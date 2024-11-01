Stirnpolster aus zweilagigem Schaumstoff bieten Patientenkomfort und Maskenstabilität. Mit nur drei Größen kann die Maske schnell an die unterschiedlichsten Patienten angepasst werden. Drehclips vereinfachen das Wiederaufsetzen, weil die Maske nach dem Abnehmen nicht erneut angepasst werden muss. Erhältlich mit Winkelstück mit Notatemventil oder mit Standard-Winkelstück.
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|Produktkategorie
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|Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
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|Produkttyp
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|Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
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|Nicht mit Naturlatex hergestellt
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|Steril ODER nicht steril
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|Produktkategorie
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|Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
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|Produktkategorie
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|Nicht mit Naturlatex hergestellt
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|Steril ODER nicht steril
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