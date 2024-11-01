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PerformaTrak Oro-Nasal-M. m.SE Mittel

NIV-Maske

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Stirnpolster aus zweilagigem Schaumstoff bieten Patientenkomfort und Maskenstabilität. Mit nur drei Größen kann die Maske schnell an die unterschiedlichsten Patienten angepasst werden. Drehclips vereinfachen das Wiederaufsetzen, weil die Maske nach dem Abnehmen nicht erneut angepasst werden muss. Erhältlich mit Winkelstück mit Notatemventil oder mit Standard-Winkelstück.

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Technische Daten

Produktdetails
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Produktkategorie
  • Beatmung
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
  • 1018472, 1015788
Produkttyp
  • NIV-Maske
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
  • Ein-Patienten-Produkt
Nicht mit Naturlatex hergestellt
  • NEIN
Steril ODER nicht steril
  • Nicht-steril
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