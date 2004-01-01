Docking-Lösung für X3 und MX100 Monitore, mit Befestigung, Anschluss für Stromversorgung, LAN und flexiblem Sync-Ausgang. Zur Verwendung mit eigenständigen IntelliVue X3 und IntelliVue MX100 Monitoren. Enthält universale Klemmvorrichtung und Kabelhalter. Das IntelliVue Dock kann nicht zur Verbindung eines IntelliVue X3 mit einem IntelliVue Host-Monitor verwendet werden.
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