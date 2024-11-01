Ein erweiterbares System, das mit Ihren Anforderungen wächst

Einfache Verwaltung von Tausenden bis über eine Million EKGs im Jahr. Sichere Erfassung, Speicherung und Abstimmung aller EKGs, um mittels vernetzter Aufträge den Ablauf zu optimieren. Ein System, das mit der Einrichtung wachsen kann. Standard-, Belastungs- und Holter-EKGs von Geräten verschiedener Anbieter und von unterschiedlichen Modalitäten.