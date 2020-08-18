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IntelliVue MX850

Bettseitiger Patientenmonitor

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Der IntelliVue MX850 unterstützt mehrere Bildschirme und den Zugriff durch mehrere Anwender*innen. Er ist für intensivmedizinisch überwachte Patient*innen konzipiert und auf den Einsatz bei höchst anspruchsvollen Verfahren ausgelegt. Der MX850 verfügt über einen großen 22-Zoll-Widescreen (Diagonale 56 cm) und bietet über HTML5 und Citrix direkten Zugriff auf Krankenhaus-Anwendungen. Er wurde unter Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten entwickelt und unterstützt Funktionen wie Knotenauthentifizierung und die Verschlüsselung von Netzwerkdaten, Druckdateien und Gerätedaten. Er verfügt außerdem über einen integrierten RFID-/NFC-Kartenleser.

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Eigenschaften
Visual Patient Avatar: Eine innovative Darstellung der Vitalparameter von Patient*innen nimmt Gestalt an
Visual Patient Avatar: Eine innovative Darstellung der Vitalparameter von Patient*innen nimmt Gestalt an

Visual Patient Avatar: Eine innovative Darstellung der Vitalparameter von Patient*innen nimmt Gestalt an

Im Operationssaal und auf Intensivstationen, wo man unter hohem Zeitdruck arbeitet, hängt die Sicherheit von Patient*innen während der Anästhesie vom Monitoring der Vitalparameter ab. Das Situationsbewusstsein zu bewahren kann für Klinikteams jedoch eine Herausforderung sein. Der Visual Patient Avatar visualisiert die zahlreichen von Philips IntelliVue Patientenmonitoren erfassten Daten mithilfe von Farben, Formen und Animationen in einem Avatar. Dieser innovative Monitoring-Ansatz verbessert das Situationsbewusstsein.

Visual Patient Avatar: Eine innovative Darstellung der Vitalparameter von Patient*innen nimmt Gestalt an

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Im Operationssaal und auf Intensivstationen, wo man unter hohem Zeitdruck arbeitet, hängt die Sicherheit von Patient*innen während der Anästhesie vom Monitoring der Vitalparameter ab. Das Situationsbewusstsein zu bewahren kann für Klinikteams jedoch eine Herausforderung sein. Der Visual Patient Avatar visualisiert die zahlreichen von Philips IntelliVue Patientenmonitoren erfassten Daten mithilfe von Farben, Formen und Animationen in einem Avatar. Dieser innovative Monitoring-Ansatz verbessert das Situationsbewusstsein.

Visual Patient Avatar: Eine innovative Darstellung der Vitalparameter von Patient*innen nimmt Gestalt an

Im Operationssaal und auf Intensivstationen, wo man unter hohem Zeitdruck arbeitet, hängt die Sicherheit von Patient*innen während der Anästhesie vom Monitoring der Vitalparameter ab. Das Situationsbewusstsein zu bewahren kann für Klinikteams jedoch eine Herausforderung sein. Der Visual Patient Avatar visualisiert die zahlreichen von Philips IntelliVue Patientenmonitoren erfassten Daten mithilfe von Farben, Formen und Animationen in einem Avatar. Dieser innovative Monitoring-Ansatz verbessert das Situationsbewusstsein.
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Im Operationssaal und auf Intensivstationen, wo man unter hohem Zeitdruck arbeitet, hängt die Sicherheit von Patient*innen während der Anästhesie vom Monitoring der Vitalparameter ab. Das Situationsbewusstsein zu bewahren kann für Klinikteams jedoch eine Herausforderung sein. Der Visual Patient Avatar visualisiert die zahlreichen von Philips IntelliVue Patientenmonitoren erfassten Daten mithilfe von Farben, Formen und Animationen in einem Avatar. Dieser innovative Monitoring-Ansatz verbessert das Situationsbewusstsein.
Alarmberater
Alarmberater

Alarmberater

In Situationen mit häufigen Alarmen ohne Handlungsbedarf kann der Alarmberater proaktive Vorschläge für die Umsetzung von Alarmmanagement-Strategien unterbreiten oder Alarmgrenzen je nach Zustand der jeweiligen Patientin bzw. des jeweiligen Patienten personalisieren (gemäß den vom Krankenhaus definierten Richtlinien).

Alarmberater

Alarmberater
In Situationen mit häufigen Alarmen ohne Handlungsbedarf kann der Alarmberater proaktive Vorschläge für die Umsetzung von Alarmmanagement-Strategien unterbreiten oder Alarmgrenzen je nach Zustand der jeweiligen Patientin bzw. des jeweiligen Patienten personalisieren (gemäß den vom Krankenhaus definierten Richtlinien).

Alarmberater

In Situationen mit häufigen Alarmen ohne Handlungsbedarf kann der Alarmberater proaktive Vorschläge für die Umsetzung von Alarmmanagement-Strategien unterbreiten oder Alarmgrenzen je nach Zustand der jeweiligen Patientin bzw. des jeweiligen Patienten personalisieren (gemäß den vom Krankenhaus definierten Richtlinien).
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Alarmberater
Alarmberater

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In Situationen mit häufigen Alarmen ohne Handlungsbedarf kann der Alarmberater proaktive Vorschläge für die Umsetzung von Alarmmanagement-Strategien unterbreiten oder Alarmgrenzen je nach Zustand der jeweiligen Patientin bzw. des jeweiligen Patienten personalisieren (gemäß den vom Krankenhaus definierten Richtlinien).
Konsequente Cybersicherheit auf hohem Niveau
Maßnahmen zur Systemhärtung

Maßnahmen zur Systemhärtung

Zuverlässige Cybersicherheit, die dem Klinikteam gleichzeitig einen effizienten Datenzugriff ermöglicht, ist von großer Bedeutung. Der IntelliVue MX850 Patientenmonitor bietet eine Reihe von Funktionen, darunter zertifikatbasierte Knotenauthentifizierung sowie die Verschlüsselung von Netzwerkdaten, Dateisystemen, Druckdateien und die Verschlüsselung von Fernsteuerbefehlen.

Maßnahmen zur Systemhärtung

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Zuverlässige Cybersicherheit, die dem Klinikteam gleichzeitig einen effizienten Datenzugriff ermöglicht, ist von großer Bedeutung. Der IntelliVue MX850 Patientenmonitor bietet eine Reihe von Funktionen, darunter zertifikatbasierte Knotenauthentifizierung sowie die Verschlüsselung von Netzwerkdaten, Dateisystemen, Druckdateien und die Verschlüsselung von Fernsteuerbefehlen.

Maßnahmen zur Systemhärtung

Zuverlässige Cybersicherheit, die dem Klinikteam gleichzeitig einen effizienten Datenzugriff ermöglicht, ist von großer Bedeutung. Der IntelliVue MX850 Patientenmonitor bietet eine Reihe von Funktionen, darunter zertifikatbasierte Knotenauthentifizierung sowie die Verschlüsselung von Netzwerkdaten, Dateisystemen, Druckdateien und die Verschlüsselung von Fernsteuerbefehlen.
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Konsequente Cybersicherheit auf hohem Niveau
Maßnahmen zur Systemhärtung

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Zuverlässige Cybersicherheit, die dem Klinikteam gleichzeitig einen effizienten Datenzugriff ermöglicht, ist von großer Bedeutung. Der IntelliVue MX850 Patientenmonitor bietet eine Reihe von Funktionen, darunter zertifikatbasierte Knotenauthentifizierung sowie die Verschlüsselung von Netzwerkdaten, Dateisystemen, Druckdateien und die Verschlüsselung von Fernsteuerbefehlen.
Umfassender Support bei der Integration
Unterstützung einer reibungslosen Integration

Unterstützung einer reibungslosen Integration

Neben der technologischen Funktionalität unterstützen wir Sie gerne bei der Einbindung unserer Lösungen in Ihr Netzwerk. Wir blicken auf mehr als 30 Jahre Erfahrung und Fachwissen im Bereich der klinischen IT zurück. Damit können wir Ihnen kompetent zur Seite stehen, auch bei herausfordernden Integrationen.

Unterstützung einer reibungslosen Integration

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Effiziente und effektive medizinische Versorgung
Vereinfachung klinischer Workflows

Vereinfachung klinischer Workflows

Der IntelliVue MX850 Patientenmonitor schafft eine praktische Verbindung zwischen den Bereichen Klinik und IT, um den Workflow für das Klinikteam zu vereinfachen, und bietet integrierten Zugang zu den Lösungen, mit denen eine effiziente und effektive Versorgung geleistet werden kann. So bietet der Monitor beispielsweise Konnektivität mit einer Vielzahl von Systemen wie Anästhesie- und Beatmungsgeräten.

Vereinfachung klinischer Workflows

Vereinfachung klinischer Workflows
Der IntelliVue MX850 Patientenmonitor schafft eine praktische Verbindung zwischen den Bereichen Klinik und IT, um den Workflow für das Klinikteam zu vereinfachen, und bietet integrierten Zugang zu den Lösungen, mit denen eine effiziente und effektive Versorgung geleistet werden kann. So bietet der Monitor beispielsweise Konnektivität mit einer Vielzahl von Systemen wie Anästhesie- und Beatmungsgeräten.

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Der IntelliVue MX850 Patientenmonitor schafft eine praktische Verbindung zwischen den Bereichen Klinik und IT, um den Workflow für das Klinikteam zu vereinfachen, und bietet integrierten Zugang zu den Lösungen, mit denen eine effiziente und effektive Versorgung geleistet werden kann. So bietet der Monitor beispielsweise Konnektivität mit einer Vielzahl von Systemen wie Anästhesie- und Beatmungsgeräten.
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Vereinfachung klinischer Workflows

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Der IntelliVue MX850 Patientenmonitor schafft eine praktische Verbindung zwischen den Bereichen Klinik und IT, um den Workflow für das Klinikteam zu vereinfachen, und bietet integrierten Zugang zu den Lösungen, mit denen eine effiziente und effektive Versorgung geleistet werden kann. So bietet der Monitor beispielsweise Konnektivität mit einer Vielzahl von Systemen wie Anästhesie- und Beatmungsgeräten.
Schnelles Erkennen relevanter klinischer Veränderungen
Erweitertes Alarmmanagement

Erweitertes Alarmmanagement

Das Patientenmonitoring steht im Zentrum des IntelliVue MX850. Er verfügt über erweiterte Alarmmanagement-Funktionen, die es dem Anwender erleichtern, sich auf relevante Veränderungen zu konzentrieren. Die erweiterte Ereignisüberwachung ermöglicht es dem Klinikteam, regelbasierte Alarme zur Erkennung klinischer Zustände zu erstellen. Alarme können einfach individuell angepasst werden und über das klinische Kommunikationssystem übermittelt werden.

Erweitertes Alarmmanagement

Erweitertes Alarmmanagement
Das Patientenmonitoring steht im Zentrum des IntelliVue MX850. Er verfügt über erweiterte Alarmmanagement-Funktionen, die es dem Anwender erleichtern, sich auf relevante Veränderungen zu konzentrieren. Die erweiterte Ereignisüberwachung ermöglicht es dem Klinikteam, regelbasierte Alarme zur Erkennung klinischer Zustände zu erstellen. Alarme können einfach individuell angepasst werden und über das klinische Kommunikationssystem übermittelt werden.

Erweitertes Alarmmanagement

Das Patientenmonitoring steht im Zentrum des IntelliVue MX850. Er verfügt über erweiterte Alarmmanagement-Funktionen, die es dem Anwender erleichtern, sich auf relevante Veränderungen zu konzentrieren. Die erweiterte Ereignisüberwachung ermöglicht es dem Klinikteam, regelbasierte Alarme zur Erkennung klinischer Zustände zu erstellen. Alarme können einfach individuell angepasst werden und über das klinische Kommunikationssystem übermittelt werden.
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Steigern Sie den Wert Ihrer Investition
Alle Vorteile der ePA nutzen

Alle Vorteile der ePA nutzen

Der IntelliVue MX850 Patientenmonitor trägt zur Verringerung von Kosten und Komplexität bei, indem die Verbindung der Bettgeräte mit der elektronischen Patientenakte (ePA) ermöglicht wird. Bei Nutzung der IntelliVue XDS Software können Sie die Inhalte des Patientenmonitors sogar per Fernzugriff anzeigen, während Sie gleichzeitig im ePA-System die Akte der jeweiligen Patientin bzw. des jeweiligen Patienten aufrufen.

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Der IntelliVue MX850 Patientenmonitor trägt zur Verringerung von Kosten und Komplexität bei, indem die Verbindung der Bettgeräte mit der elektronischen Patientenakte (ePA) ermöglicht wird. Bei Nutzung der IntelliVue XDS Software können Sie die Inhalte des Patientenmonitors sogar per Fernzugriff anzeigen, während Sie gleichzeitig im ePA-System die Akte der jeweiligen Patientin bzw. des jeweiligen Patienten aufrufen.

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Der IntelliVue MX850 Patientenmonitor trägt zur Verringerung von Kosten und Komplexität bei, indem die Verbindung der Bettgeräte mit der elektronischen Patientenakte (ePA) ermöglicht wird. Bei Nutzung der IntelliVue XDS Software können Sie die Inhalte des Patientenmonitors sogar per Fernzugriff anzeigen, während Sie gleichzeitig im ePA-System die Akte der jeweiligen Patientin bzw. des jeweiligen Patienten aufrufen.
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Der IntelliVue MX850 Patientenmonitor trägt zur Verringerung von Kosten und Komplexität bei, indem die Verbindung der Bettgeräte mit der elektronischen Patientenakte (ePA) ermöglicht wird. Bei Nutzung der IntelliVue XDS Software können Sie die Inhalte des Patientenmonitors sogar per Fernzugriff anzeigen, während Sie gleichzeitig im ePA-System die Akte der jeweiligen Patientin bzw. des jeweiligen Patienten aufrufen.
Innovative Alarmtöne zur Bekämpfung von Alarm Fatigue
Innovative Alarmtöne zur Bekämpfung von Alarm Fatigue

Innovative Alarmtöne zur Bekämpfung von Alarm Fatigue

Die meisten Unternehmen verwenden einen genormten Satz von Alarmtönen und die Pieptöne und aus dem Monitor wurden kaum einer Innovation unterzogen. Wir nahmen uns dieses Problems an und nutzten die Gelegenheit zur Entwicklung einer eigenen innovativen Akustiklösung, um Alarm Fatigue entgegenzuwirken. Gemeinsam mit weltweit anerkannten Tontechniker*innen und Musiker*innen hat Philips die von Monitoren ausgegebenen Töne neu konzipiert und so erstmals eine akustische Umgebung für den klinischen Alltag mit Fokus auf Pflegekräfte und deren Patient*innen entwickelt.

Innovative Alarmtöne zur Bekämpfung von Alarm Fatigue

Innovative Alarmtöne zur Bekämpfung von Alarm Fatigue
Die meisten Unternehmen verwenden einen genormten Satz von Alarmtönen und die Pieptöne und aus dem Monitor wurden kaum einer Innovation unterzogen. Wir nahmen uns dieses Problems an und nutzten die Gelegenheit zur Entwicklung einer eigenen innovativen Akustiklösung, um Alarm Fatigue entgegenzuwirken. Gemeinsam mit weltweit anerkannten Tontechniker*innen und Musiker*innen hat Philips die von Monitoren ausgegebenen Töne neu konzipiert und so erstmals eine akustische Umgebung für den klinischen Alltag mit Fokus auf Pflegekräfte und deren Patient*innen entwickelt.

Innovative Alarmtöne zur Bekämpfung von Alarm Fatigue

Die meisten Unternehmen verwenden einen genormten Satz von Alarmtönen und die Pieptöne und aus dem Monitor wurden kaum einer Innovation unterzogen. Wir nahmen uns dieses Problems an und nutzten die Gelegenheit zur Entwicklung einer eigenen innovativen Akustiklösung, um Alarm Fatigue entgegenzuwirken. Gemeinsam mit weltweit anerkannten Tontechniker*innen und Musiker*innen hat Philips die von Monitoren ausgegebenen Töne neu konzipiert und so erstmals eine akustische Umgebung für den klinischen Alltag mit Fokus auf Pflegekräfte und deren Patient*innen entwickelt.
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Innovative Alarmtöne zur Bekämpfung von Alarm Fatigue
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Die meisten Unternehmen verwenden einen genormten Satz von Alarmtönen und die Pieptöne und aus dem Monitor wurden kaum einer Innovation unterzogen. Wir nahmen uns dieses Problems an und nutzten die Gelegenheit zur Entwicklung einer eigenen innovativen Akustiklösung, um Alarm Fatigue entgegenzuwirken. Gemeinsam mit weltweit anerkannten Tontechniker*innen und Musiker*innen hat Philips die von Monitoren ausgegebenen Töne neu konzipiert und so erstmals eine akustische Umgebung für den klinischen Alltag mit Fokus auf Pflegekräfte und deren Patient*innen entwickelt.
  • Visual Patient Avatar: Eine innovative Darstellung der Vitalparameter von Patient*innen nimmt Gestalt an
  • Alarmberater
  • Konsequente Cybersicherheit auf hohem Niveau
  • Umfassender Support bei der Integration
Alle Eigenschaften ansehen
Visual Patient Avatar: Eine innovative Darstellung der Vitalparameter von Patient*innen nimmt Gestalt an
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Visual Patient Avatar: Eine innovative Darstellung der Vitalparameter von Patient*innen nimmt Gestalt an

Im Operationssaal und auf Intensivstationen, wo man unter hohem Zeitdruck arbeitet, hängt die Sicherheit von Patient*innen während der Anästhesie vom Monitoring der Vitalparameter ab. Das Situationsbewusstsein zu bewahren kann für Klinikteams jedoch eine Herausforderung sein. Der Visual Patient Avatar visualisiert die zahlreichen von Philips IntelliVue Patientenmonitoren erfassten Daten mithilfe von Farben, Formen und Animationen in einem Avatar. Dieser innovative Monitoring-Ansatz verbessert das Situationsbewusstsein.

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Im Operationssaal und auf Intensivstationen, wo man unter hohem Zeitdruck arbeitet, hängt die Sicherheit von Patient*innen während der Anästhesie vom Monitoring der Vitalparameter ab. Das Situationsbewusstsein zu bewahren kann für Klinikteams jedoch eine Herausforderung sein. Der Visual Patient Avatar visualisiert die zahlreichen von Philips IntelliVue Patientenmonitoren erfassten Daten mithilfe von Farben, Formen und Animationen in einem Avatar. Dieser innovative Monitoring-Ansatz verbessert das Situationsbewusstsein.
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Alarmberater
Alarmberater

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In Situationen mit häufigen Alarmen ohne Handlungsbedarf kann der Alarmberater proaktive Vorschläge für die Umsetzung von Alarmmanagement-Strategien unterbreiten oder Alarmgrenzen je nach Zustand der jeweiligen Patientin bzw. des jeweiligen Patienten personalisieren (gemäß den vom Krankenhaus definierten Richtlinien).

Alarmberater

Alarmberater
In Situationen mit häufigen Alarmen ohne Handlungsbedarf kann der Alarmberater proaktive Vorschläge für die Umsetzung von Alarmmanagement-Strategien unterbreiten oder Alarmgrenzen je nach Zustand der jeweiligen Patientin bzw. des jeweiligen Patienten personalisieren (gemäß den vom Krankenhaus definierten Richtlinien).

Alarmberater

In Situationen mit häufigen Alarmen ohne Handlungsbedarf kann der Alarmberater proaktive Vorschläge für die Umsetzung von Alarmmanagement-Strategien unterbreiten oder Alarmgrenzen je nach Zustand der jeweiligen Patientin bzw. des jeweiligen Patienten personalisieren (gemäß den vom Krankenhaus definierten Richtlinien).
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Konsequente Cybersicherheit auf hohem Niveau
Maßnahmen zur Systemhärtung

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Zuverlässige Cybersicherheit, die dem Klinikteam gleichzeitig einen effizienten Datenzugriff ermöglicht, ist von großer Bedeutung. Der IntelliVue MX850 Patientenmonitor bietet eine Reihe von Funktionen, darunter zertifikatbasierte Knotenauthentifizierung sowie die Verschlüsselung von Netzwerkdaten, Dateisystemen, Druckdateien und die Verschlüsselung von Fernsteuerbefehlen.

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Zuverlässige Cybersicherheit, die dem Klinikteam gleichzeitig einen effizienten Datenzugriff ermöglicht, ist von großer Bedeutung. Der IntelliVue MX850 Patientenmonitor bietet eine Reihe von Funktionen, darunter zertifikatbasierte Knotenauthentifizierung sowie die Verschlüsselung von Netzwerkdaten, Dateisystemen, Druckdateien und die Verschlüsselung von Fernsteuerbefehlen.

Maßnahmen zur Systemhärtung

Zuverlässige Cybersicherheit, die dem Klinikteam gleichzeitig einen effizienten Datenzugriff ermöglicht, ist von großer Bedeutung. Der IntelliVue MX850 Patientenmonitor bietet eine Reihe von Funktionen, darunter zertifikatbasierte Knotenauthentifizierung sowie die Verschlüsselung von Netzwerkdaten, Dateisystemen, Druckdateien und die Verschlüsselung von Fernsteuerbefehlen.
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Konsequente Cybersicherheit auf hohem Niveau
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Zuverlässige Cybersicherheit, die dem Klinikteam gleichzeitig einen effizienten Datenzugriff ermöglicht, ist von großer Bedeutung. Der IntelliVue MX850 Patientenmonitor bietet eine Reihe von Funktionen, darunter zertifikatbasierte Knotenauthentifizierung sowie die Verschlüsselung von Netzwerkdaten, Dateisystemen, Druckdateien und die Verschlüsselung von Fernsteuerbefehlen.
Umfassender Support bei der Integration
Unterstützung einer reibungslosen Integration

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Neben der technologischen Funktionalität unterstützen wir Sie gerne bei der Einbindung unserer Lösungen in Ihr Netzwerk. Wir blicken auf mehr als 30 Jahre Erfahrung und Fachwissen im Bereich der klinischen IT zurück. Damit können wir Ihnen kompetent zur Seite stehen, auch bei herausfordernden Integrationen.

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Neben der technologischen Funktionalität unterstützen wir Sie gerne bei der Einbindung unserer Lösungen in Ihr Netzwerk. Wir blicken auf mehr als 30 Jahre Erfahrung und Fachwissen im Bereich der klinischen IT zurück. Damit können wir Ihnen kompetent zur Seite stehen, auch bei herausfordernden Integrationen.
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Effiziente und effektive medizinische Versorgung
Vereinfachung klinischer Workflows

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Der IntelliVue MX850 Patientenmonitor schafft eine praktische Verbindung zwischen den Bereichen Klinik und IT, um den Workflow für das Klinikteam zu vereinfachen, und bietet integrierten Zugang zu den Lösungen, mit denen eine effiziente und effektive Versorgung geleistet werden kann. So bietet der Monitor beispielsweise Konnektivität mit einer Vielzahl von Systemen wie Anästhesie- und Beatmungsgeräten.

Vereinfachung klinischer Workflows

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Der IntelliVue MX850 Patientenmonitor schafft eine praktische Verbindung zwischen den Bereichen Klinik und IT, um den Workflow für das Klinikteam zu vereinfachen, und bietet integrierten Zugang zu den Lösungen, mit denen eine effiziente und effektive Versorgung geleistet werden kann. So bietet der Monitor beispielsweise Konnektivität mit einer Vielzahl von Systemen wie Anästhesie- und Beatmungsgeräten.

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Der IntelliVue MX850 Patientenmonitor schafft eine praktische Verbindung zwischen den Bereichen Klinik und IT, um den Workflow für das Klinikteam zu vereinfachen, und bietet integrierten Zugang zu den Lösungen, mit denen eine effiziente und effektive Versorgung geleistet werden kann. So bietet der Monitor beispielsweise Konnektivität mit einer Vielzahl von Systemen wie Anästhesie- und Beatmungsgeräten.
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Effiziente und effektive medizinische Versorgung
Vereinfachung klinischer Workflows

Vereinfachung klinischer Workflows

Der IntelliVue MX850 Patientenmonitor schafft eine praktische Verbindung zwischen den Bereichen Klinik und IT, um den Workflow für das Klinikteam zu vereinfachen, und bietet integrierten Zugang zu den Lösungen, mit denen eine effiziente und effektive Versorgung geleistet werden kann. So bietet der Monitor beispielsweise Konnektivität mit einer Vielzahl von Systemen wie Anästhesie- und Beatmungsgeräten.
Schnelles Erkennen relevanter klinischer Veränderungen
Erweitertes Alarmmanagement

Erweitertes Alarmmanagement

Das Patientenmonitoring steht im Zentrum des IntelliVue MX850. Er verfügt über erweiterte Alarmmanagement-Funktionen, die es dem Anwender erleichtern, sich auf relevante Veränderungen zu konzentrieren. Die erweiterte Ereignisüberwachung ermöglicht es dem Klinikteam, regelbasierte Alarme zur Erkennung klinischer Zustände zu erstellen. Alarme können einfach individuell angepasst werden und über das klinische Kommunikationssystem übermittelt werden.

Erweitertes Alarmmanagement

Erweitertes Alarmmanagement
Das Patientenmonitoring steht im Zentrum des IntelliVue MX850. Er verfügt über erweiterte Alarmmanagement-Funktionen, die es dem Anwender erleichtern, sich auf relevante Veränderungen zu konzentrieren. Die erweiterte Ereignisüberwachung ermöglicht es dem Klinikteam, regelbasierte Alarme zur Erkennung klinischer Zustände zu erstellen. Alarme können einfach individuell angepasst werden und über das klinische Kommunikationssystem übermittelt werden.

Erweitertes Alarmmanagement

Das Patientenmonitoring steht im Zentrum des IntelliVue MX850. Er verfügt über erweiterte Alarmmanagement-Funktionen, die es dem Anwender erleichtern, sich auf relevante Veränderungen zu konzentrieren. Die erweiterte Ereignisüberwachung ermöglicht es dem Klinikteam, regelbasierte Alarme zur Erkennung klinischer Zustände zu erstellen. Alarme können einfach individuell angepasst werden und über das klinische Kommunikationssystem übermittelt werden.
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Erweitertes Alarmmanagement

Erweitertes Alarmmanagement

Das Patientenmonitoring steht im Zentrum des IntelliVue MX850. Er verfügt über erweiterte Alarmmanagement-Funktionen, die es dem Anwender erleichtern, sich auf relevante Veränderungen zu konzentrieren. Die erweiterte Ereignisüberwachung ermöglicht es dem Klinikteam, regelbasierte Alarme zur Erkennung klinischer Zustände zu erstellen. Alarme können einfach individuell angepasst werden und über das klinische Kommunikationssystem übermittelt werden.
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Der IntelliVue MX850 Patientenmonitor trägt zur Verringerung von Kosten und Komplexität bei, indem die Verbindung der Bettgeräte mit der elektronischen Patientenakte (ePA) ermöglicht wird. Bei Nutzung der IntelliVue XDS Software können Sie die Inhalte des Patientenmonitors sogar per Fernzugriff anzeigen, während Sie gleichzeitig im ePA-System die Akte der jeweiligen Patientin bzw. des jeweiligen Patienten aufrufen.

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Der IntelliVue MX850 Patientenmonitor trägt zur Verringerung von Kosten und Komplexität bei, indem die Verbindung der Bettgeräte mit der elektronischen Patientenakte (ePA) ermöglicht wird. Bei Nutzung der IntelliVue XDS Software können Sie die Inhalte des Patientenmonitors sogar per Fernzugriff anzeigen, während Sie gleichzeitig im ePA-System die Akte der jeweiligen Patientin bzw. des jeweiligen Patienten aufrufen.

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Der IntelliVue MX850 Patientenmonitor trägt zur Verringerung von Kosten und Komplexität bei, indem die Verbindung der Bettgeräte mit der elektronischen Patientenakte (ePA) ermöglicht wird. Bei Nutzung der IntelliVue XDS Software können Sie die Inhalte des Patientenmonitors sogar per Fernzugriff anzeigen, während Sie gleichzeitig im ePA-System die Akte der jeweiligen Patientin bzw. des jeweiligen Patienten aufrufen.
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Der IntelliVue MX850 Patientenmonitor trägt zur Verringerung von Kosten und Komplexität bei, indem die Verbindung der Bettgeräte mit der elektronischen Patientenakte (ePA) ermöglicht wird. Bei Nutzung der IntelliVue XDS Software können Sie die Inhalte des Patientenmonitors sogar per Fernzugriff anzeigen, während Sie gleichzeitig im ePA-System die Akte der jeweiligen Patientin bzw. des jeweiligen Patienten aufrufen.
Innovative Alarmtöne zur Bekämpfung von Alarm Fatigue
Innovative Alarmtöne zur Bekämpfung von Alarm Fatigue

Innovative Alarmtöne zur Bekämpfung von Alarm Fatigue

Die meisten Unternehmen verwenden einen genormten Satz von Alarmtönen und die Pieptöne und aus dem Monitor wurden kaum einer Innovation unterzogen. Wir nahmen uns dieses Problems an und nutzten die Gelegenheit zur Entwicklung einer eigenen innovativen Akustiklösung, um Alarm Fatigue entgegenzuwirken. Gemeinsam mit weltweit anerkannten Tontechniker*innen und Musiker*innen hat Philips die von Monitoren ausgegebenen Töne neu konzipiert und so erstmals eine akustische Umgebung für den klinischen Alltag mit Fokus auf Pflegekräfte und deren Patient*innen entwickelt.

Innovative Alarmtöne zur Bekämpfung von Alarm Fatigue

Innovative Alarmtöne zur Bekämpfung von Alarm Fatigue
Die meisten Unternehmen verwenden einen genormten Satz von Alarmtönen und die Pieptöne und aus dem Monitor wurden kaum einer Innovation unterzogen. Wir nahmen uns dieses Problems an und nutzten die Gelegenheit zur Entwicklung einer eigenen innovativen Akustiklösung, um Alarm Fatigue entgegenzuwirken. Gemeinsam mit weltweit anerkannten Tontechniker*innen und Musiker*innen hat Philips die von Monitoren ausgegebenen Töne neu konzipiert und so erstmals eine akustische Umgebung für den klinischen Alltag mit Fokus auf Pflegekräfte und deren Patient*innen entwickelt.

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Die meisten Unternehmen verwenden einen genormten Satz von Alarmtönen und die Pieptöne und aus dem Monitor wurden kaum einer Innovation unterzogen. Wir nahmen uns dieses Problems an und nutzten die Gelegenheit zur Entwicklung einer eigenen innovativen Akustiklösung, um Alarm Fatigue entgegenzuwirken. Gemeinsam mit weltweit anerkannten Tontechniker*innen und Musiker*innen hat Philips die von Monitoren ausgegebenen Töne neu konzipiert und so erstmals eine akustische Umgebung für den klinischen Alltag mit Fokus auf Pflegekräfte und deren Patient*innen entwickelt.
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Technische Daten

Physikalische Spezifikationen
Physikalische Spezifikationen
Bildschirmgröße
  • 22"-Widescreen (Diagonale 56 cm)
Bildschirmauflösung
  • 1920 x 1080
Bildschirmtyp
  • Full-HD, projiziert-kapazitiver Touchscreen (pCAP)
Anzahl der Kurven pro Bildschirm
  • 16 Kurven (max.)
Modul-Rack-Steckplätze
  • Max. 8 (mit 2 FMX-4 Racks)
Anwendungen
  • Unterstützung von nativen internetbasierten Anwendungen
Video
Video
Video über LAN (verschlüsselt) an
  • Active Display oder XDS
Alarme
Alarme
Remote über LAN (verschlüsselt) an
  • Active Display oder XDS
Unabhängiger Bildschirm
Unabhängiger Bildschirm
Anzahl der unabhängigen Bildschirme
  • 2, Unterstützung jeder Kombination aus Active Display und XDS-Sitzungen über LAN (verschlüsselt)
Cybersicherheitsmaßnahmen
Cybersicherheitsmaßnahmen
Benutzer-ID/Authentifizierung
  • über integriertes RFID-System
Knotenauthentifizierung
  • Über Zertifikate; Verschlüsselung von Netzwerkdaten, Druckdateien und Dateisystemen
Nativer Citrix Client
  • Nativer Citrix Client
Physikalische Spezifikationen
Physikalische Spezifikationen
Bildschirmgröße
  • 22"-Widescreen (Diagonale 56 cm)
Bildschirmauflösung
  • 1920 x 1080
Video
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Video über LAN (verschlüsselt) an
  • Active Display oder XDS
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Bildschirmauflösung
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Bildschirmtyp
  • Full-HD, projiziert-kapazitiver Touchscreen (pCAP)
Anzahl der Kurven pro Bildschirm
  • 16 Kurven (max.)
Modul-Rack-Steckplätze
  • Max. 8 (mit 2 FMX-4 Racks)
Anwendungen
  • Unterstützung von nativen internetbasierten Anwendungen
Video
Video
Video über LAN (verschlüsselt) an
  • Active Display oder XDS
Alarme
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Remote über LAN (verschlüsselt) an
  • Active Display oder XDS
Unabhängiger Bildschirm
Unabhängiger Bildschirm
Anzahl der unabhängigen Bildschirme
  • 2, Unterstützung jeder Kombination aus Active Display und XDS-Sitzungen über LAN (verschlüsselt)
Cybersicherheitsmaßnahmen
Cybersicherheitsmaßnahmen
Benutzer-ID/Authentifizierung
  • über integriertes RFID-System
Knotenauthentifizierung
  • Über Zertifikate; Verschlüsselung von Netzwerkdaten, Druckdateien und Dateisystemen
Nativer Citrix Client
  • Nativer Citrix Client

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