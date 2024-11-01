Das System ermöglicht komfortable Untersuchungsverfahren für mehr Patienten pro Tag und kürzere Wartezeiten durch eine Reduzierung der Diagnosezeit dank innovativer Tools, die die Effizienz der Arbeitsabläufe steigern. Die Live-Kamera des DigitalDiagnost C90 am Eleva Tube Head, die flexiblen Raumkonfigurationen und die Techniken zur Untersuchungsautomatisierung tragen zu maximalem Patientendurchsatz bei.
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Die Philips Eleva Benutzeroberfläche bietet mit individuell anpassbaren Benutzereinstellungen und Presets sowie der effizienten Automatisierung einen reibungslosen, patientenzentrierten Arbeitsablauf. Der Touchscreen-Monitor beschleunigt die Arbeit der Radiologieassistenten durch Minimierung der erforderlichen Klicks.
Intuitiver Arbeitsablauf
Die Philips Eleva Benutzeroberfläche bietet mit individuell anpassbaren Benutzereinstellungen und Presets sowie der effizienten Automatisierung einen reibungslosen, patientenzentrierten Arbeitsablauf. Der Touchscreen-Monitor beschleunigt die Arbeit der Radiologieassistenten durch Minimierung der erforderlichen Klicks.
Intuitiver Arbeitsablauf
Die Philips Eleva Benutzeroberfläche bietet mit individuell anpassbaren Benutzereinstellungen und Presets sowie der effizienten Automatisierung einen reibungslosen, patientenzentrierten Arbeitsablauf. Der Touchscreen-Monitor beschleunigt die Arbeit der Radiologieassistenten durch Minimierung der erforderlichen Klicks.
Die Philips Eleva Benutzeroberfläche bietet mit individuell anpassbaren Benutzereinstellungen und Presets sowie der effizienten Automatisierung einen reibungslosen, patientenzentrierten Arbeitsablauf. Der Touchscreen-Monitor beschleunigt die Arbeit der Radiologieassistenten durch Minimierung der erforderlichen Klicks.
Diagnosesicherheit
Diagnosesicherheit
Die Philips UNIQUE 2 Bildverarbeitung nutzt eine Bildverarbeitungssoftware der jüngsten Generation für herausragende Aufnahmen aller anatomischen Bereiche. Die UNIQUE 2 Bildverarbeitung erzeugt rasch digitale Bilder von hervorragender Qualität, die sich durch einen einheitlich schwarzen Hintergrund, reduziertes Rauschen und automatische Verstärkung kleinster Details auszeichnen.
Diagnosesicherheit
Die Philips UNIQUE 2 Bildverarbeitung nutzt eine Bildverarbeitungssoftware der jüngsten Generation für herausragende Aufnahmen aller anatomischen Bereiche. Die UNIQUE 2 Bildverarbeitung erzeugt rasch digitale Bilder von hervorragender Qualität, die sich durch einen einheitlich schwarzen Hintergrund, reduziertes Rauschen und automatische Verstärkung kleinster Details auszeichnen.
Diagnosesicherheit
Die Philips UNIQUE 2 Bildverarbeitung nutzt eine Bildverarbeitungssoftware der jüngsten Generation für herausragende Aufnahmen aller anatomischen Bereiche. Die UNIQUE 2 Bildverarbeitung erzeugt rasch digitale Bilder von hervorragender Qualität, die sich durch einen einheitlich schwarzen Hintergrund, reduziertes Rauschen und automatische Verstärkung kleinster Details auszeichnen.
Die Philips UNIQUE 2 Bildverarbeitung nutzt eine Bildverarbeitungssoftware der jüngsten Generation für herausragende Aufnahmen aller anatomischen Bereiche. Die UNIQUE 2 Bildverarbeitung erzeugt rasch digitale Bilder von hervorragender Qualität, die sich durch einen einheitlich schwarzen Hintergrund, reduziertes Rauschen und automatische Verstärkung kleinster Details auszeichnen.
Schnelle Arbeitsabläufe mit dem Eleva Tube Head
Schnelle Arbeitsabläufe mit dem Eleva Tube Head
Der Philips Eleva Tube Head ist mit einer modernen Smart-Touch-Schnittstelle ausgestattet, die es dem Anwender ermöglicht, die relevanten Parameter in der täglichen Routine schnell direkt im Untersuchungsraum einzustellen. Ferner erzeugt der Eleva Tube Head ein Live-Kamerabild, das wertvolle Hilfe bei der Positionierung bietet.
Schnelle Arbeitsabläufe mit dem Eleva Tube Head
Der Philips Eleva Tube Head ist mit einer modernen Smart-Touch-Schnittstelle ausgestattet, die es dem Anwender ermöglicht, die relevanten Parameter in der täglichen Routine schnell direkt im Untersuchungsraum einzustellen. Ferner erzeugt der Eleva Tube Head ein Live-Kamerabild, das wertvolle Hilfe bei der Positionierung bietet.
Schnelle Arbeitsabläufe mit dem Eleva Tube Head
Der Philips Eleva Tube Head ist mit einer modernen Smart-Touch-Schnittstelle ausgestattet, die es dem Anwender ermöglicht, die relevanten Parameter in der täglichen Routine schnell direkt im Untersuchungsraum einzustellen. Ferner erzeugt der Eleva Tube Head ein Live-Kamerabild, das wertvolle Hilfe bei der Positionierung bietet.
Der Philips Eleva Tube Head ist mit einer modernen Smart-Touch-Schnittstelle ausgestattet, die es dem Anwender ermöglicht, die relevanten Parameter in der täglichen Routine schnell direkt im Untersuchungsraum einzustellen. Ferner erzeugt der Eleva Tube Head ein Live-Kamerabild, das wertvolle Hilfe bei der Positionierung bietet.
Hoher wirtschaftlicher Mehrwert
Hoher wirtschaftlicher Mehrwert
DigitalDiagnost lässt sich flexibel an die finanziellen Möglichkeiten und klinischen Anforderungen Ihrer Abteilung anpassen. DigitalDiagnost C90 ist mit verschiedenen Detektoroptionen und Leistungsmerkmalen lieferbar, u.a. mit einem gemeinsam nutzbaren SkyPlate Detektor. Eine solche gemeinsame Nutzung des Detektors durch mehrere kompatible DR-Untersuchungsräume verleiht Ihren Philips Lösungen zusätzlichen wirtschaftlichen Wert.
Hoher wirtschaftlicher Mehrwert
DigitalDiagnost lässt sich flexibel an die finanziellen Möglichkeiten und klinischen Anforderungen Ihrer Abteilung anpassen. DigitalDiagnost C90 ist mit verschiedenen Detektoroptionen und Leistungsmerkmalen lieferbar, u.a. mit einem gemeinsam nutzbaren SkyPlate Detektor. Eine solche gemeinsame Nutzung des Detektors durch mehrere kompatible DR-Untersuchungsräume verleiht Ihren Philips Lösungen zusätzlichen wirtschaftlichen Wert.
Hoher wirtschaftlicher Mehrwert
DigitalDiagnost lässt sich flexibel an die finanziellen Möglichkeiten und klinischen Anforderungen Ihrer Abteilung anpassen. DigitalDiagnost C90 ist mit verschiedenen Detektoroptionen und Leistungsmerkmalen lieferbar, u.a. mit einem gemeinsam nutzbaren SkyPlate Detektor. Eine solche gemeinsame Nutzung des Detektors durch mehrere kompatible DR-Untersuchungsräume verleiht Ihren Philips Lösungen zusätzlichen wirtschaftlichen Wert.
DigitalDiagnost lässt sich flexibel an die finanziellen Möglichkeiten und klinischen Anforderungen Ihrer Abteilung anpassen. DigitalDiagnost C90 ist mit verschiedenen Detektoroptionen und Leistungsmerkmalen lieferbar, u.a. mit einem gemeinsam nutzbaren SkyPlate Detektor. Eine solche gemeinsame Nutzung des Detektors durch mehrere kompatible DR-Untersuchungsräume verleiht Ihren Philips Lösungen zusätzlichen wirtschaftlichen Wert.
Live-Kamera-Paket
Live-Kamera-Paket
Beim DigitalDiagnost C90-System sind ein Touchscreen und eine Live-Kamera im Eleva Tube Head integriert, die eine erweiterte Steuerung des Systems direkt im Untersuchungsraum ermöglichen. Die Live-Kamera ist bei der Patientenpositionierung behilflich, indem Sie eine klare Ansicht des eingeblendeten Bereichs bietet. Dies wirkt Ungenauigkeiten bei der Kollimation beispielsweise bei adipösen Patienten entgegen.
Live-Kamera-Paket
Beim DigitalDiagnost C90-System sind ein Touchscreen und eine Live-Kamera im Eleva Tube Head integriert, die eine erweiterte Steuerung des Systems direkt im Untersuchungsraum ermöglichen. Die Live-Kamera ist bei der Patientenpositionierung behilflich, indem Sie eine klare Ansicht des eingeblendeten Bereichs bietet. Dies wirkt Ungenauigkeiten bei der Kollimation beispielsweise bei adipösen Patienten entgegen.
Live-Kamera-Paket
Beim DigitalDiagnost C90-System sind ein Touchscreen und eine Live-Kamera im Eleva Tube Head integriert, die eine erweiterte Steuerung des Systems direkt im Untersuchungsraum ermöglichen. Die Live-Kamera ist bei der Patientenpositionierung behilflich, indem Sie eine klare Ansicht des eingeblendeten Bereichs bietet. Dies wirkt Ungenauigkeiten bei der Kollimation beispielsweise bei adipösen Patienten entgegen.
Beim DigitalDiagnost C90-System sind ein Touchscreen und eine Live-Kamera im Eleva Tube Head integriert, die eine erweiterte Steuerung des Systems direkt im Untersuchungsraum ermöglichen. Die Live-Kamera ist bei der Patientenpositionierung behilflich, indem Sie eine klare Ansicht des eingeblendeten Bereichs bietet. Dies wirkt Ungenauigkeiten bei der Kollimation beispielsweise bei adipösen Patienten entgegen.
Ein Detektor für mehrere Systeme
Ein Detektor für mehrere Systeme
Dank des SkyPlate Sharings können Sie Ihre SkyPlate Detektoren für Ihre kompatiblen Philips Systeme flexibel dort einsetzen, wo sie benötigt werden, und Ihr Budget somit noch besser ausschöpfen. Die kleine Philips SkyPlate ist spezialisiert für den pädiatrischen Anwendungsbereich und eignet sich auch für die Verwendung in verschiedenen digitalen Röntgenräumen sowie zusammen mit einem mobilen digitalen System. Die große Philips SkyPlate kann in unterschiedlichen Bereichen bei freien Untersuchungen, im Wandstativ und in der Bucky-Lade verwendet werden.
Ein Detektor für mehrere Systeme
Dank des SkyPlate Sharings können Sie Ihre SkyPlate Detektoren für Ihre kompatiblen Philips Systeme flexibel dort einsetzen, wo sie benötigt werden, und Ihr Budget somit noch besser ausschöpfen. Die kleine Philips SkyPlate ist spezialisiert für den pädiatrischen Anwendungsbereich und eignet sich auch für die Verwendung in verschiedenen digitalen Röntgenräumen sowie zusammen mit einem mobilen digitalen System. Die große Philips SkyPlate kann in unterschiedlichen Bereichen bei freien Untersuchungen, im Wandstativ und in der Bucky-Lade verwendet werden.
Ein Detektor für mehrere Systeme
Dank des SkyPlate Sharings können Sie Ihre SkyPlate Detektoren für Ihre kompatiblen Philips Systeme flexibel dort einsetzen, wo sie benötigt werden, und Ihr Budget somit noch besser ausschöpfen. Die kleine Philips SkyPlate ist spezialisiert für den pädiatrischen Anwendungsbereich und eignet sich auch für die Verwendung in verschiedenen digitalen Röntgenräumen sowie zusammen mit einem mobilen digitalen System. Die große Philips SkyPlate kann in unterschiedlichen Bereichen bei freien Untersuchungen, im Wandstativ und in der Bucky-Lade verwendet werden.
Dank des SkyPlate Sharings können Sie Ihre SkyPlate Detektoren für Ihre kompatiblen Philips Systeme flexibel dort einsetzen, wo sie benötigt werden, und Ihr Budget somit noch besser ausschöpfen. Die kleine Philips SkyPlate ist spezialisiert für den pädiatrischen Anwendungsbereich und eignet sich auch für die Verwendung in verschiedenen digitalen Röntgenräumen sowie zusammen mit einem mobilen digitalen System. Die große Philips SkyPlate kann in unterschiedlichen Bereichen bei freien Untersuchungen, im Wandstativ und in der Bucky-Lade verwendet werden.
Philips Bone Suppression
Philips Bone Suppression
Die Philips Bone Suppression* Software hilft, Knochenstrukturen in digitalen Thoraxaufnahmen zu unterdrücken, um eine freie Sicht des Weichgewebes zu erhalten. Dies trägt zu einer genaueren Bildauswertung bei. Bone Suppression ist auf der Philips Eleva Plattform serienmäßig im normalen System-Workflow integriert.
Philips Bone Suppression
Die Philips Bone Suppression* Software hilft, Knochenstrukturen in digitalen Thoraxaufnahmen zu unterdrücken, um eine freie Sicht des Weichgewebes zu erhalten. Dies trägt zu einer genaueren Bildauswertung bei. Bone Suppression ist auf der Philips Eleva Plattform serienmäßig im normalen System-Workflow integriert.
Philips Bone Suppression
Die Philips Bone Suppression* Software hilft, Knochenstrukturen in digitalen Thoraxaufnahmen zu unterdrücken, um eine freie Sicht des Weichgewebes zu erhalten. Dies trägt zu einer genaueren Bildauswertung bei. Bone Suppression ist auf der Philips Eleva Plattform serienmäßig im normalen System-Workflow integriert.
Die Philips Bone Suppression* Software hilft, Knochenstrukturen in digitalen Thoraxaufnahmen zu unterdrücken, um eine freie Sicht des Weichgewebes zu erhalten. Dies trägt zu einer genaueren Bildauswertung bei. Bone Suppression ist auf der Philips Eleva Plattform serienmäßig im normalen System-Workflow integriert.
Grid-like contrast
Bildkontrast wie bei einer Aufnahme mit Raster
Bei digitalen Röntgenuntersuchungen ohne Raster erzielt Philips SkyFlow Plus einen Bildkontrast, der mit dem einer Rasteraufnahme vergleichbar ist, und reduziert bei Thoraxuntersuchungen ohne Raster am Patientenbett den Streustrahleneffekt. SkyFlow Plus ist der branchenweit erste Algorithmus zur Streustrahlenkorrektur bei mobilen Röntgenaufnahmen. Er bietet Kontrastoptimierung auf Basis der Streustrahlung individuell angepasst auf jeden einzelnen Patienten.
Bildkontrast wie bei einer Aufnahme mit Raster
Bei digitalen Röntgenuntersuchungen ohne Raster erzielt Philips SkyFlow Plus einen Bildkontrast, der mit dem einer Rasteraufnahme vergleichbar ist, und reduziert bei Thoraxuntersuchungen ohne Raster am Patientenbett den Streustrahleneffekt. SkyFlow Plus ist der branchenweit erste Algorithmus zur Streustrahlenkorrektur bei mobilen Röntgenaufnahmen. Er bietet Kontrastoptimierung auf Basis der Streustrahlung individuell angepasst auf jeden einzelnen Patienten.
Bildkontrast wie bei einer Aufnahme mit Raster
Bei digitalen Röntgenuntersuchungen ohne Raster erzielt Philips SkyFlow Plus einen Bildkontrast, der mit dem einer Rasteraufnahme vergleichbar ist, und reduziert bei Thoraxuntersuchungen ohne Raster am Patientenbett den Streustrahleneffekt. SkyFlow Plus ist der branchenweit erste Algorithmus zur Streustrahlenkorrektur bei mobilen Röntgenaufnahmen. Er bietet Kontrastoptimierung auf Basis der Streustrahlung individuell angepasst auf jeden einzelnen Patienten.
Bei digitalen Röntgenuntersuchungen ohne Raster erzielt Philips SkyFlow Plus einen Bildkontrast, der mit dem einer Rasteraufnahme vergleichbar ist, und reduziert bei Thoraxuntersuchungen ohne Raster am Patientenbett den Streustrahleneffekt. SkyFlow Plus ist der branchenweit erste Algorithmus zur Streustrahlenkorrektur bei mobilen Röntgenaufnahmen. Er bietet Kontrastoptimierung auf Basis der Streustrahlung individuell angepasst auf jeden einzelnen Patienten.
Die Philips Eleva Benutzeroberfläche bietet mit individuell anpassbaren Benutzereinstellungen und Presets sowie der effizienten Automatisierung einen reibungslosen, patientenzentrierten Arbeitsablauf. Der Touchscreen-Monitor beschleunigt die Arbeit der Radiologieassistenten durch Minimierung der erforderlichen Klicks.
Intuitiver Arbeitsablauf
Die Philips Eleva Benutzeroberfläche bietet mit individuell anpassbaren Benutzereinstellungen und Presets sowie der effizienten Automatisierung einen reibungslosen, patientenzentrierten Arbeitsablauf. Der Touchscreen-Monitor beschleunigt die Arbeit der Radiologieassistenten durch Minimierung der erforderlichen Klicks.
Intuitiver Arbeitsablauf
Die Philips Eleva Benutzeroberfläche bietet mit individuell anpassbaren Benutzereinstellungen und Presets sowie der effizienten Automatisierung einen reibungslosen, patientenzentrierten Arbeitsablauf. Der Touchscreen-Monitor beschleunigt die Arbeit der Radiologieassistenten durch Minimierung der erforderlichen Klicks.
Die Philips Eleva Benutzeroberfläche bietet mit individuell anpassbaren Benutzereinstellungen und Presets sowie der effizienten Automatisierung einen reibungslosen, patientenzentrierten Arbeitsablauf. Der Touchscreen-Monitor beschleunigt die Arbeit der Radiologieassistenten durch Minimierung der erforderlichen Klicks.
Diagnosesicherheit
Diagnosesicherheit
Die Philips UNIQUE 2 Bildverarbeitung nutzt eine Bildverarbeitungssoftware der jüngsten Generation für herausragende Aufnahmen aller anatomischen Bereiche. Die UNIQUE 2 Bildverarbeitung erzeugt rasch digitale Bilder von hervorragender Qualität, die sich durch einen einheitlich schwarzen Hintergrund, reduziertes Rauschen und automatische Verstärkung kleinster Details auszeichnen.
Diagnosesicherheit
Die Philips UNIQUE 2 Bildverarbeitung nutzt eine Bildverarbeitungssoftware der jüngsten Generation für herausragende Aufnahmen aller anatomischen Bereiche. Die UNIQUE 2 Bildverarbeitung erzeugt rasch digitale Bilder von hervorragender Qualität, die sich durch einen einheitlich schwarzen Hintergrund, reduziertes Rauschen und automatische Verstärkung kleinster Details auszeichnen.
Diagnosesicherheit
Die Philips UNIQUE 2 Bildverarbeitung nutzt eine Bildverarbeitungssoftware der jüngsten Generation für herausragende Aufnahmen aller anatomischen Bereiche. Die UNIQUE 2 Bildverarbeitung erzeugt rasch digitale Bilder von hervorragender Qualität, die sich durch einen einheitlich schwarzen Hintergrund, reduziertes Rauschen und automatische Verstärkung kleinster Details auszeichnen.
Die Philips UNIQUE 2 Bildverarbeitung nutzt eine Bildverarbeitungssoftware der jüngsten Generation für herausragende Aufnahmen aller anatomischen Bereiche. Die UNIQUE 2 Bildverarbeitung erzeugt rasch digitale Bilder von hervorragender Qualität, die sich durch einen einheitlich schwarzen Hintergrund, reduziertes Rauschen und automatische Verstärkung kleinster Details auszeichnen.
Schnelle Arbeitsabläufe mit dem Eleva Tube Head
Schnelle Arbeitsabläufe mit dem Eleva Tube Head
Der Philips Eleva Tube Head ist mit einer modernen Smart-Touch-Schnittstelle ausgestattet, die es dem Anwender ermöglicht, die relevanten Parameter in der täglichen Routine schnell direkt im Untersuchungsraum einzustellen. Ferner erzeugt der Eleva Tube Head ein Live-Kamerabild, das wertvolle Hilfe bei der Positionierung bietet.
Schnelle Arbeitsabläufe mit dem Eleva Tube Head
Der Philips Eleva Tube Head ist mit einer modernen Smart-Touch-Schnittstelle ausgestattet, die es dem Anwender ermöglicht, die relevanten Parameter in der täglichen Routine schnell direkt im Untersuchungsraum einzustellen. Ferner erzeugt der Eleva Tube Head ein Live-Kamerabild, das wertvolle Hilfe bei der Positionierung bietet.
Schnelle Arbeitsabläufe mit dem Eleva Tube Head
Der Philips Eleva Tube Head ist mit einer modernen Smart-Touch-Schnittstelle ausgestattet, die es dem Anwender ermöglicht, die relevanten Parameter in der täglichen Routine schnell direkt im Untersuchungsraum einzustellen. Ferner erzeugt der Eleva Tube Head ein Live-Kamerabild, das wertvolle Hilfe bei der Positionierung bietet.
Der Philips Eleva Tube Head ist mit einer modernen Smart-Touch-Schnittstelle ausgestattet, die es dem Anwender ermöglicht, die relevanten Parameter in der täglichen Routine schnell direkt im Untersuchungsraum einzustellen. Ferner erzeugt der Eleva Tube Head ein Live-Kamerabild, das wertvolle Hilfe bei der Positionierung bietet.
Hoher wirtschaftlicher Mehrwert
Hoher wirtschaftlicher Mehrwert
DigitalDiagnost lässt sich flexibel an die finanziellen Möglichkeiten und klinischen Anforderungen Ihrer Abteilung anpassen. DigitalDiagnost C90 ist mit verschiedenen Detektoroptionen und Leistungsmerkmalen lieferbar, u.a. mit einem gemeinsam nutzbaren SkyPlate Detektor. Eine solche gemeinsame Nutzung des Detektors durch mehrere kompatible DR-Untersuchungsräume verleiht Ihren Philips Lösungen zusätzlichen wirtschaftlichen Wert.
Hoher wirtschaftlicher Mehrwert
DigitalDiagnost lässt sich flexibel an die finanziellen Möglichkeiten und klinischen Anforderungen Ihrer Abteilung anpassen. DigitalDiagnost C90 ist mit verschiedenen Detektoroptionen und Leistungsmerkmalen lieferbar, u.a. mit einem gemeinsam nutzbaren SkyPlate Detektor. Eine solche gemeinsame Nutzung des Detektors durch mehrere kompatible DR-Untersuchungsräume verleiht Ihren Philips Lösungen zusätzlichen wirtschaftlichen Wert.
Hoher wirtschaftlicher Mehrwert
DigitalDiagnost lässt sich flexibel an die finanziellen Möglichkeiten und klinischen Anforderungen Ihrer Abteilung anpassen. DigitalDiagnost C90 ist mit verschiedenen Detektoroptionen und Leistungsmerkmalen lieferbar, u.a. mit einem gemeinsam nutzbaren SkyPlate Detektor. Eine solche gemeinsame Nutzung des Detektors durch mehrere kompatible DR-Untersuchungsräume verleiht Ihren Philips Lösungen zusätzlichen wirtschaftlichen Wert.
DigitalDiagnost lässt sich flexibel an die finanziellen Möglichkeiten und klinischen Anforderungen Ihrer Abteilung anpassen. DigitalDiagnost C90 ist mit verschiedenen Detektoroptionen und Leistungsmerkmalen lieferbar, u.a. mit einem gemeinsam nutzbaren SkyPlate Detektor. Eine solche gemeinsame Nutzung des Detektors durch mehrere kompatible DR-Untersuchungsräume verleiht Ihren Philips Lösungen zusätzlichen wirtschaftlichen Wert.
Live-Kamera-Paket
Live-Kamera-Paket
Beim DigitalDiagnost C90-System sind ein Touchscreen und eine Live-Kamera im Eleva Tube Head integriert, die eine erweiterte Steuerung des Systems direkt im Untersuchungsraum ermöglichen. Die Live-Kamera ist bei der Patientenpositionierung behilflich, indem Sie eine klare Ansicht des eingeblendeten Bereichs bietet. Dies wirkt Ungenauigkeiten bei der Kollimation beispielsweise bei adipösen Patienten entgegen.
Live-Kamera-Paket
Beim DigitalDiagnost C90-System sind ein Touchscreen und eine Live-Kamera im Eleva Tube Head integriert, die eine erweiterte Steuerung des Systems direkt im Untersuchungsraum ermöglichen. Die Live-Kamera ist bei der Patientenpositionierung behilflich, indem Sie eine klare Ansicht des eingeblendeten Bereichs bietet. Dies wirkt Ungenauigkeiten bei der Kollimation beispielsweise bei adipösen Patienten entgegen.
Live-Kamera-Paket
Beim DigitalDiagnost C90-System sind ein Touchscreen und eine Live-Kamera im Eleva Tube Head integriert, die eine erweiterte Steuerung des Systems direkt im Untersuchungsraum ermöglichen. Die Live-Kamera ist bei der Patientenpositionierung behilflich, indem Sie eine klare Ansicht des eingeblendeten Bereichs bietet. Dies wirkt Ungenauigkeiten bei der Kollimation beispielsweise bei adipösen Patienten entgegen.
Beim DigitalDiagnost C90-System sind ein Touchscreen und eine Live-Kamera im Eleva Tube Head integriert, die eine erweiterte Steuerung des Systems direkt im Untersuchungsraum ermöglichen. Die Live-Kamera ist bei der Patientenpositionierung behilflich, indem Sie eine klare Ansicht des eingeblendeten Bereichs bietet. Dies wirkt Ungenauigkeiten bei der Kollimation beispielsweise bei adipösen Patienten entgegen.
Ein Detektor für mehrere Systeme
Ein Detektor für mehrere Systeme
Dank des SkyPlate Sharings können Sie Ihre SkyPlate Detektoren für Ihre kompatiblen Philips Systeme flexibel dort einsetzen, wo sie benötigt werden, und Ihr Budget somit noch besser ausschöpfen. Die kleine Philips SkyPlate ist spezialisiert für den pädiatrischen Anwendungsbereich und eignet sich auch für die Verwendung in verschiedenen digitalen Röntgenräumen sowie zusammen mit einem mobilen digitalen System. Die große Philips SkyPlate kann in unterschiedlichen Bereichen bei freien Untersuchungen, im Wandstativ und in der Bucky-Lade verwendet werden.
Ein Detektor für mehrere Systeme
Dank des SkyPlate Sharings können Sie Ihre SkyPlate Detektoren für Ihre kompatiblen Philips Systeme flexibel dort einsetzen, wo sie benötigt werden, und Ihr Budget somit noch besser ausschöpfen. Die kleine Philips SkyPlate ist spezialisiert für den pädiatrischen Anwendungsbereich und eignet sich auch für die Verwendung in verschiedenen digitalen Röntgenräumen sowie zusammen mit einem mobilen digitalen System. Die große Philips SkyPlate kann in unterschiedlichen Bereichen bei freien Untersuchungen, im Wandstativ und in der Bucky-Lade verwendet werden.
Ein Detektor für mehrere Systeme
Dank des SkyPlate Sharings können Sie Ihre SkyPlate Detektoren für Ihre kompatiblen Philips Systeme flexibel dort einsetzen, wo sie benötigt werden, und Ihr Budget somit noch besser ausschöpfen. Die kleine Philips SkyPlate ist spezialisiert für den pädiatrischen Anwendungsbereich und eignet sich auch für die Verwendung in verschiedenen digitalen Röntgenräumen sowie zusammen mit einem mobilen digitalen System. Die große Philips SkyPlate kann in unterschiedlichen Bereichen bei freien Untersuchungen, im Wandstativ und in der Bucky-Lade verwendet werden.
Dank des SkyPlate Sharings können Sie Ihre SkyPlate Detektoren für Ihre kompatiblen Philips Systeme flexibel dort einsetzen, wo sie benötigt werden, und Ihr Budget somit noch besser ausschöpfen. Die kleine Philips SkyPlate ist spezialisiert für den pädiatrischen Anwendungsbereich und eignet sich auch für die Verwendung in verschiedenen digitalen Röntgenräumen sowie zusammen mit einem mobilen digitalen System. Die große Philips SkyPlate kann in unterschiedlichen Bereichen bei freien Untersuchungen, im Wandstativ und in der Bucky-Lade verwendet werden.
Philips Bone Suppression
Philips Bone Suppression
Die Philips Bone Suppression* Software hilft, Knochenstrukturen in digitalen Thoraxaufnahmen zu unterdrücken, um eine freie Sicht des Weichgewebes zu erhalten. Dies trägt zu einer genaueren Bildauswertung bei. Bone Suppression ist auf der Philips Eleva Plattform serienmäßig im normalen System-Workflow integriert.
Philips Bone Suppression
Die Philips Bone Suppression* Software hilft, Knochenstrukturen in digitalen Thoraxaufnahmen zu unterdrücken, um eine freie Sicht des Weichgewebes zu erhalten. Dies trägt zu einer genaueren Bildauswertung bei. Bone Suppression ist auf der Philips Eleva Plattform serienmäßig im normalen System-Workflow integriert.
Philips Bone Suppression
Die Philips Bone Suppression* Software hilft, Knochenstrukturen in digitalen Thoraxaufnahmen zu unterdrücken, um eine freie Sicht des Weichgewebes zu erhalten. Dies trägt zu einer genaueren Bildauswertung bei. Bone Suppression ist auf der Philips Eleva Plattform serienmäßig im normalen System-Workflow integriert.
Die Philips Bone Suppression* Software hilft, Knochenstrukturen in digitalen Thoraxaufnahmen zu unterdrücken, um eine freie Sicht des Weichgewebes zu erhalten. Dies trägt zu einer genaueren Bildauswertung bei. Bone Suppression ist auf der Philips Eleva Plattform serienmäßig im normalen System-Workflow integriert.
Grid-like contrast
Bildkontrast wie bei einer Aufnahme mit Raster
Bei digitalen Röntgenuntersuchungen ohne Raster erzielt Philips SkyFlow Plus einen Bildkontrast, der mit dem einer Rasteraufnahme vergleichbar ist, und reduziert bei Thoraxuntersuchungen ohne Raster am Patientenbett den Streustrahleneffekt. SkyFlow Plus ist der branchenweit erste Algorithmus zur Streustrahlenkorrektur bei mobilen Röntgenaufnahmen. Er bietet Kontrastoptimierung auf Basis der Streustrahlung individuell angepasst auf jeden einzelnen Patienten.
Bildkontrast wie bei einer Aufnahme mit Raster
Bei digitalen Röntgenuntersuchungen ohne Raster erzielt Philips SkyFlow Plus einen Bildkontrast, der mit dem einer Rasteraufnahme vergleichbar ist, und reduziert bei Thoraxuntersuchungen ohne Raster am Patientenbett den Streustrahleneffekt. SkyFlow Plus ist der branchenweit erste Algorithmus zur Streustrahlenkorrektur bei mobilen Röntgenaufnahmen. Er bietet Kontrastoptimierung auf Basis der Streustrahlung individuell angepasst auf jeden einzelnen Patienten.
Bildkontrast wie bei einer Aufnahme mit Raster
Bei digitalen Röntgenuntersuchungen ohne Raster erzielt Philips SkyFlow Plus einen Bildkontrast, der mit dem einer Rasteraufnahme vergleichbar ist, und reduziert bei Thoraxuntersuchungen ohne Raster am Patientenbett den Streustrahleneffekt. SkyFlow Plus ist der branchenweit erste Algorithmus zur Streustrahlenkorrektur bei mobilen Röntgenaufnahmen. Er bietet Kontrastoptimierung auf Basis der Streustrahlung individuell angepasst auf jeden einzelnen Patienten.
Bei digitalen Röntgenuntersuchungen ohne Raster erzielt Philips SkyFlow Plus einen Bildkontrast, der mit dem einer Rasteraufnahme vergleichbar ist, und reduziert bei Thoraxuntersuchungen ohne Raster am Patientenbett den Streustrahleneffekt. SkyFlow Plus ist der branchenweit erste Algorithmus zur Streustrahlenkorrektur bei mobilen Röntgenaufnahmen. Er bietet Kontrastoptimierung auf Basis der Streustrahlung individuell angepasst auf jeden einzelnen Patienten.
Technische Daten
Eleva Tube Head
Eleva Tube Head
Breite des LCD-Farbbildschirms mit Touchscreen
30,7 cm
Minimaler Blickwinkel im horizontalen und vertikalen Anzeigefeld
+/– 80°
Bedienelemente
6 farbcodierte Strg.-Tasten und ein kapazitiver Sensor für die Bremsenfreigabe auf drei Achsen
Am Eleva Tube Head angezeigte Daten (unter anderen)
*Riverain Technologies' ClearRead Bone Suppression: https://www.riveraintech.com/
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