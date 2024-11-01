Enthält EKG-Kabel (9224), Karton mit 10 Standard-Quadtrode-Elektroden (9303A) und eine Tube EKG-Gel zur Hautvorbereitung (453564120521).
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|Maßeinheit
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|Verpackung
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|Einmal- oder wiederverwendbar
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|Patiententyp
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|Verwendung mit folgenden Geräten von Philips
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|Verwendung mit Philips Verbrauchsmaterial
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|Nicht mit Naturlatex hergestellt
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|Verpackungsgewicht
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