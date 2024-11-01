Verbindet den Expression Ausgang für Herz- und peripheres Gating mit MR-Systemen von Hitachi und Toshiba.
Lassen Sie uns in Kontakt treten!
Wie können wir Ihnen weiterhelfen?
|Maßeinheit
|
|Einmal- oder wiederverwendbar
|
|Patiententyp
|
|Verwendung mit Produkten anderer Hersteller
|
|Verwendung mit Geräten von Philips
|
|Verwendung mit Philips Verbrauchsmaterial
|
|Latexfrei
|
|Steril oder nicht steril
|
|Verpackungsgewicht
|
|CE-Kennzeichnung
|
|Maßeinheit
|
|Einmal- oder wiederverwendbar
|
|Maßeinheit
|
|Einmal- oder wiederverwendbar
|
|Patiententyp
|
|Verwendung mit Produkten anderer Hersteller
|
|Verwendung mit Geräten von Philips
|
|Verwendung mit Philips Verbrauchsmaterial
|
|Latexfrei
|
|Steril oder nicht steril
|
|Verpackungsgewicht
|
|CE-Kennzeichnung
|
Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.