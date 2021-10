IntelliSpace Portal 12

Automatisierter Arbeitsablauf für die Schlaganfallbeurteilung und gemeinsame Nutzung der Ergebnisse

Zusätzlich zu der kürzlich eingeführten Möglichkeit, CT-Perfusions- und Übersichtskarten automatisch an das PACS zu senden und der automatischen Startfunktion für die Anwendung bietet CT Brain Perfusion nun auch die Möglichkeit, Ergebnisse automatisch zu erstellen und per E-Mail¹⁰ an eine vorgegebene Empfängerliste zu versenden. Dadurch wird die Kommunikation zwischen Ärzten erleichtert und beschleunigt.​KI-basierte Qualitätsindikatoren („Ampelsystem“), die auf mögliche Erfassungsfehler hinweisen und sich auf die Ergebnisse auswirken können, werden nahtlos in die weitergeleiteten Ergebnisse integriert.