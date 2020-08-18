Suchbegriffe
Der IntelliVue MX750 ist ein besonders leistungsstarkes Modell für die Intensivmedizin aus der Reihe der IntelliVue Patientenmonitore. Er deckt eine Vielzahl von Anwendungsfällen und -optionen in der Intensivpflege und Anästhesie ab. Der Monitor bietet über HTML5, Citrix und einen optionalen integrierten PC direkten Zugriff auf Anwendungen des Krankenhauses und unterstützt zudem Funktionen für die Cybersicherheit wie Knotenauthentifizierung und Verschlüsselung von Netzwerkdaten, Druckdateien und Gerätedaten. Er verfügt außerdem über einen integrierten RFID-/NFC-Kartenleser.
Kontakt anfordern
Lassen Sie uns in Kontakt treten!
Wie können wir Ihnen weiterhelfen?
Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.Ich verstehe
Der Mensch im Mittelpunkt
Der Mensch im Mittelpunkt
Der Mensch im Mittelpunkt
Der Mensch im Mittelpunkt
iPC-Option (integrierter PC)
iPC-Option (integrierter PC)
iPC-Option (integrierter PC)
iPC-Option (integrierter PC)
DFA Design for Asia Awards 2020 Bronze Award
DFA Design for Asia Awards 2020 Bronze Award
DFA Design for Asia Awards 2020 Bronze Award
DFA Design for Asia Awards 2020 Bronze Award
Successful Design Awards China 2020
Successful Design Awards China 2020
Successful Design Awards China 2020
Successful Design Awards China 2020
Australian Good Design Awards 2020
Australian Good Design Awards 2020
Australian Good Design Awards 2020
Australian Good Design Awards 2020
Vereinfachung des klinischen Arbeitsablaufs
Vereinfachung des klinischen Arbeitsablaufs
Vereinfachung des klinischen Arbeitsablaufs
Vereinfachung des klinischen Arbeitsablaufs
Erweitertes Alarmmanagement
Erweitertes Alarmmanagement
Erweitertes Alarmmanagement
Erweitertes Alarmmanagement
Maßnahmen zur Systemhärtung
Maßnahmen zur Systemhärtung
Maßnahmen zur Systemhärtung
Maßnahmen zur Systemhärtung
Alle Vorteile der ePA nutzen
Alle Vorteile der ePA nutzen
Alle Vorteile der ePA nutzen
Alle Vorteile der ePA nutzen
Unterstützung einer reibungslosen Integration
Unterstützung einer reibungslosen Integration
Unterstützung einer reibungslosen Integration
Unterstützung einer reibungslosen Integration
Der Mensch im Mittelpunkt
Der Mensch im Mittelpunkt
Der Mensch im Mittelpunkt
Der Mensch im Mittelpunkt
iPC-Option (integrierter PC)
iPC-Option (integrierter PC)
iPC-Option (integrierter PC)
iPC-Option (integrierter PC)
DFA Design for Asia Awards 2020 Bronze Award
DFA Design for Asia Awards 2020 Bronze Award
DFA Design for Asia Awards 2020 Bronze Award
DFA Design for Asia Awards 2020 Bronze Award
Successful Design Awards China 2020
Successful Design Awards China 2020
Successful Design Awards China 2020
Successful Design Awards China 2020
Australian Good Design Awards 2020
Australian Good Design Awards 2020
Australian Good Design Awards 2020
Australian Good Design Awards 2020
Vereinfachung des klinischen Arbeitsablaufs
Vereinfachung des klinischen Arbeitsablaufs
Vereinfachung des klinischen Arbeitsablaufs
Vereinfachung des klinischen Arbeitsablaufs
Erweitertes Alarmmanagement
Erweitertes Alarmmanagement
Erweitertes Alarmmanagement
Erweitertes Alarmmanagement
Maßnahmen zur Systemhärtung
Maßnahmen zur Systemhärtung
Maßnahmen zur Systemhärtung
Maßnahmen zur Systemhärtung
Alle Vorteile der ePA nutzen
Alle Vorteile der ePA nutzen
Alle Vorteile der ePA nutzen
Alle Vorteile der ePA nutzen
Unterstützung einer reibungslosen Integration
Unterstützung einer reibungslosen Integration
Unterstützung einer reibungslosen Integration
Unterstützung einer reibungslosen Integration
|Bildschirmgröße
|
|Bildschirmauflösung
|
|Bildschirmtyp
|
|Anzahl der Kurven pro Bildschirm
|
|Modul-Rack-Steckplätze
|
|Anwendungen
|
|Video über LAN (verschlüsselt) an
|
|Remote über LAN (verschlüsselt) an
|
|Anzahl der unabhängigen Bildschirme
|
|Benutzer-ID/Authentifizierung
|
|Knotenauthentifizierung
|
|Nativer Citrix Client
|
|Bildschirmgröße
|
|Bildschirmauflösung
|
|Video über LAN (verschlüsselt) an
|
|Bildschirmgröße
|
|Bildschirmauflösung
|
|Bildschirmtyp
|
|Anzahl der Kurven pro Bildschirm
|
|Modul-Rack-Steckplätze
|
|Anwendungen
|
|Video über LAN (verschlüsselt) an
|
|Remote über LAN (verschlüsselt) an
|
|Anzahl der unabhängigen Bildschirme
|
|Benutzer-ID/Authentifizierung
|
|Knotenauthentifizierung
|
|Nativer Citrix Client
|
Produkt anzeigen
Produkt anzeigen
Produkt anzeigen
Der IntelliVue MX850 unterstützt mehrere Bildschirme und den Zugriff durch mehrere Anwender*innen. Er ist für intensivmedizinisch überwachte Patient*innen konzipiert und auf den Einsatz bei höchst anspruchsvollen Verfahren ausgelegt. Der MX850 verfügt über einen großen 22-Zoll-Widescreen (Diagonale 56 cm) und bietet über HTML5 und Citrix direkten Zugriff auf Krankenhaus-Anwendungen. Er wurde unter Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten entwickelt und unterstützt Funktionen wie Knotenauthentifizierung und die Verschlüsselung von Netzwerkdaten, Druckdateien und Gerätedaten. Er verfügt außerdem über einen integrierten RFID-/NFC-Kartenleser.
Produkt anzeigen
Das IntelliVue Active Display AD75 bietet eine unabhängige Anzeige mit garantierter Echtzeit-Alarmfunktion zur Verwendung mit bestimmten IntelliVue Monitoren. Es enthält ein optisch verbundenes 19"-TFT-LCD-Display (Diagonale 469 mm) mit projiziert-kapazitiver (PCAP-)Touchscreen-Technologie in einem dem MX750 Patientenmonitor ähnelnden Gehäuse. Das IntelliVue Active Display AD75 wird per LAN-Verbindung mit einem Host-Monitor verbunden. Es bietet 4 USB-Anschlüsse für USB-HID-kompatible Eingabegeräte. An der Vorderseite des Displays befindet sich ein integriertes Gerät, das eine kontaktlose Identifikation und Kommunikation mittels RFID-Technologie bietet. Bei Anschluss an einen Patientenmonitor kann das AD75 die gleiche Anzahl an Kurven anzeigen wie der Monitor. Bei Montage in der Nähe des Monitors kann der Alarmton auf dem Active Display deaktiviert werden. Bei einer Fernmontage kann der Patientenmonitor im Patientenzimmer stummgeschaltet werden, während das IntelliVue AD75 die Meldung von Alarmen übernimmt.
Produkt anzeigen
PIC iX ist ein wichtiger Bestandteil des Philips Enterprise Monitoring-Systems, das alle Überwachungsstufen umfasst und einen fließenden Datenaustausch zwischen diesen Bereichen ermöglicht. Daten von Philips und Drittanbieter-Geräten werden hierzu über verschiedene Versorgungsbereiche hinweg übertragen und Arbeitsabläufe vereinfacht, da Klinikteams Veränderungen des Zustands von Patient*innen überall im Krankenhaus erkennen und darauf reagieren können. Patientendaten werden gemäß strenger Industriestandards für Medizinprodukte geschützt. PIC iX lässt sich in bestehende Infrastrukturen integrieren, was eine schnelle Einrichtung neuer Einheiten ermöglicht. So sind Sie auf Veränderungen in der Versorgung vorbereitet. Skalierbarkeit und Flexibilität sind für Betriebsabläufe entscheidend. Daher bieten wir eine Remote-Lösung für das operative Management an, mit dem Ihre IT- und medizintechnischen Abteilungen die Systemverfügbarkeit verbessern, die Leistung überwachen und Betriebskosten senken können.
Produkt anzeigen
Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.Ich verstehe
Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.Ich verstehe
Land auswählenSchweiz (Deutsch)
Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.