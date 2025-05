UroNav MR/Ultraschall-geführtes Fusionsbiopsie-System

In Echtzeit kombiniert UroNav vor der Biopsie aufgenommene MR-Bilder der Prostata mit ultraschallgeführten Biopsiebildern und ermöglicht so eine hervorragende Abgrenzung der Prostata und verdächtiger Läsionen sowie eine klare Visualisierung des Biopsienadelpfads. Zudem vereint UroNav elektromagnetische Verfolgung und Navigation mit einem integrierten Computer und einer Benutzeroberfläche für Echtzeit-Bildgebung an einem einzigen benutzerfreundlichen, mobilen Arbeitsplatz, so dass Sie Biopsieziele in der klinischen Praxis präzise anvisieren können.