entscheidung sowie Anzeige von EKGs verschiedener Anbieter und Modalitäten. Anzeige von aktuellen und älteren EKGs im Serienpräsentationsmodus zur besseren Vergleichbarkeit. Festlegung individueller Anzeige- und Bearbeitungseinstellungen. Konfigurierbare Messpunkte zur Unterstützung bei der Bearbeitung.
Vereinfachte Arbeitsabläufe durch zentralen Zugriffspunkt
Zugriff auf EKG-Berichte am Ort der Entscheidung sowie Anzeige von EKGs verschiedener Anbieter und Modalitäten. Anzeige von aktuellen und älteren EKGs im Serienpräsentationsmodus zur besseren Vergleichbarkeit. Festlegung individueller Anzeige- und Bearbeitungseinstellungen. Konfigurierbare Messpunkte zur Unterstützung bei der Bearbeitung.
Flexibles Design || Vorteile für das Abteilungs-Ma
Geringere Kosten durch flexibles Design
Nutzen Sie moderne dreistufige Software-Architektur und Blade-Technologie für Erweiterbarkeit, hohe Verfügbarkeit, Spiegelung und Lastenausgleich.
Geringere Kosten durch flexibles Design
Nutzen Sie moderne dreistufige Software-Architektur und Blade-Technologie für Erweiterbarkeit, hohe Verfügbarkeit, Spiegelung und Lastenausgleich.
Geringere Kosten durch flexibles Design
Nutzen Sie moderne dreistufige Software-Architektur und Blade-Technologie für Erweiterbarkeit, hohe Verfügbarkeit, Spiegelung und Lastenausgleich.
Ein erweiterbares System || Vorteile für IT-Manager
Ein erweiterbares System, das mit Ihren Anforderungen wächst
Einfache Verwaltung von Tausenden bis über eine Million EKGs im Jahr. Sichere Erfassung, Speicherung und Abstimmung aller EKGs, um mittels vernetzter Aufträge den Ablauf zu optimieren. Ein System, das mit der Einrichtung wachsen kann. Standard-, Belastungs- und Holter-EKGs von Geräten verschiedener Anbieter und von unterschiedlichen Modalitäten.
Ein erweiterbares System, das mit Ihren Anforderungen wächst
Einfache Verwaltung von Tausenden bis über eine Million EKGs im Jahr. Sichere Erfassung, Speicherung und Abstimmung aller EKGs, um mittels vernetzter Aufträge den Ablauf zu optimieren. Ein System, das mit der Einrichtung wachsen kann. Standard-, Belastungs- und Holter-EKGs von Geräten verschiedener Anbieter und von unterschiedlichen Modalitäten.
Ein erweiterbares System, das mit Ihren Anforderungen wächst
Einfache Verwaltung von Tausenden bis über eine Million EKGs im Jahr. Sichere Erfassung, Speicherung und Abstimmung aller EKGs, um mittels vernetzter Aufträge den Ablauf zu optimieren. Ein System, das mit der Einrichtung wachsen kann. Standard-, Belastungs- und Holter-EKGs von Geräten verschiedener Anbieter und von unterschiedlichen Modalitäten.
Automatisierte Arbeitsabläufe || Vorteile für IT-Manager
Hohe Effizienz durch automatisierten Arbeitsablauf
Regelbasierter Arbeitsablauf für Aufgabenautomatisierung und bessere Ressourcennutzung. Zuweisen von Sicherheitsrollen nach Benutzer und Zuständigkeit. Steigerung der Abteilungseffizienz und Unterstützung von Joint-Commission-Initiativen mit standardmäßigen oder benutzerdefinierten Verwaltungsberichten.
Hohe Effizienz durch automatisierten Arbeitsablauf
Regelbasierter Arbeitsablauf für Aufgabenautomatisierung und bessere Ressourcennutzung. Zuweisen von Sicherheitsrollen nach Benutzer und Zuständigkeit. Steigerung der Abteilungseffizienz und Unterstützung von Joint-Commission-Initiativen mit standardmäßigen oder benutzerdefinierten Verwaltungsberichten.
Hohe Effizienz durch automatisierten Arbeitsablauf
Regelbasierter Arbeitsablauf für Aufgabenautomatisierung und bessere Ressourcennutzung. Zuweisen von Sicherheitsrollen nach Benutzer und Zuständigkeit. Steigerung der Abteilungseffizienz und Unterstützung von Joint-Commission-Initiativen mit standardmäßigen oder benutzerdefinierten Verwaltungsberichten.
Automatisierte Arbeitsabläufe || Vorteile für IT-Manager
Hohe Effizienz durch automatisierten Arbeitsablauf
Regelbasierter Arbeitsablauf für Aufgabenautomatisierung und bessere Ressourcennutzung. Zuweisen von Sicherheitsrollen nach Benutzer und Zuständigkeit. Steigerung der Abteilungseffizienz und Unterstützung von Krankenhausinitiativen mit standardmäßigen oder benutzerdefinierten Verwaltungsberichten.
Hohe Effizienz durch automatisierten Arbeitsablauf
Regelbasierter Arbeitsablauf für Aufgabenautomatisierung und bessere Ressourcennutzung. Zuweisen von Sicherheitsrollen nach Benutzer und Zuständigkeit. Steigerung der Abteilungseffizienz und Unterstützung von Krankenhausinitiativen mit standardmäßigen oder benutzerdefinierten Verwaltungsberichten.
Hohe Effizienz durch automatisierten Arbeitsablauf
Regelbasierter Arbeitsablauf für Aufgabenautomatisierung und bessere Ressourcennutzung. Zuweisen von Sicherheitsrollen nach Benutzer und Zuständigkeit. Steigerung der Abteilungseffizienz und Unterstützung von Krankenhausinitiativen mit standardmäßigen oder benutzerdefinierten Verwaltungsberichten.
Plattformen nach Industriestandards || Vorteile für IT-Manager
Plattformen nach Industriestandards für eine zuverlässige Leistung
Plattformen nach Industriestandards wie MS Windows Server 2008, MS SQL Server 2008 (abwärtskompatibel mit MS Windows Server 2003 und SQL Server 2005), MS .NET Framework und MS Active Directory für zuverlässige Leistung. HL7-Meldungen und IHE/HL7-konforme Webdienste für die Konnektivität in Ihrer Einrichtung. VM oder reine Softwareoptionen zur Nutzung verfügbarer Server Ihrer Einrichtung.
Plattformen nach Industriestandards für eine zuverlässige Leistung
Plattformen nach Industriestandards wie MS Windows Server 2008, MS SQL Server 2008 (abwärtskompatibel mit MS Windows Server 2003 und SQL Server 2005), MS .NET Framework und MS Active Directory für zuverlässige Leistung. HL7-Meldungen und IHE/HL7-konforme Webdienste für die Konnektivität in Ihrer Einrichtung. VM oder reine Softwareoptionen zur Nutzung verfügbarer Server Ihrer Einrichtung.
Plattformen nach Industriestandards für eine zuverlässige Leistung
Plattformen nach Industriestandards wie MS Windows Server 2008, MS SQL Server 2008 (abwärtskompatibel mit MS Windows Server 2003 und SQL Server 2005), MS .NET Framework und MS Active Directory für zuverlässige Leistung. HL7-Meldungen und IHE/HL7-konforme Webdienste für die Konnektivität in Ihrer Einrichtung. VM oder reine Softwareoptionen zur Nutzung verfügbarer Server Ihrer Einrichtung.
einschließlich Betriebssystem Microsoft Windows Server 2003
Internationale Normen
Microsoft® Windows Server® 2012/Microsoft Windows Server 2008 R2 • Microsoft SQL Server® 2014/Microsoft SQL Server 2008 R2
Server
MS SQL Server 2005
IECG Anywhere Client (Zero-Footprint-Umgebung)
Kompatible Browser: · Internet Explorer® 10 und höher · Chrome™ 25 und höher · Firefox® 19 und höher · Safari® 4 und höher
Formate
EKG-Erfassung, -Speicherung und -Export (XML-basiert)
Microsoft Windows Server, SQL Server, Windows und Internet Explorer sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation.
Chrome ist eine Marke von Google Inc.
Firefox ist eine eingetragene Marke der Mozilla Foundation
Safari ist eine eingetragene Marke von Apple Inc.
Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.
Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.