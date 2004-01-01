Suchbegriffe

DE
FR

X3/MX100 Dock

Dock

Ähnliche Produkte finden

Docking-Lösung für X3 und MX100 Monitore, mit Befestigung, Anschluss für Stromversorgung, LAN und flexiblem Sync-Ausgang. Zur Verwendung mit eigenständigen IntelliVue X3 und IntelliVue MX100 Monitoren. Enthält universale Klemmvorrichtung und Kabelhalter. Das IntelliVue Dock kann nicht zur Verbindung eines IntelliVue X3 mit einem IntelliVue Host-Monitor verwendet werden.

Kontaktieren Sie uns
Eigenschaften
Ergonomie

Ergonomie

Die ergonomische Docking-Schnittstelle ermöglicht eine übersichtliche Installation mit minimaler Stellfläche, weniger Kabeln und weniger zu montierenden Komponenten.

Ergonomie

Die ergonomische Docking-Schnittstelle ermöglicht eine übersichtliche Installation mit minimaler Stellfläche, weniger Kabeln und weniger zu montierenden Komponenten.

Ergonomie

Die ergonomische Docking-Schnittstelle ermöglicht eine übersichtliche Installation mit minimaler Stellfläche, weniger Kabeln und weniger zu montierenden Komponenten.
  • Ergonomie
Alle Eigenschaften ansehen
Ergonomie

Ergonomie

Die ergonomische Docking-Schnittstelle ermöglicht eine übersichtliche Installation mit minimaler Stellfläche, weniger Kabeln und weniger zu montierenden Komponenten.

Ergonomie

Die ergonomische Docking-Schnittstelle ermöglicht eine übersichtliche Installation mit minimaler Stellfläche, weniger Kabeln und weniger zu montierenden Komponenten.

Ergonomie

Die ergonomische Docking-Schnittstelle ermöglicht eine übersichtliche Installation mit minimaler Stellfläche, weniger Kabeln und weniger zu montierenden Komponenten.

Benötigen Sie weiterführende Dokumentation
zu unseren
Produkten?

Hier suchen

Besuchen Sie
unseren
Online-Shop für medizinisches
Fachpersonal

Jetzt einkaufen

Technische Daten

Abmessungen und Gewicht
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
  • &lt; 0,75 kg
Abmessungen
  • 190 x 112 x 100 mm
Abmessungen, mit Kabelführung
  • 190 x 172 x 100 mm
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
  • &lt; 0,75 kg
Abmessungen
  • 190 x 112 x 100 mm
Alle Technische Daten ansehen
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
  • &lt; 0,75 kg
Abmessungen
  • 190 x 112 x 100 mm
Abmessungen, mit Kabelführung
  • 190 x 172 x 100 mm

Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.

Ich verstehe

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.

Ich verstehe

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.