Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.
OptiChamber Diamond ist besonders klein und vereint ein abgestuftes Mundstück, eine Kammer aus antistatischem Material und ein Ventil, das hilft die Atemzüge zu zählen und den Atem zu halten.
Ihre Vorteile
Ihre Vorteile
Die OptiChamber Diamond ermöglicht eine verbesserte Medikamentenaufnahme, da das antistatische Material der Kammer das Aerosol länger zurück hält und der Patient so mehr Zeit hat, den Wirkstoff zu inhalieren als mit einem Dosier-Inhalator allein. Sie kann für die Inhalation von Steroiden oder anderen FCKW- und HFA-Inhalatoren eingesetzt werden.
Ihre Vorteile
Die OptiChamber Diamond ermöglicht eine verbesserte Medikamentenaufnahme, da das antistatische Material der Kammer das Aerosol länger zurück hält und der Patient so mehr Zeit hat, den Wirkstoff zu inhalieren als mit einem Dosier-Inhalator allein. Sie kann für die Inhalation von Steroiden oder anderen FCKW- und HFA-Inhalatoren eingesetzt werden.
Ihre Vorteile
Die OptiChamber Diamond ermöglicht eine verbesserte Medikamentenaufnahme, da das antistatische Material der Kammer das Aerosol länger zurück hält und der Patient so mehr Zeit hat, den Wirkstoff zu inhalieren als mit einem Dosier-Inhalator allein. Sie kann für die Inhalation von Steroiden oder anderen FCKW- und HFA-Inhalatoren eingesetzt werden.
Die OptiChamber Diamond ermöglicht eine verbesserte Medikamentenaufnahme, da das antistatische Material der Kammer das Aerosol länger zurück hält und der Patient so mehr Zeit hat, den Wirkstoff zu inhalieren als mit einem Dosier-Inhalator allein. Sie kann für die Inhalation von Steroiden oder anderen FCKW- und HFA-Inhalatoren eingesetzt werden.
Komfort
Komfort
Auch für Patienten, denen es an koordinativen Fähigkeiten mangelt, ist die OptiChamber Diamond geeignet. Die LiteTouch-Gesichtsmasken mit Soft-Seal-Technologie gibt es in den Größen klein, medium und groß. Sie bieten bereits bei geringem Druck eine zuverlässige Abdichtung und lassen sich leicht anbringen.
Komfort
Auch für Patienten, denen es an koordinativen Fähigkeiten mangelt, ist die OptiChamber Diamond geeignet. Die LiteTouch-Gesichtsmasken mit Soft-Seal-Technologie gibt es in den Größen klein, medium und groß. Sie bieten bereits bei geringem Druck eine zuverlässige Abdichtung und lassen sich leicht anbringen.
Komfort
Auch für Patienten, denen es an koordinativen Fähigkeiten mangelt, ist die OptiChamber Diamond geeignet. Die LiteTouch-Gesichtsmasken mit Soft-Seal-Technologie gibt es in den Größen klein, medium und groß. Sie bieten bereits bei geringem Druck eine zuverlässige Abdichtung und lassen sich leicht anbringen.
Auch für Patienten, denen es an koordinativen Fähigkeiten mangelt, ist die OptiChamber Diamond geeignet. Die LiteTouch-Gesichtsmasken mit Soft-Seal-Technologie gibt es in den Größen klein, medium und groß. Sie bieten bereits bei geringem Druck eine zuverlässige Abdichtung und lassen sich leicht anbringen.
Niedrigwiderstandsventile
Niedrigdruckventile für befreites Atmen
Die Ein- und Ausatemventile der OptiChamber Diamond öffnen sich auch bei den geringen Drücken und Atemflüssen von Kindern zuverlässig.
Niedrigdruckventile für befreites Atmen
Die Ein- und Ausatemventile der OptiChamber Diamond öffnen sich auch bei den geringen Drücken und Atemflüssen von Kindern zuverlässig.
Niedrigdruckventile für befreites Atmen
Die Ein- und Ausatemventile der OptiChamber Diamond öffnen sich auch bei den geringen Drücken und Atemflüssen von Kindern zuverlässig.
Abgestuftes Mundstück
Einzigartiges abgestuftes Mundstück auch für kleinere Münder
Das Mundstück der OptiChamber erleichtert Kindern den Übergang von einer Gesichtsmaske auf ein Mundstück und bietet eine Anschlussmöglichkeit für 22-mm-Verbindungsstücke.
Einzigartiges abgestuftes Mundstück auch für kleinere Münder
Das Mundstück der OptiChamber erleichtert Kindern den Übergang von einer Gesichtsmaske auf ein Mundstück und bietet eine Anschlussmöglichkeit für 22-mm-Verbindungsstücke.
Einzigartiges abgestuftes Mundstück auch für kleinere Münder
Das Mundstück der OptiChamber erleichtert Kindern den Übergang von einer Gesichtsmaske auf ein Mundstück und bietet eine Anschlussmöglichkeit für 22-mm-Verbindungsstücke.
Sichtbares Ausatemventil
Sichtbares Ausatemventil erleichtert Atemzählung und -anhaltung
Sichtbares Ausatemventil erleichtert Atemzählung und -anhaltung
Sichtbares Ausatemventil erleichtert Atemzählung und -anhaltung
Sichtbares Ausatemventil erleichtert Atemzählung und -anhaltung
Sichtbares Ausatemventil erleichtert Atemzählung und -anhaltung
Sichtbares Ausatemventil erleichtert Atemzählung und -anhaltung
Leicht auseinandernehmbar
Lässt sich zu Wartungszwecken leicht auseinandernehmen
Das Mundstück und der Adapter können von der Kammer abgenommen werden, um die Reinigung zu erleichtern.
Lässt sich zu Wartungszwecken leicht auseinandernehmen
Das Mundstück und der Adapter können von der Kammer abgenommen werden, um die Reinigung zu erleichtern.
Lässt sich zu Wartungszwecken leicht auseinandernehmen
Das Mundstück und der Adapter können von der Kammer abgenommen werden, um die Reinigung zu erleichtern.
Antistatische Vorschaltkammer
Mehr verfügbare Inhalationszeit dank antistatischer Vorschaltkammer
Mit OptiChamber gelangt mehr inhalativer Wirkstoff in die Lunge. Erreicht wird dies durch das antistatische Material, das ein Absetzen der Aerosolpartikel länger verhindert und dem Patienten somit mehr Zeit zum Inhalieren verschafft.
Mehr verfügbare Inhalationszeit dank antistatischer Vorschaltkammer
Mit OptiChamber gelangt mehr inhalativer Wirkstoff in die Lunge. Erreicht wird dies durch das antistatische Material, das ein Absetzen der Aerosolpartikel länger verhindert und dem Patienten somit mehr Zeit zum Inhalieren verschafft.
Mehr verfügbare Inhalationszeit dank antistatischer Vorschaltkammer
Mit OptiChamber gelangt mehr inhalativer Wirkstoff in die Lunge. Erreicht wird dies durch das antistatische Material, das ein Absetzen der Aerosolpartikel länger verhindert und dem Patienten somit mehr Zeit zum Inhalieren verschafft.
Adapter
Sicherer MDI-Halt dank Adapter
Sicherer MDI-Halt dank Adapter
Sicherer MDI-Halt dank Adapter
Sicherer MDI-Halt dank Adapter
Sicherer MDI-Halt dank Adapter
Sicherer MDI-Halt dank Adapter
Alle Eigenschaften auf einen Blick:
Alle Eigenschaften auf einen Blick:
• Gleichmäßige Aerosoltherapie durch die antistatische Kammer
• Problemlose Öffnung der Ventile selbst bei pädiatrischen Flussraten, ermöglicht eine leichte Ausatmung durch die Kammer
• Die optische Überprüfung der Ausatmung durch das Ausatemventil ermöglicht die Koordination und Kontrolle über den Verlauf.
• Flexibler MDI-Adapter
Alle Eigenschaften auf einen Blick:
• Gleichmäßige Aerosoltherapie durch die antistatische Kammer
• Problemlose Öffnung der Ventile selbst bei pädiatrischen Flussraten, ermöglicht eine leichte Ausatmung durch die Kammer
• Die optische Überprüfung der Ausatmung durch das Ausatemventil ermöglicht die Koordination und Kontrolle über den Verlauf.
• Flexibler MDI-Adapter
Alle Eigenschaften auf einen Blick:
• Gleichmäßige Aerosoltherapie durch die antistatische Kammer
• Problemlose Öffnung der Ventile selbst bei pädiatrischen Flussraten, ermöglicht eine leichte Ausatmung durch die Kammer
• Die optische Überprüfung der Ausatmung durch das Ausatemventil ermöglicht die Koordination und Kontrolle über den Verlauf.
• Flexibler MDI-Adapter
Pfeiftonkontrolle
Pfeiftonkontrolle unterstützt Patienten bei der Atemtechnik
Pfeiftonkontrolle unterstützt Patienten bei der Atemtechnik
Pfeiftonkontrolle unterstützt Patienten bei der Atemtechnik
Pfeiftonkontrolle unterstützt Patienten bei der Atemtechnik
Pfeiftonkontrolle unterstützt Patienten bei der Atemtechnik
Pfeiftonkontrolle unterstützt Patienten bei der Atemtechnik
Soft- Seal Technologie
Soft-Seal-Technologie
• Unterstützung der korrekten Inhalationstechnik durch die Pfeiftonkontrolle
• Erleichterung des Überganges von einer pädiatrischen Maske zum Mundstück durch das abgestufte Mundstück
• Abnehmbare LiteTouch-Gesichtsmasken mit Soft-Seal-Technologie
• Leichte Demontage
• Einfache Reinigung mit warmen Wasser und einem milden, flüssigen Reinigungsmittel reinigen
Soft-Seal-Technologie
• Unterstützung der korrekten Inhalationstechnik durch die Pfeiftonkontrolle
• Erleichterung des Überganges von einer pädiatrischen Maske zum Mundstück durch das abgestufte Mundstück
• Abnehmbare LiteTouch-Gesichtsmasken mit Soft-Seal-Technologie
• Leichte Demontage
• Einfache Reinigung mit warmen Wasser und einem milden, flüssigen Reinigungsmittel reinigen
Soft-Seal-Technologie
• Unterstützung der korrekten Inhalationstechnik durch die Pfeiftonkontrolle
• Erleichterung des Überganges von einer pädiatrischen Maske zum Mundstück durch das abgestufte Mundstück
• Abnehmbare LiteTouch-Gesichtsmasken mit Soft-Seal-Technologie
• Leichte Demontage
• Einfache Reinigung mit warmen Wasser und einem milden, flüssigen Reinigungsmittel reinigen
LiteTouch VHC-Maske
LiteTouch VHC-Maske erhöht Tragekomfort und Therapiebereitschaft
Die abnehmbare Maske besteht aus einer durchsichtigen stabilen Verschalung mit einem speziellen weichen Verbindungsmaterial, das dicht mit der Haut abschließt.
LiteTouch VHC-Maske erhöht Tragekomfort und Therapiebereitschaft
Die abnehmbare Maske besteht aus einer durchsichtigen stabilen Verschalung mit einem speziellen weichen Verbindungsmaterial, das dicht mit der Haut abschließt.
LiteTouch VHC-Maske erhöht Tragekomfort und Therapiebereitschaft
Die abnehmbare Maske besteht aus einer durchsichtigen stabilen Verschalung mit einem speziellen weichen Verbindungsmaterial, das dicht mit der Haut abschließt.
OptiChamber Diamond ist besonders klein und vereint ein abgestuftes Mundstück, eine Kammer aus antistatischem Material und ein Ventil, das hilft die Atemzüge zu zählen und den Atem zu halten.
Ihre Vorteile
Ihre Vorteile
Die OptiChamber Diamond ermöglicht eine verbesserte Medikamentenaufnahme, da das antistatische Material der Kammer das Aerosol länger zurück hält und der Patient so mehr Zeit hat, den Wirkstoff zu inhalieren als mit einem Dosier-Inhalator allein. Sie kann für die Inhalation von Steroiden oder anderen FCKW- und HFA-Inhalatoren eingesetzt werden.
Ihre Vorteile
Die OptiChamber Diamond ermöglicht eine verbesserte Medikamentenaufnahme, da das antistatische Material der Kammer das Aerosol länger zurück hält und der Patient so mehr Zeit hat, den Wirkstoff zu inhalieren als mit einem Dosier-Inhalator allein. Sie kann für die Inhalation von Steroiden oder anderen FCKW- und HFA-Inhalatoren eingesetzt werden.
Ihre Vorteile
Die OptiChamber Diamond ermöglicht eine verbesserte Medikamentenaufnahme, da das antistatische Material der Kammer das Aerosol länger zurück hält und der Patient so mehr Zeit hat, den Wirkstoff zu inhalieren als mit einem Dosier-Inhalator allein. Sie kann für die Inhalation von Steroiden oder anderen FCKW- und HFA-Inhalatoren eingesetzt werden.
Die OptiChamber Diamond ermöglicht eine verbesserte Medikamentenaufnahme, da das antistatische Material der Kammer das Aerosol länger zurück hält und der Patient so mehr Zeit hat, den Wirkstoff zu inhalieren als mit einem Dosier-Inhalator allein. Sie kann für die Inhalation von Steroiden oder anderen FCKW- und HFA-Inhalatoren eingesetzt werden.
Komfort
Komfort
Auch für Patienten, denen es an koordinativen Fähigkeiten mangelt, ist die OptiChamber Diamond geeignet. Die LiteTouch-Gesichtsmasken mit Soft-Seal-Technologie gibt es in den Größen klein, medium und groß. Sie bieten bereits bei geringem Druck eine zuverlässige Abdichtung und lassen sich leicht anbringen.
Komfort
Auch für Patienten, denen es an koordinativen Fähigkeiten mangelt, ist die OptiChamber Diamond geeignet. Die LiteTouch-Gesichtsmasken mit Soft-Seal-Technologie gibt es in den Größen klein, medium und groß. Sie bieten bereits bei geringem Druck eine zuverlässige Abdichtung und lassen sich leicht anbringen.
Komfort
Auch für Patienten, denen es an koordinativen Fähigkeiten mangelt, ist die OptiChamber Diamond geeignet. Die LiteTouch-Gesichtsmasken mit Soft-Seal-Technologie gibt es in den Größen klein, medium und groß. Sie bieten bereits bei geringem Druck eine zuverlässige Abdichtung und lassen sich leicht anbringen.
Auch für Patienten, denen es an koordinativen Fähigkeiten mangelt, ist die OptiChamber Diamond geeignet. Die LiteTouch-Gesichtsmasken mit Soft-Seal-Technologie gibt es in den Größen klein, medium und groß. Sie bieten bereits bei geringem Druck eine zuverlässige Abdichtung und lassen sich leicht anbringen.
Niedrigwiderstandsventile
Niedrigdruckventile für befreites Atmen
Die Ein- und Ausatemventile der OptiChamber Diamond öffnen sich auch bei den geringen Drücken und Atemflüssen von Kindern zuverlässig.
Niedrigdruckventile für befreites Atmen
Die Ein- und Ausatemventile der OptiChamber Diamond öffnen sich auch bei den geringen Drücken und Atemflüssen von Kindern zuverlässig.
Niedrigdruckventile für befreites Atmen
Die Ein- und Ausatemventile der OptiChamber Diamond öffnen sich auch bei den geringen Drücken und Atemflüssen von Kindern zuverlässig.
Abgestuftes Mundstück
Einzigartiges abgestuftes Mundstück auch für kleinere Münder
Das Mundstück der OptiChamber erleichtert Kindern den Übergang von einer Gesichtsmaske auf ein Mundstück und bietet eine Anschlussmöglichkeit für 22-mm-Verbindungsstücke.
Einzigartiges abgestuftes Mundstück auch für kleinere Münder
Das Mundstück der OptiChamber erleichtert Kindern den Übergang von einer Gesichtsmaske auf ein Mundstück und bietet eine Anschlussmöglichkeit für 22-mm-Verbindungsstücke.
Einzigartiges abgestuftes Mundstück auch für kleinere Münder
Das Mundstück der OptiChamber erleichtert Kindern den Übergang von einer Gesichtsmaske auf ein Mundstück und bietet eine Anschlussmöglichkeit für 22-mm-Verbindungsstücke.
Sichtbares Ausatemventil
Sichtbares Ausatemventil erleichtert Atemzählung und -anhaltung
Sichtbares Ausatemventil erleichtert Atemzählung und -anhaltung
Sichtbares Ausatemventil erleichtert Atemzählung und -anhaltung
Sichtbares Ausatemventil erleichtert Atemzählung und -anhaltung
Sichtbares Ausatemventil erleichtert Atemzählung und -anhaltung
Sichtbares Ausatemventil erleichtert Atemzählung und -anhaltung
Leicht auseinandernehmbar
Lässt sich zu Wartungszwecken leicht auseinandernehmen
Das Mundstück und der Adapter können von der Kammer abgenommen werden, um die Reinigung zu erleichtern.
Lässt sich zu Wartungszwecken leicht auseinandernehmen
Das Mundstück und der Adapter können von der Kammer abgenommen werden, um die Reinigung zu erleichtern.
Lässt sich zu Wartungszwecken leicht auseinandernehmen
Das Mundstück und der Adapter können von der Kammer abgenommen werden, um die Reinigung zu erleichtern.
Antistatische Vorschaltkammer
Mehr verfügbare Inhalationszeit dank antistatischer Vorschaltkammer
Mit OptiChamber gelangt mehr inhalativer Wirkstoff in die Lunge. Erreicht wird dies durch das antistatische Material, das ein Absetzen der Aerosolpartikel länger verhindert und dem Patienten somit mehr Zeit zum Inhalieren verschafft.
Mehr verfügbare Inhalationszeit dank antistatischer Vorschaltkammer
Mit OptiChamber gelangt mehr inhalativer Wirkstoff in die Lunge. Erreicht wird dies durch das antistatische Material, das ein Absetzen der Aerosolpartikel länger verhindert und dem Patienten somit mehr Zeit zum Inhalieren verschafft.
Mehr verfügbare Inhalationszeit dank antistatischer Vorschaltkammer
Mit OptiChamber gelangt mehr inhalativer Wirkstoff in die Lunge. Erreicht wird dies durch das antistatische Material, das ein Absetzen der Aerosolpartikel länger verhindert und dem Patienten somit mehr Zeit zum Inhalieren verschafft.
Adapter
Sicherer MDI-Halt dank Adapter
Sicherer MDI-Halt dank Adapter
Sicherer MDI-Halt dank Adapter
Sicherer MDI-Halt dank Adapter
Sicherer MDI-Halt dank Adapter
Sicherer MDI-Halt dank Adapter
Alle Eigenschaften auf einen Blick:
Alle Eigenschaften auf einen Blick:
• Gleichmäßige Aerosoltherapie durch die antistatische Kammer
• Problemlose Öffnung der Ventile selbst bei pädiatrischen Flussraten, ermöglicht eine leichte Ausatmung durch die Kammer
• Die optische Überprüfung der Ausatmung durch das Ausatemventil ermöglicht die Koordination und Kontrolle über den Verlauf.
• Flexibler MDI-Adapter
Alle Eigenschaften auf einen Blick:
• Gleichmäßige Aerosoltherapie durch die antistatische Kammer
• Problemlose Öffnung der Ventile selbst bei pädiatrischen Flussraten, ermöglicht eine leichte Ausatmung durch die Kammer
• Die optische Überprüfung der Ausatmung durch das Ausatemventil ermöglicht die Koordination und Kontrolle über den Verlauf.
• Flexibler MDI-Adapter
Alle Eigenschaften auf einen Blick:
• Gleichmäßige Aerosoltherapie durch die antistatische Kammer
• Problemlose Öffnung der Ventile selbst bei pädiatrischen Flussraten, ermöglicht eine leichte Ausatmung durch die Kammer
• Die optische Überprüfung der Ausatmung durch das Ausatemventil ermöglicht die Koordination und Kontrolle über den Verlauf.
• Flexibler MDI-Adapter
Pfeiftonkontrolle
Pfeiftonkontrolle unterstützt Patienten bei der Atemtechnik
Pfeiftonkontrolle unterstützt Patienten bei der Atemtechnik
Pfeiftonkontrolle unterstützt Patienten bei der Atemtechnik
Pfeiftonkontrolle unterstützt Patienten bei der Atemtechnik
Pfeiftonkontrolle unterstützt Patienten bei der Atemtechnik
Pfeiftonkontrolle unterstützt Patienten bei der Atemtechnik
Soft- Seal Technologie
Soft-Seal-Technologie
• Unterstützung der korrekten Inhalationstechnik durch die Pfeiftonkontrolle
• Erleichterung des Überganges von einer pädiatrischen Maske zum Mundstück durch das abgestufte Mundstück
• Abnehmbare LiteTouch-Gesichtsmasken mit Soft-Seal-Technologie
• Leichte Demontage
• Einfache Reinigung mit warmen Wasser und einem milden, flüssigen Reinigungsmittel reinigen
Soft-Seal-Technologie
• Unterstützung der korrekten Inhalationstechnik durch die Pfeiftonkontrolle
• Erleichterung des Überganges von einer pädiatrischen Maske zum Mundstück durch das abgestufte Mundstück
• Abnehmbare LiteTouch-Gesichtsmasken mit Soft-Seal-Technologie
• Leichte Demontage
• Einfache Reinigung mit warmen Wasser und einem milden, flüssigen Reinigungsmittel reinigen
Soft-Seal-Technologie
• Unterstützung der korrekten Inhalationstechnik durch die Pfeiftonkontrolle
• Erleichterung des Überganges von einer pädiatrischen Maske zum Mundstück durch das abgestufte Mundstück
• Abnehmbare LiteTouch-Gesichtsmasken mit Soft-Seal-Technologie
• Leichte Demontage
• Einfache Reinigung mit warmen Wasser und einem milden, flüssigen Reinigungsmittel reinigen
LiteTouch VHC-Maske
LiteTouch VHC-Maske erhöht Tragekomfort und Therapiebereitschaft
Die abnehmbare Maske besteht aus einer durchsichtigen stabilen Verschalung mit einem speziellen weichen Verbindungsmaterial, das dicht mit der Haut abschließt.
LiteTouch VHC-Maske erhöht Tragekomfort und Therapiebereitschaft
Die abnehmbare Maske besteht aus einer durchsichtigen stabilen Verschalung mit einem speziellen weichen Verbindungsmaterial, das dicht mit der Haut abschließt.
LiteTouch VHC-Maske erhöht Tragekomfort und Therapiebereitschaft
Die abnehmbare Maske besteht aus einer durchsichtigen stabilen Verschalung mit einem speziellen weichen Verbindungsmaterial, das dicht mit der Haut abschließt.
Lässt sich leicht auseinandernehmen und mit einer warmen Reinigungslösung per Hand säubern
Daten zur Lebensdauer
Austausch nach einem Jahr
Abmessungen
Abmessungen
Volumen
140
ml
Länge
14,2 cm
Mundstück
Anschlussmöglichkeit für 22-mm-Standardverbindungsstücke
Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.
Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.