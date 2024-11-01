Philips Device Management Dashboard ermöglicht die Ferndiagnose von technischen Problemen und Alarmen für bestimmte EKG-Schreiber und Patientenmonitore von Philips. Über einen PC oder ein mobiles Gerät können Gerätekonfiguration, ungefährer Standort, Netzwerkverbindung und Fehlerprotokoll eingesehen werden.
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Über das Device Management Dashboard können IT-Teams und Teams der medizintechnischen Abteilung die Monitore SureSigns VS3 und VS4 und EarlyVue VS30, die Monitore der Efficia CM Serie sowie PageWriter TC Geräte von beinahe jedem Ort aus anzeigen. Dies ermöglicht die Ferndiagnose technischer Probleme und Alarme. Die technische Abteilung erhält Alarme an anderen, über das Netzwerk verbundenen Standorten, sodass stets geprüft werden kann, ob Ihre Geräte gemäß den Standards Ihrer Einrichtung funktionieren.
Ferndiagnose für schnelles Handeln
Über das Device Management Dashboard können IT-Teams und Teams der medizintechnischen Abteilung die Monitore SureSigns VS3 und VS4 und EarlyVue VS30, die Monitore der Efficia CM Serie sowie PageWriter TC Geräte von beinahe jedem Ort aus anzeigen. Dies ermöglicht die Ferndiagnose technischer Probleme und Alarme. Die technische Abteilung erhält Alarme an anderen, über das Netzwerk verbundenen Standorten, sodass stets geprüft werden kann, ob Ihre Geräte gemäß den Standards Ihrer Einrichtung funktionieren.
Ferndiagnose für schnelles Handeln
Über das Device Management Dashboard können IT-Teams und Teams der medizintechnischen Abteilung die Monitore SureSigns VS3 und VS4 und EarlyVue VS30, die Monitore der Efficia CM Serie sowie PageWriter TC Geräte von beinahe jedem Ort aus anzeigen. Dies ermöglicht die Ferndiagnose technischer Probleme und Alarme. Die technische Abteilung erhält Alarme an anderen, über das Netzwerk verbundenen Standorten, sodass stets geprüft werden kann, ob Ihre Geräte gemäß den Standards Ihrer Einrichtung funktionieren.
Standortferne Geräteverwaltung
Kontrolle dank internetbasiertem Zugang
Mit dem Dashboard kann Ihr Team Ihre drahtlosen und drahtgebundenen Geräte von anderen Standorten aus verwalten und warten. Zentrale Software-Upgrades, entweder für ein Gerät oder alle Geräte gleichzeitig, innerhalb einer Abteilung oder in einem verteilten Unternehmen können Ihrem Team im Rahmen der Systemwartung wertvolle Schritte sparen.
Kontrolle dank internetbasiertem Zugang
Mit dem Dashboard kann Ihr Team Ihre drahtlosen und drahtgebundenen Geräte von anderen Standorten aus verwalten und warten. Zentrale Software-Upgrades, entweder für ein Gerät oder alle Geräte gleichzeitig, innerhalb einer Abteilung oder in einem verteilten Unternehmen können Ihrem Team im Rahmen der Systemwartung wertvolle Schritte sparen.
Kontrolle dank internetbasiertem Zugang
Mit dem Dashboard kann Ihr Team Ihre drahtlosen und drahtgebundenen Geräte von anderen Standorten aus verwalten und warten. Zentrale Software-Upgrades, entweder für ein Gerät oder alle Geräte gleichzeitig, innerhalb einer Abteilung oder in einem verteilten Unternehmen können Ihrem Team im Rahmen der Systemwartung wertvolle Schritte sparen.
Schnelle technische Alarme für schnellere Reaktionen
Einfachere Routinewartung
Bei Gerätefehlern ist es besonders wichtig, die technische Abteilung schnell auf mögliche technische Probleme aufmerksam zu machen. Aktualisierungen der Energieverwaltung, die Implementierung von Software-Upgrades und das Herunterladen von Fehlerprotokolldaten sind standortfern möglich, was auch bei routinemäßigen Wartungsarbeiten wertvolle Zeit und Arbeitsschritte spart.
Einfachere Routinewartung
Bei Gerätefehlern ist es besonders wichtig, die technische Abteilung schnell auf mögliche technische Probleme aufmerksam zu machen. Aktualisierungen der Energieverwaltung, die Implementierung von Software-Upgrades und das Herunterladen von Fehlerprotokolldaten sind standortfern möglich, was auch bei routinemäßigen Wartungsarbeiten wertvolle Zeit und Arbeitsschritte spart.
Einfachere Routinewartung
Bei Gerätefehlern ist es besonders wichtig, die technische Abteilung schnell auf mögliche technische Probleme aufmerksam zu machen. Aktualisierungen der Energieverwaltung, die Implementierung von Software-Upgrades und das Herunterladen von Fehlerprotokolldaten sind standortfern möglich, was auch bei routinemäßigen Wartungsarbeiten wertvolle Zeit und Arbeitsschritte spart.
Hosting vor Ort, internetbasierter Zugang
Flexible Netzwerkkonfigurationen für die Anforderungen Ihrer Einrichtung
Ihr Team profitiert von internetbasiertem Zugang zum aktuellen technischen und Netzwerkstatus. Das Hosting vor Ort sorgt für praktische Diagnosemöglichkeiten technischer Probleme Ihrer Geräte. Ihr Team erhält nahezu sofortiges Feedback vom Remote-Gerät sowie Netzwerkinformationen. Die Möglichkeit mehrerer gleichzeitiger Dashboard-Benutzer beschleunigt die Behebung im Fall eines Problems.
Flexible Netzwerkkonfigurationen für die Anforderungen Ihrer Einrichtung
Ihr Team profitiert von internetbasiertem Zugang zum aktuellen technischen und Netzwerkstatus. Das Hosting vor Ort sorgt für praktische Diagnosemöglichkeiten technischer Probleme Ihrer Geräte. Ihr Team erhält nahezu sofortiges Feedback vom Remote-Gerät sowie Netzwerkinformationen. Die Möglichkeit mehrerer gleichzeitiger Dashboard-Benutzer beschleunigt die Behebung im Fall eines Problems.
Flexible Netzwerkkonfigurationen für die Anforderungen Ihrer Einrichtung
Ihr Team profitiert von internetbasiertem Zugang zum aktuellen technischen und Netzwerkstatus. Das Hosting vor Ort sorgt für praktische Diagnosemöglichkeiten technischer Probleme Ihrer Geräte. Ihr Team erhält nahezu sofortiges Feedback vom Remote-Gerät sowie Netzwerkinformationen. Die Möglichkeit mehrerer gleichzeitiger Dashboard-Benutzer beschleunigt die Behebung im Fall eines Problems.
Hohe Zuverlässigkeit
Standortferne Geräteverwaltung
Schnelle technische Alarme für schnellere Reaktionen
Über das Device Management Dashboard können IT-Teams und Teams der medizintechnischen Abteilung die Monitore SureSigns VS3 und VS4 und EarlyVue VS30, die Monitore der Efficia CM Serie sowie PageWriter TC Geräte von beinahe jedem Ort aus anzeigen. Dies ermöglicht die Ferndiagnose technischer Probleme und Alarme. Die technische Abteilung erhält Alarme an anderen, über das Netzwerk verbundenen Standorten, sodass stets geprüft werden kann, ob Ihre Geräte gemäß den Standards Ihrer Einrichtung funktionieren.
Ferndiagnose für schnelles Handeln
Über das Device Management Dashboard können IT-Teams und Teams der medizintechnischen Abteilung die Monitore SureSigns VS3 und VS4 und EarlyVue VS30, die Monitore der Efficia CM Serie sowie PageWriter TC Geräte von beinahe jedem Ort aus anzeigen. Dies ermöglicht die Ferndiagnose technischer Probleme und Alarme. Die technische Abteilung erhält Alarme an anderen, über das Netzwerk verbundenen Standorten, sodass stets geprüft werden kann, ob Ihre Geräte gemäß den Standards Ihrer Einrichtung funktionieren.
Ferndiagnose für schnelles Handeln
Über das Device Management Dashboard können IT-Teams und Teams der medizintechnischen Abteilung die Monitore SureSigns VS3 und VS4 und EarlyVue VS30, die Monitore der Efficia CM Serie sowie PageWriter TC Geräte von beinahe jedem Ort aus anzeigen. Dies ermöglicht die Ferndiagnose technischer Probleme und Alarme. Die technische Abteilung erhält Alarme an anderen, über das Netzwerk verbundenen Standorten, sodass stets geprüft werden kann, ob Ihre Geräte gemäß den Standards Ihrer Einrichtung funktionieren.
Standortferne Geräteverwaltung
Kontrolle dank internetbasiertem Zugang
Mit dem Dashboard kann Ihr Team Ihre drahtlosen und drahtgebundenen Geräte von anderen Standorten aus verwalten und warten. Zentrale Software-Upgrades, entweder für ein Gerät oder alle Geräte gleichzeitig, innerhalb einer Abteilung oder in einem verteilten Unternehmen können Ihrem Team im Rahmen der Systemwartung wertvolle Schritte sparen.
Kontrolle dank internetbasiertem Zugang
Mit dem Dashboard kann Ihr Team Ihre drahtlosen und drahtgebundenen Geräte von anderen Standorten aus verwalten und warten. Zentrale Software-Upgrades, entweder für ein Gerät oder alle Geräte gleichzeitig, innerhalb einer Abteilung oder in einem verteilten Unternehmen können Ihrem Team im Rahmen der Systemwartung wertvolle Schritte sparen.
Kontrolle dank internetbasiertem Zugang
Mit dem Dashboard kann Ihr Team Ihre drahtlosen und drahtgebundenen Geräte von anderen Standorten aus verwalten und warten. Zentrale Software-Upgrades, entweder für ein Gerät oder alle Geräte gleichzeitig, innerhalb einer Abteilung oder in einem verteilten Unternehmen können Ihrem Team im Rahmen der Systemwartung wertvolle Schritte sparen.
Schnelle technische Alarme für schnellere Reaktionen
Einfachere Routinewartung
Bei Gerätefehlern ist es besonders wichtig, die technische Abteilung schnell auf mögliche technische Probleme aufmerksam zu machen. Aktualisierungen der Energieverwaltung, die Implementierung von Software-Upgrades und das Herunterladen von Fehlerprotokolldaten sind standortfern möglich, was auch bei routinemäßigen Wartungsarbeiten wertvolle Zeit und Arbeitsschritte spart.
Einfachere Routinewartung
Bei Gerätefehlern ist es besonders wichtig, die technische Abteilung schnell auf mögliche technische Probleme aufmerksam zu machen. Aktualisierungen der Energieverwaltung, die Implementierung von Software-Upgrades und das Herunterladen von Fehlerprotokolldaten sind standortfern möglich, was auch bei routinemäßigen Wartungsarbeiten wertvolle Zeit und Arbeitsschritte spart.
Einfachere Routinewartung
Bei Gerätefehlern ist es besonders wichtig, die technische Abteilung schnell auf mögliche technische Probleme aufmerksam zu machen. Aktualisierungen der Energieverwaltung, die Implementierung von Software-Upgrades und das Herunterladen von Fehlerprotokolldaten sind standortfern möglich, was auch bei routinemäßigen Wartungsarbeiten wertvolle Zeit und Arbeitsschritte spart.
Hosting vor Ort, internetbasierter Zugang
Flexible Netzwerkkonfigurationen für die Anforderungen Ihrer Einrichtung
Ihr Team profitiert von internetbasiertem Zugang zum aktuellen technischen und Netzwerkstatus. Das Hosting vor Ort sorgt für praktische Diagnosemöglichkeiten technischer Probleme Ihrer Geräte. Ihr Team erhält nahezu sofortiges Feedback vom Remote-Gerät sowie Netzwerkinformationen. Die Möglichkeit mehrerer gleichzeitiger Dashboard-Benutzer beschleunigt die Behebung im Fall eines Problems.
Flexible Netzwerkkonfigurationen für die Anforderungen Ihrer Einrichtung
Ihr Team profitiert von internetbasiertem Zugang zum aktuellen technischen und Netzwerkstatus. Das Hosting vor Ort sorgt für praktische Diagnosemöglichkeiten technischer Probleme Ihrer Geräte. Ihr Team erhält nahezu sofortiges Feedback vom Remote-Gerät sowie Netzwerkinformationen. Die Möglichkeit mehrerer gleichzeitiger Dashboard-Benutzer beschleunigt die Behebung im Fall eines Problems.
Flexible Netzwerkkonfigurationen für die Anforderungen Ihrer Einrichtung
Ihr Team profitiert von internetbasiertem Zugang zum aktuellen technischen und Netzwerkstatus. Das Hosting vor Ort sorgt für praktische Diagnosemöglichkeiten technischer Probleme Ihrer Geräte. Ihr Team erhält nahezu sofortiges Feedback vom Remote-Gerät sowie Netzwerkinformationen. Die Möglichkeit mehrerer gleichzeitiger Dashboard-Benutzer beschleunigt die Behebung im Fall eines Problems.
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