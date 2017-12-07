Stirnpolster aus zweilagigem Schaumstoff bieten Patientenkomfort und Maskenstabilität. Mit nur drei vorhandenen Größen kann die Maske schnell an die verschiedensten Patienten angepasst werden. Laschen mit Klettverschluss ermöglichen schnelles, einfaches Abnehmen und Anpassen der Maskenhalterung.
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|Maßeinheit
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|Einmal- oder wiederverwendbar
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|Patiententyp
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|Ersetzt Produkt
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|Verwendung mit folgenden Geräten von Philips
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|DEHP-frei
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|Verwendung mit Philips Verbrauchsmaterial
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|Patientenmerkmale
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|Anwendungsindikationen
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|Maskenhalterungstyp
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|Nicht mit Naturlatex hergestellt
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|Steril/nicht steril
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|Verpackungsgewicht
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|Ventilatorkompatibilität
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|Maßeinheit
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|Einmal- oder wiederverwendbar
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|Maßeinheit
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|Einmal- oder wiederverwendbar
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|Patiententyp
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|Ersetzt Produkt
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|Verwendung mit folgenden Geräten von Philips
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|DEHP-frei
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|Verwendung mit Philips Verbrauchsmaterial
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|Patientenmerkmale
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|Anwendungsindikationen
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|Maskenhalterungstyp
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|Nicht mit Naturlatex hergestellt
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|Steril/nicht steril
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|Verpackungsgewicht
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|Ventilatorkompatibilität
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