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IntelliVue MX750

Bettseitiger Patientenmonitor

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Der IntelliVue MX750 ist ein besonders leistungsstarkes Modell für die Intensivmedizin aus der Reihe der IntelliVue Patientenmonitore. Er deckt eine Vielzahl von Anwendungsfällen und -optionen in der Intensivpflege und Anästhesie ab. Der Monitor bietet über HTML5, Citrix und einen optionalen integrierten PC direkten Zugriff auf Anwendungen des Krankenhauses und unterstützt zudem Funktionen für die Cybersicherheit wie Knotenauthentifizierung und Verschlüsselung von Netzwerkdaten, Druckdateien und Gerätedaten. Er verfügt außerdem über einen integrierten RFID-/NFC-Kartenleser.

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Eigenschaften
Preisgekrönte Patientenmonitore von Philips
Der Mensch im Mittelpunkt

Der Mensch im Mittelpunkt

Die besonders robusten und langlebigen Patientenmonitore IntelliVue MX750 und MX850 wurden für ihr patienten- und benutzerfreundliches, professionelles Design mit dem namhaften iF Product Design Award ausgezeichnet – eine Anerkennung für Hersteller und Entwickler, die herausragende Leistungen im Designbereich erbringen.

Der Mensch im Mittelpunkt

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Die besonders robusten und langlebigen Patientenmonitore IntelliVue MX750 und MX850 wurden für ihr patienten- und benutzerfreundliches, professionelles Design mit dem namhaften iF Product Design Award ausgezeichnet – eine Anerkennung für Hersteller und Entwickler, die herausragende Leistungen im Designbereich erbringen.

Der Mensch im Mittelpunkt

Die besonders robusten und langlebigen Patientenmonitore IntelliVue MX750 und MX850 wurden für ihr patienten- und benutzerfreundliches, professionelles Design mit dem namhaften iF Product Design Award ausgezeichnet – eine Anerkennung für Hersteller und Entwickler, die herausragende Leistungen im Designbereich erbringen.
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Preisgekrönte Patientenmonitore von Philips
Der Mensch im Mittelpunkt

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Die besonders robusten und langlebigen Patientenmonitore IntelliVue MX750 und MX850 wurden für ihr patienten- und benutzerfreundliches, professionelles Design mit dem namhaften iF Product Design Award ausgezeichnet – eine Anerkennung für Hersteller und Entwickler, die herausragende Leistungen im Designbereich erbringen.
Zugang zu umfassenden Patientendaten
iPC-Option (integrierter PC)

iPC-Option (integrierter PC)

Der iPC erweitert Ihre Zugriffsmöglichkeiten auf umfassende Patientendaten aus Quellen wie etwa IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA). Da der iPC mit einem standardmäßigen Windows® Betriebssystem arbeitet, ist er mit Ihrer IT-Umgebung kompatibel und erlaubt den Zugang zu klinischen IT-Lösungen aus Ihrem gesamten Krankenhausnetzwerk.

iPC-Option (integrierter PC)

iPC-Option (integrierter PC)
Der iPC erweitert Ihre Zugriffsmöglichkeiten auf umfassende Patientendaten aus Quellen wie etwa IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA). Da der iPC mit einem standardmäßigen Windows® Betriebssystem arbeitet, ist er mit Ihrer IT-Umgebung kompatibel und erlaubt den Zugang zu klinischen IT-Lösungen aus Ihrem gesamten Krankenhausnetzwerk.

iPC-Option (integrierter PC)

Der iPC erweitert Ihre Zugriffsmöglichkeiten auf umfassende Patientendaten aus Quellen wie etwa IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA). Da der iPC mit einem standardmäßigen Windows® Betriebssystem arbeitet, ist er mit Ihrer IT-Umgebung kompatibel und erlaubt den Zugang zu klinischen IT-Lösungen aus Ihrem gesamten Krankenhausnetzwerk.
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Zugang zu umfassenden Patientendaten
iPC-Option (integrierter PC)

iPC-Option (integrierter PC)

Der iPC erweitert Ihre Zugriffsmöglichkeiten auf umfassende Patientendaten aus Quellen wie etwa IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA). Da der iPC mit einem standardmäßigen Windows® Betriebssystem arbeitet, ist er mit Ihrer IT-Umgebung kompatibel und erlaubt den Zugang zu klinischen IT-Lösungen aus Ihrem gesamten Krankenhausnetzwerk.
DFA Design for Asia Awards 2020 Bronze Award
DFA Design for Asia Awards 2020 Bronze Award

DFA Design for Asia Awards 2020 Bronze Award

Die IntelliVue MX750 und MX850 Patientenmonitore wurden 2020 in Hongkong mit dem DFA Design for Asia Bronze Award in der Kategorie Produkt- und Industriedesign ausgezeichnet. Diese Auszeichnung bewertet die Design-Exzellenz insgesamt, Innovation, Benutzerfreundlichkeit, Ästhetik, Nachhaltigkeit, Einfluss in Asien sowie den kommerziellen und gesellschaftlichen Erfolg.

DFA Design for Asia Awards 2020 Bronze Award

DFA Design for Asia Awards 2020 Bronze Award
Die IntelliVue MX750 und MX850 Patientenmonitore wurden 2020 in Hongkong mit dem DFA Design for Asia Bronze Award in der Kategorie Produkt- und Industriedesign ausgezeichnet. Diese Auszeichnung bewertet die Design-Exzellenz insgesamt, Innovation, Benutzerfreundlichkeit, Ästhetik, Nachhaltigkeit, Einfluss in Asien sowie den kommerziellen und gesellschaftlichen Erfolg.

DFA Design for Asia Awards 2020 Bronze Award

Die IntelliVue MX750 und MX850 Patientenmonitore wurden 2020 in Hongkong mit dem DFA Design for Asia Bronze Award in der Kategorie Produkt- und Industriedesign ausgezeichnet. Diese Auszeichnung bewertet die Design-Exzellenz insgesamt, Innovation, Benutzerfreundlichkeit, Ästhetik, Nachhaltigkeit, Einfluss in Asien sowie den kommerziellen und gesellschaftlichen Erfolg.
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DFA Design for Asia Awards 2020 Bronze Award
DFA Design for Asia Awards 2020 Bronze Award

DFA Design for Asia Awards 2020 Bronze Award

Die IntelliVue MX750 und MX850 Patientenmonitore wurden 2020 in Hongkong mit dem DFA Design for Asia Bronze Award in der Kategorie Produkt- und Industriedesign ausgezeichnet. Diese Auszeichnung bewertet die Design-Exzellenz insgesamt, Innovation, Benutzerfreundlichkeit, Ästhetik, Nachhaltigkeit, Einfluss in Asien sowie den kommerziellen und gesellschaftlichen Erfolg.
Successful Design Awards China 2020
Successful Design Awards China 2020

Successful Design Awards China 2020

IntelliVue MX750 and MX850 patient monitors were recognized with the 2020 Successful Design Award in China. This Award identifies and recognizes successful designs for the future and by connecting the Chinese design community with those in other countries.

Successful Design Awards China 2020

Successful Design Awards China 2020
IntelliVue MX750 and MX850 patient monitors were recognized with the 2020 Successful Design Award in China. This Award identifies and recognizes successful designs for the future and by connecting the Chinese design community with those in other countries.

Successful Design Awards China 2020

IntelliVue MX750 and MX850 patient monitors were recognized with the 2020 Successful Design Award in China. This Award identifies and recognizes successful designs for the future and by connecting the Chinese design community with those in other countries.
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Successful Design Awards China 2020
Successful Design Awards China 2020

Successful Design Awards China 2020

IntelliVue MX750 and MX850 patient monitors were recognized with the 2020 Successful Design Award in China. This Award identifies and recognizes successful designs for the future and by connecting the Chinese design community with those in other countries.
Australian Good Design Awards 2020
Australian Good Design Awards 2020

Australian Good Design Awards 2020

Die IntelliVue MX750 und MX850 Patientenmonitore wurden 2020 mit dem Australian Good Design Award ausgezeichnet. Im Rahmen dieses Awards werden einem internationalen Publikum die besten Produkte in den Bereichen Design und Innovation präsentiert. Er wird von der World Design Organization als Australiens internationales Spitzenprogramm für die Unterstützung von Design anerkannt.

Australian Good Design Awards 2020

Australian Good Design Awards 2020
Die IntelliVue MX750 und MX850 Patientenmonitore wurden 2020 mit dem Australian Good Design Award ausgezeichnet. Im Rahmen dieses Awards werden einem internationalen Publikum die besten Produkte in den Bereichen Design und Innovation präsentiert. Er wird von der World Design Organization als Australiens internationales Spitzenprogramm für die Unterstützung von Design anerkannt.

Australian Good Design Awards 2020

Die IntelliVue MX750 und MX850 Patientenmonitore wurden 2020 mit dem Australian Good Design Award ausgezeichnet. Im Rahmen dieses Awards werden einem internationalen Publikum die besten Produkte in den Bereichen Design und Innovation präsentiert. Er wird von der World Design Organization als Australiens internationales Spitzenprogramm für die Unterstützung von Design anerkannt.
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Australian Good Design Awards 2020
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Australian Good Design Awards 2020

Die IntelliVue MX750 und MX850 Patientenmonitore wurden 2020 mit dem Australian Good Design Award ausgezeichnet. Im Rahmen dieses Awards werden einem internationalen Publikum die besten Produkte in den Bereichen Design und Innovation präsentiert. Er wird von der World Design Organization als Australiens internationales Spitzenprogramm für die Unterstützung von Design anerkannt.
Effiziente und wirksame Versorgung
Vereinfachung des klinischen Arbeitsablaufs

Vereinfachung des klinischen Arbeitsablaufs

Der IntelliVue MX750 Patientenmonitor schafft eine praktische Verbindung zwischen den Bereichen Klinik und IT, um den Arbeitsablauf für das Klinikteam zu vereinfachen, da er integrierten Zugang zu den Lösungen bietet, mit denen eine effiziente und wirksame Versorgung geleistet werden kann. So lässt sich der Monitor beispielsweise mit verschiedensten Geräten wie etwa Anästhesiesystemen und Infusionspumpen verbinden.

Vereinfachung des klinischen Arbeitsablaufs

Vereinfachung des klinischen Arbeitsablaufs
Der IntelliVue MX750 Patientenmonitor schafft eine praktische Verbindung zwischen den Bereichen Klinik und IT, um den Arbeitsablauf für das Klinikteam zu vereinfachen, da er integrierten Zugang zu den Lösungen bietet, mit denen eine effiziente und wirksame Versorgung geleistet werden kann. So lässt sich der Monitor beispielsweise mit verschiedensten Geräten wie etwa Anästhesiesystemen und Infusionspumpen verbinden.

Vereinfachung des klinischen Arbeitsablaufs

Der IntelliVue MX750 Patientenmonitor schafft eine praktische Verbindung zwischen den Bereichen Klinik und IT, um den Arbeitsablauf für das Klinikteam zu vereinfachen, da er integrierten Zugang zu den Lösungen bietet, mit denen eine effiziente und wirksame Versorgung geleistet werden kann. So lässt sich der Monitor beispielsweise mit verschiedensten Geräten wie etwa Anästhesiesystemen und Infusionspumpen verbinden.
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Effiziente und wirksame Versorgung
Vereinfachung des klinischen Arbeitsablaufs

Vereinfachung des klinischen Arbeitsablaufs

Der IntelliVue MX750 Patientenmonitor schafft eine praktische Verbindung zwischen den Bereichen Klinik und IT, um den Arbeitsablauf für das Klinikteam zu vereinfachen, da er integrierten Zugang zu den Lösungen bietet, mit denen eine effiziente und wirksame Versorgung geleistet werden kann. So lässt sich der Monitor beispielsweise mit verschiedensten Geräten wie etwa Anästhesiesystemen und Infusionspumpen verbinden.
Schnelles Erkennen relevanter klinischer Veränderungen
Erweitertes Alarmmanagement

Erweitertes Alarmmanagement

Die Patientenüberwachung steht im Zentrum des IntelliVue MX750. Er verfügt über erweiterte Alarmmanagement-Funktionen, die es dem Anwender erleichtern, sich auf relevante Veränderungen zu konzentrieren. Die erweiterte Ereignisüberwachung ermöglicht es dem Klinikteam regelbasierte Alarme zur Erkennung klinischer Zustände zu erstellen. Alarme können einfach individuell angepasst werden und über das klinische Kommunikationssystem übermittelt werden.

Erweitertes Alarmmanagement

Erweitertes Alarmmanagement
Die Patientenüberwachung steht im Zentrum des IntelliVue MX750. Er verfügt über erweiterte Alarmmanagement-Funktionen, die es dem Anwender erleichtern, sich auf relevante Veränderungen zu konzentrieren. Die erweiterte Ereignisüberwachung ermöglicht es dem Klinikteam regelbasierte Alarme zur Erkennung klinischer Zustände zu erstellen. Alarme können einfach individuell angepasst werden und über das klinische Kommunikationssystem übermittelt werden.

Erweitertes Alarmmanagement

Die Patientenüberwachung steht im Zentrum des IntelliVue MX750. Er verfügt über erweiterte Alarmmanagement-Funktionen, die es dem Anwender erleichtern, sich auf relevante Veränderungen zu konzentrieren. Die erweiterte Ereignisüberwachung ermöglicht es dem Klinikteam regelbasierte Alarme zur Erkennung klinischer Zustände zu erstellen. Alarme können einfach individuell angepasst werden und über das klinische Kommunikationssystem übermittelt werden.
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Schnelles Erkennen relevanter klinischer Veränderungen
Erweitertes Alarmmanagement

Erweitertes Alarmmanagement

Die Patientenüberwachung steht im Zentrum des IntelliVue MX750. Er verfügt über erweiterte Alarmmanagement-Funktionen, die es dem Anwender erleichtern, sich auf relevante Veränderungen zu konzentrieren. Die erweiterte Ereignisüberwachung ermöglicht es dem Klinikteam regelbasierte Alarme zur Erkennung klinischer Zustände zu erstellen. Alarme können einfach individuell angepasst werden und über das klinische Kommunikationssystem übermittelt werden.
Konsequente Cybersicherheit auf hohem Niveau
Maßnahmen zur Systemhärtung

Maßnahmen zur Systemhärtung

Zuverlässige Cybersicherheit, die dem Klinikteam gleichzeitig einen effizienten Datenzugriff ermöglicht, ist von großer Bedeutung. Der IntelliVue MX850 Patientenmonitor bietet eine Reihe von Funktionen, darunter zertifikatbasierte Knotenauthentifizierung sowie die Verschlüsselung von Netzwerkdaten, Dateisystemen, Druckdateien und die Verschlüsselung von Fernsteuerbefehlen.

Maßnahmen zur Systemhärtung

Maßnahmen zur Systemhärtung
Zuverlässige Cybersicherheit, die dem Klinikteam gleichzeitig einen effizienten Datenzugriff ermöglicht, ist von großer Bedeutung. Der IntelliVue MX850 Patientenmonitor bietet eine Reihe von Funktionen, darunter zertifikatbasierte Knotenauthentifizierung sowie die Verschlüsselung von Netzwerkdaten, Dateisystemen, Druckdateien und die Verschlüsselung von Fernsteuerbefehlen.

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Zuverlässige Cybersicherheit, die dem Klinikteam gleichzeitig einen effizienten Datenzugriff ermöglicht, ist von großer Bedeutung. Der IntelliVue MX850 Patientenmonitor bietet eine Reihe von Funktionen, darunter zertifikatbasierte Knotenauthentifizierung sowie die Verschlüsselung von Netzwerkdaten, Dateisystemen, Druckdateien und die Verschlüsselung von Fernsteuerbefehlen.
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Maßnahmen zur Systemhärtung

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Zuverlässige Cybersicherheit, die dem Klinikteam gleichzeitig einen effizienten Datenzugriff ermöglicht, ist von großer Bedeutung. Der IntelliVue MX850 Patientenmonitor bietet eine Reihe von Funktionen, darunter zertifikatbasierte Knotenauthentifizierung sowie die Verschlüsselung von Netzwerkdaten, Dateisystemen, Druckdateien und die Verschlüsselung von Fernsteuerbefehlen.
Steigern Sie den Wert Ihrer Investition
Alle Vorteile der ePA nutzen

Alle Vorteile der ePA nutzen

Der IntelliVue MX750 trägt zur Verringerung von Kosten und Komplexität bei, indem die Verbindung der Bettgeräte mit der elektronischen Patientenakte (ePA) und über den iPC mit anderen klinischen Systemen ermöglicht wird. Bei Nutzung der optionalen IntelliVue XDS Software können Sie die Inhalte des Patientenmonitors sogar per Fernzugriff anzeigen, während Sie gleichzeitig im ePA-System die Akte des Patienten aufrufen.

Alle Vorteile der ePA nutzen

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Der IntelliVue MX750 trägt zur Verringerung von Kosten und Komplexität bei, indem die Verbindung der Bettgeräte mit der elektronischen Patientenakte (ePA) und über den iPC mit anderen klinischen Systemen ermöglicht wird. Bei Nutzung der optionalen IntelliVue XDS Software können Sie die Inhalte des Patientenmonitors sogar per Fernzugriff anzeigen, während Sie gleichzeitig im ePA-System die Akte des Patienten aufrufen.

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Der IntelliVue MX750 trägt zur Verringerung von Kosten und Komplexität bei, indem die Verbindung der Bettgeräte mit der elektronischen Patientenakte (ePA) und über den iPC mit anderen klinischen Systemen ermöglicht wird. Bei Nutzung der optionalen IntelliVue XDS Software können Sie die Inhalte des Patientenmonitors sogar per Fernzugriff anzeigen, während Sie gleichzeitig im ePA-System die Akte des Patienten aufrufen.
Umfassender Support bei der Integration
Unterstützung einer reibungslosen Integration

Unterstützung einer reibungslosen Integration

Neben der technologischen Funktionalität unterstützen wir Sie gerne bei der Einbindung unserer Lösungen in Ihr Netzwerk. Wir blicken auf mehr als 30 Jahre Erfahrung und Fachwissen im Bereich der klinischen IT zurück. Damit können wir Ihnen kompetent zur Seite stehen, auch bei herausfordernden Integrationen.

Unterstützung einer reibungslosen Integration

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  • Preisgekrönte Patientenmonitore von Philips
  • Zugang zu umfassenden Patientendaten
  • DFA Design for Asia Awards 2020 Bronze Award
  • Successful Design Awards China 2020
Alle Eigenschaften ansehen
Preisgekrönte Patientenmonitore von Philips
Der Mensch im Mittelpunkt

Der Mensch im Mittelpunkt

Die besonders robusten und langlebigen Patientenmonitore IntelliVue MX750 und MX850 wurden für ihr patienten- und benutzerfreundliches, professionelles Design mit dem namhaften iF Product Design Award ausgezeichnet – eine Anerkennung für Hersteller und Entwickler, die herausragende Leistungen im Designbereich erbringen.

Der Mensch im Mittelpunkt

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Die besonders robusten und langlebigen Patientenmonitore IntelliVue MX750 und MX850 wurden für ihr patienten- und benutzerfreundliches, professionelles Design mit dem namhaften iF Product Design Award ausgezeichnet – eine Anerkennung für Hersteller und Entwickler, die herausragende Leistungen im Designbereich erbringen.

Der Mensch im Mittelpunkt

Die besonders robusten und langlebigen Patientenmonitore IntelliVue MX750 und MX850 wurden für ihr patienten- und benutzerfreundliches, professionelles Design mit dem namhaften iF Product Design Award ausgezeichnet – eine Anerkennung für Hersteller und Entwickler, die herausragende Leistungen im Designbereich erbringen.
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Preisgekrönte Patientenmonitore von Philips
Der Mensch im Mittelpunkt

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Die besonders robusten und langlebigen Patientenmonitore IntelliVue MX750 und MX850 wurden für ihr patienten- und benutzerfreundliches, professionelles Design mit dem namhaften iF Product Design Award ausgezeichnet – eine Anerkennung für Hersteller und Entwickler, die herausragende Leistungen im Designbereich erbringen.
Zugang zu umfassenden Patientendaten
iPC-Option (integrierter PC)

iPC-Option (integrierter PC)

Der iPC erweitert Ihre Zugriffsmöglichkeiten auf umfassende Patientendaten aus Quellen wie etwa IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA). Da der iPC mit einem standardmäßigen Windows® Betriebssystem arbeitet, ist er mit Ihrer IT-Umgebung kompatibel und erlaubt den Zugang zu klinischen IT-Lösungen aus Ihrem gesamten Krankenhausnetzwerk.

iPC-Option (integrierter PC)

iPC-Option (integrierter PC)
Der iPC erweitert Ihre Zugriffsmöglichkeiten auf umfassende Patientendaten aus Quellen wie etwa IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA). Da der iPC mit einem standardmäßigen Windows® Betriebssystem arbeitet, ist er mit Ihrer IT-Umgebung kompatibel und erlaubt den Zugang zu klinischen IT-Lösungen aus Ihrem gesamten Krankenhausnetzwerk.

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Zugang zu umfassenden Patientendaten
iPC-Option (integrierter PC)

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DFA Design for Asia Awards 2020 Bronze Award
DFA Design for Asia Awards 2020 Bronze Award

DFA Design for Asia Awards 2020 Bronze Award

Die IntelliVue MX750 und MX850 Patientenmonitore wurden 2020 in Hongkong mit dem DFA Design for Asia Bronze Award in der Kategorie Produkt- und Industriedesign ausgezeichnet. Diese Auszeichnung bewertet die Design-Exzellenz insgesamt, Innovation, Benutzerfreundlichkeit, Ästhetik, Nachhaltigkeit, Einfluss in Asien sowie den kommerziellen und gesellschaftlichen Erfolg.

DFA Design for Asia Awards 2020 Bronze Award

DFA Design for Asia Awards 2020 Bronze Award
Die IntelliVue MX750 und MX850 Patientenmonitore wurden 2020 in Hongkong mit dem DFA Design for Asia Bronze Award in der Kategorie Produkt- und Industriedesign ausgezeichnet. Diese Auszeichnung bewertet die Design-Exzellenz insgesamt, Innovation, Benutzerfreundlichkeit, Ästhetik, Nachhaltigkeit, Einfluss in Asien sowie den kommerziellen und gesellschaftlichen Erfolg.

DFA Design for Asia Awards 2020 Bronze Award

Die IntelliVue MX750 und MX850 Patientenmonitore wurden 2020 in Hongkong mit dem DFA Design for Asia Bronze Award in der Kategorie Produkt- und Industriedesign ausgezeichnet. Diese Auszeichnung bewertet die Design-Exzellenz insgesamt, Innovation, Benutzerfreundlichkeit, Ästhetik, Nachhaltigkeit, Einfluss in Asien sowie den kommerziellen und gesellschaftlichen Erfolg.
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DFA Design for Asia Awards 2020 Bronze Award
DFA Design for Asia Awards 2020 Bronze Award

DFA Design for Asia Awards 2020 Bronze Award

Die IntelliVue MX750 und MX850 Patientenmonitore wurden 2020 in Hongkong mit dem DFA Design for Asia Bronze Award in der Kategorie Produkt- und Industriedesign ausgezeichnet. Diese Auszeichnung bewertet die Design-Exzellenz insgesamt, Innovation, Benutzerfreundlichkeit, Ästhetik, Nachhaltigkeit, Einfluss in Asien sowie den kommerziellen und gesellschaftlichen Erfolg.
Successful Design Awards China 2020
Successful Design Awards China 2020

Successful Design Awards China 2020

IntelliVue MX750 and MX850 patient monitors were recognized with the 2020 Successful Design Award in China. This Award identifies and recognizes successful designs for the future and by connecting the Chinese design community with those in other countries.

Successful Design Awards China 2020

Successful Design Awards China 2020
IntelliVue MX750 and MX850 patient monitors were recognized with the 2020 Successful Design Award in China. This Award identifies and recognizes successful designs for the future and by connecting the Chinese design community with those in other countries.

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IntelliVue MX750 and MX850 patient monitors were recognized with the 2020 Successful Design Award in China. This Award identifies and recognizes successful designs for the future and by connecting the Chinese design community with those in other countries.
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Successful Design Awards China 2020
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IntelliVue MX750 and MX850 patient monitors were recognized with the 2020 Successful Design Award in China. This Award identifies and recognizes successful designs for the future and by connecting the Chinese design community with those in other countries.
Australian Good Design Awards 2020
Australian Good Design Awards 2020

Australian Good Design Awards 2020

Die IntelliVue MX750 und MX850 Patientenmonitore wurden 2020 mit dem Australian Good Design Award ausgezeichnet. Im Rahmen dieses Awards werden einem internationalen Publikum die besten Produkte in den Bereichen Design und Innovation präsentiert. Er wird von der World Design Organization als Australiens internationales Spitzenprogramm für die Unterstützung von Design anerkannt.

Australian Good Design Awards 2020

Australian Good Design Awards 2020
Die IntelliVue MX750 und MX850 Patientenmonitore wurden 2020 mit dem Australian Good Design Award ausgezeichnet. Im Rahmen dieses Awards werden einem internationalen Publikum die besten Produkte in den Bereichen Design und Innovation präsentiert. Er wird von der World Design Organization als Australiens internationales Spitzenprogramm für die Unterstützung von Design anerkannt.

Australian Good Design Awards 2020

Die IntelliVue MX750 und MX850 Patientenmonitore wurden 2020 mit dem Australian Good Design Award ausgezeichnet. Im Rahmen dieses Awards werden einem internationalen Publikum die besten Produkte in den Bereichen Design und Innovation präsentiert. Er wird von der World Design Organization als Australiens internationales Spitzenprogramm für die Unterstützung von Design anerkannt.
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Australian Good Design Awards 2020
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Australian Good Design Awards 2020

Die IntelliVue MX750 und MX850 Patientenmonitore wurden 2020 mit dem Australian Good Design Award ausgezeichnet. Im Rahmen dieses Awards werden einem internationalen Publikum die besten Produkte in den Bereichen Design und Innovation präsentiert. Er wird von der World Design Organization als Australiens internationales Spitzenprogramm für die Unterstützung von Design anerkannt.
Effiziente und wirksame Versorgung
Vereinfachung des klinischen Arbeitsablaufs

Vereinfachung des klinischen Arbeitsablaufs

Der IntelliVue MX750 Patientenmonitor schafft eine praktische Verbindung zwischen den Bereichen Klinik und IT, um den Arbeitsablauf für das Klinikteam zu vereinfachen, da er integrierten Zugang zu den Lösungen bietet, mit denen eine effiziente und wirksame Versorgung geleistet werden kann. So lässt sich der Monitor beispielsweise mit verschiedensten Geräten wie etwa Anästhesiesystemen und Infusionspumpen verbinden.

Vereinfachung des klinischen Arbeitsablaufs

Vereinfachung des klinischen Arbeitsablaufs
Der IntelliVue MX750 Patientenmonitor schafft eine praktische Verbindung zwischen den Bereichen Klinik und IT, um den Arbeitsablauf für das Klinikteam zu vereinfachen, da er integrierten Zugang zu den Lösungen bietet, mit denen eine effiziente und wirksame Versorgung geleistet werden kann. So lässt sich der Monitor beispielsweise mit verschiedensten Geräten wie etwa Anästhesiesystemen und Infusionspumpen verbinden.

Vereinfachung des klinischen Arbeitsablaufs

Der IntelliVue MX750 Patientenmonitor schafft eine praktische Verbindung zwischen den Bereichen Klinik und IT, um den Arbeitsablauf für das Klinikteam zu vereinfachen, da er integrierten Zugang zu den Lösungen bietet, mit denen eine effiziente und wirksame Versorgung geleistet werden kann. So lässt sich der Monitor beispielsweise mit verschiedensten Geräten wie etwa Anästhesiesystemen und Infusionspumpen verbinden.
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Effiziente und wirksame Versorgung
Vereinfachung des klinischen Arbeitsablaufs

Vereinfachung des klinischen Arbeitsablaufs

Der IntelliVue MX750 Patientenmonitor schafft eine praktische Verbindung zwischen den Bereichen Klinik und IT, um den Arbeitsablauf für das Klinikteam zu vereinfachen, da er integrierten Zugang zu den Lösungen bietet, mit denen eine effiziente und wirksame Versorgung geleistet werden kann. So lässt sich der Monitor beispielsweise mit verschiedensten Geräten wie etwa Anästhesiesystemen und Infusionspumpen verbinden.
Schnelles Erkennen relevanter klinischer Veränderungen
Erweitertes Alarmmanagement

Erweitertes Alarmmanagement

Die Patientenüberwachung steht im Zentrum des IntelliVue MX750. Er verfügt über erweiterte Alarmmanagement-Funktionen, die es dem Anwender erleichtern, sich auf relevante Veränderungen zu konzentrieren. Die erweiterte Ereignisüberwachung ermöglicht es dem Klinikteam regelbasierte Alarme zur Erkennung klinischer Zustände zu erstellen. Alarme können einfach individuell angepasst werden und über das klinische Kommunikationssystem übermittelt werden.

Erweitertes Alarmmanagement

Erweitertes Alarmmanagement
Die Patientenüberwachung steht im Zentrum des IntelliVue MX750. Er verfügt über erweiterte Alarmmanagement-Funktionen, die es dem Anwender erleichtern, sich auf relevante Veränderungen zu konzentrieren. Die erweiterte Ereignisüberwachung ermöglicht es dem Klinikteam regelbasierte Alarme zur Erkennung klinischer Zustände zu erstellen. Alarme können einfach individuell angepasst werden und über das klinische Kommunikationssystem übermittelt werden.

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Die Patientenüberwachung steht im Zentrum des IntelliVue MX750. Er verfügt über erweiterte Alarmmanagement-Funktionen, die es dem Anwender erleichtern, sich auf relevante Veränderungen zu konzentrieren. Die erweiterte Ereignisüberwachung ermöglicht es dem Klinikteam regelbasierte Alarme zur Erkennung klinischer Zustände zu erstellen. Alarme können einfach individuell angepasst werden und über das klinische Kommunikationssystem übermittelt werden.
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Konsequente Cybersicherheit auf hohem Niveau
Maßnahmen zur Systemhärtung

Maßnahmen zur Systemhärtung

Zuverlässige Cybersicherheit, die dem Klinikteam gleichzeitig einen effizienten Datenzugriff ermöglicht, ist von großer Bedeutung. Der IntelliVue MX850 Patientenmonitor bietet eine Reihe von Funktionen, darunter zertifikatbasierte Knotenauthentifizierung sowie die Verschlüsselung von Netzwerkdaten, Dateisystemen, Druckdateien und die Verschlüsselung von Fernsteuerbefehlen.

Maßnahmen zur Systemhärtung

Maßnahmen zur Systemhärtung
Zuverlässige Cybersicherheit, die dem Klinikteam gleichzeitig einen effizienten Datenzugriff ermöglicht, ist von großer Bedeutung. Der IntelliVue MX850 Patientenmonitor bietet eine Reihe von Funktionen, darunter zertifikatbasierte Knotenauthentifizierung sowie die Verschlüsselung von Netzwerkdaten, Dateisystemen, Druckdateien und die Verschlüsselung von Fernsteuerbefehlen.

Maßnahmen zur Systemhärtung

Zuverlässige Cybersicherheit, die dem Klinikteam gleichzeitig einen effizienten Datenzugriff ermöglicht, ist von großer Bedeutung. Der IntelliVue MX850 Patientenmonitor bietet eine Reihe von Funktionen, darunter zertifikatbasierte Knotenauthentifizierung sowie die Verschlüsselung von Netzwerkdaten, Dateisystemen, Druckdateien und die Verschlüsselung von Fernsteuerbefehlen.
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Konsequente Cybersicherheit auf hohem Niveau
Maßnahmen zur Systemhärtung

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Zuverlässige Cybersicherheit, die dem Klinikteam gleichzeitig einen effizienten Datenzugriff ermöglicht, ist von großer Bedeutung. Der IntelliVue MX850 Patientenmonitor bietet eine Reihe von Funktionen, darunter zertifikatbasierte Knotenauthentifizierung sowie die Verschlüsselung von Netzwerkdaten, Dateisystemen, Druckdateien und die Verschlüsselung von Fernsteuerbefehlen.
Steigern Sie den Wert Ihrer Investition
Alle Vorteile der ePA nutzen

Alle Vorteile der ePA nutzen

Der IntelliVue MX750 trägt zur Verringerung von Kosten und Komplexität bei, indem die Verbindung der Bettgeräte mit der elektronischen Patientenakte (ePA) und über den iPC mit anderen klinischen Systemen ermöglicht wird. Bei Nutzung der optionalen IntelliVue XDS Software können Sie die Inhalte des Patientenmonitors sogar per Fernzugriff anzeigen, während Sie gleichzeitig im ePA-System die Akte des Patienten aufrufen.

Alle Vorteile der ePA nutzen

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Der IntelliVue MX750 trägt zur Verringerung von Kosten und Komplexität bei, indem die Verbindung der Bettgeräte mit der elektronischen Patientenakte (ePA) und über den iPC mit anderen klinischen Systemen ermöglicht wird. Bei Nutzung der optionalen IntelliVue XDS Software können Sie die Inhalte des Patientenmonitors sogar per Fernzugriff anzeigen, während Sie gleichzeitig im ePA-System die Akte des Patienten aufrufen.

Alle Vorteile der ePA nutzen

Der IntelliVue MX750 trägt zur Verringerung von Kosten und Komplexität bei, indem die Verbindung der Bettgeräte mit der elektronischen Patientenakte (ePA) und über den iPC mit anderen klinischen Systemen ermöglicht wird. Bei Nutzung der optionalen IntelliVue XDS Software können Sie die Inhalte des Patientenmonitors sogar per Fernzugriff anzeigen, während Sie gleichzeitig im ePA-System die Akte des Patienten aufrufen.
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Umfassender Support bei der Integration
Unterstützung einer reibungslosen Integration

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Neben der technologischen Funktionalität unterstützen wir Sie gerne bei der Einbindung unserer Lösungen in Ihr Netzwerk. Wir blicken auf mehr als 30 Jahre Erfahrung und Fachwissen im Bereich der klinischen IT zurück. Damit können wir Ihnen kompetent zur Seite stehen, auch bei herausfordernden Integrationen.

Unterstützung einer reibungslosen Integration

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Technische Daten

Physikalische Spezifikationen
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Bildschirmgröße
  • 19"-Widescreen (Diag. 48 cm)
Bildschirmauflösung
  • 1920 x 1080
Bildschirmtyp
  • Full-HD mit projiziert-kapazitiver Touchscreen-Technologie (pCAP)
Anzahl der Kurven pro Bildschirm
  • 12 Kurven (max.)
Modul-Rack-Steckplätze
  • Max. 8 (mit 2 FMX-4 Racks)
Anwendungen
  • Möglichkeit zur Anzeige von nativen internetbasierten Anwendungen, auch ohne den optionalen iPC
Video
Video
Video über LAN (verschlüsselt) an
  • Active Display¹ oder XDS
Alarme
Alarme
Remote über LAN (verschlüsselt) an
  • Active Display¹ oder XDS
Unabhängiger Bildschirm
Unabhängiger Bildschirm
Anzahl der unabhängigen Bildschirme
  • 1 Active Display¹ oder XDS
Cybersicherheitsmaßnahmen
Cybersicherheitsmaßnahmen
Benutzer-ID/Authentifizierung
  • über RFID
Knotenauthentifizierung
  • über Zertifikate und die Verschlüsselung von Netzwerkdaten, Druckdateien und Dateisystemen
Nativer Citrix Client
  • Nativer Citrix Client
Physikalische Spezifikationen
Physikalische Spezifikationen
Bildschirmgröße
  • 19"-Widescreen (Diag. 48 cm)
Bildschirmauflösung
  • 1920 x 1080
Video
Video
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  • Active Display¹ oder XDS
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Physikalische Spezifikationen
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Bildschirmgröße
  • 19"-Widescreen (Diag. 48 cm)
Bildschirmauflösung
  • 1920 x 1080
Bildschirmtyp
  • Full-HD mit projiziert-kapazitiver Touchscreen-Technologie (pCAP)
Anzahl der Kurven pro Bildschirm
  • 12 Kurven (max.)
Modul-Rack-Steckplätze
  • Max. 8 (mit 2 FMX-4 Racks)
Anwendungen
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Video
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  • Active Display¹ oder XDS
Alarme
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  • Active Display¹ oder XDS
Unabhängiger Bildschirm
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  • 1 Active Display¹ oder XDS
Cybersicherheitsmaßnahmen
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  • über RFID
Knotenauthentifizierung
  • über Zertifikate und die Verschlüsselung von Netzwerkdaten, Druckdateien und Dateisystemen
Nativer Citrix Client
  • Nativer Citrix Client

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