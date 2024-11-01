Filter für proximale Druckleitung. 1/8"-Schlauchanschlüsse
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|Produktkategorie
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|Produkttyp
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|Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
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|Verpackungsgewicht
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|Nicht mit Naturlatex hergestellt
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|Verpackungseinheit
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|Steril ODER nicht steril
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|Produkttyp
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|Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
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|Nicht mit Naturlatex hergestellt
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