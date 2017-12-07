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Contour Deluxe Klein, 5 St.

Nasenmaske

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Stirnpolster aus zweilagigem Schaumstoff bieten Patientenkomfort und Maskenstabilität. Mit nur drei vorhandenen Größen kann die Maske schnell an die verschiedensten Patienten angepasst werden. Laschen mit Klettverschluss ermöglichen schnelles, einfaches Abnehmen und Anpassen der Maskenhalterung.

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Technische Daten

Produktangaben
Produktangaben
Maßeinheit
  • 5 St./Pck.
Einmal- oder wiederverwendbar
  • Für einmaligen Gebrauch
Patiententyp
  • Erwachsene
Ersetzt Produkt
  • Vinyl-Masken: 312102, 312105, 1004519, 1004530
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips
  • Ventilatoren für nichtinv. Beatmung, mit Verw. von Einschlauchsystemen: Vision, V60, Trilogy, Focus.
  • Zweischlauchsystem-Ventilatoren mit NIV-Modi für die Beatmung: Esprit und V200
DEHP-frei
  • Ja
Verwendung mit Philips Verbrauchsmaterial
  • Ersatz-Kopfband 1007365
Patientenmerkmale
  • Keine Zähne, einfacherer Zugang zum Mund
Anwendungsindikationen
  • Regelmäßiger NIV-Patient
Maskenhalterungstyp
  • Vierpunkt
Nicht mit Naturlatex hergestellt
  • Ja
Steril/nicht steril
  • Nicht-steril
Verpackungsgewicht
  • 0,4082 kg
Ventilatorkompatibilität
  • Einschlauchsystem, Zweischlauchsystem
Produktangaben
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Maßeinheit
  • 5 St./Pck.
Einmal- oder wiederverwendbar
  • Für einmaligen Gebrauch
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Maßeinheit
  • 5 St./Pck.
Einmal- oder wiederverwendbar
  • Für einmaligen Gebrauch
Patiententyp
  • Erwachsene
Ersetzt Produkt
  • Vinyl-Masken: 312102, 312105, 1004519, 1004530
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips
  • Ventilatoren für nichtinv. Beatmung, mit Verw. von Einschlauchsystemen: Vision, V60, Trilogy, Focus.
  • Zweischlauchsystem-Ventilatoren mit NIV-Modi für die Beatmung: Esprit und V200
DEHP-frei
  • Ja
Verwendung mit Philips Verbrauchsmaterial
  • Ersatz-Kopfband 1007365
Patientenmerkmale
  • Keine Zähne, einfacherer Zugang zum Mund
Anwendungsindikationen
  • Regelmäßiger NIV-Patient
Maskenhalterungstyp
  • Vierpunkt
Nicht mit Naturlatex hergestellt
  • Ja
Steril/nicht steril
  • Nicht-steril
Verpackungsgewicht
  • 0,4082 kg
Ventilatorkompatibilität
  • Einschlauchsystem, Zweischlauchsystem
  • Das Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktsortiments erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.

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