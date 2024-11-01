Ferndiagnose für schnelles Handeln

Über das Device Management Dashboard können IT-Teams und Teams der medizintechnischen Abteilung die Monitore SureSigns VS3 und VS4 und EarlyVue VS30, die Monitore der Efficia CM Serie sowie PageWriter TC Geräte von beinahe jedem Ort aus anzeigen. Dies ermöglicht die Ferndiagnose technischer Probleme und Alarme. Die technische Abteilung erhält Alarme an anderen, über das Netzwerk verbundenen Standorten, sodass stets geprüft werden kann, ob Ihre Geräte gemäß den Standards Ihrer Einrichtung funktionieren.