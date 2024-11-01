QLAB umfasst hochentwickelte klinische Tools, die nicht nur schnell und benutzerfreundlich sind, sondern auch reproduzierbare und konsistente Ergebnisse liefern und somit die Diagnosesicherheit erhöhen.
Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.
Quantifizierung von Gefäßplaques || Diagnosesicherheit
Quantifizierung von Arteriosklerosen
Nutzen Sie 3D-Technologie zur Visualisierung und Quantifizierung des Gesamtvolumens von atherosklerotischen Plaques in den Carotiden. Diese Q‐App misst automatisch die Plaquebelastung bzw. die Menge der Plaques im gesamten erfassten Volumen. Außerdem misst sie die prozentuale Fläche der Gefäßreduktion und andere Eigenschaften der Plaquezusammensetzung.
Quantifizierung von Arteriosklerosen
Nutzen Sie 3D-Technologie zur Visualisierung und Quantifizierung des Gesamtvolumens von atherosklerotischen Plaques in den Carotiden. Diese Q‐App misst automatisch die Plaquebelastung bzw. die Menge der Plaques im gesamten erfassten Volumen. Außerdem misst sie die prozentuale Fläche der Gefäßreduktion und andere Eigenschaften der Plaquezusammensetzung.
Quantifizierung von Arteriosklerosen
Nutzen Sie 3D-Technologie zur Visualisierung und Quantifizierung des Gesamtvolumens von atherosklerotischen Plaques in den Carotiden. Diese Q‐App misst automatisch die Plaquebelastung bzw. die Menge der Plaques im gesamten erfassten Volumen. Außerdem misst sie die prozentuale Fläche der Gefäßreduktion und andere Eigenschaften der Plaquezusammensetzung.
Benutzerfreundliches Tool zur Bereitstellung einer umfassenden Reihe von Mitralklappen-Messungen und -Berechnungen, für das ein mit Live 3D TEE erfasstes Volumen erforderlich ist. Die Live-3D-Ansicht der Mitralklappe wird in nur acht geführten Schritten in ein einfach zu analysierendes Modell konvertiert. Die Basismesswerte zu Mitralklappenring und Klappensegel können in lediglich vier Schritten erfasst werden.
Erweiterte 3D-Q‐App
Benutzerfreundliches Tool zur Bereitstellung einer umfassenden Reihe von Mitralklappen-Messungen und -Berechnungen, für das ein mit Live 3D TEE erfasstes Volumen erforderlich ist. Die Live-3D-Ansicht der Mitralklappe wird in nur acht geführten Schritten in ein einfach zu analysierendes Modell konvertiert. Die Basismesswerte zu Mitralklappenring und Klappensegel können in lediglich vier Schritten erfasst werden.
Erweiterte 3D-Q‐App
Benutzerfreundliches Tool zur Bereitstellung einer umfassenden Reihe von Mitralklappen-Messungen und -Berechnungen, für das ein mit Live 3D TEE erfasstes Volumen erforderlich ist. Die Live-3D-Ansicht der Mitralklappe wird in nur acht geführten Schritten in ein einfach zu analysierendes Modell konvertiert. Die Basismesswerte zu Mitralklappenring und Klappensegel können in lediglich vier Schritten erfasst werden.
3D-Quantifizierung des Herzens (3DQ) || Erweiterte Visualisierung
Erweiterte 3D-Q‐App
Anzeige von 3D-Volumen, Aufteilen dieser in einzelne Schichten und Messung von Abständen und Flächen in 2D-MPR-Ansichten zur Ermittlung des Biplan-LV-Volumens, der Ejektionsfraktion (EF) und der LV-Muskelmasse. Bearbeitung von 2D-Ebenen für präzisere Biplan-2D-EF ohne verkürzte Ansicht.
Erweiterte 3D-Q‐App
Anzeige von 3D-Volumen, Aufteilen dieser in einzelne Schichten und Messung von Abständen und Flächen in 2D-MPR-Ansichten zur Ermittlung des Biplan-LV-Volumens, der Ejektionsfraktion (EF) und der LV-Muskelmasse. Bearbeitung von 2D-Ebenen für präzisere Biplan-2D-EF ohne verkürzte Ansicht.
Erweiterte 3D-Q‐App
Anzeige von 3D-Volumen, Aufteilen dieser in einzelne Schichten und Messung von Abständen und Flächen in 2D-MPR-Ansichten zur Ermittlung des Biplan-LV-Volumens, der Ejektionsfraktion (EF) und der LV-Muskelmasse. Bearbeitung von 2D-Ebenen für präzisere Biplan-2D-EF ohne verkürzte Ansicht.
Einblicke für klinische Entscheidunge... || Diagnosesicherheit
Liefert Einblicke zur Unterstützung klinischer Entscheidungen
Wie kann man Sicherheit messen? Für Ärzte überall auf der Welt ist QLAB die Lösung. QLAB umfasst hochentwickelte klinische Tools, die nicht nur schnell und benutzerfreundlich sind, sondern auch reproduzierbare und konsistente Ergebnisse für eine höhere Diagnosesicherheit liefern. Mit QLAB haben Sie einfachen Zugriff auf die benötigten Daten, wodurch die Entscheidungsfindung unterstützt wird. Auf diese Weise kann die Patientenversorgung optimiert und die Effizienz gesteigert werden. Die Daten können systemintern und -extern abgerufen werden.
Liefert Einblicke zur Unterstützung klinischer Entscheidungen
Wie kann man Sicherheit messen? Für Ärzte überall auf der Welt ist QLAB die Lösung. QLAB umfasst hochentwickelte klinische Tools, die nicht nur schnell und benutzerfreundlich sind, sondern auch reproduzierbare und konsistente Ergebnisse für eine höhere Diagnosesicherheit liefern. Mit QLAB haben Sie einfachen Zugriff auf die benötigten Daten, wodurch die Entscheidungsfindung unterstützt wird. Auf diese Weise kann die Patientenversorgung optimiert und die Effizienz gesteigert werden. Die Daten können systemintern und -extern abgerufen werden.
Liefert Einblicke zur Unterstützung klinischer Entscheidungen
Wie kann man Sicherheit messen? Für Ärzte überall auf der Welt ist QLAB die Lösung. QLAB umfasst hochentwickelte klinische Tools, die nicht nur schnell und benutzerfreundlich sind, sondern auch reproduzierbare und konsistente Ergebnisse für eine höhere Diagnosesicherheit liefern. Mit QLAB haben Sie einfachen Zugriff auf die benötigten Daten, wodurch die Entscheidungsfindung unterstützt wird. Auf diese Weise kann die Patientenversorgung optimiert und die Effizienz gesteigert werden. Die Daten können systemintern und -extern abgerufen werden.
Quantifizierung der Wandbewegungen fü... || Effizienter Arbeitsablauf
Erweiterte 2D-Q‐App
Basiert auf der 2D-Speckle-Tracking-Technologie und bietet eine Methode zur Beurteilung der globalen, regionalen und lokalen Herzfunktion in Ruhe und bei Höchstbelastung. Bietet eine schnelle und benutzerfreundliche Oberfläche, die speziell für Stressecho-Untersuchungen optimiert wurde.
Erweiterte 2D-Q‐App
Basiert auf der 2D-Speckle-Tracking-Technologie und bietet eine Methode zur Beurteilung der globalen, regionalen und lokalen Herzfunktion in Ruhe und bei Höchstbelastung. Bietet eine schnelle und benutzerfreundliche Oberfläche, die speziell für Stressecho-Untersuchungen optimiert wurde.
Erweiterte 2D-Q‐App
Basiert auf der 2D-Speckle-Tracking-Technologie und bietet eine Methode zur Beurteilung der globalen, regionalen und lokalen Herzfunktion in Ruhe und bei Höchstbelastung. Bietet eine schnelle und benutzerfreundliche Oberfläche, die speziell für Stressecho-Untersuchungen optimiert wurde.
Liefert funktionelle Daten aus Farb-Gewebedoppler-Geschwindigkeiten. Ermittelt die Verlagerung des Gewebes, den Grad der Deformation (Strain) und die Deformationsgeschwindigkeit (Strain-Rate).
Q‐App
Liefert funktionelle Daten aus Farb-Gewebedoppler-Geschwindigkeiten. Ermittelt die Verlagerung des Gewebes, den Grad der Deformation (Strain) und die Deformationsgeschwindigkeit (Strain-Rate).
Q‐App
Liefert funktionelle Daten aus Farb-Gewebedoppler-Geschwindigkeiten. Ermittelt die Verlagerung des Gewebes, den Grad der Deformation (Strain) und die Deformationsgeschwindigkeit (Strain-Rate).
Leistung und Intelligenz || Diagnosesicherheit
Leistung und Intelligenz für eine erweiterte Quantifizierung
QLAB 10 bietet herausragende Leistung und Intelligenz für die erweiterte Quantifizierung• Neue Benutzeroberfläche• Neue Q‐Apps mit anatomischer Intelligenz• Arbeitsliste mit Untersuchungen anstelle einer bildbasierten Oberfläche für mehr Benutzerkomfort• Verwaltung von Patientenstudien, Bildbetrachtung, erweiterte Visualisierung und Quantifizierung
Leistung und Intelligenz für eine erweiterte Quantifizierung
QLAB 10 bietet herausragende Leistung und Intelligenz für die erweiterte Quantifizierung• Neue Benutzeroberfläche• Neue Q‐Apps mit anatomischer Intelligenz• Arbeitsliste mit Untersuchungen anstelle einer bildbasierten Oberfläche für mehr Benutzerkomfort• Verwaltung von Patientenstudien, Bildbetrachtung, erweiterte Visualisierung und Quantifizierung
Leistung und Intelligenz für eine erweiterte Quantifizierung
QLAB 10 bietet herausragende Leistung und Intelligenz für die erweiterte Quantifizierung• Neue Benutzeroberfläche• Neue Q‐Apps mit anatomischer Intelligenz• Arbeitsliste mit Untersuchungen anstelle einer bildbasierten Oberfläche für mehr Benutzerkomfort• Verwaltung von Patientenstudien, Bildbetrachtung, erweiterte Visualisierung und Quantifizierung
QLAB erfüllt Ihre Anforderungen || Diagnosesicherheit
QLAB erfüllt Ihre Anforderungen mit folgenden Funktionen
• Bewährte Quantifizierung für einfachere und reproduzierbarere Untersuchungen, die neue klinische Informationen liefern• Anzeige, Bearbeitung und Messung von 3D-Datensätzen• Erweiterte Bildanalyse-Tools für die 2D- und 3D-Quantifizierung sowie die Farbdoppler-Quantifizierung• Kontrastmitteluntersuchungen• Systemexterne Anzeige von kardiologischen Bildern, Rendering und erweiterte Quantifizierung für 2D-, Farb- und 3D-Bildgebung• BMP-, TIF-, JPG-, MOV-, WMV- und AVI-Dateien für Präsentationen• Umfassende Berichte zu Messungen
QLAB erfüllt Ihre Anforderungen mit folgenden Funktionen
• Bewährte Quantifizierung für einfachere und reproduzierbarere Untersuchungen, die neue klinische Informationen liefern• Anzeige, Bearbeitung und Messung von 3D-Datensätzen• Erweiterte Bildanalyse-Tools für die 2D- und 3D-Quantifizierung sowie die Farbdoppler-Quantifizierung• Kontrastmitteluntersuchungen• Systemexterne Anzeige von kardiologischen Bildern, Rendering und erweiterte Quantifizierung für 2D-, Farb- und 3D-Bildgebung• BMP-, TIF-, JPG-, MOV-, WMV- und AVI-Dateien für Präsentationen• Umfassende Berichte zu Messungen
QLAB erfüllt Ihre Anforderungen mit folgenden Funktionen
• Bewährte Quantifizierung für einfachere und reproduzierbarere Untersuchungen, die neue klinische Informationen liefern• Anzeige, Bearbeitung und Messung von 3D-Datensätzen• Erweiterte Bildanalyse-Tools für die 2D- und 3D-Quantifizierung sowie die Farbdoppler-Quantifizierung• Kontrastmitteluntersuchungen• Systemexterne Anzeige von kardiologischen Bildern, Rendering und erweiterte Quantifizierung für 2D-, Farb- und 3D-Bildgebung• BMP-, TIF-, JPG-, MOV-, WMV- und AVI-Dateien für Präsentationen• Umfassende Berichte zu Messungen
Automatisierte Quantifizierung der Wa... || Diagnosesicherheit
Erweiterte 2D-Q‐App
Die Q-App basiert auf 2D-Speckle-Tracking. Sie definiert basierend auf der ausgewählten anatomischen Ansicht automatisch eine Region of Interest (ROI) und generiert Messwerte zur globalen und regionalen Myokardfunktion, die in einer Tabelle, einer 17-Segment-Bull's-Eye-Ansicht und verschiedenen Kurven dargestellt werden. Darüber hinaus liefert sie die LV-Ejektionsfraktion (EF), das endsystolische Volumen (ESV) und das enddiastolische Volumen (EDV) und bietet die schnelle und einfache gleichzeitige Erfassung von EF und GLS für die erfassten Bilder.
Erweiterte 2D-Q‐App
Die Q-App basiert auf 2D-Speckle-Tracking. Sie definiert basierend auf der ausgewählten anatomischen Ansicht automatisch eine Region of Interest (ROI) und generiert Messwerte zur globalen und regionalen Myokardfunktion, die in einer Tabelle, einer 17-Segment-Bull's-Eye-Ansicht und verschiedenen Kurven dargestellt werden. Darüber hinaus liefert sie die LV-Ejektionsfraktion (EF), das endsystolische Volumen (ESV) und das enddiastolische Volumen (EDV) und bietet die schnelle und einfache gleichzeitige Erfassung von EF und GLS für die erfassten Bilder.
Erweiterte 2D-Q‐App
Die Q-App basiert auf 2D-Speckle-Tracking. Sie definiert basierend auf der ausgewählten anatomischen Ansicht automatisch eine Region of Interest (ROI) und generiert Messwerte zur globalen und regionalen Myokardfunktion, die in einer Tabelle, einer 17-Segment-Bull's-Eye-Ansicht und verschiedenen Kurven dargestellt werden. Darüber hinaus liefert sie die LV-Ejektionsfraktion (EF), das endsystolische Volumen (ESV) und das enddiastolische Volumen (EDV) und bietet die schnelle und einfache gleichzeitige Erfassung von EF und GLS für die erfassten Bilder.
Diese Q-App bietet automatische Erkennung der Konturen des linken Ventrikels sowie schnellen Zugriff auf 2D-EF und Volumina. Zur Verfügung stehen die biplanare Scheibchenmethode nach Simpson und TMAD (Tissue Motion Annular Displacement).
Erweiterte 2D-Q‐App
Diese Q-App bietet automatische Erkennung der Konturen des linken Ventrikels sowie schnellen Zugriff auf 2D-EF und Volumina. Zur Verfügung stehen die biplanare Scheibchenmethode nach Simpson und TMAD (Tissue Motion Annular Displacement).
Erweiterte 2D-Q‐App
Diese Q-App bietet automatische Erkennung der Konturen des linken Ventrikels sowie schnellen Zugriff auf 2D-EF und Volumina. Zur Verfügung stehen die biplanare Scheibchenmethode nach Simpson und TMAD (Tissue Motion Annular Displacement).
Erweiterte 3D-Quantifizierung des Her... || Diagnosesicherheit
Erweiterte 3D-Q‐App
Misst LV-Endokardvolumen, Schlagvolumen (SV) und 3D-Ejektionsfraktion (EF) mittels halbautomatisierter Konturerkennung in der 3D-Ansicht. Ermöglicht die Beurteilung von Zeitabläufen für 17 regionale Volumenkurven und die Bestimmung der Synchronität aller Volumensegmente oder einer anwenderdefinierbaren Gruppe von Volumensegmenten. Halbautomatisierte Q‐App zur Messung der globalen 3D-Ejektionsfraktion ohne geometrische Vorgaben. Liefert außerdem simultane Zeitangaben zur Beurteilung von Herzinsuffizienzen.
Erweiterte 3D-Q‐App
Misst LV-Endokardvolumen, Schlagvolumen (SV) und 3D-Ejektionsfraktion (EF) mittels halbautomatisierter Konturerkennung in der 3D-Ansicht. Ermöglicht die Beurteilung von Zeitabläufen für 17 regionale Volumenkurven und die Bestimmung der Synchronität aller Volumensegmente oder einer anwenderdefinierbaren Gruppe von Volumensegmenten. Halbautomatisierte Q‐App zur Messung der globalen 3D-Ejektionsfraktion ohne geometrische Vorgaben. Liefert außerdem simultane Zeitangaben zur Beurteilung von Herzinsuffizienzen.
Erweiterte 3D-Q‐App
Misst LV-Endokardvolumen, Schlagvolumen (SV) und 3D-Ejektionsfraktion (EF) mittels halbautomatisierter Konturerkennung in der 3D-Ansicht. Ermöglicht die Beurteilung von Zeitabläufen für 17 regionale Volumenkurven und die Bestimmung der Synchronität aller Volumensegmente oder einer anwenderdefinierbaren Gruppe von Volumensegmenten. Halbautomatisierte Q‐App zur Messung der globalen 3D-Ejektionsfraktion ohne geometrische Vorgaben. Liefert außerdem simultane Zeitangaben zur Beurteilung von Herzinsuffizienzen.
Intima‑Media‑Dicke (IMT) || Diagnosesicherheit
Q‐App
Automatische Messung der Intima-Media-Dicke der A. carotis. Schneller und einfacher Zugriff auf IMT-Daten.
Q‐App
Automatische Messung der Intima-Media-Dicke der A. carotis. Schneller und einfacher Zugriff auf IMT-Daten.
Q‐App
Automatische Messung der Intima-Media-Dicke der A. carotis. Schneller und einfacher Zugriff auf IMT-Daten.
Region of Interest (ROI) || Diagnosesicherheit
Q‐App
Kontrast-Echo- und Farbbilder. Extraktion von akustischen Daten aus Bildern.
Q‐App
Kontrast-Echo- und Farbbilder. Extraktion von akustischen Daten aus Bildern.
Q‐App
Kontrast-Echo- und Farbbilder. Extraktion von akustischen Daten aus Bildern.
Quantifizierung von Gefäßplaques || Diagnosesicherheit
Quantifizierung von Gefäßplaques || Diagnosesicherheit
Quantifizierung von Arteriosklerosen
Nutzen Sie 3D-Technologie zur Visualisierung und Quantifizierung des Gesamtvolumens von atherosklerotischen Plaques in den Carotiden. Diese Q‐App misst automatisch die Plaquebelastung bzw. die Menge der Plaques im gesamten erfassten Volumen. Außerdem misst sie die prozentuale Fläche der Gefäßreduktion und andere Eigenschaften der Plaquezusammensetzung.
Quantifizierung von Arteriosklerosen
Nutzen Sie 3D-Technologie zur Visualisierung und Quantifizierung des Gesamtvolumens von atherosklerotischen Plaques in den Carotiden. Diese Q‐App misst automatisch die Plaquebelastung bzw. die Menge der Plaques im gesamten erfassten Volumen. Außerdem misst sie die prozentuale Fläche der Gefäßreduktion und andere Eigenschaften der Plaquezusammensetzung.
Quantifizierung von Arteriosklerosen
Nutzen Sie 3D-Technologie zur Visualisierung und Quantifizierung des Gesamtvolumens von atherosklerotischen Plaques in den Carotiden. Diese Q‐App misst automatisch die Plaquebelastung bzw. die Menge der Plaques im gesamten erfassten Volumen. Außerdem misst sie die prozentuale Fläche der Gefäßreduktion und andere Eigenschaften der Plaquezusammensetzung.
Benutzerfreundliches Tool zur Bereitstellung einer umfassenden Reihe von Mitralklappen-Messungen und -Berechnungen, für das ein mit Live 3D TEE erfasstes Volumen erforderlich ist. Die Live-3D-Ansicht der Mitralklappe wird in nur acht geführten Schritten in ein einfach zu analysierendes Modell konvertiert. Die Basismesswerte zu Mitralklappenring und Klappensegel können in lediglich vier Schritten erfasst werden.
Erweiterte 3D-Q‐App
Benutzerfreundliches Tool zur Bereitstellung einer umfassenden Reihe von Mitralklappen-Messungen und -Berechnungen, für das ein mit Live 3D TEE erfasstes Volumen erforderlich ist. Die Live-3D-Ansicht der Mitralklappe wird in nur acht geführten Schritten in ein einfach zu analysierendes Modell konvertiert. Die Basismesswerte zu Mitralklappenring und Klappensegel können in lediglich vier Schritten erfasst werden.
Erweiterte 3D-Q‐App
Benutzerfreundliches Tool zur Bereitstellung einer umfassenden Reihe von Mitralklappen-Messungen und -Berechnungen, für das ein mit Live 3D TEE erfasstes Volumen erforderlich ist. Die Live-3D-Ansicht der Mitralklappe wird in nur acht geführten Schritten in ein einfach zu analysierendes Modell konvertiert. Die Basismesswerte zu Mitralklappenring und Klappensegel können in lediglich vier Schritten erfasst werden.
3D-Quantifizierung des Herzens (3DQ) || Erweiterte Visualisierung
Erweiterte 3D-Q‐App
Anzeige von 3D-Volumen, Aufteilen dieser in einzelne Schichten und Messung von Abständen und Flächen in 2D-MPR-Ansichten zur Ermittlung des Biplan-LV-Volumens, der Ejektionsfraktion (EF) und der LV-Muskelmasse. Bearbeitung von 2D-Ebenen für präzisere Biplan-2D-EF ohne verkürzte Ansicht.
Erweiterte 3D-Q‐App
Anzeige von 3D-Volumen, Aufteilen dieser in einzelne Schichten und Messung von Abständen und Flächen in 2D-MPR-Ansichten zur Ermittlung des Biplan-LV-Volumens, der Ejektionsfraktion (EF) und der LV-Muskelmasse. Bearbeitung von 2D-Ebenen für präzisere Biplan-2D-EF ohne verkürzte Ansicht.
Erweiterte 3D-Q‐App
Anzeige von 3D-Volumen, Aufteilen dieser in einzelne Schichten und Messung von Abständen und Flächen in 2D-MPR-Ansichten zur Ermittlung des Biplan-LV-Volumens, der Ejektionsfraktion (EF) und der LV-Muskelmasse. Bearbeitung von 2D-Ebenen für präzisere Biplan-2D-EF ohne verkürzte Ansicht.
Einblicke für klinische Entscheidunge... || Diagnosesicherheit
Liefert Einblicke zur Unterstützung klinischer Entscheidungen
Wie kann man Sicherheit messen? Für Ärzte überall auf der Welt ist QLAB die Lösung. QLAB umfasst hochentwickelte klinische Tools, die nicht nur schnell und benutzerfreundlich sind, sondern auch reproduzierbare und konsistente Ergebnisse für eine höhere Diagnosesicherheit liefern. Mit QLAB haben Sie einfachen Zugriff auf die benötigten Daten, wodurch die Entscheidungsfindung unterstützt wird. Auf diese Weise kann die Patientenversorgung optimiert und die Effizienz gesteigert werden. Die Daten können systemintern und -extern abgerufen werden.
Liefert Einblicke zur Unterstützung klinischer Entscheidungen
Wie kann man Sicherheit messen? Für Ärzte überall auf der Welt ist QLAB die Lösung. QLAB umfasst hochentwickelte klinische Tools, die nicht nur schnell und benutzerfreundlich sind, sondern auch reproduzierbare und konsistente Ergebnisse für eine höhere Diagnosesicherheit liefern. Mit QLAB haben Sie einfachen Zugriff auf die benötigten Daten, wodurch die Entscheidungsfindung unterstützt wird. Auf diese Weise kann die Patientenversorgung optimiert und die Effizienz gesteigert werden. Die Daten können systemintern und -extern abgerufen werden.
Liefert Einblicke zur Unterstützung klinischer Entscheidungen
Wie kann man Sicherheit messen? Für Ärzte überall auf der Welt ist QLAB die Lösung. QLAB umfasst hochentwickelte klinische Tools, die nicht nur schnell und benutzerfreundlich sind, sondern auch reproduzierbare und konsistente Ergebnisse für eine höhere Diagnosesicherheit liefern. Mit QLAB haben Sie einfachen Zugriff auf die benötigten Daten, wodurch die Entscheidungsfindung unterstützt wird. Auf diese Weise kann die Patientenversorgung optimiert und die Effizienz gesteigert werden. Die Daten können systemintern und -extern abgerufen werden.
Quantifizierung der Wandbewegungen fü... || Effizienter Arbeitsablauf
Erweiterte 2D-Q‐App
Basiert auf der 2D-Speckle-Tracking-Technologie und bietet eine Methode zur Beurteilung der globalen, regionalen und lokalen Herzfunktion in Ruhe und bei Höchstbelastung. Bietet eine schnelle und benutzerfreundliche Oberfläche, die speziell für Stressecho-Untersuchungen optimiert wurde.
Erweiterte 2D-Q‐App
Basiert auf der 2D-Speckle-Tracking-Technologie und bietet eine Methode zur Beurteilung der globalen, regionalen und lokalen Herzfunktion in Ruhe und bei Höchstbelastung. Bietet eine schnelle und benutzerfreundliche Oberfläche, die speziell für Stressecho-Untersuchungen optimiert wurde.
Erweiterte 2D-Q‐App
Basiert auf der 2D-Speckle-Tracking-Technologie und bietet eine Methode zur Beurteilung der globalen, regionalen und lokalen Herzfunktion in Ruhe und bei Höchstbelastung. Bietet eine schnelle und benutzerfreundliche Oberfläche, die speziell für Stressecho-Untersuchungen optimiert wurde.
Liefert funktionelle Daten aus Farb-Gewebedoppler-Geschwindigkeiten. Ermittelt die Verlagerung des Gewebes, den Grad der Deformation (Strain) und die Deformationsgeschwindigkeit (Strain-Rate).
Q‐App
Liefert funktionelle Daten aus Farb-Gewebedoppler-Geschwindigkeiten. Ermittelt die Verlagerung des Gewebes, den Grad der Deformation (Strain) und die Deformationsgeschwindigkeit (Strain-Rate).
Q‐App
Liefert funktionelle Daten aus Farb-Gewebedoppler-Geschwindigkeiten. Ermittelt die Verlagerung des Gewebes, den Grad der Deformation (Strain) und die Deformationsgeschwindigkeit (Strain-Rate).
Leistung und Intelligenz || Diagnosesicherheit
Leistung und Intelligenz für eine erweiterte Quantifizierung
QLAB 10 bietet herausragende Leistung und Intelligenz für die erweiterte Quantifizierung• Neue Benutzeroberfläche• Neue Q‐Apps mit anatomischer Intelligenz• Arbeitsliste mit Untersuchungen anstelle einer bildbasierten Oberfläche für mehr Benutzerkomfort• Verwaltung von Patientenstudien, Bildbetrachtung, erweiterte Visualisierung und Quantifizierung
Leistung und Intelligenz für eine erweiterte Quantifizierung
QLAB 10 bietet herausragende Leistung und Intelligenz für die erweiterte Quantifizierung• Neue Benutzeroberfläche• Neue Q‐Apps mit anatomischer Intelligenz• Arbeitsliste mit Untersuchungen anstelle einer bildbasierten Oberfläche für mehr Benutzerkomfort• Verwaltung von Patientenstudien, Bildbetrachtung, erweiterte Visualisierung und Quantifizierung
Leistung und Intelligenz für eine erweiterte Quantifizierung
QLAB 10 bietet herausragende Leistung und Intelligenz für die erweiterte Quantifizierung• Neue Benutzeroberfläche• Neue Q‐Apps mit anatomischer Intelligenz• Arbeitsliste mit Untersuchungen anstelle einer bildbasierten Oberfläche für mehr Benutzerkomfort• Verwaltung von Patientenstudien, Bildbetrachtung, erweiterte Visualisierung und Quantifizierung
QLAB erfüllt Ihre Anforderungen || Diagnosesicherheit
QLAB erfüllt Ihre Anforderungen mit folgenden Funktionen
• Bewährte Quantifizierung für einfachere und reproduzierbarere Untersuchungen, die neue klinische Informationen liefern• Anzeige, Bearbeitung und Messung von 3D-Datensätzen• Erweiterte Bildanalyse-Tools für die 2D- und 3D-Quantifizierung sowie die Farbdoppler-Quantifizierung• Kontrastmitteluntersuchungen• Systemexterne Anzeige von kardiologischen Bildern, Rendering und erweiterte Quantifizierung für 2D-, Farb- und 3D-Bildgebung• BMP-, TIF-, JPG-, MOV-, WMV- und AVI-Dateien für Präsentationen• Umfassende Berichte zu Messungen
QLAB erfüllt Ihre Anforderungen mit folgenden Funktionen
• Bewährte Quantifizierung für einfachere und reproduzierbarere Untersuchungen, die neue klinische Informationen liefern• Anzeige, Bearbeitung und Messung von 3D-Datensätzen• Erweiterte Bildanalyse-Tools für die 2D- und 3D-Quantifizierung sowie die Farbdoppler-Quantifizierung• Kontrastmitteluntersuchungen• Systemexterne Anzeige von kardiologischen Bildern, Rendering und erweiterte Quantifizierung für 2D-, Farb- und 3D-Bildgebung• BMP-, TIF-, JPG-, MOV-, WMV- und AVI-Dateien für Präsentationen• Umfassende Berichte zu Messungen
QLAB erfüllt Ihre Anforderungen mit folgenden Funktionen
• Bewährte Quantifizierung für einfachere und reproduzierbarere Untersuchungen, die neue klinische Informationen liefern• Anzeige, Bearbeitung und Messung von 3D-Datensätzen• Erweiterte Bildanalyse-Tools für die 2D- und 3D-Quantifizierung sowie die Farbdoppler-Quantifizierung• Kontrastmitteluntersuchungen• Systemexterne Anzeige von kardiologischen Bildern, Rendering und erweiterte Quantifizierung für 2D-, Farb- und 3D-Bildgebung• BMP-, TIF-, JPG-, MOV-, WMV- und AVI-Dateien für Präsentationen• Umfassende Berichte zu Messungen
Automatisierte Quantifizierung der Wa... || Diagnosesicherheit
Erweiterte 2D-Q‐App
Die Q-App basiert auf 2D-Speckle-Tracking. Sie definiert basierend auf der ausgewählten anatomischen Ansicht automatisch eine Region of Interest (ROI) und generiert Messwerte zur globalen und regionalen Myokardfunktion, die in einer Tabelle, einer 17-Segment-Bull's-Eye-Ansicht und verschiedenen Kurven dargestellt werden. Darüber hinaus liefert sie die LV-Ejektionsfraktion (EF), das endsystolische Volumen (ESV) und das enddiastolische Volumen (EDV) und bietet die schnelle und einfache gleichzeitige Erfassung von EF und GLS für die erfassten Bilder.
Erweiterte 2D-Q‐App
Die Q-App basiert auf 2D-Speckle-Tracking. Sie definiert basierend auf der ausgewählten anatomischen Ansicht automatisch eine Region of Interest (ROI) und generiert Messwerte zur globalen und regionalen Myokardfunktion, die in einer Tabelle, einer 17-Segment-Bull's-Eye-Ansicht und verschiedenen Kurven dargestellt werden. Darüber hinaus liefert sie die LV-Ejektionsfraktion (EF), das endsystolische Volumen (ESV) und das enddiastolische Volumen (EDV) und bietet die schnelle und einfache gleichzeitige Erfassung von EF und GLS für die erfassten Bilder.
Erweiterte 2D-Q‐App
Die Q-App basiert auf 2D-Speckle-Tracking. Sie definiert basierend auf der ausgewählten anatomischen Ansicht automatisch eine Region of Interest (ROI) und generiert Messwerte zur globalen und regionalen Myokardfunktion, die in einer Tabelle, einer 17-Segment-Bull's-Eye-Ansicht und verschiedenen Kurven dargestellt werden. Darüber hinaus liefert sie die LV-Ejektionsfraktion (EF), das endsystolische Volumen (ESV) und das enddiastolische Volumen (EDV) und bietet die schnelle und einfache gleichzeitige Erfassung von EF und GLS für die erfassten Bilder.
Diese Q-App bietet automatische Erkennung der Konturen des linken Ventrikels sowie schnellen Zugriff auf 2D-EF und Volumina. Zur Verfügung stehen die biplanare Scheibchenmethode nach Simpson und TMAD (Tissue Motion Annular Displacement).
Erweiterte 2D-Q‐App
Diese Q-App bietet automatische Erkennung der Konturen des linken Ventrikels sowie schnellen Zugriff auf 2D-EF und Volumina. Zur Verfügung stehen die biplanare Scheibchenmethode nach Simpson und TMAD (Tissue Motion Annular Displacement).
Erweiterte 2D-Q‐App
Diese Q-App bietet automatische Erkennung der Konturen des linken Ventrikels sowie schnellen Zugriff auf 2D-EF und Volumina. Zur Verfügung stehen die biplanare Scheibchenmethode nach Simpson und TMAD (Tissue Motion Annular Displacement).
Erweiterte 3D-Quantifizierung des Her... || Diagnosesicherheit
Erweiterte 3D-Q‐App
Misst LV-Endokardvolumen, Schlagvolumen (SV) und 3D-Ejektionsfraktion (EF) mittels halbautomatisierter Konturerkennung in der 3D-Ansicht. Ermöglicht die Beurteilung von Zeitabläufen für 17 regionale Volumenkurven und die Bestimmung der Synchronität aller Volumensegmente oder einer anwenderdefinierbaren Gruppe von Volumensegmenten. Halbautomatisierte Q‐App zur Messung der globalen 3D-Ejektionsfraktion ohne geometrische Vorgaben. Liefert außerdem simultane Zeitangaben zur Beurteilung von Herzinsuffizienzen.
Erweiterte 3D-Q‐App
Misst LV-Endokardvolumen, Schlagvolumen (SV) und 3D-Ejektionsfraktion (EF) mittels halbautomatisierter Konturerkennung in der 3D-Ansicht. Ermöglicht die Beurteilung von Zeitabläufen für 17 regionale Volumenkurven und die Bestimmung der Synchronität aller Volumensegmente oder einer anwenderdefinierbaren Gruppe von Volumensegmenten. Halbautomatisierte Q‐App zur Messung der globalen 3D-Ejektionsfraktion ohne geometrische Vorgaben. Liefert außerdem simultane Zeitangaben zur Beurteilung von Herzinsuffizienzen.
Erweiterte 3D-Q‐App
Misst LV-Endokardvolumen, Schlagvolumen (SV) und 3D-Ejektionsfraktion (EF) mittels halbautomatisierter Konturerkennung in der 3D-Ansicht. Ermöglicht die Beurteilung von Zeitabläufen für 17 regionale Volumenkurven und die Bestimmung der Synchronität aller Volumensegmente oder einer anwenderdefinierbaren Gruppe von Volumensegmenten. Halbautomatisierte Q‐App zur Messung der globalen 3D-Ejektionsfraktion ohne geometrische Vorgaben. Liefert außerdem simultane Zeitangaben zur Beurteilung von Herzinsuffizienzen.
Intima‑Media‑Dicke (IMT) || Diagnosesicherheit
Q‐App
Automatische Messung der Intima-Media-Dicke der A. carotis. Schneller und einfacher Zugriff auf IMT-Daten.
Q‐App
Automatische Messung der Intima-Media-Dicke der A. carotis. Schneller und einfacher Zugriff auf IMT-Daten.
Q‐App
Automatische Messung der Intima-Media-Dicke der A. carotis. Schneller und einfacher Zugriff auf IMT-Daten.
Region of Interest (ROI) || Diagnosesicherheit
Q‐App
Kontrast-Echo- und Farbbilder. Extraktion von akustischen Daten aus Bildern.
Q‐App
Kontrast-Echo- und Farbbilder. Extraktion von akustischen Daten aus Bildern.
Q‐App
Kontrast-Echo- und Farbbilder. Extraktion von akustischen Daten aus Bildern.
Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.
Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.