Diese Zubehörprodukte sind nur mit Expression Systemen für niedrigen Flow kompatibel (nur etCO2-Option, keine Anästhetika). Nur zur Verwendung mit Systemen mit etCO2 für niedrigem Flow – nur kompatibel mit Gasprobenschlauch für niedrigen Flow (94021).
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|Maßeinheit
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|Einmal- oder wiederverwendbar
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|Patiententyp
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|Verwendung mit Geräten von Philips
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|Verpackungsgewicht
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