Das Masimo O3 Oxymetriesystem ermöglicht Ihnen eine kontinuierliche Messung und Anzeige der zerebralen Sauerstoffsättigung auf ausgewählten IntelliVue Monitoren. Dies ist besonders dann wichtig, wenn die Pulsoxymetrie keinen eindeutigen Rückschluss auf den Sauerstoffgehalt im Gehirn zulässt.¹
Welche Vorteile bietet die Messung der regionalen zerebralen Sauerstoffsättigung (rSO₂) von Masimo an Ihren IntelliVue Monitoren im OP und auf der Intensivstation? Je mehr Informationen zum Patientenzustand vorliegen, desto personalisierter können Sie die Versorgung gestalten. Forschungsergebnisse zeigen, dass die Überwachung der zerebralen Sauerstoffsättigung bei der Beurteilung verschiedener klinischer Krankheitsbilder wie z.B. Herz-Kreislauf-Stillstand von Nutzen sein kann.² Zudem wurde belegt, dass die zerebrale Sauerstoffsättigung einen Prädiktor für das kurz- und langfristige klinische Outcome einer Hypoxie darstellt.³ Darüber hinaus kann sie frühzeitig auf eine verminderte Sauerstoffzufuhr zum Gehirn und zu anderen wichtigen Organen hinweisen.⁴
Mehr Daten für fundierte klinische Entscheidungen
Ein Komplettsystem
Eine integrierte Lösung für den OP und die Intensivstation.
Bei diesem umfassenden Komplettsystem dienen nichtinvasive Stirn-Sensoren zur Erfassung
der zerebralen Sauerstoffwerte des Patienten und deren Übertragung an ein Masimo O3 Messgerät. Danach werden
die Ergebnisse direkt an das O3 Einzelsteckplatz-Oxymetriemodul ausgewählter Philips
IntelliVue Monitore weitergeleitet – in Echtzeit und mit Trendanalyse. So können Sie alle wichtigen
klinischen Daten auf einem einzigen Bildschirm einsehen.
Modularer Aufbau
Vernetzte Versorgung leicht gemacht
Das Masimo O3 Oxymetriesystem ist einfach einzurichten, schnell zu erlernen und leicht zu bedienen. (1) Die O3 Sensoren für Erwachsene/Kinder an der Stirn des Patienten anlegen. (2) Mit dem Masimo O3 Messgerät verbinden. (3) Das kompakte O3 Modul in den jeweiligen IntelliVue MX500, MX550, MX750 oder MX850 Monitor einstecken. (4) Kontrollieren aller relevanten Eingaben, die über die vertraute IntelliVue Benutzeroberfläche ausgeführt werden.
Kompatibel mit IntelliVue
Höhere Effizienz bei geringeren Kosten
Mit dem integrierten Masimo O3 Regional-Oxymetriesystem benötigen Sie kein autonomes Oxymetriegerät mehr und sparen Platz im beengten OP oder auf der Intensivstation. Da Sie die relevanten klinischen Daten auf einem einzigen IntelliVue Bildschirm sehen, können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren: Ihre Patienten. Sie können die Masimo O3 Module sogar zwischen IntelliVue Patientenmonitoren austauschen, um Arbeitsabläufe zu optimieren und Kosten zu senken.
