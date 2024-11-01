Das Ingenia 1.5T Evolution Magnetresonanzsystem kann Ihre Leistung mit innovativen SmartWorkflow Lösungen optimieren. Dazu gehören KI-gestützte Patientenüberwachungsmethoden, In-Room-Benutzerführung sowie die Automatisierung von Untersuchungen. Mit Compressed SENSE erfolgt der Scanvorgang bis zu 50% schneller bei nahezu gleicher Bildqualität, im 2D- und 3D-Format und für alle anatomischen Strukturen.² Eine positive Patientenerfahrung wird durch ein eindrucksvolles audiovisuelles Erlebnis unterstützt, das die Patienten beruhigt und durch die MR-Untersuchungen führt. Es liefert außerdem klinische Sicherheit mit einheitlicher und reproduzierbarer hoher Bildqualität auch bei technisch schwierig zu untersuchenden Anatomien.
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Erhöhen Sie die Sicherheit der Mitarbeiter, beschleunigen Sie die Patientenvorbereitung durch automatisierte Echtzeitführung und detaillierte Einblicke in die aktuellen Patientendaten. Erzielen Sie hochwertige Ergebnisse, die unabhängig vom Kenntnisstand der Mitarbeiter sind. Mit VitalScreen ist die Führung für den Anwender stets greifbar.
Echtzeitführung für mehr Sicherheit
Erhöhen Sie die Sicherheit der Mitarbeiter, beschleunigen Sie die Patientenvorbereitung durch automatisierte Echtzeitführung und detaillierte Einblicke in die aktuellen Patientendaten. Erzielen Sie hochwertige Ergebnisse, die unabhängig vom Kenntnisstand der Mitarbeiter sind. Mit VitalScreen ist die Führung für den Anwender stets greifbar.
Echtzeitführung für mehr Sicherheit
Erhöhen Sie die Sicherheit der Mitarbeiter, beschleunigen Sie die Patientenvorbereitung durch automatisierte Echtzeitführung und detaillierte Einblicke in die aktuellen Patientendaten. Erzielen Sie hochwertige Ergebnisse, die unabhängig vom Kenntnisstand der Mitarbeiter sind. Mit VitalScreen ist die Führung für den Anwender stets greifbar.
Erhöhen Sie die Sicherheit der Mitarbeiter, beschleunigen Sie die Patientenvorbereitung durch automatisierte Echtzeitführung und detaillierte Einblicke in die aktuellen Patientendaten. Erzielen Sie hochwertige Ergebnisse, die unabhängig vom Kenntnisstand der Mitarbeiter sind. Mit VitalScreen ist die Führung für den Anwender stets greifbar.
Berührungslose Patientenüberwachung
Berührungslose Patientenüberwachung
Befreien Sie Ihre Mitarbeiter von der Belastung des Anlegens – und eventuellen Repositionierens – eines Atemüberwachungsgurts. Beim Anlegen eines Gurts wandert die Aufmerksamkeit des Anwenders vom Patienten zur Technologie zu einem Zeitpunkt, an dem es äußerst wichtig ist, dass sich der Patient wohl und sicher fühlt. Nutzen Sie optische Abtastung und KI zur automatischen Erkennung von Atemmustern des Patienten. Die VitalEye berührungslose Patientenüberwachung ermöglicht ein schnelles Erkennen seiner Atmung ohne Interaktion des Anwenders.
Berührungslose Patientenüberwachung
Befreien Sie Ihre Mitarbeiter von der Belastung des Anlegens – und eventuellen Repositionierens – eines Atemüberwachungsgurts. Beim Anlegen eines Gurts wandert die Aufmerksamkeit des Anwenders vom Patienten zur Technologie zu einem Zeitpunkt, an dem es äußerst wichtig ist, dass sich der Patient wohl und sicher fühlt. Nutzen Sie optische Abtastung und KI zur automatischen Erkennung von Atemmustern des Patienten. Die VitalEye berührungslose Patientenüberwachung ermöglicht ein schnelles Erkennen seiner Atmung ohne Interaktion des Anwenders.
Berührungslose Patientenüberwachung
Befreien Sie Ihre Mitarbeiter von der Belastung des Anlegens – und eventuellen Repositionierens – eines Atemüberwachungsgurts. Beim Anlegen eines Gurts wandert die Aufmerksamkeit des Anwenders vom Patienten zur Technologie zu einem Zeitpunkt, an dem es äußerst wichtig ist, dass sich der Patient wohl und sicher fühlt. Nutzen Sie optische Abtastung und KI zur automatischen Erkennung von Atemmustern des Patienten. Die VitalEye berührungslose Patientenüberwachung ermöglicht ein schnelles Erkennen seiner Atmung ohne Interaktion des Anwenders.
Befreien Sie Ihre Mitarbeiter von der Belastung des Anlegens – und eventuellen Repositionierens – eines Atemüberwachungsgurts. Beim Anlegen eines Gurts wandert die Aufmerksamkeit des Anwenders vom Patienten zur Technologie zu einem Zeitpunkt, an dem es äußerst wichtig ist, dass sich der Patient wohl und sicher fühlt. Nutzen Sie optische Abtastung und KI zur automatischen Erkennung von Atemmustern des Patienten. Die VitalEye berührungslose Patientenüberwachung ermöglicht ein schnelles Erkennen seiner Atmung ohne Interaktion des Anwenders.
Bis zu 50% schnellere MR-Untersuchungen bei nahezu gleicher Bildqualität²
Bis zu 50% schnellere MR-Untersuchungen bei nahezu gleicher Bildqualität²
Zeit ist eines der wertvollsten Güter in Ihrer MR-Abteilung. Wie wäre es, wenn wir Ihnen einen Weg aufzeigten, um Zeit zu gewinnen, die Sie bisher bei Ihren MR-Untersuchungen verloren haben, und außerdem Ihre Zeit sinnvoller zu nutzen? Stellen Sie sich vor, wie dies dazu beitragen könnte, Ihre knappen Ressourcen besser zu nutzen und die Anforderungen der überweisenden Ärzte besser zu erfüllen. Genau dies kann Compressed SENSE für Ihre MR-Abteilung tun.
Bis zu 50% schnellere MR-Untersuchungen bei nahezu gleicher Bildqualität²
Zeit ist eines der wertvollsten Güter in Ihrer MR-Abteilung. Wie wäre es, wenn wir Ihnen einen Weg aufzeigten, um Zeit zu gewinnen, die Sie bisher bei Ihren MR-Untersuchungen verloren haben, und außerdem Ihre Zeit sinnvoller zu nutzen? Stellen Sie sich vor, wie dies dazu beitragen könnte, Ihre knappen Ressourcen besser zu nutzen und die Anforderungen der überweisenden Ärzte besser zu erfüllen. Genau dies kann Compressed SENSE für Ihre MR-Abteilung tun.
Bis zu 50% schnellere MR-Untersuchungen bei nahezu gleicher Bildqualität²
Zeit ist eines der wertvollsten Güter in Ihrer MR-Abteilung. Wie wäre es, wenn wir Ihnen einen Weg aufzeigten, um Zeit zu gewinnen, die Sie bisher bei Ihren MR-Untersuchungen verloren haben, und außerdem Ihre Zeit sinnvoller zu nutzen? Stellen Sie sich vor, wie dies dazu beitragen könnte, Ihre knappen Ressourcen besser zu nutzen und die Anforderungen der überweisenden Ärzte besser zu erfüllen. Genau dies kann Compressed SENSE für Ihre MR-Abteilung tun.
Bis zu 50% schnellere MR-Untersuchungen bei nahezu gleicher Bildqualität²
Bis zu 50% schnellere MR-Untersuchungen bei nahezu gleicher Bildqualität²
Zeit ist eines der wertvollsten Güter in Ihrer MR-Abteilung. Wie wäre es, wenn wir Ihnen einen Weg aufzeigten, um Zeit zu gewinnen, die Sie bisher bei Ihren MR-Untersuchungen verloren haben, und außerdem Ihre Zeit sinnvoller zu nutzen? Stellen Sie sich vor, wie dies dazu beitragen könnte, Ihre knappen Ressourcen besser zu nutzen und die Anforderungen der überweisenden Ärzte besser zu erfüllen. Genau dies kann Compressed SENSE für Ihre MR-Abteilung tun.
Standardisieren Sie die Ergebnisse mit geringerer Variabilität und höherer Effizienz
Standardisieren Sie die Ergebnisse mit geringerer Variabilität und höherer Effizienz
Durch Reduzierung der Variabilität bei der Bildgebung durch Automatisierung können Sie weniger erfahrene Mitarbeiter bedenkenlos einsetzen, da Sie wissen, dass die Ergebnisse einheitlich und die Untersuchungsplanung sowie die Untersuchung effizient sind. SmartExam automatisiert die Geometrieplanung und die Ausführung vollständiger MR-Untersuchungen.
Standardisieren Sie die Ergebnisse mit geringerer Variabilität und höherer Effizienz
Durch Reduzierung der Variabilität bei der Bildgebung durch Automatisierung können Sie weniger erfahrene Mitarbeiter bedenkenlos einsetzen, da Sie wissen, dass die Ergebnisse einheitlich und die Untersuchungsplanung sowie die Untersuchung effizient sind. SmartExam automatisiert die Geometrieplanung und die Ausführung vollständiger MR-Untersuchungen.
Standardisieren Sie die Ergebnisse mit geringerer Variabilität und höherer Effizienz
Durch Reduzierung der Variabilität bei der Bildgebung durch Automatisierung können Sie weniger erfahrene Mitarbeiter bedenkenlos einsetzen, da Sie wissen, dass die Ergebnisse einheitlich und die Untersuchungsplanung sowie die Untersuchung effizient sind. SmartExam automatisiert die Geometrieplanung und die Ausführung vollständiger MR-Untersuchungen.
Standardisieren Sie die Ergebnisse mit geringerer Variabilität und höherer Effizienz
Standardisieren Sie die Ergebnisse mit geringerer Variabilität und höherer Effizienz
Durch Reduzierung der Variabilität bei der Bildgebung durch Automatisierung können Sie weniger erfahrene Mitarbeiter bedenkenlos einsetzen, da Sie wissen, dass die Ergebnisse einheitlich und die Untersuchungsplanung sowie die Untersuchung effizient sind. SmartExam automatisiert die Geometrieplanung und die Ausführung vollständiger MR-Untersuchungen.
Schnelle, homogene, vollständige,konsistente und fettfreie Bildgebung
Schnelle, homogene, vollständige,konsistente und fettfreie Bildgebung
Liefern Sie gleichzeitig bis zu vier Bildtypen bei einem einzigen Scan, darunter mit oder ohne Fettsuppressionskontraste, in routinemäßiger Scandauer und mit der üblichen Auflösung. Sie können Ihre bevorzugten gängigen TSE-Scans problemlos dadurch ersetzen. Mit mDIXON XD TSE können Sie Ihre Bildgebungsstrategien durch Vereinfachung Ihrer routinemäßigen TSE-Verfahren optimieren.
Schnelle, homogene, vollständige,konsistente und fettfreie Bildgebung
Liefern Sie gleichzeitig bis zu vier Bildtypen bei einem einzigen Scan, darunter mit oder ohne Fettsuppressionskontraste, in routinemäßiger Scandauer und mit der üblichen Auflösung. Sie können Ihre bevorzugten gängigen TSE-Scans problemlos dadurch ersetzen. Mit mDIXON XD TSE können Sie Ihre Bildgebungsstrategien durch Vereinfachung Ihrer routinemäßigen TSE-Verfahren optimieren.
Schnelle, homogene, vollständige,konsistente und fettfreie Bildgebung
Liefern Sie gleichzeitig bis zu vier Bildtypen bei einem einzigen Scan, darunter mit oder ohne Fettsuppressionskontraste, in routinemäßiger Scandauer und mit der üblichen Auflösung. Sie können Ihre bevorzugten gängigen TSE-Scans problemlos dadurch ersetzen. Mit mDIXON XD TSE können Sie Ihre Bildgebungsstrategien durch Vereinfachung Ihrer routinemäßigen TSE-Verfahren optimieren.
Schnelle, homogene, vollständige,konsistente und fettfreie Bildgebung
Schnelle, homogene, vollständige,konsistente und fettfreie Bildgebung
Liefern Sie gleichzeitig bis zu vier Bildtypen bei einem einzigen Scan, darunter mit oder ohne Fettsuppressionskontraste, in routinemäßiger Scandauer und mit der üblichen Auflösung. Sie können Ihre bevorzugten gängigen TSE-Scans problemlos dadurch ersetzen. Mit mDIXON XD TSE können Sie Ihre Bildgebungsstrategien durch Vereinfachung Ihrer routinemäßigen TSE-Verfahren optimieren.
Mehrphasige Leberuntersuchungen bei normaler Atmung
Mehrphasige Leberuntersuchungen bei normaler Atmung
Mit 4D FreeBreathing können Sie jetzt MR-Untersuchungen der Leber bei normaler Atmung Patienten anbieten, die Probleme haben, den Atem anzuhalten, oder die es schwierig finden, Atemanweisungen zu befolgen. Sie erzielen eine hervorragende Bildqualität durch mehrphasige Leberuntersuchungen mit einer zeitlichen Auflösung bis zu 3 Sekunden pro Phase², ohne Atemstopp. 4D FreeBreathing ist kompatibel mit dem externen Sensor von VitalEye für berührungslose Atemtriggerung und liefert verlässliche Ergebnisse, die die Bildgebungssicherheit verbessern können.³
Mehrphasige Leberuntersuchungen bei normaler Atmung
Mit 4D FreeBreathing können Sie jetzt MR-Untersuchungen der Leber bei normaler Atmung Patienten anbieten, die Probleme haben, den Atem anzuhalten, oder die es schwierig finden, Atemanweisungen zu befolgen. Sie erzielen eine hervorragende Bildqualität durch mehrphasige Leberuntersuchungen mit einer zeitlichen Auflösung bis zu 3 Sekunden pro Phase², ohne Atemstopp. 4D FreeBreathing ist kompatibel mit dem externen Sensor von VitalEye für berührungslose Atemtriggerung und liefert verlässliche Ergebnisse, die die Bildgebungssicherheit verbessern können.³
Mehrphasige Leberuntersuchungen bei normaler Atmung
Mit 4D FreeBreathing können Sie jetzt MR-Untersuchungen der Leber bei normaler Atmung Patienten anbieten, die Probleme haben, den Atem anzuhalten, oder die es schwierig finden, Atemanweisungen zu befolgen. Sie erzielen eine hervorragende Bildqualität durch mehrphasige Leberuntersuchungen mit einer zeitlichen Auflösung bis zu 3 Sekunden pro Phase², ohne Atemstopp. 4D FreeBreathing ist kompatibel mit dem externen Sensor von VitalEye für berührungslose Atemtriggerung und liefert verlässliche Ergebnisse, die die Bildgebungssicherheit verbessern können.³
Mehrphasige Leberuntersuchungen bei normaler Atmung
Mehrphasige Leberuntersuchungen bei normaler Atmung
Mit 4D FreeBreathing können Sie jetzt MR-Untersuchungen der Leber bei normaler Atmung Patienten anbieten, die Probleme haben, den Atem anzuhalten, oder die es schwierig finden, Atemanweisungen zu befolgen. Sie erzielen eine hervorragende Bildqualität durch mehrphasige Leberuntersuchungen mit einer zeitlichen Auflösung bis zu 3 Sekunden pro Phase², ohne Atemstopp. 4D FreeBreathing ist kompatibel mit dem externen Sensor von VitalEye für berührungslose Atemtriggerung und liefert verlässliche Ergebnisse, die die Bildgebungssicherheit verbessern können.³
Verbesserung der Sicherheit bei Aufnahmen des Brust- und Beckenbereichs
Verbesserung der Sicherheit bei Aufnahmen des Brust- und Beckenbereichs
Nach Lungenkrebs sind Brustkrebs (bei Frauen) und Prostatakrebs (bei Männern) die zweithäufigsten Krebsarten. Aufgrund der zunehmenden Alterung der Gesellschaft wird sogar noch ein weiterer Anstieg dieser Erkrankungen erwartet. Das Ingenia 1.5T Evolution Magnetresonanzsystem kann die diagnostische Sicherheit erhöhen, indem es hervorragende MR-Aufnahmen zur Erkennung und Charakterisierung von Tumoren sowie zum Staging und Therapie-Monitoring bei Brust- und Prostatakrebspatienten liefert.
Verbesserung der Sicherheit bei Aufnahmen des Brust- und Beckenbereichs
Nach Lungenkrebs sind Brustkrebs (bei Frauen) und Prostatakrebs (bei Männern) die zweithäufigsten Krebsarten. Aufgrund der zunehmenden Alterung der Gesellschaft wird sogar noch ein weiterer Anstieg dieser Erkrankungen erwartet. Das Ingenia 1.5T Evolution Magnetresonanzsystem kann die diagnostische Sicherheit erhöhen, indem es hervorragende MR-Aufnahmen zur Erkennung und Charakterisierung von Tumoren sowie zum Staging und Therapie-Monitoring bei Brust- und Prostatakrebspatienten liefert.
Verbesserung der Sicherheit bei Aufnahmen des Brust- und Beckenbereichs
Nach Lungenkrebs sind Brustkrebs (bei Frauen) und Prostatakrebs (bei Männern) die zweithäufigsten Krebsarten. Aufgrund der zunehmenden Alterung der Gesellschaft wird sogar noch ein weiterer Anstieg dieser Erkrankungen erwartet. Das Ingenia 1.5T Evolution Magnetresonanzsystem kann die diagnostische Sicherheit erhöhen, indem es hervorragende MR-Aufnahmen zur Erkennung und Charakterisierung von Tumoren sowie zum Staging und Therapie-Monitoring bei Brust- und Prostatakrebspatienten liefert.
Verbesserung der Sicherheit bei Aufnahmen des Brust- und Beckenbereichs
Verbesserung der Sicherheit bei Aufnahmen des Brust- und Beckenbereichs
Nach Lungenkrebs sind Brustkrebs (bei Frauen) und Prostatakrebs (bei Männern) die zweithäufigsten Krebsarten. Aufgrund der zunehmenden Alterung der Gesellschaft wird sogar noch ein weiterer Anstieg dieser Erkrankungen erwartet. Das Ingenia 1.5T Evolution Magnetresonanzsystem kann die diagnostische Sicherheit erhöhen, indem es hervorragende MR-Aufnahmen zur Erkennung und Charakterisierung von Tumoren sowie zum Staging und Therapie-Monitoring bei Brust- und Prostatakrebspatienten liefert.
Beruhigende Sicherheit bei bedingt MR-sicheren Implantaten
Beruhigende Sicherheit bei bedingt MR-sicheren Implantaten
Sie können die Magnetresonanztomographie einem wachsenden und potenziell unterversorgten Teil der Patientenpopulation anbieten: Patienten mit bedingt MR-sicheren Implantaten. ScanWise Implant liefert eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Eingabe der Bedingungswerte entsprechend den Angaben des Implantatherstellers. Ihr MR-System übernimmt diese Werte automatisch für die gesamte Untersuchung. So können Sie den Scanvorgang vereinfachen und bleiben innerhalb der festgelegten Grenzwerte für Patienten mit bedingt MR-sicheren Implantaten.
Beruhigende Sicherheit bei bedingt MR-sicheren Implantaten
Sie können die Magnetresonanztomographie einem wachsenden und potenziell unterversorgten Teil der Patientenpopulation anbieten: Patienten mit bedingt MR-sicheren Implantaten. ScanWise Implant liefert eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Eingabe der Bedingungswerte entsprechend den Angaben des Implantatherstellers. Ihr MR-System übernimmt diese Werte automatisch für die gesamte Untersuchung. So können Sie den Scanvorgang vereinfachen und bleiben innerhalb der festgelegten Grenzwerte für Patienten mit bedingt MR-sicheren Implantaten.
Beruhigende Sicherheit bei bedingt MR-sicheren Implantaten
Sie können die Magnetresonanztomographie einem wachsenden und potenziell unterversorgten Teil der Patientenpopulation anbieten: Patienten mit bedingt MR-sicheren Implantaten. ScanWise Implant liefert eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Eingabe der Bedingungswerte entsprechend den Angaben des Implantatherstellers. Ihr MR-System übernimmt diese Werte automatisch für die gesamte Untersuchung. So können Sie den Scanvorgang vereinfachen und bleiben innerhalb der festgelegten Grenzwerte für Patienten mit bedingt MR-sicheren Implantaten.
Beruhigende Sicherheit bei bedingt MR-sicheren Implantaten
Beruhigende Sicherheit bei bedingt MR-sicheren Implantaten
Sie können die Magnetresonanztomographie einem wachsenden und potenziell unterversorgten Teil der Patientenpopulation anbieten: Patienten mit bedingt MR-sicheren Implantaten. ScanWise Implant liefert eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Eingabe der Bedingungswerte entsprechend den Angaben des Implantatherstellers. Ihr MR-System übernimmt diese Werte automatisch für die gesamte Untersuchung. So können Sie den Scanvorgang vereinfachen und bleiben innerhalb der festgelegten Grenzwerte für Patienten mit bedingt MR-sicheren Implantaten.
Ein positives visuelles Erlebnis
Ein positives visuelles Erlebnis
Die Ambient Experience Lösung ist dafür konzipiert, die Sinne mit positiven Ablenkungen wie einer dynamischen Beleuchtung, Projektionen und Klängen zu entspannen. Dadurch entsteht eine ansprechende Umgebung, die sich positiv auf die Versorgungsqualität auswirkt. Von dem Moment an, zu dem ein Patient in den Scanner geschoben wird bis zum Abschluss des Scans kann die Lösung In-Bore Connect den Patienten helfen, sich zu entspannen, die Anweisungen zu befolgen und sich so wenig wie möglich zu bewegen.
Ein positives visuelles Erlebnis
Die Ambient Experience Lösung ist dafür konzipiert, die Sinne mit positiven Ablenkungen wie einer dynamischen Beleuchtung, Projektionen und Klängen zu entspannen. Dadurch entsteht eine ansprechende Umgebung, die sich positiv auf die Versorgungsqualität auswirkt. Von dem Moment an, zu dem ein Patient in den Scanner geschoben wird bis zum Abschluss des Scans kann die Lösung In-Bore Connect den Patienten helfen, sich zu entspannen, die Anweisungen zu befolgen und sich so wenig wie möglich zu bewegen.
Ein positives visuelles Erlebnis
Die Ambient Experience Lösung ist dafür konzipiert, die Sinne mit positiven Ablenkungen wie einer dynamischen Beleuchtung, Projektionen und Klängen zu entspannen. Dadurch entsteht eine ansprechende Umgebung, die sich positiv auf die Versorgungsqualität auswirkt. Von dem Moment an, zu dem ein Patient in den Scanner geschoben wird bis zum Abschluss des Scans kann die Lösung In-Bore Connect den Patienten helfen, sich zu entspannen, die Anweisungen zu befolgen und sich so wenig wie möglich zu bewegen.
Die Ambient Experience Lösung ist dafür konzipiert, die Sinne mit positiven Ablenkungen wie einer dynamischen Beleuchtung, Projektionen und Klängen zu entspannen. Dadurch entsteht eine ansprechende Umgebung, die sich positiv auf die Versorgungsqualität auswirkt. Von dem Moment an, zu dem ein Patient in den Scanner geschoben wird bis zum Abschluss des Scans kann die Lösung In-Bore Connect den Patienten helfen, sich zu entspannen, die Anweisungen zu befolgen und sich so wenig wie möglich zu bewegen.
Verhindern von Problemen, bevor diese auftreten
Verhindern von Problemen, bevor diese auftreten
Ausfallzeiten des Scanners können Ihren Zeitplan durcheinanderbringen und die Patientenversorgung verzögern. Wir bieten Wartungsvereinbarungen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, den neuesten Serviceinnovationen Rechnung tragen und eine Systemverfügbarkeitsgarantie enthalten. Wir verhindern Probleme, bevor diese auftreten, durch proaktive Fernüberwachung, Ferndiagnosestellung sowie Fern- und Vorort-Support. Mit e-Alerts überwachen wir mehr als 500 Parameter Ihres MR-Systems aus der Entfernung, wobei wir Probleme erkennen und lösen, ohne die laufende Arbeit Ihrer Abteilung zu beeinträchtigen.
Verhindern von Problemen, bevor diese auftreten
Ausfallzeiten des Scanners können Ihren Zeitplan durcheinanderbringen und die Patientenversorgung verzögern. Wir bieten Wartungsvereinbarungen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, den neuesten Serviceinnovationen Rechnung tragen und eine Systemverfügbarkeitsgarantie enthalten. Wir verhindern Probleme, bevor diese auftreten, durch proaktive Fernüberwachung, Ferndiagnosestellung sowie Fern- und Vorort-Support. Mit e-Alerts überwachen wir mehr als 500 Parameter Ihres MR-Systems aus der Entfernung, wobei wir Probleme erkennen und lösen, ohne die laufende Arbeit Ihrer Abteilung zu beeinträchtigen.
Verhindern von Problemen, bevor diese auftreten
Ausfallzeiten des Scanners können Ihren Zeitplan durcheinanderbringen und die Patientenversorgung verzögern. Wir bieten Wartungsvereinbarungen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, den neuesten Serviceinnovationen Rechnung tragen und eine Systemverfügbarkeitsgarantie enthalten. Wir verhindern Probleme, bevor diese auftreten, durch proaktive Fernüberwachung, Ferndiagnosestellung sowie Fern- und Vorort-Support. Mit e-Alerts überwachen wir mehr als 500 Parameter Ihres MR-Systems aus der Entfernung, wobei wir Probleme erkennen und lösen, ohne die laufende Arbeit Ihrer Abteilung zu beeinträchtigen.
Ausfallzeiten des Scanners können Ihren Zeitplan durcheinanderbringen und die Patientenversorgung verzögern. Wir bieten Wartungsvereinbarungen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, den neuesten Serviceinnovationen Rechnung tragen und eine Systemverfügbarkeitsgarantie enthalten. Wir verhindern Probleme, bevor diese auftreten, durch proaktive Fernüberwachung, Ferndiagnosestellung sowie Fern- und Vorort-Support. Mit e-Alerts überwachen wir mehr als 500 Parameter Ihres MR-Systems aus der Entfernung, wobei wir Probleme erkennen und lösen, ohne die laufende Arbeit Ihrer Abteilung zu beeinträchtigen.
Standardisierung der MR-Geräteflotte zu jährlichen Fixkosten
Standardisierung der MR-Geräteflotte zu jährlichen Fixkosten
Wenn Sie mehr als einen Philips Scanner besitzen, kann eine Standardisierung auf die gleiche Software-Version die Effizienz steigern. Dies geschieht mittels einer einzigen Benutzeroberfläche für die Anwender, auf der sie zu denselben ExamCards auf mehreren Scannern geschult werden und die ExamCards dort einsetzen können. Im Rahmen des Abonnementprogramms Technology Maximizer Plus⁴ erhalten Ihr Ingenia 1.5T Evolution sowie Ihre übrige Geräteflotte Software-Updates, wann immer diese verfügbar sind. So können Sie die Vorteile von Softwareverbesserungen und Fortschritten bei der Internetsicherheit nutzen, während Ihre sämtlichen MR-Systeme immer auf dem gleichen Stand sind.
Standardisierung der MR-Geräteflotte zu jährlichen Fixkosten
Wenn Sie mehr als einen Philips Scanner besitzen, kann eine Standardisierung auf die gleiche Software-Version die Effizienz steigern. Dies geschieht mittels einer einzigen Benutzeroberfläche für die Anwender, auf der sie zu denselben ExamCards auf mehreren Scannern geschult werden und die ExamCards dort einsetzen können. Im Rahmen des Abonnementprogramms Technology Maximizer Plus⁴ erhalten Ihr Ingenia 1.5T Evolution sowie Ihre übrige Geräteflotte Software-Updates, wann immer diese verfügbar sind. So können Sie die Vorteile von Softwareverbesserungen und Fortschritten bei der Internetsicherheit nutzen, während Ihre sämtlichen MR-Systeme immer auf dem gleichen Stand sind.
Standardisierung der MR-Geräteflotte zu jährlichen Fixkosten
Wenn Sie mehr als einen Philips Scanner besitzen, kann eine Standardisierung auf die gleiche Software-Version die Effizienz steigern. Dies geschieht mittels einer einzigen Benutzeroberfläche für die Anwender, auf der sie zu denselben ExamCards auf mehreren Scannern geschult werden und die ExamCards dort einsetzen können. Im Rahmen des Abonnementprogramms Technology Maximizer Plus⁴ erhalten Ihr Ingenia 1.5T Evolution sowie Ihre übrige Geräteflotte Software-Updates, wann immer diese verfügbar sind. So können Sie die Vorteile von Softwareverbesserungen und Fortschritten bei der Internetsicherheit nutzen, während Ihre sämtlichen MR-Systeme immer auf dem gleichen Stand sind.
Standardisierung der MR-Geräteflotte zu jährlichen Fixkosten
Standardisierung der MR-Geräteflotte zu jährlichen Fixkosten
Wenn Sie mehr als einen Philips Scanner besitzen, kann eine Standardisierung auf die gleiche Software-Version die Effizienz steigern. Dies geschieht mittels einer einzigen Benutzeroberfläche für die Anwender, auf der sie zu denselben ExamCards auf mehreren Scannern geschult werden und die ExamCards dort einsetzen können. Im Rahmen des Abonnementprogramms Technology Maximizer Plus⁴ erhalten Ihr Ingenia 1.5T Evolution sowie Ihre übrige Geräteflotte Software-Updates, wann immer diese verfügbar sind. So können Sie die Vorteile von Softwareverbesserungen und Fortschritten bei der Internetsicherheit nutzen, während Ihre sämtlichen MR-Systeme immer auf dem gleichen Stand sind.
Patientenzentrierte Effizienz mit SmartWorkflow Lösungen
Patientenzentrierte Effizienz mit SmartWorkflow Lösungen
Die zunehmende Nutzung der MRT zur Diagnostizierung zahlreicher Erkrankungen hat dazu geführt, dass die Forderung nach Effizienzsteigerungen laut wird. Allzu oft hat es den Anschein, dass Produktivität nicht damit vereinbar ist, den Patienten die gewünschte Zeit und Aufmerksamkeit zu widmen. SmartWorkflow bietet eine ganzheitliche Workflow-Lösung, die zu einem besseren Patienten- und Personalerlebnis beiträgt und eine patientenzentrierte Produktivität fördert.
Patientenzentrierte Effizienz mit SmartWorkflow Lösungen
Die zunehmende Nutzung der MRT zur Diagnostizierung zahlreicher Erkrankungen hat dazu geführt, dass die Forderung nach Effizienzsteigerungen laut wird. Allzu oft hat es den Anschein, dass Produktivität nicht damit vereinbar ist, den Patienten die gewünschte Zeit und Aufmerksamkeit zu widmen. SmartWorkflow bietet eine ganzheitliche Workflow-Lösung, die zu einem besseren Patienten- und Personalerlebnis beiträgt und eine patientenzentrierte Produktivität fördert.
Patientenzentrierte Effizienz mit SmartWorkflow Lösungen
Die zunehmende Nutzung der MRT zur Diagnostizierung zahlreicher Erkrankungen hat dazu geführt, dass die Forderung nach Effizienzsteigerungen laut wird. Allzu oft hat es den Anschein, dass Produktivität nicht damit vereinbar ist, den Patienten die gewünschte Zeit und Aufmerksamkeit zu widmen. SmartWorkflow bietet eine ganzheitliche Workflow-Lösung, die zu einem besseren Patienten- und Personalerlebnis beiträgt und eine patientenzentrierte Produktivität fördert.
Echtzeitführung für mehr Sicherheit
Berührungslose Patientenüberwachung
Bis zu 50% schnellere MR-Untersuchungen bei nahezu gleicher Bildqualität²
Standardisieren Sie die Ergebnisse mit geringerer Variabilität und höherer Effizienz
Erhöhen Sie die Sicherheit der Mitarbeiter, beschleunigen Sie die Patientenvorbereitung durch automatisierte Echtzeitführung und detaillierte Einblicke in die aktuellen Patientendaten. Erzielen Sie hochwertige Ergebnisse, die unabhängig vom Kenntnisstand der Mitarbeiter sind. Mit VitalScreen ist die Führung für den Anwender stets greifbar.
Echtzeitführung für mehr Sicherheit
Erhöhen Sie die Sicherheit der Mitarbeiter, beschleunigen Sie die Patientenvorbereitung durch automatisierte Echtzeitführung und detaillierte Einblicke in die aktuellen Patientendaten. Erzielen Sie hochwertige Ergebnisse, die unabhängig vom Kenntnisstand der Mitarbeiter sind. Mit VitalScreen ist die Führung für den Anwender stets greifbar.
Echtzeitführung für mehr Sicherheit
Erhöhen Sie die Sicherheit der Mitarbeiter, beschleunigen Sie die Patientenvorbereitung durch automatisierte Echtzeitführung und detaillierte Einblicke in die aktuellen Patientendaten. Erzielen Sie hochwertige Ergebnisse, die unabhängig vom Kenntnisstand der Mitarbeiter sind. Mit VitalScreen ist die Führung für den Anwender stets greifbar.
Erhöhen Sie die Sicherheit der Mitarbeiter, beschleunigen Sie die Patientenvorbereitung durch automatisierte Echtzeitführung und detaillierte Einblicke in die aktuellen Patientendaten. Erzielen Sie hochwertige Ergebnisse, die unabhängig vom Kenntnisstand der Mitarbeiter sind. Mit VitalScreen ist die Führung für den Anwender stets greifbar.
Berührungslose Patientenüberwachung
Berührungslose Patientenüberwachung
Befreien Sie Ihre Mitarbeiter von der Belastung des Anlegens – und eventuellen Repositionierens – eines Atemüberwachungsgurts. Beim Anlegen eines Gurts wandert die Aufmerksamkeit des Anwenders vom Patienten zur Technologie zu einem Zeitpunkt, an dem es äußerst wichtig ist, dass sich der Patient wohl und sicher fühlt. Nutzen Sie optische Abtastung und KI zur automatischen Erkennung von Atemmustern des Patienten. Die VitalEye berührungslose Patientenüberwachung ermöglicht ein schnelles Erkennen seiner Atmung ohne Interaktion des Anwenders.
Berührungslose Patientenüberwachung
Befreien Sie Ihre Mitarbeiter von der Belastung des Anlegens – und eventuellen Repositionierens – eines Atemüberwachungsgurts. Beim Anlegen eines Gurts wandert die Aufmerksamkeit des Anwenders vom Patienten zur Technologie zu einem Zeitpunkt, an dem es äußerst wichtig ist, dass sich der Patient wohl und sicher fühlt. Nutzen Sie optische Abtastung und KI zur automatischen Erkennung von Atemmustern des Patienten. Die VitalEye berührungslose Patientenüberwachung ermöglicht ein schnelles Erkennen seiner Atmung ohne Interaktion des Anwenders.
Berührungslose Patientenüberwachung
Befreien Sie Ihre Mitarbeiter von der Belastung des Anlegens – und eventuellen Repositionierens – eines Atemüberwachungsgurts. Beim Anlegen eines Gurts wandert die Aufmerksamkeit des Anwenders vom Patienten zur Technologie zu einem Zeitpunkt, an dem es äußerst wichtig ist, dass sich der Patient wohl und sicher fühlt. Nutzen Sie optische Abtastung und KI zur automatischen Erkennung von Atemmustern des Patienten. Die VitalEye berührungslose Patientenüberwachung ermöglicht ein schnelles Erkennen seiner Atmung ohne Interaktion des Anwenders.
Befreien Sie Ihre Mitarbeiter von der Belastung des Anlegens – und eventuellen Repositionierens – eines Atemüberwachungsgurts. Beim Anlegen eines Gurts wandert die Aufmerksamkeit des Anwenders vom Patienten zur Technologie zu einem Zeitpunkt, an dem es äußerst wichtig ist, dass sich der Patient wohl und sicher fühlt. Nutzen Sie optische Abtastung und KI zur automatischen Erkennung von Atemmustern des Patienten. Die VitalEye berührungslose Patientenüberwachung ermöglicht ein schnelles Erkennen seiner Atmung ohne Interaktion des Anwenders.
Bis zu 50% schnellere MR-Untersuchungen bei nahezu gleicher Bildqualität²
Bis zu 50% schnellere MR-Untersuchungen bei nahezu gleicher Bildqualität²
Zeit ist eines der wertvollsten Güter in Ihrer MR-Abteilung. Wie wäre es, wenn wir Ihnen einen Weg aufzeigten, um Zeit zu gewinnen, die Sie bisher bei Ihren MR-Untersuchungen verloren haben, und außerdem Ihre Zeit sinnvoller zu nutzen? Stellen Sie sich vor, wie dies dazu beitragen könnte, Ihre knappen Ressourcen besser zu nutzen und die Anforderungen der überweisenden Ärzte besser zu erfüllen. Genau dies kann Compressed SENSE für Ihre MR-Abteilung tun.
Bis zu 50% schnellere MR-Untersuchungen bei nahezu gleicher Bildqualität²
Zeit ist eines der wertvollsten Güter in Ihrer MR-Abteilung. Wie wäre es, wenn wir Ihnen einen Weg aufzeigten, um Zeit zu gewinnen, die Sie bisher bei Ihren MR-Untersuchungen verloren haben, und außerdem Ihre Zeit sinnvoller zu nutzen? Stellen Sie sich vor, wie dies dazu beitragen könnte, Ihre knappen Ressourcen besser zu nutzen und die Anforderungen der überweisenden Ärzte besser zu erfüllen. Genau dies kann Compressed SENSE für Ihre MR-Abteilung tun.
Bis zu 50% schnellere MR-Untersuchungen bei nahezu gleicher Bildqualität²
Zeit ist eines der wertvollsten Güter in Ihrer MR-Abteilung. Wie wäre es, wenn wir Ihnen einen Weg aufzeigten, um Zeit zu gewinnen, die Sie bisher bei Ihren MR-Untersuchungen verloren haben, und außerdem Ihre Zeit sinnvoller zu nutzen? Stellen Sie sich vor, wie dies dazu beitragen könnte, Ihre knappen Ressourcen besser zu nutzen und die Anforderungen der überweisenden Ärzte besser zu erfüllen. Genau dies kann Compressed SENSE für Ihre MR-Abteilung tun.
Bis zu 50% schnellere MR-Untersuchungen bei nahezu gleicher Bildqualität²
Bis zu 50% schnellere MR-Untersuchungen bei nahezu gleicher Bildqualität²
Zeit ist eines der wertvollsten Güter in Ihrer MR-Abteilung. Wie wäre es, wenn wir Ihnen einen Weg aufzeigten, um Zeit zu gewinnen, die Sie bisher bei Ihren MR-Untersuchungen verloren haben, und außerdem Ihre Zeit sinnvoller zu nutzen? Stellen Sie sich vor, wie dies dazu beitragen könnte, Ihre knappen Ressourcen besser zu nutzen und die Anforderungen der überweisenden Ärzte besser zu erfüllen. Genau dies kann Compressed SENSE für Ihre MR-Abteilung tun.
Standardisieren Sie die Ergebnisse mit geringerer Variabilität und höherer Effizienz
Standardisieren Sie die Ergebnisse mit geringerer Variabilität und höherer Effizienz
Durch Reduzierung der Variabilität bei der Bildgebung durch Automatisierung können Sie weniger erfahrene Mitarbeiter bedenkenlos einsetzen, da Sie wissen, dass die Ergebnisse einheitlich und die Untersuchungsplanung sowie die Untersuchung effizient sind. SmartExam automatisiert die Geometrieplanung und die Ausführung vollständiger MR-Untersuchungen.
Standardisieren Sie die Ergebnisse mit geringerer Variabilität und höherer Effizienz
Durch Reduzierung der Variabilität bei der Bildgebung durch Automatisierung können Sie weniger erfahrene Mitarbeiter bedenkenlos einsetzen, da Sie wissen, dass die Ergebnisse einheitlich und die Untersuchungsplanung sowie die Untersuchung effizient sind. SmartExam automatisiert die Geometrieplanung und die Ausführung vollständiger MR-Untersuchungen.
Standardisieren Sie die Ergebnisse mit geringerer Variabilität und höherer Effizienz
Durch Reduzierung der Variabilität bei der Bildgebung durch Automatisierung können Sie weniger erfahrene Mitarbeiter bedenkenlos einsetzen, da Sie wissen, dass die Ergebnisse einheitlich und die Untersuchungsplanung sowie die Untersuchung effizient sind. SmartExam automatisiert die Geometrieplanung und die Ausführung vollständiger MR-Untersuchungen.
Standardisieren Sie die Ergebnisse mit geringerer Variabilität und höherer Effizienz
Standardisieren Sie die Ergebnisse mit geringerer Variabilität und höherer Effizienz
Durch Reduzierung der Variabilität bei der Bildgebung durch Automatisierung können Sie weniger erfahrene Mitarbeiter bedenkenlos einsetzen, da Sie wissen, dass die Ergebnisse einheitlich und die Untersuchungsplanung sowie die Untersuchung effizient sind. SmartExam automatisiert die Geometrieplanung und die Ausführung vollständiger MR-Untersuchungen.
Schnelle, homogene, vollständige,konsistente und fettfreie Bildgebung
Schnelle, homogene, vollständige,konsistente und fettfreie Bildgebung
Liefern Sie gleichzeitig bis zu vier Bildtypen bei einem einzigen Scan, darunter mit oder ohne Fettsuppressionskontraste, in routinemäßiger Scandauer und mit der üblichen Auflösung. Sie können Ihre bevorzugten gängigen TSE-Scans problemlos dadurch ersetzen. Mit mDIXON XD TSE können Sie Ihre Bildgebungsstrategien durch Vereinfachung Ihrer routinemäßigen TSE-Verfahren optimieren.
Schnelle, homogene, vollständige,konsistente und fettfreie Bildgebung
Liefern Sie gleichzeitig bis zu vier Bildtypen bei einem einzigen Scan, darunter mit oder ohne Fettsuppressionskontraste, in routinemäßiger Scandauer und mit der üblichen Auflösung. Sie können Ihre bevorzugten gängigen TSE-Scans problemlos dadurch ersetzen. Mit mDIXON XD TSE können Sie Ihre Bildgebungsstrategien durch Vereinfachung Ihrer routinemäßigen TSE-Verfahren optimieren.
Schnelle, homogene, vollständige,konsistente und fettfreie Bildgebung
Liefern Sie gleichzeitig bis zu vier Bildtypen bei einem einzigen Scan, darunter mit oder ohne Fettsuppressionskontraste, in routinemäßiger Scandauer und mit der üblichen Auflösung. Sie können Ihre bevorzugten gängigen TSE-Scans problemlos dadurch ersetzen. Mit mDIXON XD TSE können Sie Ihre Bildgebungsstrategien durch Vereinfachung Ihrer routinemäßigen TSE-Verfahren optimieren.
Schnelle, homogene, vollständige,konsistente und fettfreie Bildgebung
Schnelle, homogene, vollständige,konsistente und fettfreie Bildgebung
Liefern Sie gleichzeitig bis zu vier Bildtypen bei einem einzigen Scan, darunter mit oder ohne Fettsuppressionskontraste, in routinemäßiger Scandauer und mit der üblichen Auflösung. Sie können Ihre bevorzugten gängigen TSE-Scans problemlos dadurch ersetzen. Mit mDIXON XD TSE können Sie Ihre Bildgebungsstrategien durch Vereinfachung Ihrer routinemäßigen TSE-Verfahren optimieren.
Mehrphasige Leberuntersuchungen bei normaler Atmung
Mehrphasige Leberuntersuchungen bei normaler Atmung
Mit 4D FreeBreathing können Sie jetzt MR-Untersuchungen der Leber bei normaler Atmung Patienten anbieten, die Probleme haben, den Atem anzuhalten, oder die es schwierig finden, Atemanweisungen zu befolgen. Sie erzielen eine hervorragende Bildqualität durch mehrphasige Leberuntersuchungen mit einer zeitlichen Auflösung bis zu 3 Sekunden pro Phase², ohne Atemstopp. 4D FreeBreathing ist kompatibel mit dem externen Sensor von VitalEye für berührungslose Atemtriggerung und liefert verlässliche Ergebnisse, die die Bildgebungssicherheit verbessern können.³
Mehrphasige Leberuntersuchungen bei normaler Atmung
Mit 4D FreeBreathing können Sie jetzt MR-Untersuchungen der Leber bei normaler Atmung Patienten anbieten, die Probleme haben, den Atem anzuhalten, oder die es schwierig finden, Atemanweisungen zu befolgen. Sie erzielen eine hervorragende Bildqualität durch mehrphasige Leberuntersuchungen mit einer zeitlichen Auflösung bis zu 3 Sekunden pro Phase², ohne Atemstopp. 4D FreeBreathing ist kompatibel mit dem externen Sensor von VitalEye für berührungslose Atemtriggerung und liefert verlässliche Ergebnisse, die die Bildgebungssicherheit verbessern können.³
Mehrphasige Leberuntersuchungen bei normaler Atmung
Mit 4D FreeBreathing können Sie jetzt MR-Untersuchungen der Leber bei normaler Atmung Patienten anbieten, die Probleme haben, den Atem anzuhalten, oder die es schwierig finden, Atemanweisungen zu befolgen. Sie erzielen eine hervorragende Bildqualität durch mehrphasige Leberuntersuchungen mit einer zeitlichen Auflösung bis zu 3 Sekunden pro Phase², ohne Atemstopp. 4D FreeBreathing ist kompatibel mit dem externen Sensor von VitalEye für berührungslose Atemtriggerung und liefert verlässliche Ergebnisse, die die Bildgebungssicherheit verbessern können.³
Mehrphasige Leberuntersuchungen bei normaler Atmung
Mehrphasige Leberuntersuchungen bei normaler Atmung
Mit 4D FreeBreathing können Sie jetzt MR-Untersuchungen der Leber bei normaler Atmung Patienten anbieten, die Probleme haben, den Atem anzuhalten, oder die es schwierig finden, Atemanweisungen zu befolgen. Sie erzielen eine hervorragende Bildqualität durch mehrphasige Leberuntersuchungen mit einer zeitlichen Auflösung bis zu 3 Sekunden pro Phase², ohne Atemstopp. 4D FreeBreathing ist kompatibel mit dem externen Sensor von VitalEye für berührungslose Atemtriggerung und liefert verlässliche Ergebnisse, die die Bildgebungssicherheit verbessern können.³
Verbesserung der Sicherheit bei Aufnahmen des Brust- und Beckenbereichs
Verbesserung der Sicherheit bei Aufnahmen des Brust- und Beckenbereichs
Nach Lungenkrebs sind Brustkrebs (bei Frauen) und Prostatakrebs (bei Männern) die zweithäufigsten Krebsarten. Aufgrund der zunehmenden Alterung der Gesellschaft wird sogar noch ein weiterer Anstieg dieser Erkrankungen erwartet. Das Ingenia 1.5T Evolution Magnetresonanzsystem kann die diagnostische Sicherheit erhöhen, indem es hervorragende MR-Aufnahmen zur Erkennung und Charakterisierung von Tumoren sowie zum Staging und Therapie-Monitoring bei Brust- und Prostatakrebspatienten liefert.
Verbesserung der Sicherheit bei Aufnahmen des Brust- und Beckenbereichs
Nach Lungenkrebs sind Brustkrebs (bei Frauen) und Prostatakrebs (bei Männern) die zweithäufigsten Krebsarten. Aufgrund der zunehmenden Alterung der Gesellschaft wird sogar noch ein weiterer Anstieg dieser Erkrankungen erwartet. Das Ingenia 1.5T Evolution Magnetresonanzsystem kann die diagnostische Sicherheit erhöhen, indem es hervorragende MR-Aufnahmen zur Erkennung und Charakterisierung von Tumoren sowie zum Staging und Therapie-Monitoring bei Brust- und Prostatakrebspatienten liefert.
Verbesserung der Sicherheit bei Aufnahmen des Brust- und Beckenbereichs
Nach Lungenkrebs sind Brustkrebs (bei Frauen) und Prostatakrebs (bei Männern) die zweithäufigsten Krebsarten. Aufgrund der zunehmenden Alterung der Gesellschaft wird sogar noch ein weiterer Anstieg dieser Erkrankungen erwartet. Das Ingenia 1.5T Evolution Magnetresonanzsystem kann die diagnostische Sicherheit erhöhen, indem es hervorragende MR-Aufnahmen zur Erkennung und Charakterisierung von Tumoren sowie zum Staging und Therapie-Monitoring bei Brust- und Prostatakrebspatienten liefert.
Verbesserung der Sicherheit bei Aufnahmen des Brust- und Beckenbereichs
Verbesserung der Sicherheit bei Aufnahmen des Brust- und Beckenbereichs
Nach Lungenkrebs sind Brustkrebs (bei Frauen) und Prostatakrebs (bei Männern) die zweithäufigsten Krebsarten. Aufgrund der zunehmenden Alterung der Gesellschaft wird sogar noch ein weiterer Anstieg dieser Erkrankungen erwartet. Das Ingenia 1.5T Evolution Magnetresonanzsystem kann die diagnostische Sicherheit erhöhen, indem es hervorragende MR-Aufnahmen zur Erkennung und Charakterisierung von Tumoren sowie zum Staging und Therapie-Monitoring bei Brust- und Prostatakrebspatienten liefert.
Beruhigende Sicherheit bei bedingt MR-sicheren Implantaten
Beruhigende Sicherheit bei bedingt MR-sicheren Implantaten
Sie können die Magnetresonanztomographie einem wachsenden und potenziell unterversorgten Teil der Patientenpopulation anbieten: Patienten mit bedingt MR-sicheren Implantaten. ScanWise Implant liefert eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Eingabe der Bedingungswerte entsprechend den Angaben des Implantatherstellers. Ihr MR-System übernimmt diese Werte automatisch für die gesamte Untersuchung. So können Sie den Scanvorgang vereinfachen und bleiben innerhalb der festgelegten Grenzwerte für Patienten mit bedingt MR-sicheren Implantaten.
Beruhigende Sicherheit bei bedingt MR-sicheren Implantaten
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Beruhigende Sicherheit bei bedingt MR-sicheren Implantaten
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Ein positives visuelles Erlebnis
Ein positives visuelles Erlebnis
Die Ambient Experience Lösung ist dafür konzipiert, die Sinne mit positiven Ablenkungen wie einer dynamischen Beleuchtung, Projektionen und Klängen zu entspannen. Dadurch entsteht eine ansprechende Umgebung, die sich positiv auf die Versorgungsqualität auswirkt. Von dem Moment an, zu dem ein Patient in den Scanner geschoben wird bis zum Abschluss des Scans kann die Lösung In-Bore Connect den Patienten helfen, sich zu entspannen, die Anweisungen zu befolgen und sich so wenig wie möglich zu bewegen.
Ein positives visuelles Erlebnis
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Verhindern von Problemen, bevor diese auftreten
Verhindern von Problemen, bevor diese auftreten
Ausfallzeiten des Scanners können Ihren Zeitplan durcheinanderbringen und die Patientenversorgung verzögern. Wir bieten Wartungsvereinbarungen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, den neuesten Serviceinnovationen Rechnung tragen und eine Systemverfügbarkeitsgarantie enthalten. Wir verhindern Probleme, bevor diese auftreten, durch proaktive Fernüberwachung, Ferndiagnosestellung sowie Fern- und Vorort-Support. Mit e-Alerts überwachen wir mehr als 500 Parameter Ihres MR-Systems aus der Entfernung, wobei wir Probleme erkennen und lösen, ohne die laufende Arbeit Ihrer Abteilung zu beeinträchtigen.
Verhindern von Problemen, bevor diese auftreten
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Standardisierung der MR-Geräteflotte zu jährlichen Fixkosten
Standardisierung der MR-Geräteflotte zu jährlichen Fixkosten
Wenn Sie mehr als einen Philips Scanner besitzen, kann eine Standardisierung auf die gleiche Software-Version die Effizienz steigern. Dies geschieht mittels einer einzigen Benutzeroberfläche für die Anwender, auf der sie zu denselben ExamCards auf mehreren Scannern geschult werden und die ExamCards dort einsetzen können. Im Rahmen des Abonnementprogramms Technology Maximizer Plus⁴ erhalten Ihr Ingenia 1.5T Evolution sowie Ihre übrige Geräteflotte Software-Updates, wann immer diese verfügbar sind. So können Sie die Vorteile von Softwareverbesserungen und Fortschritten bei der Internetsicherheit nutzen, während Ihre sämtlichen MR-Systeme immer auf dem gleichen Stand sind.
Standardisierung der MR-Geräteflotte zu jährlichen Fixkosten
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Standardisierung der MR-Geräteflotte zu jährlichen Fixkosten
Standardisierung der MR-Geräteflotte zu jährlichen Fixkosten
Wenn Sie mehr als einen Philips Scanner besitzen, kann eine Standardisierung auf die gleiche Software-Version die Effizienz steigern. Dies geschieht mittels einer einzigen Benutzeroberfläche für die Anwender, auf der sie zu denselben ExamCards auf mehreren Scannern geschult werden und die ExamCards dort einsetzen können. Im Rahmen des Abonnementprogramms Technology Maximizer Plus⁴ erhalten Ihr Ingenia 1.5T Evolution sowie Ihre übrige Geräteflotte Software-Updates, wann immer diese verfügbar sind. So können Sie die Vorteile von Softwareverbesserungen und Fortschritten bei der Internetsicherheit nutzen, während Ihre sämtlichen MR-Systeme immer auf dem gleichen Stand sind.
Patientenzentrierte Effizienz mit SmartWorkflow Lösungen
Patientenzentrierte Effizienz mit SmartWorkflow Lösungen
Die zunehmende Nutzung der MRT zur Diagnostizierung zahlreicher Erkrankungen hat dazu geführt, dass die Forderung nach Effizienzsteigerungen laut wird. Allzu oft hat es den Anschein, dass Produktivität nicht damit vereinbar ist, den Patienten die gewünschte Zeit und Aufmerksamkeit zu widmen. SmartWorkflow bietet eine ganzheitliche Workflow-Lösung, die zu einem besseren Patienten- und Personalerlebnis beiträgt und eine patientenzentrierte Produktivität fördert.
Patientenzentrierte Effizienz mit SmartWorkflow Lösungen
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Patientenzentrierte Effizienz mit SmartWorkflow Lösungen
Die zunehmende Nutzung der MRT zur Diagnostizierung zahlreicher Erkrankungen hat dazu geführt, dass die Forderung nach Effizienzsteigerungen laut wird. Allzu oft hat es den Anschein, dass Produktivität nicht damit vereinbar ist, den Patienten die gewünschte Zeit und Aufmerksamkeit zu widmen. SmartWorkflow bietet eine ganzheitliche Workflow-Lösung, die zu einem besseren Patienten- und Personalerlebnis beiträgt und eine patientenzentrierte Produktivität fördert.
Technische Daten
Xtend Magnetsystem
Xtend Magnetsystem
Durchmesser der Öffnung
70
cm
Gewicht des Magneten
3060
kg
Maximales Messfeld (FOV)
55
cm
Typische Homogenität bei 45 cm DSV
≤ 0,9
ppm
HeliumSave Technologie
Ja (kein Abdampfen)
Kühlmittel-Abdampfrate unter üblichen Scan-Bedingungen
0,0
l/hr
Omega Gradienten
Omega Gradienten
Max. Amplitude für jede Achse
33 mT/m
Max. Slew Rate für jede Achse
120 T/m/s
Omega HP-Gradienten
Omega HP-Gradienten
Max. Amplitude für jede Achse
45 mT/m
Max. Slew Rate für jede Achse
200 T/m/s
HF-Empfang
HF-Empfang
Anzahl unabhängiger Empfangskanäle
Kanalunabhängig
Position des Analog-Digital-Wandlers
Im Inneren der Spule, direkt an den Empfangselementen
Signalkette von der Spule zur Rekonstruktionseinheit
Vollständig digital
dStream
Ja
Informationen zur Installation
Informationen zur Installation
Mindestanforderung für Aufstellung
3,4 m x 5,3 m⁶
Deckenhöhe (Minimum)
2,5 m
SmartWorkflow
SmartWorkflow
Vorbereitung einer geführten Untersuchung
Ja
Automatische Patientenzentrierung
Ja
Berührungslose Atemtriggerung
Ja
Untersuchung kann vom Untersuchungsraum aus gestartet werden
Kühlmittel-Abdampfrate unter üblichen Scan-Bedingungen
0,0
l/hr
Omega Gradienten
Omega Gradienten
Max. Amplitude für jede Achse
33 mT/m
Max. Slew Rate für jede Achse
120 T/m/s
Omega HP-Gradienten
Omega HP-Gradienten
Max. Amplitude für jede Achse
45 mT/m
Max. Slew Rate für jede Achse
200 T/m/s
HF-Empfang
HF-Empfang
Anzahl unabhängiger Empfangskanäle
Kanalunabhängig
Position des Analog-Digital-Wandlers
Im Inneren der Spule, direkt an den Empfangselementen
Signalkette von der Spule zur Rekonstruktionseinheit
Vollständig digital
dStream
Ja
Informationen zur Installation
Informationen zur Installation
Mindestanforderung für Aufstellung
3,4 m x 5,3 m⁶
Deckenhöhe (Minimum)
2,5 m
SmartWorkflow
SmartWorkflow
Vorbereitung einer geführten Untersuchung
Ja
Automatische Patientenzentrierung
Ja
Berührungslose Atemtriggerung
Ja
Untersuchung kann vom Untersuchungsraum aus gestartet werden
Ja
ScanWise Implant
Ja
Automatisches Planen und Scannen
Ja
Automatisierte Patientenanleitung
Ja
Automatisierte Nachverarbeitung
Ja
1 Ingenia 1.5T Evolution ist eine Sonderkonfiguration des registrierten Produkts Ingenia 1.5T.
2 Verglichen mit Philips Scans ohne Compressed SENSE.
3 Dynamiken sind mit der vorgeschriebenen zeitlichen Auflösung rekonstruiert und enthalten gemeinsam genutzte Daten von früheren und späteren Zeitpunkten.
4 Verglichen mit eTHRIVE bei Personen, die nicht in der Lage sind, den Atem anzuhalten.
5 Mit Ihrem Philips Vertriebsteam auf Kompatibilität prüfen.
6 5,6 m für vollständigen Hub des Patiententisches.
Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.
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