Ein Detektor für mehrere Systeme

Dank des SkyPlate Sharings können Sie Ihre SkyPlate Detektoren für Ihre kompatiblen Philips Systeme flexibel dort einsetzen, wo sie benötigt werden, und Ihr Budget somit noch besser ausschöpfen. Die kleine Philips SkyPlate ist spezialisiert für den pädiatrischen Anwendungsbereich und eignet sich auch für die Verwendung in verschiedenen digitalen Röntgenräumen sowie zusammen mit einem mobilen digitalen System. Die große Philips SkyPlate kann in unterschiedlichen Bereichen bei freien Untersuchungen, im Wandstativ und in der Bucky-Lade verwendet werden.