IntelliVue AD75

Das IntelliVue Active Display AD75 bietet eine unabhängige Anzeige mit garantierter Echtzeit-Alarmfunktion zur Verwendung mit bestimmten IntelliVue Monitoren. Es enthält ein optisch verbundenes 19"-TFT-LCD-Display (Diagonale 469 mm) mit projiziert-kapazitiver (PCAP-)Touchscreen-Technologie in einem dem MX750 Patientenmonitor ähnelnden Gehäuse. Das IntelliVue Active Display AD75 wird per LAN-Verbindung mit einem Host-Monitor verbunden. Es bietet 4 USB-Anschlüsse für USB-HID-kompatible Eingabegeräte. An der Vorderseite des Displays befindet sich ein integriertes Gerät, das eine kontaktlose Identifikation und Kommunikation mittels RFID-Technologie bietet. Bei Anschluss an einen Patientenmonitor kann das AD75 die gleiche Anzahl an Kurven anzeigen wie der Monitor. Bei Montage in der Nähe des Monitors kann der Alarmton auf dem Active Display deaktiviert werden. Bei einer Fernmontage kann der Patientenmonitor im Patientenzimmer stummgeschaltet werden, während das IntelliVue AD75 die Meldung von Alarmen übernimmt.

